Гороскоп на 2024 год от Влада Росса: какие подарки и неприятности принесёт год Дракона

Гороскоп на 2024 год расскажет, будет ли у Украины шанс закончить войну, в каком месяце может начаться третья мировая, и что ждёт каждого в год Дракона.

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Астролог Влад Росс составил прогноз на 2024 год и рассказал, что принесёт год зелёного Дракона / Главред

Новый 2024 год будет годом зелёного деревянного Дракона. Зелёный цвет – это символ добра, мира и справедливости. Этим цветом управляет Луна, символ 4-го дома гороскопа, а это всегда связано с оберегом и родом.

2024-й будет високосным годом, и традиционно считается, что такой год неблагоприятен для вступления в брак. Однако на этот раз всё будет наоборот: год зелёного деревянного Дракона будет благоприятен для создания семьи, даже несмотря на то, что он високосный.

Кроме того, в 2024 году к Земле приблизится зелёная комета. Она была дьявольской, красной, но совсем недавно приобрела зелёный окрас. На минимальном расстоянии от нашей планеты она будет в июне следующего года. Эта комета предвещает счастье, мир, спокойствие и благодать.

Покровитель 2024 года Дракон – могущественный, миролюбивый, величественный и мистический. Он очень любим китайцами, которые считают этот год лучшим из всего 12-летнего цикла. В Китае считается, что в этот год благоприятно рожать или зачинать ребенка, желательно мальчика.

Год Дракона, как правило, кардинально меняет реальность. Дракон – единственное мифологическое существо в череде символов китайского календаря, потому такой год обычно сопровождается невероятными, фантастическими и загадочными событиями. Годом управляет Нептун, а эта планета связана со всем сказочным.

Повторюсь, зелёный цвет символизирует мир, покой, дипломатию, гибкость, способность приспосабливаться к обстоятельствам, находить взаимовыгодные компромиссы. Именно в такой год легче всего пойти на примирение и достичь компромисса, в том числе и на войне.

Материя года – дерево. Это спокойная и гармоничная материя. Она приносит возрождение, даёт тягу к размышлениям, аналитике, развитию творческой энергии. 2024-й будет годом творческих людей: композиторов, поэтов, писателей, блогеров, инстаграмщиков, ютуберов и всех, кто связан с рекламой и маркетингом.

Дракон способен строго наказывать тех, кто занимается сомнительными делами. Нельзя дразнить покровителя года, иначе сожрёт. Поэтому лидеры стран, стремящихся к войне, могут быть поглощены Драконом.

Кроме того, 2024 год принесет трансформации и перемены во все сферы жизни. Так скажется переход Плутона в знак Водолея и тот факт, что это високосный год. Високосный год косит всё лишнее, то есть в этот период из жизни уходит всё ненужное и отжившее (дай Бог, чтобы это была война).

В 2024 году Юпитер и Сатурн окажут сложное влияние на политику, экономику, технологии и законодательство. Сатурн будет способствовать консерватизму и стабильности, а Юпитер – инновациям и прогрессу. Всё это будет создавать сложную, но в то же время многогранную основу для развития общества в этот решающий переломный год – год нового мира, порядка в нём и новой реальности. Будут уходить одни напряжённые ситуации, но появляться другие. Впрочем, появятся и новые возможности. В это время люди, привыкшие жить и работать по шаблону, будут терять всё, что имеют, и сожалеть об этом.

Это будет год новых лидеров. Примерно в 30-40 передовых странах состоятся выборы и появятся новые президенты, члены правительства. Это может коснуться и Украины в конце 2024 года. Это неизбежно коснется России, где Дракон может устроить переворот и встряску в Кремле. Также очень сложно будет удержаться при власти и американскому президенту Джозефу Байдену, ведь Дракон не терпит стариков, а потому переворачивает ситуацию. Вот и путинскую власть он не станет терпеть. Дракон пожирает всех стариков, и это может коснуться и Папы Римского.

Год Дракона по китайскому календарю начнется 10 февраля в 00:58 по Киеву. В это время нужно поднять бокал, сформировать нужные мыслеобразы и загадать желание. Продлится этот год до 28 января 2025 года.

С одной стороны, год Дракона сложно назвать спокойным: он не даёт скучать, но это может подразумевать и позитив, и негатив. Год будет полон разных неожиданностей. Вот и войну сможет выиграть тот полководец, который будет совершать неожиданные поступки и неожиданные тактические маневры. Деревянный Дракон – весёлый и доброжелательный, и он вряд ли приготовит неприятные сюрпризы. Скорее, будет наоборот: его фейерверки будут праздничными и победными. Образно говоря, год Дракона – это брызги шампанского, напитка, который не только бьёт в голову и пьянит, но и радует. Китайцы убеждены, что год Дракона – самый счастливый год.

Смотрите ведиоверсию прогноза астролога Влада Росса на 2024 год:

В отношениях между людьми в этот год многое встанет на своё место, будут расставлены все точки над "і", окружающие сбросят маски. Может обнаружиться, что те, кого мы считали друзьями, окажутся врагами, и наоборот. Также будут сбрасываться маски с политиков, в том числе и в Российской Федерации, где все увидят, что король голый, царь ненастоящий – и народ ужаснется, осознав, кто им управлял. Впрочем, всё это, несмотря на временные неприятные эмоции, будет позитивным, поскольку позволит не обманываться впредь.

В год Дракона улучшается эмоциональный фон. Но всё будет зависеть от самого человека. Если держать нервы под контролем, они не станут причиной неприятных событий. Дракон очень часто предполагает размещение Юпитера в Близнецах, а это немного нервный знак зодиака. Юпитер перейдёт из Тельца в Близнецы 25 мая. Эти два знака – два основных счастливчика 2024 года: до поздней весны будет фартить Тельцу, а дальше – Близнецам.

Юпитер и Сатурн – две самые большие планеты солнечной системы, которые всегда определяют динамику года.

Юпитер в Тельце

В 2024 году Юпитер, находясь в Тельце, будет способствовать политическим путям решения вопросов, установлению стабильности и экономическому росту, поэтому никакого спада мировой экономики и глобального хаоса не предвидится. Политикам следует сосредоточиться на укреплении национальных экономик и продвижении традиционных ценностей, в том числе и в Украине. Тем более, Украина под знаком Тельца, и потому Юпитер, символ счастья, в этом знаке будет только укреплять позиции нашей страны. Нас ждут перемены, в том числе сменится правительство в начале 2024 года. Кабмин Шмыгаля уйдет, и это будет благоприятно для Украины. Будет проведена ревизия всех потраченных средств, что будет способствовать экономическому укреплению государства.

Кроме того, в начале 2024 года Украине выделят не менее 60 миллиардов долларов помощи. Так что Украина без поддержки Запада не останется.

Такое положение Юпитера указывает на год экономического роста с акцентом на сельское хозяйство, промышленность. Инвестиции в секторы, связанные с землёй и ресурсами, могут быть весьма выгодными. Поэтому для иностранных инвесторов Украина будет лакомым куском, особенно если они будут понимать, что наша страна войдёт в НАТО. А зелёная комета как раз в июне-июле 2024 года может принести Украине решение о членстве в Альянсе. А если будет решение о принятии Украины в НАТО, война закончится сразу, в один момент, прямо на следующий день.

Юпитер в Тельце может способствовать развитию технологий, связанных с окружающей средой, сельским хозяйством, пищевой промышленностью. Поэтому благоприятно внедрять различные экологические новации в этих отраслях.

В 2024 году удачной будет покупка недвижимости, особенно если успеть это сделать до 26 мая.

Юпитер в Близнецах

Когда Юпитер перейдёт в Близнецы 26 мая 2024 года, это принесет ряд изменений и возможностей, связанных с активизацией высоких технологий. Искусственный интеллект будет и дальше внедряться в нашу жизнь. Юпитер, который часто называют планетой удачи и расширения, имеет репутацию дарующего успех и процветание. Близнецы – это знак технологий, поездок, путешествий, взаимодействия, учебы. Во всём этом возможен большой успех. Тех, чья работа связана с IT-технологиями, искусственным интеллектом, средствами передвижения, логистикой, ждёт успех. Бум авторанспорта может начаться в следующем году по всему миру.

Следует готовиться к переходу Юпитера в Близнецы в 2024 году, насыщаясь информацией, поскольку изобилие информации приведёт к материальному успеху и богатству. Кто владеет информацией – владеет миром.

Юпитер в Близнецах будет создавать период игр, а также большую волатильность на рынках валют и ценных бумаг. Также будет расти биткоин.

Важные астрологические события 2024 года

18 апреля 2024 года – соединение Юпитера и Урана принесёт потрясающие перемены в мировую экономику. Возможно, появятся новые формы денежного взаимодействия, новые валюты, в том числе электронные. Резкий разворот глобального рынка возможен вблизи этой даты. В апреле могут резко начать расти цены на нефть и энергоресурсы в целом.

7 мая закончится счастливый тригон Юпитера и Сатурна. До этого нужно успеть сделать самые большие рывки, достичь желаемого и нужных побед, поскольку дальше все пойдет намного сложнее. Счастливых случаев почти не будет. Потому и военные действия нужно успеть завершить к маю-июню, пока Юпитер и Сатурн не разойдутся. Важные намётки нужно успеть сделать в своей жизни до мая, особенно это будет касаться карьеры.

20 августа Юпитер будет в квадрате к Сатурну. Это создаст большой переломный момент для всего мира. Этот аспект принесёт некую силу, сравнимую с большим соединением Юпитера и Сатурна в 2020 году, когда мир изменился и более не станет таким, каким был прежде – тогда в нашу жизнь пришел коронавирус.

Вся вторая половина 2024 года пройдёт под этим квадратом, поэтому можно однозначно сказать, что вторая половина високосного переломного 2024 года будет гораздо сложнее для всего человечества, чем кажется сегодня.

Если не завершить войну в Украине весной-летом 2024 года, то она может перерасти в третью мировую войну в августе-сентябре. Война может войти в стадию расширения огнедышащего Дракона, пусть доброго и мирного, но всё-таки Дракона. Поэтому важно закончить войну до осени следующего года.

Сатурн в Рыбах. Сатурн продолжит двигаться по Рыбам, поэтому Рыбы будут самым несчастливым знаком зодиака. Сатурн в Рыбах может усилить стремление к переменам, инновациям и политике. На политиков будет оказываться тайное давление, на них могут совершаться покушения. Например, в гороскопе Дональда Трампа есть указание на возможность убийства в следующем году.

Сатурн в Рыбах окажет положительное влияние на развитие передовых технологий, в частности, в области искусственного интеллекта, секретных технологий, влияния на массы, парапсихологии, НЛП. Акцент – борьба за водные ресурсы и зелёная энергетика.

Самыми негативными месяцами проявления злобной и темной стороны Сатурна в Рыбах в 2024 году будет апрель, когда будет опасное соединение с Марсом 10, 20 и 29 апреля. Апрель – самый катастрофичный месяц, но он же может быть и переломным. Именно в этом месяце все поймут, что нужно заканчивать войну в Украине. В России к этому времени уже может состояться дворцовый переворот. Может сложиться такая ситуация в войне, когда будет не просто тупик, а полный тупик.

Сатурн уйдёт из Рыб только в 2026 году, поэтому в ближайшее время может быть много сложных ситуаций, связанных с тайнами, наркотиками и т.д. Гибридные войны будут перерастать и в наркотические тоже. На рынок Европы и Америки будет поставлено большое количество психотропных веществ.

Плутон в Водолее. 21 января произойдёт второй заход Плутона в знак Водолея, где он останется на много лет. Этот транзит продлится до 2 сентября, после чего Плутон вернётся в знак Скорпиона, чтобы 20 ноября 2024 года на целые 20 лет войти в знак Водолея. То есть какое-то время он будет попеременно то в Водолее, то в Козероге, а потому в мире попеременно будут побеждать иерархические структуры, мафиозные кланы, связанные со знаком Козерога. Но и демократические государства тоже будут в какой-то момент включаться. Когда окончательно Плутон войдёт в демократический знак Водолея, то есть 20 ноября, кстати, в день рождения Байдена, возможно, что-то решится, и Украине дадут столько оружия, сколько нужно.

Понятно одно: после вхождения Плутона в Водолея 20 ноября 2024 года демократия начнёт побеждать, а западный мир и Европа разрушат эту ненавистную клоаку злых гениев: Иран, Северную Корею, Россию и Китай. Все эти ужасные страны начнут проигрывать в конце 2024 года, а в 2025-м вообще сойдут на нет.

Плутон – самая медленная планета. Его транзит влияет на глобальные события в мире. Как только Плутон вошёл в Водолея, сразу активизировался ChatGPT и существенно продвинулся искусственный интеллект. ИИ уже добился таких высот, что начал придумывать математические формулы, неподвластные человеку, он сам себя в интернете теперь может обнаруживать, сам себя может улучшать, и ему уже не нужен человек. Мы все прекрасно помним, к чему это привело в фильме "Терминатор". Дьявол уже запущен в систему, и мы будем наблюдать, чем всё это закончится. Вполне может закончиться плачевно, но будем верить в лучшее.

Юпитер и Уран в Тельце. 21 апреля Юпитер и Уран соединятся в Тельце вблизи светлой кармической точки Белой Луны. Телец – это Украина, Белая Луна – ангел-хранитель Украины, сильная планета, Юпитер и Уран – это качественные и резкие изменения к лучшему для Украины. В апреле произойдёт что-то очень важное для нашей страны. В апреле мы поймём, что нас защитят, что Украина не одна. Произойдёт нечто такое, что все мы будем счастливы. Наверное, это будет путь к миру.

Традиции и революционное обновление имеют мало общего между собой, но многие будут удивлены тем, что происходит вокруг. Украинский народ может быть приятно удивлён. Например, может произойти переворот в России, либо мобилизованные для войны против Украины россияне развернутся и пойдут на Рублёвку, попробуют свергнуть своё правительство. Всем надоест война. Потому что любая война, которая продолжается больше двух лет, а это цикл планеты войны Марс, превращается в рутину и становится никому ненужной.

Так что в апреле 2024 года должно быть принято какое-то очень важное решение для Украины, судьбоносное и самое лучшее.

Юпитер в Близнецах. 26 мая Юпитер перейдёт из Тельца в Близнецы на год. С одной стороны, в этот период возможен кризис жанра и нехватка смыслов, но с другой – транзит в любом случае окажется благоприятным для занятия саморазвитием, обучением, установления новых знакомств, эмиграции, путешествий, возвращения на родину, изучения иностранных языков. В информационном пространстве появятся новые лидеры общественного мнения. В это время важно не запутаться и сохранить светлую голову, разобраться в путанице, хаосе информации. Также может появиться какая-то глобальная социальная сеть, которая одним махом уничтожит Тwitter (ныне Х) и Facebook. При Юпитере в Близнецах и Плутоне в Водолее может появиться что-то такое, что Цукербергу точно не понравится.

Чёрная Луна в Весах. 29 июня негативная кармическая Чёрная Луна войдёт в знак Весы. Поэтому во второй половине года неблагоприятно будет выходить замуж и жениться. Браки, заключённые с 29 июня и до конца года, могут распадаться, либо в таких браках будут постоянные измены. Чёрная Луна, она же Лилит, в Весах даёт измены, то есть кто-то из супругов пойдёт налево. Поэтому брак во второй половине года неблагоприятен.

Положение Чёрной Луны в Весах неблагоприятно. Поэтому если о мире в Украине не договорятся до осени, то Чёрная Луна в Весах не позволит подписать никакие важные договора. Никакие юридические вопросы нельзя решать на Чёрной Луне в Весах. Поэтому во втором полугодии важные юридические документы лучше вообще не подписывать.

Плутон в Козероге. 2 сентября – 20 ноября Плутон в ретро фазе будет в Козероге. Многие люди в это время окажутся в ограничивающих условиях. Происходящее в стране и мире не позволит им чувствовать себя комфортно. Поэтому если до этого периода мы не завершим какие-то дела, они будут только усугубляться. Осень 2024 года абсолютно не подходит для новых начинаний. Это время, когда необходимо поставить точки и подготовить себя к новому двадцатилетнему циклу, который начнётся уже после 20 ноября.

20 ноября Плутон войдёт в знак Водолея, где будет до 2044 года. В этот период будет стремительное развитие технологий. И в это время люди должны посетить планету Марс. Человечество будет вершить судьбы вселенной, будут решаться жизни многих людей благодаря влиянию Плутона. Это планета массовости и возможностей. Водолей – это знак полётов. Не исключаю, что к 2044 году будет множество летающих машин.

Ретроградный Марс. С 7 декабря по 24 февраля Марс будет ретроградным и будет двигаться по знакам Льва и Рака. Поэтому декабрь следующего года – очень важный месяц, когда любая война может легко закончиться.

Самым слабым Марс будет в декабре 2024 года, особенно вблизи 7 декабря. Гарантирую, что декабрь станет последним месяцем войны. Даже если мирные переговоры не будут завершены, когда всё будет двигаться к миру в апреле и мае или летом, то декабрь, наверное, будет последним месяцем жёсткого противостояния. А дальше последует некое охлаждение. В любом случае Марс будет уже настолько угнетён, настолько будет далеко от земли, настолько его влияние ослабнет, что любое противостояние на таком слабом Марсе должно закончиться.

Затмения 2024 года

В 2024 году будет четыре затмения, что нормально для одного года. Важно, чтобы их не было шесть или семь, потому что, когда было семь затмений в 1917 году, произошло несколько революций, переворот и, вообще, творилось чёрт знает что, и на 73 года пришла советская власть. В 2020 году было шесть затмений, и мы там повстречались с коронавирусом, что изменило мир.

К счастью, 2024 год будет не такой сложный. Применение тактического ядерного оружия нам удастся избежать.

2024 год, с точки зрения затмений, достаточно рядовой. Однако в те периоды нам всё равно следует быть сдержаннее. Каждое затмение так или иначе имеет эффект пыльной бури, когда для принятия любого важного решения у нас не будет достаточных данных. Это потребует известного подхода – "не буду думать об этом сегодня, а подумаю об этом завтра". Во время затмений важно не рубить с плеча.

Традиционно плюс-минус три дня до и после этих дат лучше ничего не делать, ничего не покупать, никуда не ездить, не принимать важных решений.

Затмения 2024 года:

25 марта – полутеневое лунное затмение;

8 апреля – полное солнечное затмение;

18 сентября – частное лунное затмение;

2 октября – солнечное кольцеобразное затмение, его также называют сатанинским, потому что возможны ужасные техногенные катастрофы, землетрясения, извержение вулканов, взрывы.

Весенний коридор затмений с 25 марта по 8 апреля будет на оси Овен-Весы, сразу же после дня весеннего равноденствия 20 марта. Это активизирует тему международных отношений, дипломатии, мирных переговоров и урегулирования военных конфликтов. Как видите, со всех точек зрения, апрель – очень важный переломный момент в войне. После периода затмений изменения станут очевидными для всех. Решения будут приниматься легче и быстрее, точка невозврата будет пройдена. К исходному состоянию вернуться будет невозможно, а значит придётся действовать, исходя из сложившихся реалий. Это касается всех жизненных сфер и всех уровней жизни.

Лунное затмение 18 сентября будет в Рыбах. Этот коридор затмений – время важных событий, кардинально меняющих жизнь, возможно, даже всего человечества.

В последний раз земляне наблюдали четыре затмения за год в 2020 году. При этом не каждое затмение бывает полным, например, в 2024 году таких затмений вообще не ожидается.

Лунное затмение 25 марта можно будет наблюдать в Западной Европе, Северо-Восточной Азии, Австралии, Северной и Южной Америке и в Антарктиде. Украину оно не будет затрагивать.

Солнечное затмение 8 апреля будет видно в США, Мексике и Канаде. В это время может бурлить Америка. Также там могут быть приняты какие-то важные решения, связанные с Украиной, миром или цивилизацией. Не исключено в это время убийство важного человека, например, того, который вступает в президентскую гонку в США.

Солнечное затмение 2 октября будет наблюдаться в Аргентине и Чили. В это время может быть сметён Хавьер Милей, который пришёл к власти в Аргентине. Его захотят отправить в отставку, в связи с этим может разразиться ужасная ситуация. В Южной Америке может начаться война. Опять-таки, к счастью, затмение не коснётся Украины.

Резюме: в связи с затмениями Украине не грозят никакие фатальные ужасающие ситуации.

Ретроградные планеты в 2024 году

Меркурий будет ретроградным с 1 по 25 апреля, с 5 по 29 августа, с 25 ноября по 16 декабря. В этот период лучше не делать подарков, не подписывать важных бумаг, не открывать бизнес или предприятия.

Определяющим и поворотным периодом 2024 года будет, прежде всего, начало года. Последние дни уходящего 2023 года и начало 2024 года у многих будут сложными и полными нервотрепки, и как раз в это время будет разворот Меркурия. Да и Новый год мы встретим на ретроградном меркурии. Поэтому перед Новым годом может быть много путаницы, суеты и беспокойства. Подарки близким должны быть куплены до 12 декабря.

Перед Новым годом будет высокая аварийность. Также перед Новым годом на Украину будут лететь ракеты в самых больших количествах. Также возможны задержки рейсов и сложности в поездках, поэтому, если есть возможность в начале 2024 года не ездить никуда, то лучше остаться дома.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Март и апрель 2024-го будут важными, переломными. Особенно это будет касаться дел на фронте. Переломным, разделяющим мир на старый и новый станет период с конца марта и до 20-х чисел апреля. Поэтому в марте-апреле нужно отслеживать возможности изменений в том числе в социуме и политике. Возможен полный разворот ситуации на фронте, а также неожиданный переворот в Москве и перемирие. Всё может произойти.

Ещё один поворотный период – это сентябрь-октябрь. В это время новостная повестка и поведение политиков на мировой арене будут способны повлиять на жизнь каждого человека отдельно. Если к этому времени война не завершится, то будет ужесточена мобилизация, всё будет очень сложно. Более того, на нас может попереть снова московская орда. Потому к осени всё нужно успеть завершить.

В это время события будут разгоняться и сменять друг друга с бешеной скоростью, снова доказывать нам, что перемены неизбежны.

Главное качество, которое поможет нам пережить любые сложные периоды, особенно осенью – это гибкость. Что бы ни происходило, наша задача не застревать в сопротивлении и отрицании, а сказать себе: "Ну и хорошо, учимся жить по-новому". И с азартом взяться за новую жизненную задачу.

Весь год будет на узлах Овен и Весы, а это значит, что важным будет умение строить взаимоотношения. Узел, восходящий в Овне, будет говорить о том, что нужно учиться создавать свою личность.

2024 год будет кардинальным для четырёх знаков зодиака: Овна, Весов, Козерога и Рака. Для них это очень важный, полный перемен год.

Подчеркиваю, крайне важными будут для Украины март и апрель 2024 года, и нам всё нужно успеть решить в эти месяцы. В мае-июне нужно выйти на мирный трек. Июль тоже будет прекрасным месяцем, когда Украина может войти в НАТО и ЕС. Или, по крайней мере, нам скажут, что мы там точно будем. Кроме того, Юпитер в Тельце даёт основания ожидать финансовых вливаний и инвестиций в восстановление разрушенного в нашей стране войной. В общем, следующий год для Украины поворотный и очень благоприятный.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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