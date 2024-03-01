Гороскоп на март-2024 от Влада Росса: в каких делах будет фартить в начале весны

Астрологический прогноз на март 2024 года говорит о том, что первый месяц весны станет периодом романтики, истинной любви и "черных лебедей" в России.

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Гороскоп на март-2024 от Влада Росса говорит о том, что месяц будет полон романтки, а вот с деньгами будут проблемы / Главред

Солнце 20 марта войдет в знак Овна, и с этого момента начнется новый солнечный год по персидскому (древнеарийскому) календарю. В этом году "черные лебеди" начнут летать и где-то над столицей Российской Федерации. Абсолютно не уверен в том, что день "президентских выборов" в России, 17 марта, пройдет спокойно, потому что именно с первого месяца весны будут пролетать "лебеди".

Март в большей мере будет связан с энергией знака Рыб, и представители этого знака станут счастливчиками этого месяца. По этому знаку зодиака будет проходить много планет: Нептун, Сатурн, Солнце, Меркурий, Венера, Марс. 9-10 марта в Рыбах будет и Луна, как раз в это время нас ждет новолуние. Рыбы – довольно романтичный и чувствительный знак зодиака, и планеты, попадая в него, начинают ярко проявляться. Потому этот месяц благоприятен для мистики, религии, обращения к астрологу, психологу, понимания тайного смысла жизни, обращения в веру. В это время благоприятно заключать браки на небесах.

Венера в Рыбах будет усиливать чувства и способствовать романтике, поэтому в это время будет довольно много влюбленностей. На небе до восхода солнца можно будет наблюдать соединение Венеры и Марса, и этот месяц будет блестящим для брака, романтики и истинной любви.

Марс в Рыбах может заставлять нас действовать тайно и скрытно в марте, может прятать истинные мотивы действий. В это время будут идти закулисные переговоры. Будет также вестись подковерная борьба за престол в Москве. И не факт, что двойник Путина, даже выиграв выборы, устоит – ситуация может перевернуться. Тем более, именно в марте начнется коридор затмений.

Меркурий в Рыбах будет уводить наши мысли далеко. Мы будем погружаться в собственные думы. Это очень хорошее время для творчества, музыки, новых художественных проектов. Однако мы можем быть немного рассеянными, не всегда можем понимать собеседников, но очень продуктивно будут идти тайные переговоры.

Рыбы – это завершающий знак зодиакального круга, когда принято подводить итоги и исправлять ошибки. Ведь, как мы уже говорили, настоящий новый год (он же древнеарийский, он же авестийский) начнется 20 марта, в День астролога.

Меркурий со второй декады марта будет находиться в знаке Овна, что придаст мыслительной деятельности некоторое ускорение. В этот период могут появиться грандиозные идеи, захочется делиться ими с окружающими. Но также появится и риск наговорить лишнего, потому что Меркурий в Овне дает излишнюю прямоту, поэтому можно поступать совершенно необдуманно. Лучше стараться скрывать свои мысли, как и в начале месяца.

Меркурий будет гостить в Овне до 15 мая, и за это время у него будет два соединения с Солнцем, и все это будет при ретроградном движении этой планеты. И больше никакого другого аспекта не будет, что бывает крайне редко. Поэтому энергия Меркурия в Овне не будет смешиваться с энергиями других планет. Подробнее о ретроградности Меркурия мы поговорим в прогнозе на апрель, поскольку в марте Меркурий еще не будет ретроградным, но будет очень замедленным. Коммерческие директора в это время могут думать, почему бизнес начинает сыпаться, почему сделки начинают срываться, а причина будет в том, что Меркурий, планета коммерции, замедляется.

Смотрите прогноз астролога Влада Росса на март-2024:

Медленный Меркурий в коридоре затмений, начиная с 20-х чисел марта, может усиливать необходимость анализа прошлого опыта, пересмотра каких-то важных вопросов. Также это будет время исправления ошибок, особенно касающихся тем оси затмений Овен-Весы: Овен – это все, что связано с "я", лидерством, собственным естеством, а Весы – это партнерство, брак, отношения. В этот период могут рушиться многолетние браки, особенно если люди родились вблизи 25 марта.

Работа

Планета деловой активности Марс до 23 марта 2024 года будет идти по знаку Водолея, а затем перейдет в Рыбы. В знаке Водолея Марс всегда себя чувствует деятельным, активным, поэтому новые планы и проекты лучше успеть завершить до 20-х чисел марта. Тем более, там начнется затмение.

В это время многое можно успеть, особенно проекты, где требуется командная работа, коллективная энергия. Это благоприятный период для бизнеса, ставок, открытия ФОПов, но все это до 20 марта.

Также стоит проверять разные новые гипотезы о бизнесе, ведь Водолей обожает все новое и любит заглядывать далеко вперед. Потому решать вопросы старыми методами в марте не стоит – лучше испробовать что-то новое.

Вблизи новолуния 10 марта Марс создаст напряженный аспект с Ураном, и это будет временем форс-мажоров. Поэтому лучше 9-11 числа не проводить важные встречи и важную деятельность. 8 марта этот транзит может быть очень ярко проявлен, в связи с чем будет велик риск различных неожиданных ситуаций. В это время можно многое потерять, сделав что-то не то. Но возможны и такие события, когда звезды будут заставлять вас что-то менять.

После 23 марта Марс окажется в знаке Рыб, а это может вскрыть тайные дела. Удостоверьтесь в том, что ваш бизнес работает в соответствии с правовыми нормами, иначе придется пообщаться с налоговой. В этот период будет множество стрессовых ситуаций и ненужных проблем.

В конце марта Меркурий будет статичен, а потому все вопросы будут решаться очень медленно. Так же замедлятся дела в бизнесе. Особенно это заметят торговцы на рынках: не будет кассы, продажи не будут идти.

В любом случае, какие-то дела будут идти более-менее удачно, потому лучше все равно действовать, не ожидая апреля, когда Меркурий станет и вовсе ретроградным.

Неудачные дни для любых деловых процессов, когда лучше не проводить встречи и не обсуждать важные проекты, а также не регистрировать фирмы: 9-10 и 23-27 марта.

Деньги

Финансовая сфера жизни до 12 марта будет под управлением Венеры в знаке Водолея, а после – Венеры в знаке Рыб.

Венера в Водолее любит эксперименты. Однако до 12 марта любые денежно-генерирующие действия нужно применять аккуратно, особенно вблизи 3 марта, когда будет напряженный аспект Венеры и Урана. Потому 2-4 марта нужно быть начеку, потому что этот период может быть не очень удачным в финансовом плане. Особенно в это время не стоит делать большие покупки, оформлять недвижимость, приобретать автомобили, иначе машина разобьется, а в приобретенную недвижимость прилетит ракета.

20-22 марта будет сложным периодом для финансовых дел. В эти дни нужно быть осторожнее с тратами. Есть риск потерять деньги, обнаружить недостачу, а прибыль окажется меньшей, чем вы запланировали.

3 марта Венера будет достаточно напряженной и может притянуть неприятные события. В это время деловые партнеры могут предать, и сотрудничество с ними прекратится.

Любовь и отношения

После 12 марта Венера перейдет в знак Рыб. Многие люди в это время станут более романтичными и сентиментальными.

После 8 марта может прийти большая любовь: встретить мужчину или женщину можно будет 8 марта, а чувства разовьются в дальнейшем, со следующего свидания, примерно после 12 марта.

20-22 марта будут очень нежные чувства, будет хотеться любить и быть любимым. Поэтому вторая половина месяца подходит для романтиков, любви и больших страстей. Тем более, Марс соединяется с Венерой, что сулит просто шекспировские страсти.

В начале месяца, 3 марта, Венера будет достаточно напряженной и может притянуть неприятные события. В это время супруги могут изменять, и могут неожиданно рваться отношения.

25 марта-8 апреля нас ждет коридор затмений на оси Овен-Весы, которая связана с брачными отношениями и партнерством. У нас будет полутеневое лунное затмение в 9.00 по Киеву, и одновременно будет полнолуние. Важно в этот период быть спокойнее, не начинать никаких ссор, тем более, не бить сковородой по голове своего мужа. Нужно сдерживать себя в это время. Иначе опрометчиво и сгоряча можно наделать много ошибок.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Поездки и путешествия

Пока Меркурий не стал стационарным, до 20-х чисел марта 2024 года, можно планировать поездки.

Неудачными для поездок и перелетов будут 9 и 10 марта – в эти дни очень вероятны авиакатастрофы. Конец месяца также не очень удачен для поездок, и это будет связано с лунным затмением. Как правило, в период затмений случаются крушения самолетов, сходят с рельсов поезда, тонут различные судна.

Благоприятные дни для поездок в марте 2024 года:

к водоемам, в частности, на море – 2-4, 17-19;

в санатории – 2-4, 17-19;

в горы – 5-6;

за город – 15-17;

командировки – 11-12;

с целю посещения концертов, аттракционов и прочих мероприятий – 13-14 и 21;

с целью посещения или проведения тренингов, семинаров, конференций – 2-4, 8, 15-16;

деловые поездки – 5-6, 13-14.

Самые неблагоприятные дни для отъезда: 1, 7, 9, 10, 20 и 22-31 марта.

Что можно и чего нельзя делать в марте

В марте 2024 года рекомендуется: быть готовыми к форс-мажорам и неожиданным переменам; разбираться с отношениями; анализировать прошлый опыт; избавляться от лишнего, в том числе от ненужных людей в вашем окружении; заниматься искусством и творчеством; возвращать долги и закрывать кредиты; включать логику и здравый смысл, быть бдительным и не вестись на заманчивые предложения (обещания быстрого обогащения ни к чему не приведут в этом месяце).

В марте-2024 не рекомендуется: решать вопросы старыми методами (Водолей будет требовать новых творческих и неожиданных решений); цепляться за то, что себя изжило; держаться за тех людей, которых пора отпустить; игнорировать вдохновение и порывы к творчеству; провоцировать скандалы и ссоры со второй половинкой, иначе есть риск развестись; идти на финансовые аферы, риски, авантюры; давать деньги в долг, особенно близким людям.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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