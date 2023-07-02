Гороскоп на июль-2023: Козерога ждет шквал проблем, Близнецов – светлая полоса

Июль 2023 года однозначно порадует Дев и Стрельцов, а вот четырем знакам зодиака он принесет не самые приятные переживания.

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Гороскоп на июль 2023 года от астролога Влада Росса сулит очень удачный период в жизни Дев и еще трех знаков зодиака / Главред

Середина лета 2023 года будет весьма насыщенным и интересным периодом для всех знаков зодиака. В июле будут задавать тон два главных астрологических события месяца. Первое из них – ретроградность Венеры: она заставит пересмотреть отношения с любимыми людьми и финансовые дела. Второе – переход Марса из активного Льва в спокойную Деву: это заставит каждого из нас попытаться упорядочить все то, что мы натворили раньше.

Июль 2023-го будет весьма удачен для Дев, Близнецов и еще двух знаков, а вот остальным следует готовиться к испытаниям и проблемам разной степени сложности.

Неудачники июля-2023:

Козерог

Для Козерога июль-2023 будет крайне неудачным периодом. Представители знака будут пытаться делать несколько дел одновременно. Новые знакомства и встречи будут сопровождаться шквалом старых проблем. Козерогу припомнят давние обещания. В это время общественное мнение станет выше личного.

В июле окружению Козерога не позавидуешь: он будет готов впасть в такой пессимизм, что тоскливо станет всем. Козерога ждет депрессия и деградация, потому не лишним будет обратиться к психологу или астрологу.

С авиаперелетами у Козерога по-прежнему будет неблагоприятная ситуация. Вблизи 20-х чисел, когда Марс будет делать жесткий квадрат к Сатурну, будет велика опасность катастроф. Потому возможны ДТП и несчастные случаи 15-25 июля. В это время лучше не отправляться в дорогу, в том числе в отпуск.

Благоприятные дни июля-2023 для Козерога: 1, 6, 7, 15, 25 числа.

Неблагоприятные дни: 3, 9, 11, 13, 17, 22, 30 июля.

Карьера и финансы. В июле у Козерога может разгореться конфликт с начальством. Вполне вероятно, что появятся причины сменить место работы. Впрочем, не исключено, что Козерог внезапно уйдет в отпуск, чем решит все свои проблемы.

В этом месяце Козерогу нужно избавиться от трудоголизма, иначе это будет сизифов труд.

В финансовом плане в июле звезды не обещают Козерогу ничего знаменательного и замечательного. Первая половина месяца пройдет в трудах, чтобы заработать на хлеб насущный. Но на большие дивиденды в этом месяце рассчитывать не стоит.

Пожалуй, именно для Козерога июль будет наиболее сложным периодом.

Последняя неделя июля будет временем испытаний в деловой сфере. Будет велика опасность финансовых кризисов.

Кроме того, Козерогу следует быть осторожнее с огнем – возможны пожары.

Здоровье. В июле Козерогу грозит общее физическое переутомление, потому необходимо уделять отдыху и сну достаточно времени. Также свою положительную лепту могут внести укрепляющие программы. Важно больше употреблять сезонных овощей, фруктов и зелени. Контрастный душ просто обязателен. В последней декаде месяца, особенно 20-го числа, Козерогу стоит проявить осторожность при занятии экстремальными видами спорта, иначе можно покалечиться и что-то себе сломать.

Смотрите гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2023 года от астролога Влада Росса:

Телец

Июль-2023 у Тельца пройдет под знаком минус, поскольку Венера, управляющая этим знаком зодиака, начнет ретроградное движение. В этом месяце представители знака будут очень тормозить, больше, чем обычно. Венера и Луна в июле не оставят Тельца в эмоциональном покое – покой ему будет только сниться. Одним словом, предстоит сложный месяц.

Тельцу будет чем заняться в этом июле, хотя дела будут продвигаться медленно. Семейных хлопот и служебных задач будет предостаточно, но их решение не будет быстрым.

Последняя декада июля-2023 вдохновит Тельца на обустройство домашнего очага, усовершенствование быта, смену и модернизацию интерьера. Но нужно будет семь раз отмерить перед тем, как начинать это делать. На ретроградной Венере лучше возвращаться к старому интерьеру, а не затевать что-то новое.

Благоприятные дни июля-2023 для Тельца: 2, 5, 11, 15, 24, 29, 31 числа.

Неблагоприятные дни: 3, 7, 13, 16, 19, 23, 27 июля.

Личная жизнь. В июле-2023 в семейных отношениях Телец может не рассчитывать на тишь да гладь. Если он хочет мира, нужно готовиться к войне. Ранее возникшие разногласия со второй половиной могут напомнить о себе вновь и углубиться.

В отношениях с детьми Тельцу предстоит противостояние, особенно с подростками. И чаще всего представители будут воспринимать происходящее очень эмоционально. Однако если чадо что-то вытворит, не нужно торопиться драматизировать ситуацию – лучше быть рассудительнее, рациональнее и постепенно во всем разобраться.

Во второй половине месяца в личной жизни Тельца начнется новый позитивный этап. Положение Венеры и Плутона обещает в это время фейерверк приятных переживаний в интимной сфере. Возможно пополнение в семье.

Также это будет благоприятное время для раскрытия творческого потенциала в детях, уместно будет побаловать их подарками. Кроме того, период благоприятен, чтобы обзавестись домашним любимцем, кошкой или собакой.

Карьера и финансы. Середина лета 2023 года не будет располагать к карьерным подвигам. Если это будет возможно, Тельцу нужно снизить рабочую нагрузку на себя и не ставить перед собой слишком амбициозных целей. Главное в это время – вернуть себе вкус к жизни посредством отдыха. Потому Тельцу нужно постараться вырваться в отпуск в июле.

В финансовой сфере положение планет в июле обещает Тельцу нормальную ситуацию, если он не будет совершать ошибок. В первой половине месяца ему лучше воздержаться от коммерческих дел, дабы не совершать ошибок. В июле Тельцу важно помнить о том, что молчание – золото, поэтому не нужно давать коллегам поводов для сплетен.

Здоровье. Июль-2023 потребует от Тельца держать организм в тонусе. Если он соберется на отдых, ему нужно выбрать климат, благоприятный для бронх, поскольку они будут наиболее уязвимыми в этом месяце. В этом месяце особенно полезными будут дыхательные упражнения и гимнастика. Также благоприятное время, чтобы позаботиться о печени. Нужно сбалансировать питание и пить побольше минеральной воды.

Водолей

У Водолея июль 2023 года пройдет под знаком минус. В середине лета звезды не обещают ему легких дней – будет аврал на работе, и придется выполнять старые обещания. Все то, что носит статус обязательного, создаст жаркие дни. В приоритете у Водолея в этом месяце будет работа. А если представители знака планировали отпуск на июль, его придется отменить. Либо же отпуск не будет отдыхом, поскольку Водолею постоянно будут звонить и писать по работе.

Благоприятные дни в июле-2023 для Водолея: 1, 12, 13, 15, 19, 21, 25 числа.

Неблагоприятные дни: 3, 6, 8, 11, 18, 23, 27 июля.

Личная жизнь. В июле 2023-го Водолей будет легко улаживать любые конфликты, особенно во второй половине месяца. Чувство юмора Водолея и его стремление открыть в партнере новые черты помогут наладить любые отношения.

В конце июля Водолей будет склонен к эксцентричным поступкам, что может плохо отразиться на любовных отношениях. Измены будут чреваты различными сложностями с женой или мужем.

В отношениях с детьми обострятся противоречия, но во второй половине месяца удастся найти баланс и компромисс.

Карьера и финансы. Июль-2023 не предвещает Водолею в этих сферах каких-либо важных перемен, ситуация будет стабильна. Наряду со стремлением что-то изменить в своей жизни в этих сферах у Водолея сохранится и ощущение скованности в действиях. Впрочем, интуиция и умение предвидеть будущее развитие ситуации позволят Водолею продумать действительно выгодный коммерческий план, если он пожелает улучшить материальное положение и продвинуться на ступеньку выше. Со сменой работы в июле лучше повременить и не менять шило на мыло.

Здоровье. Вторая половина июля будет благоприятна для укрепляющих программ и оздоровительных процедур. Это будет хорошее время для санаторно-курортного лечения, а также повторного курса лечения заболевания почек и печени. Показаны очистительные мероприятия организма в целом. Удачное время для косметических процедур, разработки диет, нормализации водного баланса. В середине июля у Водолея обострятся хронические недуги. Но вполне вероятно, что удастся найти удачные способы лечения, обратившись к целителям и тем, кто лечит травами.

Рыбы

Для Рыб июль 2023-го будет не самым удачным периодом. С одной стороны, этот месяц может оказаться судьбоносным, но с другой – очень сложным. В июле произойдут события, которые изменят что-то важное в жизни Рыб. Ничего не будет легко и не будет идти, как по маслу, нужно готовиться к испытаниям. Перемены в первую очередь могут коснуться личной жизни Рыб. Представителям знака будет казаться, что их напрягает множество проблем, что весь мир ополчился против них. Но следует присмотреться внимательнее, ведь все сможет разрешиться, любые неурядицы.

Лучший вариант для Рыб – провести июль-2023 в спокойной обстановке, подальше от суеты, не лезть на рожон, избегать конфликтов. В противном случае в этом месяце на Рыб могут подать в суд.

Благоприятные дни в июле-2023 для Рыб: 3, 7, 12,19, 21, 30 числа.

Неблагоприятные дни: 1, 4, 10, 11, 15, 17, 23, 28 июля.

Личная жизнь. В личной жизни Рыб появится масса поводов для дурного настроения в июле: будут измены и разные сложные ситуации. Чувства Рыб пройдут очень важную проверку. Им будет тяжело найти общий язык со своей второй половиной, но рубить с плеча не стоит – нужно попробовать завоевать вторую половинку снова и вернуть ее.

В особой заботе и опеке Рыб будут нуждаться дети. Нужно быть мудрее и не выяснять с ними отношения в июле.

Карьера и финансы. Июль-2023 в плане карьеры станет временем уплаты долгов для Рыб. Нужно постараться избавить себя от подобного бремени, выполнить все свои обязательства и быть осторожнее в финансовом плане. Не стоит злоупотреблять служебным положением, поскольку это может грозить большими неприятностями.

Во второй половине июля положение Меркурия и Юпитера будет способствовать финансовой состоятельности Рыб, а это значит, что труды представителей знака получат достойное вознаграждение. Но манны небесной ожидать не стоит.

Здоровье. Первая декада июля у Рыб будет благоприятной для санаторно-курортного лечения и отдыха на природе, даче, а также для укрепления и закаливания организма. Омолаживающие процедуры в целом будут эффективны. Косметологические операции в начале июля будут удачными. Если у Рыб есть проблемы с дыхательной системой, то сейчас стоит позаботиться о профилактических мерах. Во второй половине июля могут напомнить о себе хронические недуги. В это время нужно стараться не перегружать сердце. Благоприятное время для очистительных программ и оздоровления кожи. Также Рыбам в июле противопоказано загорать и долго находиться на солнце.

Нейтральным июль 2023 года будет для следующих знаков:

Овен

Овна ждет более-менее ровный период в июле 2023 года. В это время следует полагаться только на себя, и тогда дела сдвинутся с места. Родные и коллеги в этом месяце не будут помощниками, но это не страшно, поскольку Овен прекрасно справится со всем сам. Но ритм жизни немного замедлится, поскольку Марс перейдет в монотонный и упорядоченный знак Девы.

Месяц пройдет на контрасте: первые десять дней июля Овен будет гореть, его ждет успех в делах, а вторая половина месяца будет более монотонной.

Благоприятные дни в июле-2023 для Овна: 21, 23, 25, 27, 30 числа.

Неблагоприятные дни: 2, 3, 5, 18 июля.

Овну в июле 2023-го важно стараться обходить острые углы, не заводить неприятных разговоров. В середине месяца некоторые представители знака могут разочароваться в избраннике, но им не захочется открыто говорить о том, что будет их волновать, и напрасно. Стоит позволить любимому человеку объяснить свои решения и поступки – после этого Овен наверняка поймет, что ошибся в своих суждениях и расстраивался напрасно. Из-за перехода Венеры в ретроградное движение возможны размолвки на ровном месте.

Карьера и финансы. Все прежние старания и заслуги Овна в сфере карьеры и финансов наконец будут отмечены руководством. В июле представители знака могут удачно устроиться на новое место работы и найти себе применение в любимой сфере деятельности. В июле Овну предстоят командировки, во время которых ему удастся себя зарекомендовать как высококлассного специалиста. Благоприятно пойти на курсы повышения квалификации. В июле Овну можно начать семейный бизнес. Это продуктивное время для предпринимателей и всех тех, чья работа связана с творчеством.

В конце месяца Овну нужно постараться сконцентрироваться на решении самой важной задачи и не тратить силы впустую. Если Овен не будет отвлекаться на несущественные мелочи, то, скорее всего, добьется великолепных результатов.

Начало июля порадует Овна относительной стабильностью в финансовой сфере. Можно начинать собственное дело при условии, что все будет продумано до мелочей заранее. К концу месяца ситуация с финансами станет несколько неустойчивой. Нужно заранее просчитать бюджет и стараться не выходить за его рамки.

Здоровье. Июль-2023 станет прекрасным месяцем для активных тренировок Овна и участия в спортивных мероприятиях. Благоприятно записаться в секцию бокса или фитнеса. Лучше не проводить время перед телевизором или компьютером, потому что это будет крайне вредным для Овна. Нужно стараться больше двигаться – это положительно скажется на работе сердечно-сосудистой системы. Очень полезными будут солнечные ванны. Лекарственные препараты в этом месяце нужно использовать в самую последнюю очередь. В конце месяца не стоит поднимать тяжестей, поскольку это чревато появлениям боли в спине. В последнюю неделю месяца нужно быть внимательнее к своему рациону питания. Посещать нужно только проверенные кафе и рестораны и не есть давно приготовленную пищу. Кроме того, нужно избегать питаться в отделе кулинарии торговых центров – есть риск отравиться.

Рак

Для Рака июль-2023 будет довольно нормальным месяцем, когда будет ни холодно, ни жарко. Родные и близкие Рака потребуют в этом месяце особой заботы. Чтобы решить все проблемы, важно будет не привлекать к ним внимания посторонних людей и держать рот на замке. И тогда все будет хорошо. Выдержка, стойкость и упорство помогут преодолеть препятствия и добиться цели.

Благоприятные дни июля-2023 для Рака: 14, 16, 20, 25 числа.

Неблагоприятные дни: 2, 4, 8, 28, 30 июля.

Карьера и финансы. В профессиональной сфере в июле 2023-го Раку рекомендуется не брать на себя слишком много, быть последовательным и благоразумным, учиться на ошибках других, минимизировать контакты с начальством, чтобы не нарваться на критику в свой адрес. Работать лучше спокойно, монотонно, добросовестно, не хвастаться достижениями.

Финансовые дела в июле у Рака в целом будут идти нормально и удачно. Но нужно избегать рискованных сделок.

Личная жизнь. Чувства Рака в июле 2023-го станут настолько сильными, что скрывать их будет практически невозможно, поэтому может раскрыться тайная любовная связь. Нужно быть готовым к тому, что о романтическом увлечении Рака узнают окружающие. Если начнутся сплетни, их нужно будет просто игнорировать.

Постоянный романтический партнер в этом месяце проявит качества настоящего друга и во всем поддержит Рака. Семейные проблемы, от которых Рак не мог избавиться на протяжении долгого времени, могут быть решены на ретроградной Венере. Помощь придет извне – от друзей, родственников, коллег.

Здоровье. В июле-2023 у Рака будет уязвима пищеварительная система. Чтобы избежать проблем с желудком, нужно пересмотреть рацион питания. Благоприятно в этом месяце сесть на диету. Жареные блюда лучше в этом месяце заменить на вареные. При покупке продуктов нужно обязательно проверять срок годности, поскольку высока вероятность пищевых отравлений. Алкоголь в этом месяце будет подобен яду для Рака.

Лев

Льву в июле 2023-го будет ни холодно, ни жарко. Этот месяц будет насыщен самыми разными событиями, которые будут иметь как хорошие, так и плохие последствия. Льву необходимо довольствоваться тем, что предлагают ему обстоятельства, накапливать силы и средства, а также наводить порядок в делах и планах. Ничего нового в это время начинать не стоит. Наоборот, нужно разобраться со старыми делами, освобождая пространство для будущих побед. Возможен период апатии и меланхолического настроения. Лучше в июле уйти в отпуск и отдохнуть.

Во второй декаде июля Льву стоит воздержаться от рискованных и непродуманных действий. С дальними поездками и командировками лучше повременить. Возможны недоразумения при оформлении документов. В третьей декаде окружающие окажут поддержку, проявят участие и помогут дельным советом.

Благоприятные дни июля-2023 для Льва: 4, 8, 17, 18, 21, 31 числа.

Неблагоприятные дни: 6, 11, 16, 19, 26, 27 июля.

Карьера и финансы. Если Лев будет готов преодолевать трудности в июле, он может дерзать. Он смело может попробовать свои силы в сложном проекте. В этом месяце Лев будет готов справиться собственными силами с задачей любой трудности, особенно это касается предпринимателей. Марс входит в дом денег в гороскопе Льва, потому любой бизнес, который будет затеян в этом месяце, может принести хорошие дивиденды в будущем.

Обстоятельства первой половины июля потребуют от Льва детально разобраться с деловой документацией и разложить все по полочкам. Без наведения порядка в делах возможны серьезные просчеты.

К концу июля возрастет напряженность в отношениях с начальством. Не стоит настаивать на своем, поскольку в этом месяце не удастся доказать свою правоту.

Во второй декаде июля Льву необходимо больше ездить, общаться. Вероятны перспективные знакомства, способные изменить привычное течение жизни. Лев очарует окружающих не только красноречием, но и юмором и творчеством.

Здоровье. В июле у Льва возможно обострение остеохондроза. Нужно избегать физических перегрузок. Возможны проблемы с почками и мочевым пузырем. Не стоит злоупотреблять спиртными напитками и пить по десять чашек кофе в день. Полезны травяные отвары. Также нужно уменьшить количество соли в рационе.

Весы

Складывающиеся в июле 2023 года обстоятельства будут держать Весов в постоянном напряжении. Важно постараться исключить ненужную суету. Во второй декаде июля отношения с деловыми партнерами могут поставить Весы перед необходимостью серьезного выбора. Поэтому месяц для Весов будет двойственным.

Следует тщательно оценивать возможные последствия, с точки зрения ближайшей перспективы, руководствоваться голосом разума, а не подсказками интуиции – она в этом месяце может подвести.

В третьей декаде июля ожидается большая загруженность на работе. Возможно, придется пожертвовать некоторыми бытовыми удобствами. Нужно постараться, чтобы близкие люди отнеслись с пониманием к Весам. Старания Весов в будущем принесут существенные поступления в семейный бюджет. Потому они должны в июле работать, работать и работать, крутиться словно белка в колесе, не обращая внимания на жару.

Благоприятные дни июля-2023 для Весов: 8, 9, 13, 21, 22, 26 числа.

Неблагоприятные дни: 4, 10, 15, 20, 24, 31 июля.

Личная жизнь. Весам в июле-2023 следует поинтересоваться тем, что задевает их любимого человека. Возможно, сейчас он испытывает денежные затруднения, потому Весам нужно проявить щедрость.

В отношениях важно придерживаться золотой середины и постоянства, поскольку Венера, управитель знака Весы, переходит в ретроградное движение. Весам нежелательно что-либо менять в сложившихся отношениях.

Карьера и финансы. В профессиональном плане и продвижении в карьере июль будет двойственным месяцем. В первых числах июля Весам не следует конфликтовать с начальством – инициатива может быть наказуема. Нужно в это время постараться ликвидировать все свои долги, действовать открыто и традиционными путями. Результатов удастся добиться, если направить усилия в русло коллективных интересов.

Во второй половине июля у Весов будет шанс побороться за хорошую должность, но конкурентной борьбы не избежать. Отличный результат принесет творческая инициатива и новаторство. Нужно постараться не навредить своей репутации ненужной медлительностью.

В середине июля, в период действия сложных аспектов Сатурна и его противостояния Марсу, Весам не стоит принимать важных решений и брать на себя дополнительные обязательства. 18-22 июля будет сложный период разногласий и конфликтов с начальством.

В июле финансовую стабильность Весов может поколебать помощь родственникам. Вероятны существенные затраты на ремонт.

Здоровье. В июле Весам следует опасаться ослабления функций выделительной системы. Чтобы не произошло загрязнение организма продуктами жизнедеятельности, важно соблюдать диету, меньше употреблять колбас и сложно усваиваемых жиров. Полезно провести время на берегу моря, водоема. Положительно повлияет на Весов загар, особенно утренний. Хорошее время для лечения психических заболеваний, неврозов, расстройств сна. Благоприятно пройти диагностику, поскольку именно в этом месяце обнаружить уязвимые места будет легко.

Счастливчики июля-2023:

Близнецы

Июль-2023 будет супер-классным месяцем для Близнецов. Главный девиз в этом месяце для них: здравый смысл – лучший советчик. Нужно положиться на него. Если вторая половинка Близнецов будет предлагать решение проблемы, с которым они не согласны, то именно сейчас получится по-новому взглянуть на происходящее и старые проблемы – получится сразу осознать причины и сделать важные выводы. Если получится не наступить на те же грабли, то в жизни Близнецов начнется светлая полоса.

Благоприятные дни в июле-2023 для Близнецов: 1, 5, 9, 11, 15 числа.

Неблагоприятные дни: 23, 27, 29, 31 июля.

Личная жизнь. В начале месяца Близнецам предстоит совместная работа с любимыми людьми, сотрудничество, которое окажется очень плодотворным и может окрылить обоих. В это время можно встречаться с людьми, с которыми знакомы были только по интернету, а также заводить новые знакомства. Очень вероятным будет начало романа на рабочем месте, правда, он окажется непродолжительным.

Конец июля-2023 станет гармоничной порой для семейных пар. Если Близнецы планируют переезд или совместное путешествие, то июль будет самым подходящим временем. Этот период наполнит представителей знака мечтами и фантазиями, касающимися амурных дел.

Карьера и финансы. В первой половине июля у Близнецов будут все шансы укрепить свой авторитет в глазах партнеров. Этот месяц станет богатым на оригинальные идеи. Не исключено, что временно придется занять место начальника, продвинуться по карьерной лестнице или получить новые погоны.

В это время Близнецам придется принимать решения, продумывая каждую мелочь, чтобы не допустить нелепой ошибки. Отпуск лучше отложить на август.

Расположение планет указывает на то, что, желая поскорее справиться с делами и уехать отдыхать в августе, Близнецы могут халатно подойти к выполнению порученного им задания, в итоге, они могут подвести коллег и руководство.

Самый благоприятный период для Близнецов – середина июля-2023. Это хорошее время для карьерного роста, некоторые решат организовать собственное дело или расширить уже начатое. Помехой на пути к этому могут стать лишь неорганизованность, неумение учитывать каждую мелочь и доводить дело до конца.

В конце июля нужно обратить внимание на характер отношений с деловыми партнерами – вероятно, от некоторых контрактов придется отказаться, либо они будут пересмотрены на ретроградной Венере.

В финансовой сфере Близнецы должны быть успешными в июле. Возможно получение прибыли от давних проектов, которые неожиданно могут быть восстановлены.

Здоровье. Близнецам в июле-2023 больше всего нужно опасаться травм, ДТП и несчастных случаев. Восстановить пошатнувшееся душевное равновесие поможет отдых у воды. Благоприятно посещение бани, сауны, бассейна, пляжа. В середине месяца будет уязвима опорно-двигательная система. Конец июля – удачное время для профилактики заболеваний желудка, селезенки. Хороший курс массажа Близнецам тоже не повредит.

Дева

Июль-2023 будет благоприятным месяцем для Девы. В это время Дева может найти очень хорошую работу. Дева будет главным счастливчиком месяца.

Первая декада июля для Девы будет наполнена ожиданиями больших перемен и обновления. Стоит заняться составлением личных и деловых проектов, планов. Будет избыток сил и готовность к активным действиям. Дева сможет принять самое активное участие в происходящих событиях, но нужно не перестараться, чтобы не было упадка сил и депрессии к концу месяца.

Физическая активность и спорт в это время окажут благотворное влияние на состояние организма Девы. Самое время позаботиться о коррекции своей фигуры, изменить имидж и проявлять больше самостоятельности.

В это время Деве стоит подвести итоги, навести порядок в делах и расправить все точки над "і".

Благоприятные дни июля-2023 для Девы: 6, 11, 12, 19, 20, 24, 25 числа.

Неблагоприятные дни: 1, 8, 13, 14, 21, 29 июля.

Личная жизнь. Перед Девой в июле 2023 года откроются прекрасные перспективы счастливой любви. Ей будет по силам повернуть свой жизненный корабль в желаемом направлении и устремиться к победе в любовных делах. Планета секса Марс войдет в знак Девы, потому секс вернется в жизнь Девы, даже если до этого отсутствовал много лет.

Обстоятельства в июле могут поставить Деву перед выбором – или поиск удовольствия на стороне, или семейное благополучие. В первом случае будет пустая трата денег и эмоциональный тупик, потому нужно подумать, что важнее.

Карьера и финансы. Июль будет благоприятен для дальнейшего профессионального поиска и совершенствования, но двигаться будет целесообразно только традиционным путем. Экспромт и вдохновение будут полезны только в семейных делах. Все новое окажется хорошо забытым старым. Кроме того, Деве придется усердно трудиться.

Здоровье. В июле-2023 Деве противопоказан малоподвижный образ жизни. Необходимо больше гулять на свежем воздухе, заниматься гимнастикой или фитнесом, совершать утренние пробежки. Деве нужно быть осторожнее, поднимая тяжести в конце месяце, это будет особенно важно в работе на дачном участке.

Скорпион

Июль-2023 для Скорпиона будет супер-классным месяцем. В это время ему нужно направить свои усилия на усвоение и переоценку собственного и чужого опыта. Это пригодится в самом ближайшем будущем. Не следует торопить события и проявлять излишнее любопытство, чтобы не возникло спорных ситуаций с окружающими. Нужно постараться учесть все мелочи и оценить возможные последствия своих действий.

Во второй половине июля Скорпион будет в центре внимания: все будут хотеть его видеть, всем он будет интересен. Стоит позаботиться о своей внешности, благоприятно сменить гардероб или имидж. Скорпион может смело приступать к новому этапу личностных изменений. В этот период лучшие союзники Скорпиона – спортивные занятия и свежий воздух.

Благоприятные дни июля-2023 для Скорпиона: 1, 11, 12, 15, 16, 24, 29 числа.

Неблагоприятные дни: 6, 14, 17, 22, 26, 27 июля.

Личная жизнь. В июле 2023-го Скорпиону следует проявлять в отношениях больше напора и уверенности, и тогда удача в любви от него не отвернется. Звезды будут благоволить к романтическим и сексуальным настроениям. Важно не забывать повторять объекту любви слова восхищения и благодарности.

В июле Скорпиону нужно позаботиться об организации досуга детей и подыскать им какую-то секцию или кружок.

В семейном гнезде Скорпиона в июле будет царить взаимопонимание, согласие. Его авторитет будет вне всякой критики, и даже дальние родственники не откажут в содействии.

Карьера и финансы. Перспективы расширения собственного бизнеса у Скорпиона наиболее благоприятны в первой декаде июля-2023. Иностранные партнеры могут с готовностью поддержать его коммерческие инициативы, рассчитанные на ближайшую перспективу. Важно не пускать дела на самотек – случай будет работать против Скорпиона. Хорошее применение своим способностям Скорпион найдет в первой половине июля. В дальнейшем лучше отказаться от активных действий, потому что Венера, планета финансов, будет нехорошо аспектировать в ретроградном движении в знаке Рака.

В конце июля у Скорпиона вероятны серьезные разногласия с руководством, особенно 30-31 июля. Если Скорпион будет настаивать на своем мнении, его все равно сделают виноватым, что приведет к финансовым потерям. Лучше просто переждать, спокойно занимаясь выполнением служебных обязанностей.

В июле Скорпиону противопоказано прибегать к денежным займам, кредитам, которые он, возможно, не сможет никогда отдать. Одалживать тоже неблагоприятно.

Здоровье. Июль 2023-го станет прекрасным временем для смены обстановки и получения новых впечатлений. В конце месяца лучше взять отпуск и провести 20-е числа на даче. Важно не упускать возможность укрепить здоровье. Будут уязвимы почки, поджелудочная и щитовидная железы. Стоит отказаться от чрезмерного потребления сахара. Благоприятно сбросить вес и сесть на диету.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Стрелец

Июль 2023 года будет супер-классным периодом для Стрельца. Месяц позволит переключиться на такие приятные вещи как любовь, отдых и творчество. В этот период у Стрельца возможны путешествия, заграничные поездки. Его ждет счастье и удача в любых перемещениях.

Конец июля у Стрельца будет благоприятным временем для бизнеса, выгодных сделок, особенно с иностранными партнерами. Но важно воздерживаться от финансовых авантюр. Также возможно напряжение в личных отношениях. Могут быть огорчения из-за неудачных знакомств в пути и разочарования после мимолетных командировочных романов.

После 20 июля Стрелец будет больше внимания уделять семье и дому. На это время можно планировать поездки к родителям, семейный отдых. В денежных делах и при заключении сделок Стрелец в июле будет необыкновенно удачлив. Где бы Стрелец ни находился, ему не стоит забывать о родных и близких. Нужно созваниваться, давать о себе знать, интересоваться их проблемами. Также Стрелец может попробовать заполнить лотерейных билетик родственника, это поможет выиграть миллион.

Благоприятные дни июля-2023 для Стрельца: 2, 5, 7, 12, 23, 28, 31 числа.

Неблагоприятные дни: 4, 10, 18, 19, 25, 30 июля.

Здоровье. Стрельцу в июле небезопасно пить много жидкостей, особенно спиртного – могут быть перегружены почки. Уязвимой будет кожа. Любая инфекция может вызывать заражение крови. На солнце нужно быть аккуратнее, так как можно получить рак кожи. Показан уход за телом, особое внимание следует обратить на ноги. Благоприятно заниматься аквааэробикой и серфингом. В конце июля запрещены все операции на голове и лице. Не стоит также удалять зубы. Стрелец будет очень озабочен своим здоровьем и будет готов потратить на лекарства много денег. Стрельцу нужно беречь нервную систему и соблюдать диету.

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