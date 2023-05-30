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Гороскоп на июнь-2023 от Влада Росса: чем порадует и чем огорчит месяц

Влад Росс
30 мая 2023, 17:17
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Июнь-2023 будет благоприятен для наступления украинской армии и свержения Владимира Путина.
Астролог Влад Росс составил гороскоп на июнь-2023 и рассказал, что каждого из нас ждет в этом месяце
Астролог Влад Росс назвал самые удачные и самые неудачные дни июня 2023 года / Главред

Июнь 2023 года будет важным периодом, когда дальние и самые большие планеты Солнечной системы – Юпитер и Сатурн – создадут невероятно благоприятную и гармоничную комбинацию. Если апрель и май были сложными, даже изматывающими – и в психологическом плане, и в плане нестабильной погоды, то первый летний месяц позволит расслабиться.

Хотя в июне тоже возможны несколько напряженных периодов, особенно в конце месяца. Серьезных масштабных событий, связанных с войной, и неожиданных ситуаций на фронте также следует ждать в конце июня. Это будет обусловлено напряженным аспектом Марса к Урану, поскольку Уран – это планета неожиданностей, а Марс – планета конфликтов и войны. Впрочем, ситуация на фронте начала меняться с конца мая, и все эти неожиданные события могут развиться в конце июня. Прежде всего, неспокойно будет во многих приграничных областях России.

Кроме того, в конце июня-2023 возможны сложности с финансами, ведь, помимо напряженного аспекта Марса к Урану, в это время будет и непростой аспект Венеры к Плутону.

11-27 июня Меркурий будет двигаться по своему знаку – по Близнецам. Поэтому в сферах коммуникации и торговли дела пойдут на ура. Если в предыдущие месяцы звезды склоняли к экономическому кризису, и Соединенным Штатам Америки грозил дефолт, то при переходе Меркурия из Тельца в Близнецы эти риски снимаются: завершится стагнация, начнется экономический рост и в Евросоюзе, и в Украине, и много где еще, особенно когда Юпитер войдет в знак Тельца. По моему прогнозу, в 2023 году никакого экономического кризиса не будет, США сумеют избежать дефолта, так что все будет хорошо.

Тугодумство Тельца уйдет в прошлое после 10 июня, когда Меркурий покинет этот знак зодиака. Однако в первой декаде месяца, пока Меркурий будет в Тельце, события будут развиваться медленно. Поэтому все дела, которые необходимо сделать быстро, лучше отложить на вторую и третью декады июня.

Пока Меркурий будет идти по Близнецам, количество поступающей информации увеличится в разы, по сравнению с предыдущим периодом. Это хорошее время для компьютерщиков, людей, работающих в IT-сфере, для покупки транспортных средств, компьютеров, ноутбуков и телефонов, а также для заказа натальной карты рождения. Потому вторая и третья декады июня 2023 года могут принести удачные покупки.

Июнь также станет месяцем, благоприятным для рекламного бизнеса и шоу-бизнеса. Это связано с тем, что 5 июня Венера перейдет в зодиакальный знак Льва, а Лев – это знак красок, яркости, блеска, творчества, концертов.

Полнолуние. 4 июня в 6:42 по киевскому времени нас ждет полнолуние в знаке Стрельца. Ось Близнецы – Стрелец связана с новыми знаниями, развитием интеллекта, общением и поездками. Полная Луна в знаке Стрельца сделает эти темы ярче. Также она укажет, на что именно каждому из нас необходимо обратить внимание в ближайшее время, что нужно доделать, с какими задачами разобраться.

Перед полнолунием в королевском, 7-ом, градусе Льва, сложится наиболее благоприятное время для украинской армии, чтобы начать полномасштабный прорыв на фронте, оттесняя врага. Потому в ночь на 1 июня я бы рекомендовал начать активное наступление.

Полнолуние – это не начало чего-то нового, а кульминация определенных событий в жизни. Потому вблизи 4 июня благоприятно окончательно определиться с поездками, а нашим генералам – с направлениями наступления ВСУ, то есть решить, на каких участках фронта добиваться прорыва.

После полнолуния сложится благоприятное время для учебы и интеллектуальной деятельности, сдачи экзаменов и защиты научных работ.

Полнолуние в аспекте к Сатурну намекает на то, что в первой декаде июня важно проявлять дисциплину, стойкость, сохранять свой внутренний стержень и не сбиваться с пути к намеченной цели, даже если хочется все бросить и сдаться.

Вблизи полнолуния, 5 июня, следует быть осторожнее – могут появиться страхи и тревоги, которые до того мирно спали. Особенно это актуально для россиян, которые живут в приграничных с Украиной областях. Поэтому в Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областях может быть введено военное положение. Когда Путин начинал "СВО", он даже не догадывался, что война перейдет на территорию России, а случиться это может как раз в июне.

Аспект Юпитера и Сатурна. Главное астрологическое событие месяца – гармоничный аспект двух самых больших планет солнечной системы, Юпитера и Сатурна. Это произойдет 19 июня, вблизи летнего солнцестояния (в этом году 21 июня, – ред.), когда цветет папоротник.

Ночь с 21 на 22 июня – хорошее время для смещения Владимира Путина. В этот период будет формироваться мощная коалиция вокруг Украины, а украинская армия обретет большую силу и мощь.

Эти две социальные планеты будут хорошо влиять друг на друга, помогая правильно формировать цели и прилагать усилия. В это время будут начаты долгосрочные проекты, будет легко сконцентрироваться на важных делах, усилить дисциплину и ответственность. Поэтому начинать бизнес благоприятно вблизи 19 июня – все проекты, начатые вблизи этой даты, смогут стать долгосрочными и прожить десятилетия.

Меркурий в Близнецах. Время, когда Меркурий проходит по знаку Близнецы, то есть 11-27 июня, благоприятно для следующих дел: выходов в свет, в общество, знакомств, общения, обмена идеями и мнениями, налаживания дружеских отношений, проведения творческих семинаров, получения новых знаний и проверки полученных, написания учебных или литературных работ, поездок и командировок, а также путешествий. Также в это время можно заниматься транспортом, в частности, покупать мопеды, автомобили и любые другие средства передвижения.

Деловая активность

Марс, планета деловой активности и бизнеса, во второй половине июня 2023 года расположится в знаке Льва, где будет оставаться до конца месяца и всю первую декаду июля. В этот период будет велико желание показать себя, запустить амбициозный проект и использовать свои таланты.

К слову, это также говорит о том, что у Львов серьезно прибавится сексуальная сила, поскольку, помимо Марса, во Льве также будет и Венера. Потому это самый сказочный месяц для представителей этого знака зодиака.

Если до этого многими деловыми людьми двигали эмоции, поскольку Марс проходил по знаку Рака, то в июне всеми начнут двигать амбиции и стремление выделиться на общем фоне. Потому реклама и шоу-бизнес будут процветать.

С другой стороны, из-за того, что многие в июне будут демонстрировать только лучшие свои стороны, далеко не все, что будет показано (в том числе в рекламе), будет соответствовать действительности. Потому следует быть осторожнее и не вестись на красивую обертку.

Дела, начатые в июне-2023, будут отличаться смелостью и эпатажем. ВСУ ждет смелое и стремительное наступление, а также прорыв российского фронта. "Военная" комбинация планет просто потрясающая и дерзкая.

В это время важно иметь хорошего лидера проекта.

В июне и украинская армия, и каждый из нас будет способен добиться реализации задуманного смело и любой ценой, громко заявив о себе. Смелость – это главное качество, которое будет давать Марс во Льве.

Творчество и все, что связано с детьми, – это все "львиные" темы, которые будут иметь большой успех в июне.

В конце месяца возникнет опасность что-то потерять или столкнуться с неожиданностью, особенно вблизи напряженного аспекта Марса и Урана. Самый провальный период – вблизи 26 июня. Поэтому 25-27 июня лучше не организовывать важных встреч и решение важных вопросов с бизнес-партнерами, поскольку в делах могут быть форс-мажоры, неожиданные повороты и самые непредвиденные ситуации.

На фронте точно случится что-то неожиданное в 20-х числах июня, предполагаю, что это будет прорыв в Крым.

Деньги

Финансовые вопросы в июне-2023 также будут связаны с темами Льва. А Лев будет подкреплен планетой финансов Венерой, которая с 5 июня расположится в этом знаке. В связи с этим появится желание быть более щедрыми, тратить деньги налево и направо, не задумываясь о будущем.

В первой декаде июня стоит быть осторожнее при решении финансовых вопросов, так как Венера столкнется с напряжением Плутона и Юпитера, а это аспекты невезения, потерь и раздутых ожиданий.

Особенно неудачными для инвестиций и рискованных финансовых операций будут 4 и 5 июня, а самый сложный день – 11 июня. В эти дни нужно избегать рисковать деньгами и не покупать ничего важного.

Любовь и отношения

В июне 2023-го многих захватят яркие чувства. Когда Марс и Венера во Льве, как правило, процветают курортные романы, потому любовь можно искать на пляжах и в домах отдыха.

В этом месяце в любовной сфере возможны и разочарования, и приятные события. Люди будут активно знакомиться, признаваться в своих чувствах, посещать различные мероприятия и заведения – любые места, где можно и себя показать, и на других посмотреть. Однако следует быть осторожнее при знакомствах, поскольку 4-11 июня риски будут велики – есть опасность даже подхватить венерическое заболевание.

Если же отношения уже сложились, то этот месяц подойдет для того, чтобы красиво провести время, порадовать возлюбленных сюрпризами и широкими жестами, например, наконец подарить, пусть и летом, шубу своей жене или бриллианты.

При Венере в знаке Льва многим будет хотеться показать себя с лучшей стороны, прорекламировать себя, однако далеко не всегда этот образ будет соответствовать реальности. Если человек слишком выпячивает свои достоинства и хвалит себя, не стоит ему доверять – лучше проверить, насколько его слова подтверждаются реальными действиями. Есть риск увидеть красивую обертку, за которой на самом деле ничего нет, особенно следует остерегаться альфонсов.

Кроме того, Марс и Венера во Льве говорят о том, что это прекрасное время для того, чтобы заняться фитнесом, нарастить мышцы. Особенно благоприятны для этого вторая и третья декады месяца.

Поездки и путешествия

Неблагоприятные и сложные дни в июне для поездок – это 1, 2, 4, 10, 11, 15, 26, 28-30 июня. В эти дни Меркурий и Марс будут напряженными, поэтому могут быть ДТП и несчастные случаи. В эти дни лучше отказаться от поездок.

Благоприятные дни для поездок:

  • в дома отдыха и санатории – 3, 9, 18-20 июня;
  • в горы – 5-6 июня;
  • на море, к водоему – 3, 9, 17-20 июня;
  • с целью развлечений – 3, 21, 22, 27 июня;
  • с целю посещения семинаров и тренингов – 3, 7, 8, 9 июня;
  • деловые поездки, командировки – 5, 6, 14, 23-25 июня.

Опасности месяца

Главным напряженным аспектом месяца станет аспект Марса и Урана, который произойдет 26 июня. Однако этот транзит даст о себе знать уже 24 июня. Потому последняя неделя месяца может быть довольно сложной, когда происходящее будет сложно контролировать. Вблизи этого транзита случаются непредвиденные ситуации, землетрясения и взрывы. В Российской Федерации в этих числах, скорее всего, упадет самолет.

Также 25-27 июня не стоит предпринимать никаких рискованных действий.

Что можно и чего нельзя делать в июне-2023

Что можно делать в июне 2023 года: заводить новые знакомства и связи; чаще выходить в люди; посещать различные мероприятия; заниматься рекламой; учиться, посещать тренинги и мастер-классы; начинать смелые проекты, особенно творческие; работать со своими страхами публичности; развивать красноречие; мужчинам – записаться на курсы пикапа, а девушкам – изучать, как пробудить свое женское начало, чтобы привлечь состоятельного мужчину; заняться тантрой.

В июне-2023 не рекомендуется: выяснять отношения, ссориться с близкими людьми, а особенно с соседями; пренебрегать внимательностью при принятии важных решений, особенно в конце месяца; рисковать финансами, особенно в начале месяца; выпячивать свое "я" и пытаться казаться лучше других; критиковать людей, что особенно будет хотеться делать Девам; предъявлять претензии; давать непрошенные советы.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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