Финансовый гороскоп на 2024 год: какие знаки зодиака станут богаче в новом году

Астролог Влад Росс назвал знаки зодиака, которых в 2024 году ждёт финансовый успех, и деньги сами потекут в их руки.

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Астролог Влад Росс назвал три знака зодиака, которые разбогатеют в 2024 году / Главред

Новый 2024 год обещает немало приятных событий и перемен каждому знаку зодиака, а вот в финансовых делах будет фартить лишь трём из них. Эти счастливчики могут рассчитывать на то, что в год Дракона у них не только не будет проблем с деньгами, но и возможны приятные сюрпризы, которые позволят поправить финансовое положение. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Топ счастливчиков, которым в 2024 году будет везти в денежных делах, по прогнозу Влада Росса, выглядит следующим образом.

1 место – Телец

Больше, чем кому-либо другому, в 2024 году будет везти Тельцу – финансовое благополучие ему обеспечено. Невероятно удачный год ждёт представителей этого знака в плане денег: придёт время пожинать плоды своих усилий и трудов. При этом особенно удачным будет первое полугодие, хотя в финансовых делах Тельцу будет продолжать фартить и во второй половине года. У Тельца будут прекрасные возможности для заключения выгодных сделок, оформления договоров купли-продажи, а также совершения дорогих покупок (он смело может приобретать дома, драгоценности и автомобили).

Весной 2024 года Телец может стремительно подняться по карьерной лестнице, благодаря чему его финансовые дела резко пойдут в гору: либо ему ощутимо повысят зарплату, либо параллельно с основной работой он займётся бизнесом и откроет своё дело.

2 место – Овен

Первая половина 2024 года будет очень удачна в плане денег у Овна. Весной у него появятся прекрасные возможности, чтобы дополнительно заработать. Это будет обусловлено тем, что весной Юпитер, планета большого счастья, всё ещё будет находиться в доме финансов Овна.

Смотрите гороскоп на 2024 год для всех знаков зодиака от астролога Влада Росса:

3 место – Водолей

Для Водолея 2024-й в целом будет очень счастливым, но, помимо прочего, он может выиграть крупную сумму денег. Играя в лотерею, Водолей сорвет джек-пот, поскольку в 5-м доме его гороскопа будет находиться Юпитер. Также звёзды обещают ему успешные сделки при продаже недвижимости, особенно в январе-мае. Весной 2024-го успешными будут переговоры, сделки, подписанные важные бумаги и договоры – всё это принесёт значительную прибыль.

Водолею, как и Тельцу, звёзды сулят в 2024 году продвижение по карьерной лестнице, что приведёт и к росту зарплаты. Водолею будет сопутствовать удача, благодаря чему он сможет реализовать самые сложные проекты, даже если поначалу они будут казаться чем-то невообразимым. Особенно это возможно осенью и зимой.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, что принесёт год Дракона, то есть новый 2024-й, каждому из нас. Кроме того, Влад Росс составил гороскоп на 2024 год для всех знаков зодиака и назвал счастливчиков и неудачников.

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