Гороскоп на май-2023 от Влада Росса: что можно и чего нельзя делать в этом месяце

Лунное затмение в мае и статичный Меркурий сделают конец весны напряженным и опасным периодом для всех.

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Астролог Влад Росс составил подробный прогноз на май 2023 года и рассказал об опасностях месяца / Главред

Май 2023 года будет далеко не самым легким периодом. Знаковым событием этого месяца станет лунное затмение, которое произойдет в полнолуние 5 мая – как раз в день рождения Карла Маркса. После затмения окончательно развеется миф коммунизма, и многие задумаются о том, что Ленина пора вынести из Мавзолея. Впрочем, лунные затмения обычно не имеют столь важного значения, как солнечные, и они не связаны с завершением какого-либо цикла, а указывают на апогей чего-либо.

Меркурий. До 15 мая Меркурий будет оставаться ретроградным, потому не стоит совершать важные покупки (особенно это касается недвижимости и автомобилей, хотя подержанные авто покупать можно).

Меркурий в своем ретроградном движении в мае будет довольно гармоничен, поэтому период подойдет для завершения или возобновления старых дел, прежде всего, связанных с торговлей, обучением, транспортом и другими меркурианскими делами. К слову, это будет благоприятное время для гармоничного и успешного контрнаступления украинских войск с целью освобождения всех захваченных Россией территорий Украины.

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Гармоничный Меркурий в знаке Тельца предоставит больше шансов не допустить фатальные ошибки или совершить необдуманные действия. Внимание в это время будет четким и сконцентрированным. Потерь будет не так уж много.

Однако Телец может влиять на скорость мышления и послужить сдерживающим фактором. Впрочем, спешить с принятием каких-либо решений, особенно в первой половине месяца, не стоит. Не нужно стремиться решать вопросы активно и молниеносно: это не самое лучшее время для принятия быстрых решений – лучше хорошенько все обдумать, взвесить и окончательно все решить в более удачное время. Меркурий создаст более благоприятный период после новолуния в Тельце 19 мая.

Полнолуние. Полнолуние нас ждет 5 мая в 20:34 в 15-ом градусе Скорпиона, символом которого является черепаха. В это время мир может оказаться на пороге техногенной катастрофы. Вблизи лунного затмения возможны землетрясения и другие ужасающие события. Потому в эти дни следует быть осторожнее.

Новолуние. Новолуние нас ждет 19 мая в 18:53 по Киеву. В это время тоже осторожность не помешает.

Лунное затмение. Полнолуние 5 мая будет сопровождаться лунным затмением. Затмение будет полутеневым, а, значит, его сложно будет увидеть невооруженным глазом, без телескопа. Впрочем, это хорошо, поскольку никакого "кровавого затмения", как было бы при полном затмении, не будет, потому не будет и большой крови. В это время украинским войскам будет сопутствовать удача, а российские – начнут отступать.

Также это затмение не будет вершить судьбы народов, а будет влиять на судьбу каждого конкретного человека: если у кого-то оно будет в доме здоровья, это будет значить, что этому человеку нельзя делать вблизи затмения никаких операций; если в доме денег – будут сложные ситуации в финансовых делах; если в доме карьеры – нужно ждать больших профессиональных изменений.

Лунные затмения всегда возвращают нас к темам и событиям, которые важно завершить или переосмыслить. Это сулит не новые события и серьезные сдвиги, а эмоциональные трансформации каждого из нас. Поэтому в первой декаде мая нужно вспомнить о прошлом, вернуться к мужу или жене.

В дни вблизи лунного затмения 5 мая будет легко бросить пить, курить, то есть избавиться от вредных привычек, а также сесть на диету.

Вблизи этого затмения возможны неожиданные события, которые высветят для каждого из нас важную цель. Не исключено, что такие события могут случиться и раньше, но в период затмения они каким-то образом дадут о себе знать. Так, например, кульминации контрнаступления ВСУ, которое началось, как я и предсказывал, 20 апреля, в день солнечного затмения (с продвижения на левом берегу Херсонской области), можно ждать вблизи лунного затмения. Сейчас украинские войска затаились, ведут разведку боем, вычисляют слабые места противника, где-то переходят на левый берег Днепра, и уже после 5 мая начнется активная фаза действий ВСУ. Также в майское полнолуние стабилизируется погода, подсохнет земля, что даст возможность продвигаться тяжелой технике, в частности, танкам. 5-10 мая ВСУ могут удивить Российскую Федерацию. Например, в это время может быть запущено множество дронов, и тогда – берегитесь, Крым, Керченский мост, Валдай, московская резиденция Путина, Санкт-Петербург и Урал с его известным заводом по производству танков.

Ось Скорпион-Телец будет преобладать в дни вблизи затмения мае. Из-за этого в конце весны могут рушиться финансовые рынки, а биткоин, наоборот, может взлететь. Вблизи затмения возможны важные финансовые риски. Особенно на это следует обратить внимание Скорпиону: он может добиться финансового успеха, если не побоится рисковать в дни затмения. А вот Телец в эти даты может оказаться в минусе.

В любом случае, в дни вблизи затмения не нужно бояться потерь, поскольку потерять в это время можно будет лишь то, что не предназначалось вам судьбой, и это будет важно для дальнейшего роста и развития. Так что в это время можно смело избавиться от старых вещей и выбросить хлам.

Смотрите подбробный прогноз астролога Влада Росса на май-2023:

Юпитер в Тельце. Другим важным событием месяца будет переход 16 мая планеты большого счастья и удачи Юпитера в знак Тельца, который является эгрегориальным знаком Украины. Украина будет под победоносным влиянием Юпитера. Грядущая победа нашей страны уже подкреплена звездами, и после 16 мая ощутимо запахнет разгромом России.

Юпитер находится в одном знаке зодиака примерно год. 16 мая 2023-го он покинет знак Овна, из-за чего в жизни представителей этого знака закончится период успеха, правда, еще некоторое время их ждет удача в финансовых делах. А вот у Тельцов в связи с переходом Юпитера в их знак все только начинается, потому представителей этого знака ждет потрясающий год. Юпитер будет оставаться в Тельце до 24 мая 2024 года.

К слову, когда Телец в следующем году перейдет в знак Близнецы, для всех станет очевидно, что Украину взяли в НАТО и возьмут в Евросоюз, причем без ПДЧ. Нас пугают, что Украина будет вступать в НАТО 5-10 лет, но ничего подобного не будет – мы станем членом Альянса в следующем году. Также в 2024-ом нам скажут, что нас берут в Евросоюз, но нужно доработать законодательство, и тогда в 2025-2026-ом Украина будет в ЕС. Поэтому Рада будет работать, как ксерокс, принимая нужные законы.

Этот год, пока Юпитер будет в Тельце, может быть отмечен расширениями и новыми возможностями в теме финансов, ресурсов и ценностей. Все это будет касаться и Украины: в нашу страну начнут поступать невероятно большие инвестиции, особенно весной 2024 года. Энергия Тельца будет щедра и благожелательна, потому, воспользовавшись предоставленными возможностями, можно будет получить даже больше ожидаемого. Солнечная активность достигнет своего пика в 2024 году, а Юпитер в Тельце оздоровит украинскую экономику. Благодаря этому 2024 год станет концом инфляции, бедствий и разных сложных ситуаций.

В период, когда Юпитер в Тельце, удастся многое сделать для укрепления своего благосостояния и получения большой прибыли. Во второй половине мая стоит организовать бизнес, он станет прочным и прибыльным. Тот, кто стремится обеспечить большой финансовый успех своего предприятия, не должен упустить этот период. Это прекрасное время, чтобы начать свое дело – оно будет обречено на большую прибыль и успех. Более того, в это время можно закрыть то предприятие, которое сейчас у вас есть, и открыть новое – у него будет больше возможностей, ресурсов, перспектив и финансовый успех.

Квадрат Юпитера к Плутону. Юпитер в мае создаст жесткий квадрат к Плутону. Это чревато тем, что Путин может вновь сойти с ума и начать угрожать ядерным оружием. Особенно велика вероятность этого после того, как посылается российская армия, и будет прорван ее фронт. На таком аспекте планет Путин вполне может решиться нажать на "красную кнопку".

Работа и карьера

Основной массив дел и задач в работе в мае 2023 года будет связан с возвращением старых тем, поскольку Меркурий будет ретроградным в первой половине месяца. В это время будет предостаточно возможностей, чтобы завершить какие-то дела и подвести итоги.

Меркурий станет директным и начнет набирать скорость только после 17 мая. Потому до этой даты не стоит регистрировать фирму.

Марс, планета деловой активности, будет находиться в зодиакальном знаке Рака до 20 мая, из-за чего действия в этот период не будут поспешными.

Собственно, поэтому и Украина не торопится с контрнаступлением – Марс в Раке способствует неспешности, разведке боем или, например, заходу на территорию России и выходу оттуда обратно. То есть действия в это время будут крайне осторожны.

После 20 мая и вхождения Марса в знак Льва начнется очень активная фаза войны, и будет очень много крови.

Важные деловые вопросы в мае будут решаться только при эмоциональной вовлеченности всех участников процесса.

Марс в Раке – это прекрасное время для начала семейного бизнеса. Особенно хорошо пойдут дела фирм, связанных с недвижимостью и строительством.

В первые три недели мая не стоит особо активничать с новыми идеями и делами, поскольку будет большой риск отката назад и необходимости потом что-то пересмотреть и переделать.

С 21 мая, когда Марс перейдет в знак Льва и встанет в оппозицию к Плутону и квадрат к Юпитеру, сложится опасный период для начала бизнеса и запуска новых проектов.

Конец второй декады мая и начало третьей – это самый опасный период в плане принятия Путиным решения о нанесении ядерного удара. На небе сформируется довольно агрессивный тау-квадрат, а это обещает удар под дых, который может не самым удачным образом повлиять на деловую жизнь, да и вообще, на всю нашу страну. Есть большой риск натворить такого, о чем впоследствии придется жалеть и отвечать за серьезные последствия.

Кроме того, в этот период опасность будет исходить от атомных станций, например, ЗАЭС.

Этот транзит может заставить прилагать больше усилий для решения важной задачи, но новые дела не следует начинать18-24 мая.

Когда Марс окончательно выйдет из тау-квадрата и будет идти по знаку Льва, а будет это 25-31 мая, сложится прекрасное время для начала разного рода дел. Марс задержится во Льве до 10 июля. Это время активных действий, когда можно будет показать себя во всей красе. Очень жаркий активный период. Он может принести успех всем, кто занят в творческих проектах, работе с детьми, рекламе и шоу-бизнесе.

Любовь и отношения

С 7 мая планета любви Венера будет находиться в зодиакальном знаке Рака, а это очень чувствительный и ранимый знак зодиака. Венера в Раке не слишком сильна, потому что подвержена влиянию извне. В этот период легко влюбиться, однако эта влюбленность может быстро превратиться в зависимость. Как правило, в этот период девушки становятся слишком доверчивыми, и мужчины, оказавшиеся рядом, могут их ограбить или одолжить крупную сумму денег, но не вернуть ее.

Венера в Раке любит мечтать и прятаться в ракушке. В таком состоянии можно находиться долгое время, не вынося своих чувств во внешний мир и не желая открыться. Это время безответной и молчаливой любви, поэтому влюбляться в этот период не слишком благоприятно. Большая эмоциональная увлеченность возможна, но она может обернуться сильным ударом для вас и разбить сердце.

Впрочем, если у человека все в порядке с самооценкой, и он не ищет зависимых отношений, понимает, что ему необходим серьезный и готовый строить семью партнер, вполне вероятно, что после 7 мая при Венере в Раке именно такой человек появится в жизни. Однако в это время есть риск обрести крайне ревнивого партнера, который будет воспринимать вас как свою собственность.

Влад Росс / УНИАН

Ретроградный Меркурий в Тельце говорит о том, что в это время могут вернуться бывшие партнеры. Для жен, которые уехали в Европу, сейчас самое лучшее время, чтобы вернуться назад, в Украину, к своим мужьям. В это время благоприятно зачинать детей.

Впрочем, нужно хорошо подумать перед тем, как соглашаться на возобновление отношений, так как вместе с бывшими партнерами могут вернуться и прежние проблемы. Если брак был совсем проблемным, то лучше не пытаться вновь связать свою жизнь с тем же человеком. Но если все было не так сложно и плохо, то можно дать этому союзу второй шанс.

Поездки и путешествия

В мае будет не так уж много удачных дней для поездок и путешествий, поскольку будет и лунное затмение, и жесткий тау-квадрат Плутона, то есть просто катастрофическая комбинация планет, и статичность Меркурия. Во второй половине месяца Меркурий станет статичным, из-за чего будет большая вероятность разных неприятных ситуаций в дороге, задержек, проблем с деньгами и документами. После этого активизируется напряжение Марса и Плутона к Юпитеру. 18-23 мая – самый напряженный и катастрофический период, когда велика опасность получить травмы. Лучше отменить все поездки в эти дни, поскольку могут падать самолеты, сходить с рельс поезда, взрываться и тонуть катера.

Благоприятные даты для поездок:

на море, к водоему – 24-25 мая;

в санаторий – 24-25 мая;

в горы – 9-10 мая;

на дачу или любые другие близкие поездки – 1 мая;

на концерты или любые другие поездки с целью развлечений – 24-26 мая;

на семинары, тренинги – 2-4, 7-8, 29-31 мая;

деловые и бизнес поездки – 1, 9-10, 27-28 мая.

Самые неблагоприятные дни для того, чтобы отправляться в путь: 6-7, 11, 13-23, 25 мая.

Опасности мая-2023

Лунное затмение 5 мая произойдет, когда Луна встанет напротив Урана. Это будет довольно напряженный аспект, когда могут произойти непредвиденные события. Совершенно неожиданно Украина может пойти в наступление. Уран может принести просто невообразимые события, которые сложно предсказать и предвидеть, например, окружение всей российской армии на Донбассе, когда ее просто возьмут в кольцо.

В повседневной жизни нужно быть внимательнее в эти дни и избегать риска.

Самый напряженный аспект месяца между Юпитером и Плутоном начнет активироваться Марсом 20-24 мая. Это опасные дни, когда энергия двух наиболее агрессивных планет нашей системы будет расширяться за счет масштабирующего Юпитера. Это самый опасный период, когда могут возникнуть колоссальные угрозы, а принятые решения будут способны привести к большому кровопролитию или применению тактического ядерного оружия. Дай бог, чтобы кто-то вовремя одернул Путина, и он не смог нанести ядерный удар. В любом случае, дни его сочтены, и он стремительно приближается к "финита ля комедия" в своей жизни.

Также следует обратить внимание на статичное положение Меркурия 13-17 мая: в эти дни просто противопоказано делать важные покупки, в магазин отправляйтесь только за булкой хлеба и молоком, то есть за самым необходимым. Если вы купите в это время ноутбук или телефон, долго он у вас не проработает.

Что можно и чего нельзя делать в мае-2023

В мае 2023 года рекомендуется: возвращаться к прошлому, анализировать полученный опыт; возвращаться к супругу или супруге, деловым партнерам, особенно в первой половине месяца; пересматривать, доделывать или переделывать старые дела; переделывать документы, восстановить утраченные документы; искать потерянные вещи.

В мае 2023 года не рекомендуется: рисковать финансами и любыми важными для вас вещами; транжирить деньги на удовольствия; отправляться в дальние путешествия; переезжать; переходить на новое место работы, особенно до 25 мая; в первые две декады месяца открывать новые компании, начинать новый бизнес (этим можно заняться только после 25-26 мая).

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