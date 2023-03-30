Гороскоп на апрель для всех от Влада Росса: Близнецам будет фартить, а Стрельцам придётся напрячься

Астролог Влад Росс составил детальный гороскоп на апрель 2023 года для всех знаков зодиака и рассказал, кому сказочно повезет в середине весны / Главред

Апрель 2023 года обещает быть интересным и переломным периодом. В этом месяце многое будет определяться двумя главными астрологическими событиями – кольцеобразным солнечным затмением 20 апреля, которое называют "дьявольским", и переходом Меркурия в ретроградное движение 21-го числа.

Затмение увеличит количество фатальных, а, значит, неотвратимых событий и сулит непростой период. Апрельское солнечное затмение в меньшей мере будет влиять на жизнь каждого конкретного человека, зато окажет огромное глобальное влияние на судьбы народов и стран. Причём принести оно может весьма страшные события, чего только стоит ядерная угроза, которая будет чрезвычайно велика вблизи затмения.

Статичность и ретроградность Меркурия во второй половине апреля будут возвращать нас к событиям прошлого, недоделанным делам и недосказанным словам, замедлят наши мысли, сделают их более спокойными и серьёзными.

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Впрочем, каждый из знаков зодиака прочувствует апрельскую астрологическую погоду по-своему: к одним знакам звёзды будут благосклонны и принесут им счастье и успех, а вот другим следует готовиться к испытаниям и проблемам.

Счастливчики апреля-2023:

Овен

Апрель 2023 года будет хорошим месяцем для Овна, потому представителям знака стоит не откладывать решение важных задач, а заняться ими уже сейчас, особенно в первой половине месяца. Овну нельзя отступать от намеченных планов, какие препятствия ни возникали бы на пути. Ему необходимо избегать соблазнов и не тратить время попусту. Судьба даст Овну реальный шанс приблизиться к заветной цели в первой декаде апреля, и только от него будет зависеть, воспользуется ли он им. Если Овен мечтал получить определённую работу, то в апреле будет самый подходящий момент, чтобы этого добиться.

Карьера. Апрель будет довольно ярким месяцем для Овна в профессиональной сфере. Его предложения по рационализации рабочего процесса будут благосклонно выслушаны начальством, но, излагая свои мысли, не стоит торопиться, лучше всё хорошенько обдумать. Предлагая какой-то проект, Овну важно говорить аргументированно, оперируя цифрами и фактами – пусть деловые партнёры или начальство поймут, что Овен тщательно продумал стратегию развития и может самостоятельно заняться её внедрением.

Овну не следует никому позволять навязывать ему чужие мысли. Также нельзя поступаться своими принципами – кредо самого Овна должно быть превыше всего в апреле.

В конце апреля о себе напомнят вопросы, которые Овен ранее отложил до лучших времен, а теперь они вновь станут актуальными. Важно не прятать голову в песок – Овен обязательно справится с трудностями, если сумеет взглянуть на них со стороны.

Финансы. Звезды советуют Овну расширить область деятельности для получения дополнительных доходов.

Личная жизнь. Большая занятость Овна на работе и в финансовых делах в апреле может отразиться на отношениях с партнёром, которому Овен станет уделять меньше внимания. Из-за этого возможны неожиданные измены. Ссоры могут возникать из-за частых задержек Овна в офисе и необходимости даже в выходные дни заниматься рабочими делами. Чтобы отношения не ухудшились, важно постараться найти время для второй половинки и объяснить причины большой загруженности – тогда не будет поводов для подозрения Овна в тайных встречах с другим.

В середине апреля у Овна появится возможность покорить сердце того, кто ему очень симпатичен. Лучше всего будет отбросить все условности и открыто заявить о своих чувствах. Не нужно бояться быть отвергнутым – вероятность этого очень мала.

В конце месяца Овну нужно с осторожностью относиться к новым знакомствам, потому что Венера будет в Близнецах. Овна постараются очаровать, увлекут разговорами, осыплют комплиментами, поразят необычными идеями, однако эти отношения, скорее всего, закончатся быстро, оставив о себе не очень хорошие воспоминания.

Здоровье. В апреле-2023 Овну следует заняться профилактикой эндокринных заболеваний. Следует нормализовать питание, временно ограничив потребление сахара и мучных изделий, наполнив рацион продуктами, богатыми йодом. Нужно стараться больше двигаться, если погода позволит – устраивать велосипедные или пешие прогулки. Также стоит принимать успокоительные препараты. В конце месяца о себе могут напомнить хронические заболевания Овна. При появлении знакомых симптомов, следует обратиться к врачу – это благоприятный период для прохождения курса лечения. Чем быстрее Овен отреагирует на проблемы, тем быстрее наступит желанное выздоровление.

Близнецы

У Близнецов в апреле 2023-го будет просто эйфория, поскольку Венера, планета счастья, любви и денег, войдёт в их знак зодиака во второй декаде месяца. Поэтому Близнецам не нужно мучиться с выбором, на что потратить время в апреле – они будут любимчиками фортуны.

Карьера. Близнецам в апреле следует сконцентрировать своё внимание на полезном – работе и самообразовании. Нужно быть внимательнее и не отсекать хорошие предложения о работе, и тогда финансовое положение Близнецов будет улучшаться.

Если в апреле Близнецы изменят имидж, станут более красивыми и интеллигентными, пересмотрят гардероб, вскоре они скажут себе за это спасибо. А лучший способ для них решить накопившиеся домашние проблемы – сменить эмоции, прислушаться к советам близких.

Дружелюбие станет ключом к успеху в этом месяце, потому Близнецам следует завести как можно больше друзей, вступить в круг по интересам или стать частью какого-то коллектива, компании.

Финансы. Близнецам лучше не заглядывать в будущее и жить сегодняшним днем, по наитию. Не стоит сорить деньгами, ведь Венера в Близнецах в этом месяце может принести им кучу ненужных покупок. Более того, они могут стать шопоголиком.

В апреле Близнецам важно не упустить удачу, а везти им будет во всех финансовых делах. Они вполне могут сорвать джек-пот. К концу апреля на голову Близнецам может свалиться огромный успех, причём даже тем из них, кто не верил в своё счастье и удачу до этого. Однако не нужно пытаться сразу решить все проблемы, наоборот, нужно постараться действовать размеренно, последовательно и не торопить события. Лучше не принимать решения спонтанно, стоит прислушиваться к советам окружающих, особенно близких друзей.

Залогом успеха в финансовой сфере станет упорство и трудолюбие Близнецов. Многочисленные усилия принесут свои плоды и уже к концу месяца дадут импульс для будущего успеха.

Личная жизнь. Если Близнецы уже приняли соответствующее решение, то в апреле они могут разойтись с нынешним партнёром и найти свою настоящую любовь. В любом случае нужно воздержаться от скоропалительных решений на личном фронте, так как будет множество подводных камней.

Более того, смена партнёра может подтолкнуть Близнецов к новым большим финансовым возможностям.

Здоровье. В апреле-2023 Близнецам рекомендуется серьёзно относиться к своему рациону питания, что повлияет на их эмоции. Близнецы – самый нервозный знак зодиака, а в этом месяце из-за нервов могут начаться проблемы, например, проявится аллергия. Также возможны пищевые отравления. Кроме того, нужно обратить внимание на состояние лимфоузлов и обратиться к врачу в случае необходимости. Кроме того, Близнецам в апреле благоприятно завести себе кота или кошку – это поможет избежать беспокойства.

Скорпион

Апрель-2023 обещает быть удачным месяцем для Скорпиона и пройдёт под большим знаком "плюс". Скорпион может завести новые знакомства и решить старые проблемы, несмотря на то, что солнечное затмение 20 апреля будет на планету Скорпиона – Плутон.

Карьера. Скорпиону в апреле повезёт с друзьями и покровителями, и он получит звёздный шанс. Кто-то достаточно мудрый и могущественный сумеет помочь Скорпиону разобраться в некоторых делах, полученная протекция поможет решить важные вопросы. Возможно неожиданное продвижение в карьере, особенно после чьей-то смерти (если кто-то умрет, занимая важный пост, Скорпион может занять его место).

В сфере карьеры и финансов Скорпиону следует сконцентрироваться на решении старых вопросов и разработке планов на будущее, особенно во второй половине месяца. Следует обратить внимание на повседневную рутину, ведь мелкие вопросы, которые долго откладывались, потребуют немедленного разрешения. При возникновении трудностей не стоит идти на конфликты, стоит предпочесть мирные способы выхода из сложных ситуаций. Тонкое чутьё поможет понять истинные мотивы и цели окружающих людей.

Финансы. В апреле 2023-го в финансовой сфере жизни Скорпиону следует готовиться к большим перепадам, однако неожиданно она может войти в удачное русло.

Здоровье. Скорпион будет подвержен разного рода воспалениям, гипертонии, проблемам с сердечно-сосудистой системой. Нужно стараться не простужаться и не переутомляться, правильно рассчитывать время и силы, больше отдыхать, иначе есть риск подцепить вирус, например, грипп. Нельзя заниматься самолечением и пить спиртные напитки.

Водолей

Апрель 2023 года будет просто супер-классным месяцем для Водолея.

Карьера. У Водолея появится возможность упрочить свои позиции на работе. Он наконец сможет разобраться, кто из коллег тормозит процесс, а с кем стоит сойтись поближе. У Водолея может начаться очень удачный творческий процесс и появится шанс не только завоевать новое место под солнцем, но и решить наболевшие вопросы. Сомнения, которые терзали Водолея раньше, можно будет оставить в прошлом.

В профессиональной сфере в апреле Водолею будет хотеться, как на уроке, поднять руку и кричать: "Я! Я! Я!". И это правильно, поскольку теряться Водолею в этом месяце нельзя – у него большие возможности, ему все удастся сделать.

Финансы. В апреле 2023 года Водолея ожидает приятная неожиданность, новость. Возможно, ему удастся подписать выгодный долгосрочный денежный контракт или получить премию, или ему повысят оклад, а, может, он выиграет миллион в лотерею. Вероятнее всего, любые денежные поступления будут связаны с деятельностью, работой и творчеством Водолея.

Личная жизнь. В апреле Водолей почувствует, что отношения с любимым человеком нуждаются в реставрации. Потребуется сделать шаг навстречу на ретроградном Меркурии вблизи затмения 20 апреля – вторая половина обязательно оценит этот порыв.

Главный девиз месяца – искренность.

Сейчас самое время задуматься о летнем отдыхе, обсудить планы на будущее и купить машину. Благоприятное время для вождения автомобиля, получения прав.

Здоровье. Самочувствие Водолея в апреле 2023-го будет зависеть от умения контролировать перепады настроения. Нельзя допускать переутомления и переохлаждения, нужно больше бывать на свежем воздухе, за городом, на даче. Благоприятно в этом месяце менять страны, эмигрировать. Черпать энергию он сможет в общении, особенно с новыми друзьями.

Нейтральным апрель будет для следующих знаков:

Телец

Для Тельца апрель-2023 будет ровным месяцем, когда можно будет понять истинные жизненные ценности, отодвинуть на задний план всё лишнее. В это время перед Тельцом откроются новые перспективы, которые кардинально изменят его жизнь, особенно вблизи солнечного затмения 20 апреля.

Карьера. В середине апреля некоторых Тельцов начальство может командировать за рубеж, что станет началом продвижения по служебной лестнице. В это время следует быть внимательнее, дабы не упустить хорошие возможности, и доверять интуиции, которая в апреле будет помогать сделать правильный выбор. Очень уместным в этом месяце будет проявление организаторских способностей Тельца, это почувствуют коллеги по работе и близкие люди.

Финансы. Финансовая сторона жизни Тельца в апреле будет удовлетворительной. Результаты интеллектуальной деятельности порадуют Тельца получением долгожданных бонусов или процентов.

Личная жизнь. Тельцу благоприятно завязывать любовные отношения в начале апреля, пока Венера будет оставаться в его знаке. До 10 числа Телец может рассчитывать на большое везение в любовных делах.

Звёзды рекомендуют в апреле остерегаться романов с сотрудниками, особенно во второй половине месяца, поскольку это может вызвать зависть и пересуды коллег.

Здоровье. В апреле у Тельца возможно обострение хронических болезней, связанных с суставами, сердцем и печенью. Поэтому стоит предпринять все необходимые меры, чтобы подобные проблемы предотвратить, не допуская обострений. Кроме того, стоит сходить к стоматологу, так как велика опасность различных пародонтозов.

Козерог

Для Козерога апрель-2023 станет более-менее ровным месяцем. Главное правило для Козерога в апреле – тщательно выбирать людей, поскольку с ними придется иметь дело не один месяц. Кроме того, среди близких людей точно находится тот, кто Козерога по-настоящему понимает, а к советам этого человека стоит прислушиваться.

Карьера. Апрель для Козерога – это период оптимизации рабочих процессов. Взаимоотношения с коллегами у Козерога на стадии оттаивания. Не исключено появление новых возможностей. Скрытые лидерские качества в этом месяце вырвутся наружу.

Финансы. Финансовая сторона жизни Козерога в апреле будет более-менее спокойной. Ведь Козерог очень практичен и умеет считать деньги. Это один из самых денежных знаков наряду с Девой и Тельцом.

Личная жизнь. В апреле на любовном фронте Козерогу будет нелегко, но что поделаешь, он сам любит создавать себе трудности, чтобы потом геройски их преодолевать. Этот знак зодиака, даже проигрывая, все равно собирается победить. Так, восходящий Козерог Путин, проигрывая войну, все равно намерен преодолеть Украину.

Козерог любит одиночество и рискует остаться один, хотя в браке обычно раскрывается и расцветает, а также с большим усердием заботится о семье. Козерогу важно использовать свою энергию в мирных целях.

Здоровье. В апреле у Козерога могут обостриться хронические болезни, особенно ревматизм или артрит. Не следует заниматься самолечением, лучше обратиться к врачу, пройти плановый осмотр.

Дева

Для Девы апрель 2023 года станет неплохим периодом. В этом месяце Деве следует хорошо потрудиться, уйти с головой в любимое дело, тем самым, добиваясь хороших результатов. Это будет очень позитивный месяц для активных действий.

Карьера. Благоприятно в это время продвигаться по карьерной лестнице, менять род деятельности или направление, создавать новые проекты, но лучше всё это делать в первой половине месяца до ретроградности Меркурия.

В профессиональной деятельности Деве будет очень важно пробивать важные проекты, добиваться поставленных задач – упорно, но не торопясь. Рациональность Девы в сочетании с дотошностью обеспечит ей успех. Чувство долга для неё должно быть на первом месте. Дева способна будет добиваться поставленных целей шаг за шагом.

Финансы. В апреле Деве не стоит ждать быстрых доходов. Все вложения будут долгосрочными и дадут плоды лишь со временем, но эти плоды будут просто обалденными.

Личная жизнь. В апреле Дева будет очень критично оценивать и тщательно анализировать собственную личную жизнь. Возможно, она задумается, зачем столько времени проводит с каким-то человеком, и решит, что пора уже его оставить. Проявится критичность, мелочность, холодность и расчетливость Девы, что может привести к разрушениям. Однако это будет "эффект спящей красавицы", которая ожидает принца на белом коне, чтобы проснуться и расцвести: Дева изменит или преобразит свою внешность, что повлечет положительные перемены. Благоприятны косметические и косметологические процедуры, а также пластические операции. Деве нужно постараться установить гармонию, развить в себе внутреннюю красоту.

Здоровье. В апреле-2023 Деве нужно избегать перенапряжения и нервных срывов на работе. Злость и тревога – это плохие тенденции этого месяца для Девы. Не стоит чрезмерно увлекаться работой, иначе возможны проблемы с желудком, особенно на нервной почве или из-за пропусков приёмов пищи. Лучше соблюдать диету, употребляя легкую простую пищу, но есть чаще.

Весы

В апреле-2023 Весам не стоит размениваться на ерунду. Они осознают, что затраченные в последнее время силы и время принесут успех и пользу. Впрочем, несмотря на это, месяц будет для Весов не очень хорошим.

Карьера. Апрель для Весов – это период, когда они смогут показать окружающим, насколько они конкурентоспособны. Им важно использовать любую возможность для демонстрации своих достоинств. С одной стороны, звёзды наделят Весов энергичностью и желанием рваться в бой, прилагать все усилия для достижения целей, а с другой – рекомендуют не переоценивать собственные силы. Некоторые шаги Весов в области карьеры встретят сопротивление коллег.

Финансы. Апрель-2023 будет довольно спокойным месяцем для Весов в финансовой сфере. Профессиональная деятельность может принести прибыль. Кроме того, Весам в этом месяце следует быть более бережливыми, крайне осмотрительными и всегда чётко представлять, чего они хотят.

Личная жизнь. Стремление Весов проявить себя будет неблагоприятно сказываться на отношениях. Партнёру Весов будет не хватать их участия. Это будет касаться и супружеских отношений. Мелкие каждодневные проявления заботы и внимания могут стать залогом счастья и добрых отношений Весов и их партнёра.

Здоровье. В апреле Весы могут ожидать от планет крепкого здоровья и больших жизненных сил. Однако, чтобы сохранить этот дар, будет необходим свежий воздух и физические упражнения. Благоприятно записаться на фитнес. Весы самой природой задуманы так, что они не предназначены для пребывания в замкнутом помещении. Весы, в отличие от Скорпиона, Рыб или Рака, всегда тянутся к людям, поэтому им всегда нужно какое-то пространство. Единственное, что может доставить беспокойство в плане здоровья, так это нарушение работы органов пищеварения. Впрочем, если Весы смогут придерживаться строгой диеты, то неприятностей можно будет избежать.

Неудачники апреля 2023 года:

Рак

Для Рака апрель-2023 будет сложным периодом, ведь в его знак войдёт планета агрессии Марс. Но всё же не стоит бояться отойти от привычного образа жизни. Раку нужны новые знакомства, увлечения и новая работа. Если внутренний голос так подсказывает, нужно порвать с прошлым. Перед Раком откроются новые возможности, а всё старое будет отметаться.

Совет для Рака – не посвящать в свои планы ни друзей, ни врагов и действовать тактично. Если Близнецам нужно спрашивать совета у близких и друзей, то Раку всё нужно делать самостоятельно и неспешно.

Карьера. Чтобы укрепить своё положение в профессиональной сфере и заложить фундамент будущих отношений, Раку следует уделить внимание налаживанию деловых контактов с нужными людьми, ведь впоследствии кто-то из новых знакомых может сыграть в его жизни важную роль, став работодателем или покровителем. Месяц обещает быть насыщенным событиями. В решении сложных вопросов Раку поможет интуиция.

Финансы. В апреле Раку придётся заниматься финансовыми и имущественными делами, особенно это касается ремонтов. Поход по официальным инстанциям займёт у Рака много сил и времени, так что решение некоторых вопросов может затянуться на неопределённый срок. Особенно фатальной будет вторая половина месяца, когда Раку не стоит заниматься никакими делами, связанными с бумагами.

Личная жизнь. Звёзды рекомендуют Раку уделять второй половине как можно больше внимания в апреле. Недостаток общения и совместного времяпрепровождения с партнёром станет самым слабым звеном в отношениях. Но справиться с этой проблемой будет нетрудно, было бы желание. Полезно разнообразить совместный досуг и выбраться на время куда-нибудь на дачу.

Здоровье. В апреле Раку придётся приложить немало усилий, чтобы сохранять хорошее самочувствие. Нужно будет вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Благоприятно будет сесть на диету, обратиться к диетологу и сбросить вес. Апрель – хороший период, чтобы бороться с лишним весом, засоренностью организма и низким иммунитетом. Диета, особенно богатая овощами и фруктами, приём витаминов – всё это будет весьма кстати. Благоприятен для Рака будет свежий воздух и активный образ жизни. Самое время начать бегать по утрам.

Лев

Для Льва апрель 2023 года пройдёт под знаком "минус". В это время Льву необходимо усмирить свой нрав и перестать метаться, словно в запертой клетке. Льву лучше спокойно заниматься рутинными делами, хоть он этого и не любит. Ему нужно расчистить своё пространство, и тогда в дальнейшем он сможет добиться успехов. Весна сделает Льва необыкновенно привлекательным для окружающих.

Карьера. В апреле-2023 Льву придётся немало потрудиться, но любой труд будет вознаграждён по заслугам. Коллег по работе и руководителей в этом месяце будет интересовать всё, что знает и умеет Лев. Главное – не растеряться. Впечатление во многом будет зависеть от уверенности в собственных силах.

Финансы. Апрель может принести Льву непредвиденные потери в финансовой сфере, но не стоит отчаиваться. Нужно экономить и действовать в соответствии с намеченным планом.

Львам в этот период нельзя ничего подписывать, никаких финансовых бумаг, особенно во второй половине месяца, иначе всё может полететь в тартарары, и Лев может даже обанкротиться.

Личная жизнь. В апреле в глазах противоположного пола Лев будет неотразимым. Благоприятно покупать разного рода украшения, ювелирные изделия, особенно в первой половине месяца. Для успеха на любовном фронте практически ничего делать не придётся – звёзды наделят Льва сексуальной притягательностью и шармом. В такой ситуации будет непросто сделать выбор. Стоит присмотреться к своему ближайшему и надёжному окружению, иначе во второй половине месяца можно попасть впросак.

Здоровье. Проблемы со здоровьем у Льва в апреле 2023 года могут быть связаны с переутомлением. Важно постараться высыпаться, находить золотую середину, разумно чередовать работу и отдых. Тогда со здоровьем будет всё хорошо. Если Лев ведёт малоподвижный образ жизни, нужно постараться компенсировать его активным отдыхом. И, наоборот, люди, занимающиеся физическим трудом, должны отдыхать в спокойной обстановке.

Стрелец

Для Стрельца апрель 2023-го станет весьма сложным месяцем, когда могут возникнуть проблемы на работе. В этом месяце Стрельцу важно постараться, чтобы в семье царил мир, поскольку ему необходим крепкий тыл. Хоть нетерпеливый характер и призывает Стрельца к переменам, апрель – это тот месяц, когда лучше всё отложить. В первой половине апреля придётся напрячься, чтобы вовремя сделать все запланированные дела. Зато вторая половина месяца будет более спокойной.

Карьера. Стрелец будет продуктивен в случае его высокой сосредоточенности, собранности сил и веры в успех. Однако менять что-либо в профессии кардинально не стоит. Звёзды будут способствовать нестандартным взглядам Стрельца на мир, что позволит применить креативный подход при решении многих вопросов. Нельзя упустить возможность расширить профессиональные способности, чему-то подучиться. Хорошее время для получения второго образования во второй половине апреля или для восстановления в вузе.

Финансы. У Стрельца в апреле в финансовой сфере всё будет неопределённо. Деньги будут приходить необычным путём. Очень возможны финансовые качели – то взлёты, то падения, то густо, то пусто. Но Стрельцы будут смотреть на жизнь философски в этом месяце, полагая, что в нужный момент помощь всё-таки придет откуда-то. И, как ни странно, так может и случиться.

Личная жизнь. В апреле Стрельцу нужно направить усилия на укрепление сложившихся отношений. Близкие Стрельца будут нуждаться в его участии и внимании. Ему нужно сочувствовать и быть рядом с родными в этом месяце, не осуждая их и не предъявляя претензий. Важно поддерживать супругу или супруга во всех начинаниях, и тогда не придётся волноваться о благосостоянии семьи.

Одинокие Стрельцы в апреле могут найти избранника или избранницу всей своей жизни, особенно во второй и третьей декадах, когда Венера войдёт в Близнецы.

Здоровье. Болезни Стрельца в апреле будут связаны с различными вредными привычками, которые оказывают пагубное воздействие на кровообращение и печень. Если же Стрелец будет вести умеренный образ жизни, то подобные неприятности не возникнут. В этот период также возможно обострение различных заболеваний суставов.

Рыбы

Апрель-2023 у Рыб пройдёт под жестким знаком "минус". Им придется усиленно тренировать свое терпение, поскольку Сатурн, планета большой печали и неудачи, продолжит двигаться по их знаку зодиака. Рыбам следует ко всему относиться философски. К концу месяца станет легче. Им нужно распределить силы для решения трех главных задач – общение с близкими, работа и здоровье.

Карьера. В апреле Рыбам следует быть осторожнее на работе. Не стоит участвовать в новых проектах, особенно в тех, что вызывают сомнения. Могут возникнуть ситуации, которые сначала будут казаться выгодными, а затем всё изменится, и проект принесёт лишь разочарование, поскольку Рыб в очередной раз могут подставить.

Финансы. Зарплата Рыбам в апреле будет выплачена в срок, возможно дополнительное вознаграждение, если всё оформлено официально и давно.

Личная жизнь. У Рыб, состоящих в браке или отношениях, появится неплохая возможность обзавестись жильём. Тем, у кого на личном фронте имеются разногласия, необходимо эти разногласия устранить именно в апреле и прийти к компромиссу, особенно вблизи ретроградного Меркурия, в последней декаде месяца.

Здоровье. У Рыб в апреле может ухудшиться зрение, потому им стоит обратиться к окулисту. Всё, что связано с работой за компьютером, вредными привычками и условиями труда, может повлиять на зрение. Следует вовремя принять меры, чтобы заболевание не прогрессировало, чтобы зрение не падало. Кроме того, могут возникнуть проблемы с сердечно-сосудистой системой, поэтому необходимо уделять больше внимания профилактике заболеваний.

Апрель будет сложным месяцем для Рыб, а в дальнейшем может оказаться ещё и переломным.

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