Гороскоп на 2022 год: какие опасности и возможности принесет год Тигра

Астролог Влад Росс составил прогноз на 2022 год и рассказал, к каким перипетиям готовиться

Новый 2022 год – год сине-черного водяного Тигра. По мнению китайцев, годы Тигра и Дракона – самые счастливые. В Китае считается огромной удачей, если ребенок, а особенно мальчик, родился в год Тигра. Так что, если верить китайцам, впереди у всех нас довольно счастливый период.

2022-ой необычен еще и обилием двоек, которые в сумме дают число шесть. Шестерка символизирует любовь, благополучие, материальный успех и спокойствие. По моим прогнозам, в этом году коронавирус должен почить в бозе.

Сине-черный водяной Тигр вступит в свои права в 23:00, то есть в час Крысы, 31 января. Встречая Тигра, в этот день и час нужно поднять бокалы. В эту ночь стоит проецировать будущее и строить планы. Продлится год Тигра до 21 января 2023 года.

2022 год будет временем больших амбиций и притяжения. Ведь Тигр символизирует бьющую ключом энергию и огромный талант. Он всегда независим, никому не подчиняется и ниспровергает авторитеты.

Часто в год Тигра случаются перевороты. В 2022 году такой сценарий может реализоваться в России. Впрочем, нельзя расслабляться и Украине, где также возможен майдан, способный свергнуть Зеленского.

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Динамичная энергия и сила Тигра могут быть использованы как в конструктивных целях, так и в разрушительных. Но в любом случае, Тигр – это мощь и власть. К тому же, он – одиночка, поэтому в 2022 году будет везти самодостаточным и талантливым людям, которые не прячутся за спинами команды. В новом году лучше быть эксцентричным и выпадать из стаи.

Помимо того, что Тигр наделен королевским достоинством, он также может быть жестоким и свирепым – это та зимняя пантера, которая может любого настичь в лесу. То есть, с одной стороны, это образ величия, дикой силы и защиты, а с другой – символ агрессии и ниспровержения авторитетов.

Ретроградность Венеры. 2022 год начнется в период ретроградной Венеры. Во многом это наложит отпечаток на события всего года: успех будет зависеть от базы предыдущих наработок, старых контактов и проверенных ранее партнеров.

Юпитер в Рыбах. 29 декабря 2021 года Юпитер – планета большого счастья – покинет знака Водолея и перейдет в Рыбы. Это значит, что счастье покидает Водолея, и отныне фартить будет Рыбам.

Нас ждет два этапа прохождение Юпитера по Рыбам:

с 29 декабря 2021 года по 11 мая 2022 года,

с 28 октября по 20 декабря 2022 года.

Это будут самые спокойные и благоприятные периоды нового года, когда все будет замечательно, без сложностей и проблем. Период пребывания Юпитера в Рыбах будет поддержан гармоничными аспектами Плутона в Козероге и Урана в Тельце. Кроме того, с 12 апреля Юпитер будет усилен соединением с Нептуном, главным управителем Рыб.

Вообще, апрель станет самым счастливым месяцем 2022 года. Это будет период мечтаний, самым благоприятным временем года. В этом месяце можно издавать свои труды, выпускать свои фильмы и т.д. – успех будет обеспечен.

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Парады планет. Счастливые события в апреле будут обусловлены еще и большим парадом планет, который произойдет 27 апреля. Поэтому второй месяц весны будет самым удачным и счастливым месяцем для всего, в том числе творческих начинаний, любви и брака. Это будет месяц большого счастья.

Самый негативный момент 2022 года тоже связан с парадом планет, но состоится он 2 марта. Этот день будет настолько неблагоприятен и опасен, что именно в эту дату с большим скоплением двоек на Землю может упасть метеорит или астероид. Впрочем, это может случиться еще в феврале.

Так что, когда Меркурий соединяется с Сатурном, а это опять-таки произойдет 2 марта, и когда в одном из 38 градусов соберется сразу девять планет (все, кроме Урана), может разразиться великая катастрофа, или произойдут события, которые будут иметь серьезные последствия для миллионов людей. Например, Путин может напасть на Украину, или в России случится переворот.

Потому март – самый опасный и катастрофический месяц. Мартовский парад планет станет серьезной точкой сложностей в конце февраля-марте.

14 мая-28 июля о себе напомнят начатые ранее дела и проекты – они станут активно развиваться и успешно завершаться. В эти даты все будет удаваться. Транзит Юпитера по Рыбам даст возможность улучшить свое социальное положение.

Однако Рыбы – очень идеалистический знак. В сочетании с оптимизмом Юпитера ожидания могут стать слишком идеалистическими и завышенными, а потому в итоге приведут к разочарованию. Кроме того, в этом же знаке будет находиться Нептун, усиливающий эти тенденции.

Влад Росс / УНИАН

11 мая-27 октября Юпитер покинет Рыбы и войдет в знак Овна. Потому в середине года будет фартить Овнам и всем "огненным" знакам зодиака. Это время будет благоприятным для любых начинаний, которые получат свое активное развитие и расширение с 21 декабря 2022 года, а реальные результаты будут получены уже в 2023 году. Гармоничное взаимодействие Юпитера с медленными планетами даст благодатную почву для роста, предоставит новые перспективы для развития, расширения и движения вперед, свободы самовыражения и проявления своей индивидуальности.

Соединение Юпитера и Нептуна. Самым важным, даже эпохальным, астрологическим событием 2022 года является соединение Юпитера и Нептуна в знаке Рыб 12 апреля. Его влияние мы будем ощущать практически весь год.

В прошлый раз эти планеты сошлись в знаке Рыб весной 1856 года – именно тогда была завершена Крымская война. Поэтому есть все шансы, что весной после небольшого обострения в марте закончится война на Донбассе.

Кроме того, в это же время может быть решен энергетический вопрос – весной-летом Украина и Россия могут подписать соглашение по газу. Скорее всего, Северный поток-2 будет сертифицирован не раньше мая следующего года.

Помимо прочего, соединение Юпитера и Нептуна в Рыбах приведет к увеличению осадков по всей планете, из-за чего частыми будут наводнения. Вообще, Юпитер при вхождении в Рыбы будет смягчать климат. Если при Юпитере в Водолее регулярными были резкие перепады температур, то уже в январе-феврале мы заметим отсутствие столь резких колебаний – в основном будет сохраняться сырая погода, западные и северо-западные ветра, морось. В общем, зимы практически не будет.

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В 2022 году быстрыми темпами будет развиваться медицина, в частности, наконец будет изобретено лекарство от коронавируса, и отпадет необходимость вакцинироваться. Международные экологические организации много внимания будут уделять водной среде, появятся новые инициативы по очистке морей и океанов от мусора.

Также будет наблюдаться стремительно развитие фармацевтической, химической и нефтеперерабатывающей промышленности. При Юпитере в Водолее нефть росла, но при Юпитере в Рыбах цены на нее рухнут. По моим прогнозам, энергетический коллапс в следующем году будет исчерпан.

Год без ограничений. 2022-ой принесет всем больше радости и счастливых событий, чем его предшественник. Юпитер избавится от ограничивающего влияния Сатурна, который весь 2021 год запрещал нам все: свободно перемещаться между странами, входить в общественные места без QR-кодов и сертификатов и т.д. Запреты в новом году начнут сниматься, а к середине года и вовсе могут быть убраны. Люди устали от обилия правил и ограничений, которые закрепощали и загоняли в рамки, создавали серьезные препятствия на пути развития и реализации бизнеса.

Впрочем, Сатурн продолжит двигаться по Водолею в 2022 году, но при этом его жесткое влияние несколько ослабеет, потому что Белая Луна, светлая кармическая точка, войдет в знак Водолея 12 февраля и будет двигаться по этому знаку до 13 сентября.

К слову, это еще одно указание на то, что светлые силы могут прийти к власти в стране под знаком Водолея – в России. Там может случиться переворот либо другие события, в результате которых будет свергнута ужасная черная метка под названием КГБ-ФСБ РФ.

Транзит Белой Луны по Козерогу до 12 февраля будет сглаживать и сдерживать энергию Сатурна.

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Лунные узлы. 18 января лунные узлы сменят свои знаки: северный узел перейдет в знак Тельца, а южный – в Скорпиона. Такая ситуация будет сохраняться полтора года. это говорит о том, что в 2022-ом будет существенно меняться система ценностей, а также нас ожидают большие изменения финансовых рынков. Если при Водолее рынки постоянно росли, то теперь может случиться финансовый коллапс. Особенно это грозит китайской экономике в марте, в период парада планет. Так что именно март может стать месяцем, когда рухнет Китай.

В 2022 году чем смелее человек будет двигаться в будущее, будет изучать и познавать современные тенденции, монетизировать свои знания и навыки, тем бо́льшая вероятность того, что за очередным жизненным поворотом для него откроется заманчивая перспектива. Необходимо будет прикладывать усилия, чтобы определить свое будущее, создать свою индивидуальность и укрепить свое осознанное развитие. Прошлый опыт, который был связан с узлом в Скорпионе, составит основу фундамента для движения вперед.

Скорпион – это знак, связанный с кризисами, глобальными трансформациями. Он один из самых таинственных и сложных.

Северный узел в Тельце с 18 января поспособствует стабилизации и повышению качества жизни. Наконец-то цены перестанут расти, и не будет ужасных глобальных инфляционных тенденций.

Затмения 2022 года. В 2022 году нас ждут четыре затмения:

30 апреля – солнечное затмение в знаке Тельца (сложный период продлится с 27 апреля до 3 мая);

16 мая – лунное затмение в Скорпионе (сложный период – 13-19 мая);

25 октября – солнечное затмение в Скорпионе (сложный период – 22-28 октября);

8 ноября – лунное затмение (сложный период – 5-11 ноября).

Все затмения 2022 года затронут вопросы, связанные с финансами, ценностями, собственностью, физическими и материальными ресурсами, сопротивлением переменам. В дни вблизи затмений в вашу жизнь могут вернуться люди из прошлого, в частности, в США Дональд Трамп и республиканцы могут вернуть свое прежнее влияние.

Соединение северного узла и Урана в Тельце нас ждет в июле 2022 года. Это значит, что события летних месяцев окажутся судьбоносными для всего мира. В июле произойдет нечто такое, что повлияет на весь мир и обновит его. В частности, нельзя исключать, начала ядерной войны в июле.

В это время важно прислушиваться к интуиции, решать проблемы, договариваясь, слушать свое подсознание. Это время также подойдет для освобождения от отживших связей и обязательств, от всего лишнего и бесперспективного.

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Ретроградный Марс в 2022-ом. С 30 октября 2022 года по 1 января 2023 года Марс – планета активности, силы и инициативы – будет находиться в ретроградном движении в знаке Близнецы. Прошлый период ретроградного Марса в Близнецах происходил 15 ноября 2007 года – 31 января 2008 года. Вспомнив события того периода своей жизни, вы найдете ценные подсказки и на основе предыдущего опыта сможете избежать неприятностей, связанных с вопросами коммуникации, взаимоотношений с родственниками, поездками, обучением и сделками купли-продажи.

В Украине в то время был самый высокий рост цен на недвижимость, после чего они резко обвалились. Потому, скорее всего, цены на недвижимость будут расти и в 2022 году до осени, а потом они резко обрушатся.

Также осенью 2022-го может грянуть мировой финансовый кризис, и нью-йоркская биржа рухнет.

То есть, если весной велика опасность, что рухнет Китай, то осенью проблемы грозят уже США.

Черная Луна в Раке. 15 апреля 2022 года – 9 января 2023 года Черная Луна будет двигаться по Раку. Это весьма негативная точка гороскопа, которая обусловит сложную ситуацию во многих странах. В частности, ряд государств из-за этого будет страдать от наплыва беженцев и мигрантов. При этом каждая страна будет стремиться защитить свои национальные интересы. Каким образом – это будет зависеть от уровня осознанности правительства. Уровень осознанности правительства в Польше, как мы увидели, высок, но в Италии и Греции все может быть иначе. Варианты развития ситуации могут быть разные.

Между отдельными государствами, особенно в июле, не исключены военные конфликты. Неожиданно летом может развязаться война между Китаем и США за Тайвань.

Ретроградный Меркурий в 2022-ом. В новом году нас ждет несколько периодов ретроградности Меркурия. В это время нельзя подписывать документы, заключать важные сделки, делать крупные покупки.

14 января – 4 февраля ретроградный Меркурий в Водолее принесет сложности в коллективную деятельность либо взаимоотношения с друзьями и единомышленниками;

10 мая – 3 июня ретроградный Меркурий в Близнецах заставит фокусироваться на темах, связанных с деньгами, долговыми обязательствами и распределением ресурсов;

10 сентября – 2 октября ретроградный Меркурий в Весах создаст самый опасный период для мировой экономики, когда может рухнуть Уолл-Стрит.

Итак, год синего (или черного) Тигра обещает быть ярким и значимым для всех. Он принесет сумасбродные и неожиданные повороты судьбы. В этом году ничего нельзя планировать – должна использоваться тактика "на ловца и зверь бежит". Иначе запланируете одно, а сбудется все с точностью до наоборот. Однако кривая в 2022 году все равно всех выведет "в дамки" из самых худших ситуаций, то есть появится возможность неожиданно стремительно вырваться вперед. Социальные лифты в этом году будут работать на отлично.

В 2022-ом сформируются благоприятные обстоятельства, предоставляющие возможность усилить личное влияние, повысить социальный статус и пробиться "из грязи в князи". А главное – понять, как добиться самых важных главных целей.

В новом году отлично проявятся ее величество интуиция (в начале года, когда Юпитер будет в Рыбах) и предпринимательский дух (в середине года). Помните, предприимчивость будет вознаграждена, особенно если вы в конце мая-июне начнете строить свой бизнес, свое дело.

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