В июле 2023-го года будет важно не браться за целый ряд дел, чтобы не создать для себя дополнительных проблем.

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Астролог Влад Росс составил гороскоп на июль-2023 / Главред

Июль 2023 года обещает быть интересным и насыщенным месяцем, когда может произойти множество важных событий, особенно в 20-х числах. Июль будет благоприятен для отдыха и расслабления, поскольку это время Рака.

Важным астрологическим событием месяца, станет ретроградность Венеры, которая заставит нас пересмотреть наши любовные отношения и финансовые стратегии. Это событие случается раз в полтора года.

Также в июле Марс сменит знак зодиака и перейдет из активного Льва в спокойную Деву – расчетливый и прагматичный знак. Марс будет стремиться упорядочить все, что наворотил до того. Например, не исключено, что группа войск НАТО будет упорядочивать дьявола Путина, который натворил дел. Марс будет находиться в Деве с 10 июля до 27 августа. В этот период события будут развиваться планомерно, четко, поступательно, шаг за шагом, кочка за кочкой, траншея за траншеей, как говорил Путин, "курочка по зернышку клюет". Львиная активность продвижения войск была снесена разрушением Каховской ГЭС. Теперь продвижение армии будет не активным, мощным и буйным, а скрупулезным, четким, рациональным и вдумчивым под воздействием Девы.

Также Марс в Деве подчеркивает важность терпения – его должно хватать даже на самые нудные и скрупулезные дела.

Девиз июля-2023 – кто не работает, тот не есть.

Первая декада месяца, когда Меркурий будет идти по знаку Рака, может оказаться более эмоциональной. Многие будут чувствительны к словам, могут легко обижаться. В семейных парах может быть очень много ссор. В эти дни слово может быстро попасть глубоко в сердце. Поэтому в рекламных целях важно использовать подходящие слова и ассоциации, которые могут тронуть душу. Поэтому для эффективной рекламы в первой половине месяца нужно стремиться выезжать на эмоциях.

11-29 июля Меркурий будет находиться в царственном и ярком знаке Льва. В этот период люди станут более разговорчивыми, менее чувствительными, появится желание притягивать внимание яркими словами, а в разговорах может появиться даже некая театральность. Это будет временем споров и попыток доказать свою правоту, а также отсутствия желания послушать собеседника. Эти периоды следует учитывать, если нужно произвести впечатление на других людей.

Главное событие месяца – Нептун 1 июля станет ретроградным. Его ретроградность уже начала проявляться в июне. А с Нептуном связаны всякие водные катастрофы, отсюда и ужасная ситуация с Каховской ГЭС. Потому в начале июля возможны затопления, дожди, грозы, ураганы, а также разные морские неприятности.

Полнолуние нас ждет 3 июля в 14:39 по киевскому времени, а новолуние – 17 июля в 21:32.

Полнолуние с разрядкой на Юпитер не будет слишком агрессивным, стрессовым и ужасным. Информация, здравый смысл, умение взглянуть на ситуацию со стороны благодаря Юпитеру помогут легче решать возникающие задачи.

Полнолуние будет опираться не только на Юпитер, но и на Сатурн, формируя конфигурацию трапеции. Неслучайно Юпитер и Сатурн сблизились 19 июня, и еще тогда я прогнозировал, что они принесут существенный шаг к миру. Так и произошло: в Пекине Блинкен пожал руку Си Цзиньпину. Это говорит о том, что топор войны между Китаем и США в июне был зарыт. И теперь можно ждать первого этапа окончания русско-украинской войны. Думаю, что эта встреча положила начало конца этой войны. А в июле этот процесс будет только развиваться. Такое расположение планет указывает на то, что даже если эмоции и будут бить через край, их можно будет уравновешивать, успокаивать, найти опоры и верные решения.

Полнолуние в Козероге поставит перед каждым из нас ответственные задачи и укажет на то, что, несмотря на мягкость и чувствительность "рачьего" Солнца, стоит держать свои эмоции под контролем, а также ответственно подходить к вопросам семьи, недвижимости и родственников.

Деловая активность и финансы

Финансовые дела в июле-2023 будут тормозиться, поскольку Венера будет ретроградной. Но, с другой стороны, планета деловой активности Марс в июле будет идти сначала по знаку Льва, а с 10-го числа уже по знаку Девы. Это значит, что многие активные инициативы лучше будет удаваться реализовывать именно в первой декаде месяца. Потому что Лев – это активный знак, который не будет ожидать и слишком долго обдумывать свои действия.

С другой стороны, львиный Марс будет помогать заявлять о себе, в том числе ярко рекламировать себя, свои товары и услуги. Но когда он перейдет в знак Девы, рекламную кампанию можно будет завершить. Поскольку в это время энергия будет понемногу успокаиваться, а смелость поубавится. Вместо них придут трудолюбие, внимательность, концентрация на мелочах и деталях.

После 10 июля будет прекрасное время для поиска новой работы и занятия новым делом. Вторая половина июля – это лучшее время для профессиональной переориентации и начала какого-то дела с нуля. А когда весь народ пойдет на пляж загорать и отдыхать, нужно не терять времени, потому что в этот период можно найти наилучшую работу.

Руководителям после 10 июля благоприятно начать поиск новых сотрудников и формировать команду. Они смогут четче поставить задачи, а потенциальные сотрудники выполнить их. Кроме того, в этот период хорошо обучать своих сотрудников, отправлять их на курсы повышения квалификации. Особенно благоприятным будет момент для обучения украинский войск за рубежом и освоениями ими натовской техники, авиации и вооружений.

Если же вы хотите начать дело в период Марса в знаке Девы, то нужно помнить, что оно, скорее всего, не будет слишком быстро развиваться, но может потребовать повышенного внимания к деталям, каждая мелочь будет важна, и ее нужно будет учитывать.

20 июля Марса доберется до напряженного аспекта с Сатурном, поэтому вблизи этой даты будет велика опасность ДТП, нечастных случаев, крушения самолетов и схождения поездов с рельс. Это не самый удачный период для активности и деловых рисков.

Кроме того, 21-25 июля Венера будет разворачиваться в ретроградное движение, а в эти дни будет стационарной. Поэтому решать финансовые задачи в эти дни категорически противопоказано. 21-25 июля лучше не делать никаких покупок, не вкладывать никуда деньги, иначе позже придется пожалеть.

Для важной деловой активности период с 17 по 25 июля самый неудачный в этом месяце. Финансовые риски могут оказаться неоправданными, в том числе и 2 июля, когда Венера будет довольно слабой.

1-3 июля возможны неожиданные ситуации, связанные с деньгами, а в 20-х числах – торможение, застревание средств (не будут проходить деньги, с карт могут пропадать средства и т.д.). Поэтому лучше в эти дни не совершать важных денежных переводов.

Любовь и отношения

Венера в знаке Льва в июле-2023 будет давать взрыв чувств, яркое проявление симпатий, широкие жесты, желание привлечь внимание. Знакомиться и заводить романы в это время будет очень легко.

Однако люди будут требовать повышенного внимания к своей персоне. Поскольку Венера во Льве – это период рассвета всех наших нарциссических частей личности, когда у нас будет большая потребность в знаках внимания, чем обычно. Особенно это касается знаков огня: Львов, Стрельцов, Овнов.

Венера в знаке Льва будет находиться еще долго, а в конце июля 2023 года начнет ретроградное движение. Ретроградная Венера заставляет возвращаться к бывшим любимым, партнерам. Поэтому те, кто давно хочет вернуться к своей жене, может сделать это в последней декаде июля. Период благоприятен для восстановления браков. В любом случае нужно решать старые проблемы в отношениях, а также деловом партнерстве. Деловые партнеры, которые прекратили свои отношение давным-давно, могут их возобновить.

В июле 2023 года пересматривать отношения и делать правильные выводы очень благоприятно.

Это не самый удачный месяц для завязывания новых знакомств и налаживания нового делового партнерства, потому что в ближайшем будущем можно серьезно изменить отношение к человеку.

Первая половина июля – это чуть ли не последняя благоприятная возможность вступить в брак, потому что Венера будет ретроградной чуть ли не до конца года.

Венера во Льве будет давать возможность много транжирить деньги, поэтому нужно стараться немножко экономить. С другой стороны, при ретроградной Венере в целом знакомиться можно, но все-таки нужно держать в голове тот факт, что не все золото, что блестит. Поэтому очароваться в ближайший месяц не стоит, а стоит относиться к новым знакомым спокойно и без ожиданий.

Кстати, не исключено, что в июле удастся встретить человека, с которым когда-то пересеклись в поездке или учились вместе. Но тогда отношения не завязались, а сейчас они могут возникнуть. Под влиянием ретро-Венеры можно будет взглянуть на этого человека совершенно иначе и вдруг влюбиться.

Поездки и путешествия

В июле многие планируют путешествия и поездки с разными целями. Так вот на ретроградной Венере очень благоприятно ездить в романтические места, где вы уже были со своим любимым человеком.

Большую часть месяца Меркурий будет идти по знаку Льва, усиливая желание получать яркие впечатления и полезные знания. Поэтому, если ваши хобби связаны с путешествиями и транспортом, вас особенно будет тянуть в дорогу.

Пока Меркурий во Льве, будет сохраняться прекрасный период для покупки роскошных машин, как Bugatti, Ferrari, Audi А8 и Q8 и т.д. Это будет очень удачным вложением средств.

Путешествия лучше не начинать в те дни, когда Меркурий будет напряженным, особенно 10, 17, 23 июля. В это время вероятны опасности и несчастные случаи в дороге, можно потерять багаж, будут возникать препятствия.

Благоприятные дни для поездок в июле-2023:

к морю, водоему – 1, 2, 7, 8, 16, 28 июля;

в санаторий – 7, 8, 28 июля;

в горы – 3, 4, 30, 31 июля;

походы пешком или поездки на дачу, близкие путешествия – 9, 29 июля;

в театры, на концерты, в парки, на аттракционы – 1, 2, 11-13, 24, 25, 28 июля;

на тренинги, конференции, семинары, в командировки – 1, 2, 6, 13-15, 19, 24, 25, 28 июля.

Самые неблагоприятные дни для поездок: 5, 10, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 27 июля.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Сложные периоды июля-2023

В июле 2023 год основным сложным периодом будет статичность Венеры – 21-25 числа. Статичная Венера затормозит следующие темы: красота, бьюти-индустрия, покупки, деньги, отношения, партнерство. Поэтому любые пластические операции или косметологические процедуры лучше успеть сделать в первой половине месяца. Потому во второй его половине даже очень хороший хирург может провести неудачную операцию.

Поэтому 21-25 июля не стоит обращаться к врачам, в том числе стоматологам.

25-31 июля благоприятно пересматривать прежние контракты и финансовые дела, да и любые финансовые взаимоотношения.

Также нас ждет очень жесткий аспект Марса и Сатурна 20 июля. В это время возможна какая-то катастрофа, в том числе техногенного характера. Поэтому с 15 по 25 июля – это самый опасный период в плане техногенных катастроф. Этот транзит бывает примерно раз в два года, и он связан с торможением или отсутствием тормозов. В прямом смысле слова у автомобиля могут отказать тормоза. Поэтому в дальних поездках вблизи 20 июля возможны сложные ситуации.

Активность Марса в это время встречает сопротивление Сатурна, а это может означать либо сплошные остановки и препятствия, либо, если вы мчитесь на большой скорости, то невозможность вовремя затормозить.

Эта жестка позиция Марса и Сатурна также говорит о том, что и на фронте будут ожесточенные бои. В 20-х числах июля будет больше всего потерянных танков, БМП, а также будет множество взрывов. В это время могут быть подбиты очень важные мосты, в том числе Керченский.

Кроме того, есть риск возникновения нестабильности в обществе, разного рода конфликтов, а также природных и техногенных катаклизмов. Могут взорваться какие-то аммиачные заводы, какой-нибудь Крымский Титан. Также велика и химическая угроза, а, тем более, Нептун, связанный с химией, становится ретроградным в этом месяце. Потому следует быть осторожнее вблизи этого транзита, так как он довольно аварийный и травмоопасный. Если он каким-то образом заденет вашу натальную карту, то могут быть самые неприятные последствия. Людей, рожденных 18-21 июля, 27-29 ноября, 24-26 февраля, 26-28 мая, этот транзит может коснуться ужасным образом.

Что можно и чего нельзя делать в июле-2023

В июле-2023 рекомендуется: заниматься скрупулезными делами, в которых важна каждая деталь; начинать механические труды или технические проекты; искать новую работу и набирать новый персонал; наводить порядок в делах и внешнем пространстве; повышать квалификацию; заниматься семейными вопросами; решать старые финансовые вопросы; возвращаться к старым способам заработка; восстанавливать партнерские отношения; пересматривать свои отношения с бывшим мужем или женой, а на ретроградной Венере благоприятен повторный брак между людьми, которые уже когда-то были вместе.

В июле-2023 не рекомендуется: решать новые важные финансовые вопросы; создавать новый бизнес; начинать новые проекты, связанные с темами красоты, косметологии, отношений; знакомиться с целью завязывания серьезных отношений; совершать крупные покупки, особенно недвижимость.

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