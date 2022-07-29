Гороскоп на август-2022 для всех знаков: Телец впадет в уныние, а Рыбы станут счастливчиками

Астролог Влад Росс рассказал, что в августе 2022-го ждет каждый из знаков зодиака / УНИАН

Август-2022 будет жарким и насыщенным месяцем, который многое расставит по местам. Он будет связан с несколькими напряженными аспектами планет, которые существенно повлияют на нашу жизнь.

Так, например, Марс, пребывающий в знаке Тельца, встретится с Ураном, и это во многих сферах полностью перевернет ситуацию.

В это время будет высвобождаться колоссальная энергия Марса, в связи с этим уже в конце июля могут складываться совершенно неожиданные ситуации. В августе изменится всё.

К тому же, Солнце в знаке Льва подольет масла в огонь и будет выступать триггером резких и необратимых событий.

Кроме того, август будет эмоционально непростым периодом, поскольку бо́льшую часть месяца Меркурий будет двигаться по знаку Девы, постепенно замедляясь. Помимо прочего, Меркурий в Деве проявит в каждом из нас трудолюбие, сосредоточенность и стабильность.

Лузеры августа-2022:

Телец

Марс – очень жесткая планета, антагонист Тельца – будет продолжать двигаться по этому знаку зодиака. Потому все в этом месяце будет складываться весьма сложно, и август пройдет под знаком минус для Тельца.

Активность Тельца в августе будет высока, он будет энергичен. Ему в этом месяце не помешает найти время для занятий спортом, физических нагрузок, занятий аэробикой или фитнесом.

С другой стороны, у Тельца не всегда будет достаточно сил и энергии, особенно у представителей старшего поколения, чтобы поддерживать такой ритм. Пагубно будет сказываться жара. Телец в августе будет весьма уязвим перед жарой: возможны инфаркты, инсульты и прочее. Потому лучше больше времени проводить в прохладных помещениях с кондиционером, иначе возможны проблемы со здоровьем и самочувствием, вызванные жарой.

В некоторые периоды месяца у Тельца появится усталость и пропадет желание делать что-либо вообще.

В августе Тельца могут уволить, и он лишится источников заработка. Также у Тельца в этом месяце могут начать вымогать деньги.

Середина августа обещает быть более удачной для Тельца, если он будет правильно использовать энергию и не будет особо импульсивным при принятии решений в начале месяца (впрочем, импульсивность несвойственна представителям этого знака).

Во второй половине месяца Телец почувствует прилив сил и уверенность в том, что у него все получится, и он сможет добиться желаемого. Потому если делать ставку на реализацию задуманного, то во второй половине месяца. В это время стоит начинать дела, приступать к новым проектам, принимать важные решения, поскольку Венера будет способствовать начинаниям Тельца.

Приятные события в жизни Тельца начнут происходить не раньше середины августа-2022. Эти события могут быть связаны с домом, семьей, родственниками. Телец может хорошо провести время в кругу близких людей. Возможны приятные покупки для дома или подарки для членов семьи. Вторая половина месяца – благоприятное время для покупки дома или земельного участка.

В августе Телец может столкнуться со следующими рисками. Прежде всего, вероятны травмы и снижение уровня энергии. Также возможны ДТП и несчастные случаи, бессонница и плохое настроение. Импульсивные и неосторожные действия Тельца могут иметь неприятные последствия. Опасность разного рода переломов и проблем с сердцем.

Чтобы снизить стресс в период напряженных транзитов планет в начале августа-2022, в первую неделю, Тельцу следует быть осторожнее с острыми режущими и колющими предметами, а также с огнем. Иначе, попытавшись пожарить шашлыки, Телец может сжечь дом. Представителям знака не стоит принимать в это время быстрых решений, действовать импульсивно. Если какое-либо решение придет в голову спонтанно, лучше выждать, пока изменится ситуация, потому что в августе, особенно в первую неделю, легко будет допустить грубейшую ошибку.

Близнецы

Бо́льшая часть августа 2022 года для Близнецов будет неудачной. Представителям знака будет сложно действовать, они вынуждены будут все делать тайно, скрывая свои истинные намерения. Близнецов в этом месяце могут подсидеть на работе, а тайные враги будут весьма опасны.

Только после 20 августа у Близнецов все более-менее стабилизируется в жизни. Это произойдет после того, как Марс перейдет в их знак зодиака. После 20-го числа Близнецы почувствуют стремление открыть для себя что-то новое, начать что-то новое, заявить о себе. Так что все новые дела представителям знака нужно начинать не раньше 20 августа.

Близнецы могут испытывать неприятные эмоции и страхи в первой половине месяца. В это время может появиться соблазн пойти на незаконные действия, в результате чего Близнецы рискуют совершить поступок, который нужно будет тщательно скрывать.

В начале августа не исключены физические недомогания, либо Близнецы просто будут чувствовать сильную усталость. Появится желание скрыться от всех и побыть в одиночестве. Пребывание наедине с собой будет полезным для Близнецов: они смогут настроить себя на высший разум, помедитировать, глубже познать мир, прочесть оккультные книги, развить себя духовно. Все эти занятия благоприятны в первые 20 дней месяца. Это неплохой период, чтобы заняться психологией, обратиться к астрологу или оккультистам.

Читайте также"Россия на коленях будет просить остановить войну": астролог рассказал, когда Украина вернет ХерсонВ августе-2022 Близнецы получат больше возможностей общаться, заводить новые знакомства, особенно в третьей декаде, после 20-го числа. И это порадует Близнецов. Успешными будут в это время "удаленные" занятия, например, запуск YouTube-канала, развитие страниц в соцсетях. Поездки и путешествия сложатся прекрасно в 20-х числах августа. Потому можно смело отправляться на море, если давно вызревало желание отдохнуть.

Риски месяца – проблемы со здоровьем, ДТП и несчастные случаи (особенно в первую неделю месяца), эмоциональная нестабильность, страхи, переживания, козни тайных врагов в начале месяца, ссоры и разногласия с родственниками в конце месяца, а также непонимание со стороны близкого окружения.

Чтобы снизить негатив, Близнецам в августе следует правильно распределить нагрузку, не перетруждаться, но при этом не стоит бездельничать. В середине месяца следует заряжаться энергией в приятных компаниях, получать позитивные эмоции, можно отправиться за город с друзьями. После 20 августа хорошо открывать новый бизнес – дело пойдет на ура.

Весы

Весам в августе 2022 года предстоит кризисный период и месяц сложностей. Марс будет идти по их 8-му дому – дому смерти и разрушений, что и будет создавать неразбериху в их жизни, стресс, экстремальные ситуации, опасность на войне. Весам в августе лучше не отправляться на службу в армию, а переждать. Также Весам следует избегать конфликтов. В этом месяце могут возникать вопросы, связанные со страховками, налогами, совместным бизнесом, кредитами. Весов могут ограбить.

В начале месяца Весам нельзя брать и давать деньги в долг, не брать никаких кредитов – вернуть их будет невозможно.

В августе Весы смогут справиться со сложностями благодаря интуиции и сознательности. В это время Весам важно заручиться поддержкой Всевышнего либо людей, которые находятся на связи с Космосом (астрологов, психологов, парапсихологов). Сила воли Весов может существенно возрасти, а трудности представителей знака только закалят.

В августе-2022 Весы смогут коренным образом изменить себя, свою жизнь, сменить местожительства, профессию.

Несмотря на сложности, у Весов будет возможность достичь желаемого, осуществить планы. Они смогут получить помощь и поддержку друзей, стать частью нового коллектива, завести новые дружеские связи. Вообще, август 2022-го станет лучшим временем для Весов, чтобы поменять местожительства. И если, например, Весы задумывались о переезде из Херсона, это нужно делать прямо сейчас, поскольку Херсон может быть разбомблен. (Вообще, всем знакам зодиака я бы порекомендовал покинуть Херсон и область, поскольку скоро там будет очень опасная ситуация.)

Влад Росс / Главред

Риски и кризисы, которые ждут Весов в августе: неожиданные события, связанные с деньгами, ресурсами, проблемами со здоровьем, нервными стрессами, ДТП и несчастными случаями.

Чтобы снизить стресс в августе, Весами не следует делать никаких резких движений, не рисковать деньгами и здоровьем. Любые авантюры могут обернуться против Весов и иметь неприятные последствия. Лучше отказаться от любого рода рисков, в том числе финансовых.

Стрелец

Август-2022 для Стрельца станет плохим месяцем, когда больше всего беспокоить его будет здоровье. Возможны внезапные недомогания, а хронические заболевания могут напомнить о себе. Лучше не перенапрягаться, особенно в начале и в конце месяца.

Ближе к середине августа уровень энергии Стрельца возрастет. Появятся новые идеи, может обнаружиться желание начать спортивные занятия и сбросить вес – Стрелец может существенно похудеть, занявшись физической активностью. Любая энергия будет уходить на повседневные дела и работу. Многое придется преодолевать, но и многое удастся успевать. Также может понадобиться что-то изменить в своей работе или повседневной рутине.

Смена работы, деятельности, направления может оказаться весьма благоприятной, несмотря на негативную оценку месяца.

В августе у Стрельца появится возможность отправиться в приятную поездку, забыть о работе, начать обучаться чему-то совершенно новому. Стрельца может порадовать смена места работы и начало обучения.

Среди главных рисков месяца у Стрельца, прежде всего, проблемы со здоровьем. Возможны ДТП и несчастные случаи, обострение хронических заболеваний. Также возможны неожиданные изменения в работе, конфликты с коллегами или подчиненными, которые могут подсидеть Стрельца. Возможны сбои в работе техники, из-за чего будет тормозиться рабочий процесс. Также вследствие козней врагов на Стрельца могут быть сброшены все коллективные негативные энергии.

Читайте такжеАстролог предсказал перелом на фронте и назвал города, которые Россия постарается уничтожитьЧтобы снизить стресс, Стрельцу нужно бережнее относиться к своему здоровью, поскольку оно будет крайне уязвимым. При возможности – следует отправиться на воды и оздоровиться, привести в порядок печень, почки, сердце. Не стоит себя сильно загружать, особенно в начале месяца. Можно даже в первой половине отказаться месяца от регулярных утренних пробежек – лучше отдохнуть, поваляться на пляже, вовремя обратиться к врачу, отправиться в санаторий. Вообще, хорошо вырабатывать у себя здоровые привычки, следить за питанием.

Нейтральным август будет для следующих знаков:

Овен

Родная для Овна планета Марс продолжит в августе-2022 движение по знаку Тельца, а это значит, что актуальными будут вопросы, связанные с финансами, деловой активностью, поиском новых источников дохода, распределением бюджета, покупками.

Начало августа не обещает быть особо радужным для Овна – возможны непредвиденные проблемы с деньгами, либо представителям знака придется столкнуться с препятствиями, незапланированными тратами, финансовыми потерями. Овну в этом месяце не стоит рисковать деньгами, особенно в первую неделю.

В середине месяца представители знака могут рассчитывать на большее везение: могут быть неожиданные финансовые поступления, или Овну предложат выгодный проект.

В целом, август может принести Овну множество приятных моментов и возможностей для отдыха, развлечений. Я бы посоветовал представителям этого знака больше развлекаться в этом месяце. У Овна может появиться в это время новая эмоциональная связь, любовь. Венера войдет в знак Льва, что предвещает везение в любви, счастье и возможность найти приятное хобби, в которое Овен погрузится с головой, и оно поможет ему справиться с вероятными сложными финансовыми ситуациями и трудностями в начале месяца.

В конце августа у Овна будет шанс вытащить счастливый билет и даже выиграть в лотерею.

К рискам месяца следует отнести необдуманные траты, финансовые потери, ограничение бюджета, финансовые авантюры, ссоры с детьми и возлюбленными, эмоциональные вспышки и перепады настроения.

Зато Овна в августе-2022 порадуют здоровье и самочувствие.

Читайте такжеГороскоп на август-2022: угроза ядерной войны, освобождение Херсона и перелом на фронтеВ этом месяце Овну следует более серьезно отнестись к тратам и финансовым операциям, не принимать быстрых и импульсивных решений. Составление списков покупок для Овна будет весьма полезным в этот период. Однозначно не стоит сорить деньгами, но также не помешает выделить какую-то сумму на развлечения.

Август 2022 года будет не самым благоприятным периодом в жизни Овна для поездок, путешествий и эмиграции, поскольку могут возникнуть серьезные сложности в чужой стране.

Рак

Август 2022 года для Рака будет средненьким месяцем. В это время стоит уделить больше внимания друзьям, коллективу, общению, обучению. У Рака могут созреть новые планы, которые захочется тут же воплотить в жизнь. Однако следует быть весьма осторожным.

В этом месяце Раку лучше не планировать важных начинаний и мероприятий – крестовая ситуация на небе будет не особо благоприятна. Существует опасность разногласий и ссор с друзьями, либо же в дружеском коллективе произойдут изменения, в результате которых все станет сложно для Рака.

С другой стороны, Раку, как никому другому, в августе лучше всего заниматься финансовыми вопросами. Рак может удачно взять в долг или вернуть старые долги. Может появиться возможность дополнительных подработок и перехода в новую сферу деятельности. Во второй половине месяца Рак может найти очень хорошую в финансовом плане работу, но не исключено, что в первой половине Рак столкнется с дополнительными расходами.

Август для Рака будет приятен тем, что принесет неплохие доходы, продвижение по карьерной лестнице, участие в крупных культурных мероприятиях, выгодные предложения от партнеров и выгодные деловые ситуации, подарки от друзей, в том числе и из-за границы.

Впрочем, Раку следует быть готовым и к превратностям месяца. Так, например, его может ждать крушение планов, конфликтные ситуации с друзьями, смена работы из-за разногласий с коллективом, поломка техники и электроприборов. Этот месяц – худшее время для покупки автомобиля.

В августе-2022 Раку не следует ставить перед собой слишком больших задач и принимать скоропалительных решений. Лучше все хорошо обдумывать. Самое главное – Рак может войти в новый коллектив, где будут очень теплые взаимоотношения, и где он сможет найти хороших друзей.

Скорпион

Скорпиону в августе 2022-го будет хорошо, но не очень. В этом месяце Скорпион будет более активен в совместных делах, а также много сил и внимания будет уделять отношениям с партнерами.

В начале месяца есть риск ссор и разногласий с партнерами, охлаждения и даже разрыва отношений. Например, можно поругаться со второй половиной из-за любовницы и расстаться навсегда. Поэтому Скорпиону важно стараться сдерживать себя.

Ближе к середине августа у Скорпиона будет больше шансов наладить отношения или разобраться в сложном деле вместе с другими людьми. Партнеры могут вдохновить Скорпиона на новые действия или начало новых проектов. Он может рассчитывать на большую помощь и поддержку друзей, деловых партнеров и просто от окружающих людей. Также в это время хорошо возобновлять или налаживать деловое партнерство.

В начале месяца у Скорпиона может появиться возможность отправиться в приятное путешествие и весело провести время. Также возможны успехи на работе. Если Скорпион пока не работает, то не исключено, что в это время поступит интересное предложение. Начальство будет более благосклонно к Скорпиону и может поощрить приятным бонусом.

К рискам месяца относятся ссоры с деловыми партнерами, расставания с женами или мужьями, конфликты с клиентами, активизация врагов и их открытое противостояние. Партнеры могут неприятно удивить Скорпиона и разорвать отношения. Это худшее время для подписания договоров и контрактов, особенно брачных. Вообще, Скорпиону в этом месяце лучше не жениться (не выходить замуж).

Читайте такжеМогут сбивать самолеты пачками и крушить врага: астролог назвал топ-4 лучших воина по знаку зодиакаЧтобы минимизировать стресс, Скорпиону, особенно в начале месяца, не стоит пытаться выяснять отношения, инициировать споры и ссоры с партнерами или клиентами. Лучше отложить все важные разговоры с ними на время, когда Скорпион сможет общаться без лишних эмоций, более спокойно, и устранить возникшие разногласия.

Козерог

В августе 2022 года планы Козерога столкнутся с препятствиями. Впрочем, все будет не так уж плохо.

В начале месяца Козерог может неожиданно сменить ориентацию и цели, чувствовать подавленность и отсутствие вдохновения, особенно это касается творческих людей. Потому Козерогу не стоит планировать на первые числа августа начало новых проектов и дел – лучше все отложить до середины месяца.

Ближе к середине августа Козерог может ожидать спада напряжения, появятся силы и энергия, которые будут потрачены на реализацию его идей в последней декаде месяца. Могут быть успехи в бизнесе, а проекты могут принести долгожданную прибыль.

В августе возможны выгодные предложения и финансовые удачи, особенно в последней декаде месяца. Козерогу ко всему стоит подходить серьезно и не принимать быстрых решений. Лучше все как следует взвесить, проверить, посоветоваться. Также Козерогу не стоит рисковать финансами 26-28 августа, иначе ест угроза обанкротиться. Подписание контрактов в это время может оказаться весьма мучительным и неудачным для Козерога.

Влад Росс / УНИАН

Козерог может потерять вдохновение. Могут случиться неожиданные пересмотры планов.

Также Козерог в августе может потерять отношения с любимым человеком или поругаться с детьми навсегда. Козероги любят строить других, а потому им нужно постараться не быть деспотами и тиранами, в частности, перестать "строить" своих детей.

В августе у Козерога будет больше желания отдыхать и наслаждаться жизнью. Благоприятно планировать свое время, заниматься новыми делами. В самом конце месяца не следует ввязываться в сомнительные финансовые авантюры и тратить крупные суммы на покупки.

Счастливчики августа-2022:

Лев

Льву будет фартить в августе 2022 года. В этом месяце его энергия будет направлена на реализацию личных планов, благодаря чему возможны карьерные достижения. Лев будет стремиться много и усердно работать, однако в начале месяца стоит немного замедлиться, чтобы не совершить досадных ошибок. Да и вообще, в августе лучше не идти напролом – это будет невыгодно. Могут быть сложные цели, к тому же, эти цели могут сбиваться. Вероятно, Льву придется приспосабливаться к резким сменам курса. Много голов в это время может полететь из-за гнева Льва, много кого он может уволить в начале месяца.

В середине августа у Льва будет больше удач, сил и достижений, больше везения и новых идей. На это время следует запланировать решение сложных рабочих задач. Именно в середине августа Льва ждет звездный час, успех, реализация задуманного и реализация всех сверхпланов.

В августе многие из Львов отмечают свой день рождения и смогут прекрасно провести время. Все внимание представителей знака может быть направлено на то, чтобы показать себя с самой лучшей стороны – Венера во Льве предоставит такую возможность. Лев сумеет удивить окружающих своими талантами и успехами. Хорошо пойдет реклама, информационный бизнес, презентация клипов, проведение больших общественных мероприятий.

Впрочем, в августе Льва ждут и некоторые риски. В частности, возможны препятствия на работе или временные трудности неожиданного характера в начале месяца, с которыми необходимо будет быстро справиться. На работе возможны авралы, особенно в первой половине месяца, недовольство начальства, а также сбои средств связи.

Читайте такжеРухнет сам и угробит множество людей: астролог рассказал, как будет разрушен Крымский мостЧтобы снизить стресс, Льву в августе нужно постараться не планировать важные задачи на первую неделю месяца. Также есть риски форс-мажоров и различных препятствий на пути к поставленным целям, особенно в конце месяца – 26-28 августа. Также в начале месяца Льву нужно постараться не вводить новшеств на работе и не принимать в свое подчинение новых людей – есть риск ошибиться, и этот подчиненный потом обманет или ограбит Льва. Лучше все это делать уже после 7 августа.

Дева

Дева пополнит ряды счастливчиков августа-2022. Месяц может принести дальние поездки, удачные путешествия, эмиграцию, а также позволит узнать много нового и интересного, что впоследствии Дева сможет использовать во благо. Однако если Дева отправится в путешествие в начале августа, есть риск, что она столкнется с неожиданными препятствиями, задержками транспорта, сложностями с документами.

Более удачный период – это вторая-третья недели августа-2022. В это время у Девы случится мощный прилив вдохновения, появятся новые идеи, новые цели, может прийти важная информация, а также не исключена поддержка влиятельных персон в ее начинаниях, либо же Дева получит дельный совет.

Приятные события августа у Девы будут следующими. Прежде всего, у нее может появиться тайная страсть, увлечение, любовница (или любовник), которым Деве не захочется ни с кем делиться. Также может появиться тайный благодетель, меценат, который будет поддерживать все начинания Девы и помогать в сложные моменты жизни. Это могут быть люди, с которыми Дева пока что не знакома, например, публичные и влиятельные люди, президенты, премьер-министры. Эти люди будут давать Деве именно те советы, которые нужны ей в данный момент, будут вдохновлять и подсказывать дальнейшие шаги.

Риски месяца сведутся к неожиданным препятствиям в дороге, проблемам в отношениях, сложностям с пониманием других людей.

Чтобы снизить стресс или избежать его, Деве следует в начале месяца постараться не вступать в споры и конфликты, не навязывать окружающим свою точку зрения, поскольку она может быть ошибочной. Также Деве в августе следует меньше бывать в обществе и меньше общаться.

Водолей

В августе 2022 года Водолея ждет успех, счастье и удача. В этом месяце будут подниматься вопросы, связанные с жильем, родственниками, личными и семейными делами. В семейных делах Водолея ждет счастья и удача, он может с кем-то породниться. В этом месяце Водолею можно покупать землю, недвижимость. Он будет очень вовлечен во все семейные дела.

Читайте такжеБеларусь будет воевать, но не с Украиной: астролог рассказал, как Лукашенко шокирует ПутинаОднако возможны недомолвки, споры и разногласия с близкими людьми. Вероятно, понадобится решать срочные дела, которые будут касаться недвижимости Водолея. В любом случае, какие-то изменения, связанные с недвижимостью, очень возможны: продажа, покупка и т.д. И все эти изменения будут благоприятны.

В августе у Водолея появится потребность что-то переделать в своем доме или квартире, начать ремонт, избавиться от лишнего, выбросить рухлядь. В худшем случае есть опасность поломок техники и проблем с соседями.

В середине месяца у Водолея появится возможность улучшить жилищные условия. Также в это время наладятся отношения в семье. Продажа и покупка недвижимости в середине августа будет весьма удачна.

В августе у Водолея будут отличные возможности для приятных знакомств, налаживания отношений с партнерами. Водолея ждет счастье в любви и отношениях. Также возможен курортный роман, секс, любовь на природе. Кроме того, возможны приятные новости от партнеров, а также выпадет возможность хорошо провести время. В работе и деловой жизни также будут приятные бонусы, например, в виде появления выгодных связей, клиентов или встречи со спонсором или партнером на всю жизнь.

Среди рисков – возможная напряженная обстановка в семье или на работе, вынужденный ремонт, неожиданные интриги. Возможны проблемы со здоровьем, сложности с принятием решений.

Дабы минимизировать стресс, Водолею нужно постараться не затрагивать в августе каких-либо болезненных тем в отношениях с родственниками либо другими людьми, особенно по поводу недвижимости. Это худшее время для передачи наследства.

Ближе к новолунию, то есть в самом конце месяца, Водолею не стоит выяснять отношения с деловыми партнерами. Если Водолей будет чувствовать сильное внутреннее напряжение, неприятное состояние, ему нужно постараться в эти дни как можно меньше общаться с другими людьми.

Рыбы

Для Рыб август пройдет под жирным плюсом. В этом месяце Рыбы окружат себя множеством связей, контактов. Может быть много мелких перемещений, так как на месте им сложно будет усидеть. В первые три недели месяца Рыб ждет удача в дальних поездках и путешествиях.

В августе Рыбам понадобится много писать, говорить по телефону, встречаться с разными людьми.

В начале августа стоит быть осторожнее в поездках: планы могут меняться, возможны задержки по разным причинам. Велика опасность утопления, потому нужно быть предельно осторожными на воде.

Не самое удачное время для начала путешествий и серьезных дел – 7-12 августа. Переговоры об обучении тоже лучше в это время не предпринимать.

Читайте такжеВоевать не придется: когда и как Россия вернет Крым Украине – прогноз астрологаВ работе и повседневных делах в большей части месяца Рыб ждет успех. Здоровье также особо не будет беспокоить Рыб, особенно если они будут следить за своим состоянием и питанием, а также грамотно комбинировать работу и отдых. Если вблизи 27 августа Рыбы будут чувствовать себя хорошо, значит, они правильно использовали энергию всего месяца.

Риски – задержки с транспортом, сложные поездки, ссоры в первой декаде месяца, разногласия и недопонимание с родственниками.

Однако все эти риски можно свести к минимуму, если Рыбы будут уделять должное внимание своему здоровью, не будут перетруждаться, будут достаточно отдыхать, соблюдать режим дня и хорошо высыпаться. Сон для Рыб – это самое главное.

Заказать персональный гороскоп у астролога Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.