Гороскоп на апрель-2024: Скорпиона ждет помощь покровителя, Стрельца – полоса неудач

Гороскоп на апрель 2024 года обещает пяти знакам зодиака счастье, удачу в делах и благосклонность звезд.

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Гороскоп на апрель 2024 года от астролога Влада Росса сулит сложный месяц трем знакам зодиака / Главред

Астролог Влад Росс поделился с Главредом гороскопом на апрель 2024 года для всех знаков зодиака и назвал пять знаков, которых в средине весны ждет удача, а также предупредил те знаки, которые в этом месяце столкнутся с проблемами и испытаниями. Астролог рассказал, что ждет каждый знак зодиака в работе, любви и отношениях, финансовой сфере жизни, и назвал самые благоприятные дни апреля.

Неудачники апреля 2024 года:

Близнецы

Близнецам в апреле-2024 не стоит мучиться с выбором, на что потратить время – нужно сконцентрироваться на скучном, но полезном, то есть заняться работой и самообразованием. Поскольку Меркурий, управляющий Близнецами, будет ретроградным, месяц будет так себе, под знаком "минус".

Однако, если Близнецы переработают весь материал, собранный ранее, а также решат накопившиеся домашние проблемы, усмирят эмоции и прислушиваются к близким, апрель будет комфортным периодом. Люди будут важны в этом месяце для Близнецов. Апрель будет хорошим временем для знакомств и поиска новых коллег.

Благоприятные дни апреля 2024 года для Близнецов: 5, 7, 12, 17, 23, 28.

Неблагоприятные дни апреля-2024 для Близнецов: 1, 3, 9, 15, 29.

Карьера. В профессиональной сфере Близнецам в апреле 2024 года лучше не заглядывать в будущее, а жить сегодняшним днем, здесь и сейчас. Не стоит увольняться и переходить на новое место работы, иначе потом об этом придется пожалеть.

Деньги. Залогом успеха Близнецов в финансовой сфере в апреле станут упорство и трудолюбие. Многочисленные усилия дадут плоды, а в конце месяца – толчок для будущего развития. Поэтому 25 и 30 апреля наиболее оптимальны для старта какого-либо дела

Личная жизнь. В апреле в личной жизни Близнецам не стоит торопиться с принятием решения, поскольку этот месяц приготовит очень много подводных камней. В частности, Близнецы могут притянуть к себе альфонса, афериста или содержанку.

Здоровье. В апреле-2024 Близнецам необходимо серьезнее относиться к своему рациону питания. Полезно будет обратиться к диетологу. Нужно также обратить внимание на состояние лимфоузлов. Возможны обострения заболеваний желудка, пищевые отравления. ЖКТ будет слабым местом.

Весы

Весам в апреле 2024 года в профессиональной деятельности не стоит размениваться на ерунду. Наконец придет осознание того, что все приложенные в последнее время усилия не были напрасны. Но звезды говорят, что Весам еще не время расслабляться. Апрель для них – довольно сложный период.

Благоприятные дни апреля 2024 года для Весов: 5, 10, 17, 22, 23.

Неблагоприятные дни апреля-2024 для Весов: 1, 3, 11, 12, 15, 21, 27, 29.

Карьера. В плане карьеры апрель у Весов будет временем для того, чтобы показать окружающим, насколько они конкурентоспособны. Следует использовать любую возможность для демонстрации своих достижений. При этом возможны сложности при принятии важных решений, касающихся карьеры.

Деньги. С точки зрения финансов, апрель-2024 будет весьма сложным для Весов, но довольно спокойным. Главное – не рисковать. Профессиональная деятельность будет приносить небольшую прибыль, но это ничего, если не делать больших покупок. Весам следует быть экономными, бережливыми, осмотрительными и думать о том, чего хочется на самом деле, совершая покупки, иначе слишком большие аппетиты создадут проблемы.

Личная жизнь. Стремление Весов проявить себя в обществе может негативно сказаться на их личной жизни в апреле 2024 года. Партнеру Весов будет не хватать их участия, ведь представители знака будут несколько эгоистичны. Если Весы покажут близким, насколько те важны для них, общий язык все-таки удастся найти.

Здоровье. В апреле-2024 Весы могут рассчитывать на довольно крепкое здоровье и большие запасы жизненных сил. Однако им все равно будет необходим свежий воздух и физические нагрузки. Единственное, с чем могут возникнуть небольшие проблемы, – это органы пищеварения. Но сложных ситуаций можно будет избежать, если сесть на диету.

Смотрите подробный гороскоп на апрель-2024 для всех знаков зодиака от астролога Влада Росса:

Стрелец

Апрель 2024 года принесет Стрельцу некоторые проблемы на работе. Месяц обещает быть весьма сложным и далеко не самым удачным.

В личной жизни Стрельцу важно не жалеть сил на то, чтобы в семье царил мир, поскольку ему нужен крепкий тыл. Хоть нетерпеливый характер и призывает Стрельца к переменам, в апреле лучше с ними повременить. Поскольку любая воля Стрельца будет ему лишь во вред. Вторая половина месяца будет более спокойной.

Благоприятные дни апреля 2024 года для Стрельца: 9, 10, 13, 14, 22, 23.

Неблагоприятные дни апреля-2024 для Стрельца: 4, 6, 8, 16, 24, 25, 26.

Карьера. В профессиональной деятельности в апреле-2024 Стрелец будет продуктивен, но только при условии крайней сосредоточенности. Он будет проверять собственную веру в успех, и только оптимизм поможет ему преодолеть полосу невезения, которая наметится у Стрельца в этом месяце. Звезды будут способствовать нестандартным взглядам Стрельца на мир, что поможет проявить креативный подход во многих вопросах.

Деньги. В финансовом плане у Стрельца все будет неопределенно – то густо, то пусто. Деньги будут приходить к нему необычным путем. Но Стрелец будет философски смотреть на жизнь в этом месяце, полагая, что в нужный момент помощь откуда-то придет.

Личная жизнь. В апреле-2024 Стрельцу необходимо направить усилия на укрепление сложившихся отношений. Близкие Стрельца будут нуждаться в его участии. Ему будет важно осознать бытие своего партнера, сочувствовать, быть рядом, не осуждая и не предъявляя претензий. Также Стрельцу важно будет поддерживать свою вторую половину во всех ее начинаниях.

Здоровье. В апреле у Стрельца возможны проблемы со здоровьем, связанные с различными вредными привычками, которые будут пагубно воздействовать на печень, кровообращение, потому алкоголь лучше исключить. Также возможны обострения заболеваний суставов, ягодиц, седалищного нерва.

Нейтральным апрель 2024-го будет для следующих знаков зодиака:

Телец

Тельцу в апреле 2024-го будет важно осознать истинные жизненные ценности и отодвинуть на задний план все лишнее. Могут появиться новые возможности, которые в корне изменят жизнь Тельца. Впрочем, от этого месяца слишком многого ожидать не стоит, он будет средним.

Благоприятные дни апреля 2024 года для Тельца: 3, 5, 7, 17, 21, 25.

Неблагоприятные дни апреля-2024 для Тельца: 9, 12, 15, 18, 27, 29.

Карьера. Середина апреля для некоторых Тельцов будет связана с зарубежными поездками. Даже перед теми Тельцами, которых сейчас не выпускают за границу, могут вдруг неожиданно открыться двери. В середине месяца возможно продвижение по карьерной лестнице, потому важно быть внимательнее и не упускать возможности. Тельцу не стоит бояться доверять своей интуиции в середине и конце месяца, когда она может помочь сделать правильный выбор.

Деньги. Финансовая сфера жизни Тельца в апреле будет складываться удовлетворительно. Результаты интеллектуальной деятельности порадуют Тельца получением долгожданных бонусов. Благоприятно в апреле пересдавать экзамены.

Личная жизнь. Любовный гороскоп советует Тельцу завязывать отношения именно в апреле-2024. Если он не будет упираться в спорных ситуациях, романтические отношения могут перерасти в крепкий союз.

Здоровье. В апреле возможно обострение хронических заболеваний Тельца, связанных с суставами, сердцем и печенью. Также нужно уделить внимание полости рта, посетить стоматолога и заняться зубами. Но лучше не делать этого 5-15 апреля, а вот во второй половине месяца будет благоприятное время.

Лев

В апреле-2024 Льву придется усмирить свой нрав, перестать метаться словно в клетке. Ему нужно спокойно заниматься рутиной, отложив крупные дела. Апрель для Льва будет средним месяцем. В этом месяце Льву будет полезно избавиться от старых вещей и изживших отношений – расчистив пространство, он добьется больших успехов.

Весна сделать Льва необыкновенно привлекательным. Смена имиджа будет удачной.

Благоприятные дни апреля 2024 года для Льва: 1, 4, 5, 13, 18, 27, 28.

Неблагоприятные дни апреля-2024 для Льва: 6, 8, 15, 22, 23, 29.

Карьера. В профессиональной деятельности для достижения поставленных целей Льву в апреле придется немало потрудиться. Ничего не будет даваться легко, однако труд будет вознагражден по заслугам. Более того, Льва в апреле могут ждать подарки судьбы.

Деньги. Апрель-2024 может принести Льву непредвиденные потери в финансовой сфере, особенно если он будет делать большие покупки вроде недвижимости или автомобиля. Отчаиваться не стоит, нужно просто включить режим экономии и действовать по плану.

Личная жизнь. В апреле 2024 года Лев в глазах противоположного пола будет просто неотразим, потому следует сменить имидж, подобрать другую прическу, обзавестись новыми нарядами. Для успеха на любовном фронте Льву практически ничего не нужно будет делать, поскольку звезды и так наделят его сексуальной привлекательностью и шармом.

Здоровье. Проблемы со здоровьем у Льва в апреле могут быть связаны только с переутомлением, потому нужно постараться найти золотую середину, разумно чередовать работу и отдых, и тогда все будет хорошо. Малоподвижный образ жизни для Льва будет неблагоприятен, потому стоит отправиться в путешествие.

Козерог

В апреле 2024-го звезды рекомендуют Козерогу определиться с его союзниками. Выбирать людей следует тщательно, поскольку с ними придется иметь дело не один месяц. Кроме того, среди близких людей находится тот, кто действительно понимает Козерога, прислушивается к его советам. Да и сам Козерог должен прислушиваться к советам друзей и союзников.

Апрель будет средним месяцем для Козерога.

Благоприятные дни апреля 2024 года для Козерога: 2, 3, 19, 25, 27.

Неблагоприятные дни апреля-2024 для Козерога: 7, 13, 15, 21, 28, 30.

Карьера. Апрель-2024 в профессиональной сфере для Козерога станет периодом для оптимизации рабочих процессов. Взаимоотношения с коллегами будут у него в стадии оттаивания. Не исключено появление новых возможностей. Скрытые лидерские качества в этом месяце вырвутся наружу.

Деньги. В финансовой сфере жизни в апреле у Козерога все будет более-менее спокойно. Козерог – практичный человек, умеет считать деньги. В этом месяце ему точно нельзя тратиться – лучше копить деньги.

Личная жизнь. На любовном фронте в апреле-2024 Козерогу придется нелегко, но что поделаешь, если он любит сам себе создавать трудности, а потом героически их преодолевать.

Здоровье. В апреле у Козерога могут обостриться хронические заболевания, особенно связанные с костями и позвоночником, а также ревматизм и артрит. Заниматься самолечением не стоит. Козерогу рекомендуется пройти полный медосмотр в апреле.

Рыбы

В апреле 2024 года Рыбам придется усиленно тренировать свое терпение. Важно будет ко всему относиться философски, и уже к концу месяца станет полегче. Рыбам рекомендуется распределить силы для решения трех основных задач: общение с близкими, работа и здоровье. Апрель-2024 будет средним месяцем для Рыб.

Благоприятные дни апреля 2024 года для Рыб: 1, 2, 6, 7, 17, 20.

Неблагоприятные дни апреля-2024 для Рыб: 4, 12, 14, 15, 22, 23.

Карьера. В апреле-2024 Рыбам следует быть осторожнее и не участвовать в проектах, которые вызывают сомнения. Могут возникнуть ситуации, которые изначально покажутся выгодными, но со временем могут измениться не в пользу Рыб.

Деньги. В финансовой сфере Рыбы могут рассчитывать на то, что зарплата в апреле будет выплачиваться вовремя. Возможны дополнительные вознаграждения. Возможно появление нового дополнительного источника дохода, что заметно улучшит материальное состояние Рыб.

Личная жизнь. Семейным Рыбам гороскоп на апрель-2024 советует отстаивать свои позиции и не менять решений. Рыбам, у которых есть разногласия с родными, необходимо разобраться с этим и прийти к компромиссу.

Здоровье. В апреле у Рыб может ухудшиться зрение, потому нужно обязательно обратиться к окулисту. Работа за компьютером и работа с опасными химическими веществами может пагубно сказаться на здоровье Рыб. Следует предпринять меры, чтобы имеющиеся у Рыб заболевания не прогрессировали. Могут возникнуть проблемы с сердечно-сосудистой системой, потому стоит больше уделять внимания профилактике различных заболеваний.

Счастливчики апреля-2024:

Овен

Апрель 2024 года будет супер-классным месяцем для Овна и пройдет под знаком "плюс". Овну следует постараться не откладывать решение важных задач на поздний срок, не отступать от намеченных планов, какие бы препятствия ни возникли на пути, несмотря на то, что Меркурий будет ретроградным, но он будет именно в этом знаке зодиака.

Овну следует избегать соблазнов и не позволять себе тратить время впустую. Судьба даст реальный шанс приблизиться к намеченной цели – все будет зависеть от Овна, воспользуется ли он возможностью или нет. Если представители знака мечтали получить новую работу, то это подходящий момент для них.

Благоприятные дни апреля 2024 года для Овна: 5, 9, 12, 18, 21, 29.

Неблагоприятные дни апреля-2024 для Овна: 4, 6, 10, 14, 24, 30.

Карьера. В плане карьеры апрель для Овна будет очень жарким месяцем. Его предложения по рационализации рабочего процесса будут восприняты начальством благосклонно. Излагая свои мысли, не стоит торопиться, говорить нужно аргументированно, оперируя фактами и цифрами. Начальство должно понять, что Овен хорошо продумал стратегию развития и может самостоятельно заняться ее внедрением. В конце месяца о себе напомнят вопросы, которые Овен ранее отложил, – их нужно будет пересмотреть. Овен обязательно справится с любыми трудностями, если посмотрит на них со стороны.

Личная жизнь. Большая занятость на работе в апреле 2024-го может отразиться на отношениях. Ссоры могут возникать из-за частых задержек в офисе или необходимости даже в выходные дни заниматься делами.

Одиноким Овнам нужно отбросить разного рода условности и открыто заявлять о своих чувствах. Так они смогут найти свою вторую половинку. В середине месяца у них появится шанс покорить сердце того человека, который уже давно симпатичен.

Здоровье. В начале апреля Овну необходимо заняться профилактикой эндокринных заболеваний, нормализовать питание, временно исключить потребление сахара и мучных изделий, наполнив рацион продуктами, богатыми йодом. Нужно стараться побольше двигаться. Благоприятны также водные процедуры.

Рак

В апреле 2024-го Раку не стоит бояться отойти от привычного образа жизни. В этом месяце ему будут нужны новые знакомства и увлечения, а, если так подсказывает внутренний голос, то и новая работа – соответствующие возможности будут. В целом, апрель будет благоприятным месяцем.

Совет Раку – не стоит посвящать в далеко идущие планы ни друзей, ни врагов, иначе сглазят. Раку нужно действовать тактично, осторожно и неспешно.

Благоприятные дни апреля 2024 года для Рака: 1, 7, 12, 17, 24, 28, 30.

Неблагоприятные дни апреля-2024 для Рака: 4, 9, 13, 15, 20, 29.

Карьера. Чтобы укрепить свое положение и заложить фундамент для будущих свершений, Раку в апреле-2024 рекомендуется уделить внимание налаживанию деловых контактов с нужными людьми, особенно с людьми из прошлого. Впоследствии кто-то из новых-старых знакомых сможет сыграть в жизни Рака важную или даже ключевую роль, в частности, может стать работодателем или покровителем. Месяц обещает быть насыщенным и напряженным событийно.

Личная жизнь. Раку в апреле 2024 года рекомендуется уделять как можно больше внимания своей второй половинке. Недостаток совместного времяпрепровождения с партнером будет слабым звеном в отношениях Рака в этом месяце, особенно в первой половине месяца. Будет полезно разнообразить совместный досуг во второй половине апреля и отправиться с любимым человеком в путешествие.

Здоровье. В апреле Раку нужно перейти к здоровому питанию. Благоприятно бороться с лишним весом, Рак в этом месяце может здорово похудеть.

Дева

Деве в апреле 2024 года следует хорошо потрудиться, с головой уйти в любимое дело и добиться результата. И это ей удастся. Апрель будет хорошим месяцем для Девы, под знаком "плюс". Это будет время активных действий. Во многом будущее будет зависеть от того, какие усилия Дева приложит сейчас, чтобы разрешить массу назревших вопросов.

Благоприятные дни апреля 2024 года для Девы: 1, 3, 7, 17, 20, 30.

Неблагоприятные дни апреля-2024 для Девы: 9, 10, 15, 19, 25, 29.

Карьера. В профессиональной сфере в апреле 2024-го Деве пригодится умение добиваться поставленных целей, упорно и не торопясь. Рациональность в сочетании с дотошностью обеспечит Деве успех. Она будет способна шаг за шагом продвигаться, как альпинист, к своей цели.

Личная жизнь. В апреле в личной жизни Дева все будет строго анализировать. На низкой октаве это будет проявляться эгоистичностью, мелочностью, холодностью, расчетливостью. А на высокой – это аспект спящей красавицы, которая ожидает своего принца, чтобы проснуться и расцвести. Нужно постараться установить гармонию, равновесие и красоту внутри себя, и тогда принц на белом Мерседесе точно приедет.

Здоровье. В апреле-2024 Деве нужно избегать сильного нервного перенапряжения, особенно на работе. Злость, тревога и нерешительность могут привести к проблемам с ЖКТ. Благоприятно сесть на диету, отдавать предпочтение простой еде, например, кашам. Также следует меньше употреблять алкоголь.

Скорпион

В апреле 2024-го Скорпиону будет нужно всеми силами удерживать себя на плаву. Благоприятно заводить новые знакомства, решать старые проблемы. Этому знаку обычно везет с друзьями и покровителями, а в апреле с ними особенно может посчастливиться. В целом, месяц у Скорпиона пройдет под знаком "плюс". Кто-то весьма могущественный поможет Скорпиону разобраться в некоторых вопросах. Возможен успех в карьере, занятие высокой должности, продвижение.

Благоприятные дни апреля 2024 года для Скорпиона: 6, 8, 11, 17, 20, 25.

Неблагоприятные дни апреля-2024 для Скорпиона: 1, 4, 13, 15, 23, 30.

Карьера. В апреле в профессиональной сфере Скорпиону необходимо сконцентрироваться на анализе старых уроков и разработке планов на будущее. В это время может быть блестяще составлен бизнес-план. Следует обращать внимание на повседневные дела и рутину. Мелкие вопросы, которые давно откладывались, потребуют немедленного разрешения.

Деньги. В финансовой сфере Скорпион будет склонен к излишней доверчивости, потому важно не позволить втянуть себя в финансовые махинации, особенно близким родственникам.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Личная жизнь. В личной жизни в апреле 2024 года Скорпиону будет не хватать чувствительности и гибкости по отношению к своей второй половине. Увидев изъяны, он не утаит своих суждений. Скорпион уверен в том, что он всегда прав, забывая о том, что у каждого своя правда. Потому в личных взаимоотношениях возможны некоторые сложности в этом месяце.

Здоровье. Скорпионы в апреле-2024 будут подвержены воспалениям, гипертонии и проблемам с сердечно-сосудистой системой. Нужно стараться избегать простуд, не переутомляться, больше отдыхать. В случае ухудшения самочувствия не стоит заниматься самолечением, иначе Скорпион может довести себя до цугундера.

Водолей

Апрель 2024 года даст возможность Водолею упрочить свои позиции на рабочем месте. Месяц обещает быть удачным для Водолея. Он наконец сможет разобраться, кто из коллег тормозит процесс, а с кем стоит сойтись поближе. У Водолея появится шанс не только добиться своего места под солнцем, но и решить некоторые наболевшие вопросы. Сомнения, которые терзали Водолея, следует оставить в прошлом.

Благоприятные дни апреля 2024 года для Водолея: 5, 13, 14, 18, 22.

Неблагоприятные дни апреля-2024 для Водолея: 1, 2, 9, 10, 12, 20, 21.

Карьера. В профессиональной сфере Водолею в апреле 2024-го будет хотеться куда-то бежать, стремиться вперед, достигать вершин и проявлять инициативу. Его будет переполнять энергия.

Деньги. В финансовом плане в апреле Водолея ждет приятная большая новость, устройство на работу, о которой он давно мечтал, повышение. Возможны получение премии и неожиданные повороты судьбы, например, какой-то неожиданный удачный контракт. В любом случае, Водолея ждет повышение оклада и денежные поступления, связанные с работой и деятельностью.

Если Водолей последний год был без работы, то именно в апреле он может ее найти.

Личная жизнь. В апреле 2024-го Водолей почувствует, что отношения с любимым человеком нуждаются в реставрации, поэтому следует сделать шаг навстречу – вторая половина оценит этот порыв. Главным в этом месяце будет искренность. Самое время задуматься о летнем отдыхе. Если вторая половина Водолея давно хотела где-то побывать, например, на Мальдивах, то самое время организовать эту поездку.

Здоровье. Здоровье Водолея в апреле-2024 будет зависеть от умения регулировать перепады настроения. Нельзя допускать переутомления и переохлаждения. Нужно больше бывать на свежем воздухе; благоприятны утренние и вечерние пробежки. Особенно благоприятны для Водолея будут поездки за город. Нужно принимать витамины и черпать энергию в общении с друзьями.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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