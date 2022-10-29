Гороскоп на ноябрь-2022: что планировать и чего нельзя делать в этом месяце

Астролог Влад Росс составил гороскоп на ноябрь-2022 и предупредил об опасности ядерного удара / karavan.ua, УНИАН, ТСН

Ноябрь 2022 года рискует стать апокалиптическим периодом, поскольку именно в этом месяце может пойти в ход ядерное оружие. Ядерная угроза велика как никогда, поскольку именно в ноябре Сатурн и Уран образуют на небе жесткий квадрат. Эта опасность будет сохраняться вплоть до конца декабря.

Именно при квадрате Урана и Сатурна с Россией случаются самые большие беды, поскольку эти две планеты управляют Водолеем, а Российская Федерация как раз под этим знаком. Россия в это время всегда сталкивается со сложностями: она отступает, проигрывает борьбу, переживает неприятности. Например, жесткий квадрат Сатурна и Урана был в период Второй мировой войны – в мае-июне 1941 года, и тогда гитлеровская Германия напала на Советский Союз и дошла до Москвы. Однако Украине этот аспект может принести позитив: Россия будет отступать на фронте, а украинские войска в ноябре возьмут Херсон, освободят Луганскую область, окружат Донецкую область, а также дойдут до Мариуполя и Мелитополя.

Кроме того, всегда на квадратуре Сатурна и Урана в Российской Федерации случаются перевороты либо смерть вождя. Именно на таком аспекте не стало Сталина в марте 1953 года. Так что в России можно ждать больших перемен во власти. Это время, когда нужно рисковать, что-то кардинально преобразовывать, отсекать все старое. Самое лучшее – если Россия "отсечет" Владимира Путина.

Ноябрь-2022 начнется как раз во время коридора затмений, который начался еще 25 октября солнечным затмением и закончится 8 ноября лунным. Поскольку солнечное затмение можно было увидеть на территории стран бывшего Советского Союза, Восточной Европы, в том числе Украины, на этих территориях может случиться что-то ужасное. Самолеты уже начали падать: один в Ейске, другой в Иркутске. Это предвестник больших испытаний. Однако опасность может быть связана также и с применением "грязной бомбы". Это все очень опасно.

Среди важных событий ноября стоит отметить переход быстрых планет в знак Стрельца, увеличение скорости ретроградного Марса и возвращение к напряженному аспекту с Нептуном, а также статичность и выход из ретроградного движения Юпитера. В 20-х числах можно будет говорить о том, что Юпитер, переходя из статичности в директное движение, даст возможность проведения больших переговоров и принятия решений космополитического плана. Как раз закончатся переговоры 15-16 ноября на острове Бали, после чего Меркурий и Венера войдут в знак Стрельца, что в итоге может привести к перемирию в пользу Украину. Либо мы будем додавливать противника, либо противник снизит планку, отойдет на границы 1991 года и будет занят переворотом в Москве.

Марс станет абсолютно ретроградным в ноябре, а это значит, что война или завершится, или будет заморожена. Это будет сопровождаться нашей победой и выходом к границам Украины. Либо же в Кремле, особенно вблизи 8 ноября, вблизи лунного затмения, произойдет что-то важное, и к нам из Москвы придет важное известие.

Поэтому первая половина месяца будет непростой и изматывающей. В коридоре затмений лучше ничего не предпринимать. Плюс ретроградный Марс и напряжение с Нептуном. Очень сложный месяц, когда предпринимателям нельзя открывать ничего нового, не стоит подписывать и важные контракты.

Также в это время нельзя покупать ничего железного: автомобили, мотоциклы, повозки, потому что Марс даст пробоину.

Кроме того, в это время активно будут подвергаться ударам объекты энергетической инфраструктуры Украины, потому что оппозиция Урана и Плутона в гороскопе нашей страны продолжается. Но где-то к середине ноября все это закончится, потому что иранские "мопеды" перестанут насиловать наше небо.

Меркурий будет в Скорпионе до середины ноября, что породит любопытство и желание докопаться до истины любой ценой. В это время можно проводить исследования, выяснять важные факты, заниматься поиском истины, хорошо исследовать родословную и изучать свои корни. В это время может появиться информация, компрометирующая власть Российской Федерации и лично Путина, что может быть очень интересно.

Все, что касается манипуляций, попытки исказить факты и заставить других в них поверить, в этом месяце будет иметь очень важную составляющую.

17 ноября Меркурий переходит в знак Стрельца, а это значит, что наконец начнут удаваться международные переговоры. Это самое лучшее время для начала изучения иностранных языков. Те, кто хочет познакомиться с иностранцами и вступить с ними в брак, получат окно возможностей для этого. Лучшее время для эмиграции открывается после 17-го числа, особенно в соединении с Венерой. Если Венера в Стрелец переходит 16-го ноября, то Меркурий в Стрелец – 17-го. В это время можно уезжать из Украины или других стран, хорошее время для дальних поездок.

Время после 17 ноября подойдет для тех, кто заявит о себе очень громко. Хорошо организовывать рекламную компанию, регистрироваться в соцсетях, запускать YouTube-канала (особенно благоприятно делать это на выходе Юпитера из ретроградного движения после 24 ноября). Последняя неделя ноября супер-благоприятна для рекламы, социологии, презентации себя миру, познания его и начала любого курса обучения, постижения любой науки, перехода из одного вуза в другой.

Солнечное затмение, которое было 25 октября, и новолуние, которое было в тот же день, отразятся на всей первой половине ноября. Новолуние открыло коридор затмений, который завершится 8 ноября лунным затмением. Это новолуние может научить вас взаимодействовать с другими людьми. Если события вблизи него будут напряженными, вам все-таки стоит пересмотреть свое отношение к деньгам и некоторым людям в вашей жизни.

Благодаря тому, что Риши Сунак станет премьер-министром Великобритании, миру удастся избежать кризиса. Он родился под знаком Тельца, и у него лунное затмение сейчас проецируется на Солнце вместе с восходящим узлом лунной орбиты. Этот значит, что этот человек спасет экономику Великобритании, откроет большие возможности, спасет весь мир от глобального кризиса. Так что тема глобального финансового кризиса закрыта, ее закрыл Риши Сунак.

Новолуние в соединении с Венерой увеличивает возможность завязывания взаимоотношений в этот период. Не исключено, что это новолуние откроет вам новые отношения, или вы захотите вывести существующие отношения на новый уровень, придать им глубину. Все это касается первой половины ноября. Пересмотр отношений должен начаться с того, что вам стоит избавиться от обид, желания мести, ревности, подозрений. Лучше всего наконец простить друг друга. Если вы будете нести дальше этот груз обид, особенно в отношениях со второй половиной, между вами не будет происходить никакого сближения, а желание трансформации приведет к еще более запутанным и сложным ситуациям.

В этом месяце на Венере в соединении с точкой новолуния вы можете встретить фатальную любовь – своего единственного, неповторимого, любимого. Принца на белом коне, иностранца с мерседесом.

Умение отдавать безвозмездно и способность дарить безответную любовь будут приветствоваться и творить чудеса в ноябре 2022 года. Если вы одиноки, в этом месяце у вас будет шанс найти свою вторую половину, испытать сильные чувства и страсть, если вы этого захотите. Только отдавая бескорыстно себя, вы сможете получить взамен гораздо больше, чем даете. Впрочем, это будет непростой путь, и отношения могут складываться как гармонично, так и не очень, хотя страстно и очень напряженно. Свою сексуальность тоже можно найти именно в этом месяце.

Новолуние также может давать разрыв отношений и связей, которые уже осточертели, в которых уже давно нет никакой пластики, гармонии, где партнеры больше не желают вкладывать свои ресурсы в отношения, и кто уже давным-давно послал партнера подальше при спорах на кухне.

Напряженный аспект точки новолуния с Плутоном – это дополнительный стресс, взрыв атомной бомбы, который может существенно трансформировать нашу жизнь. В лучшем случае мы с ноября начнем по-новому смотреть на окружающий мир, не все мы умрем, но все мы изменимся. Перемены могут быть связаны с жесткими разрушениями, в том числе разрушениями инфраструктуры. Произойдет трансформация мышления и отношения к жизни, все будет ломаться крайне жестко, поскольку напряженный аспект Сатурна и Урана имеет место быть. Многие в этом месяце могут неожиданно потерять работу, возможны массовые увольнения.

Полнолуние 8 ноября будет сопровождаться лунным затмением, а потому будет сложным и неоднозначным. Присутствие Венеры рядом может сглаживать острые углы, и полнолуние не принесет каких-либо жестких перемен в личной жизни. Энергия Урана будет рушить всякие представления о стабильности, в том числе материальной. А это не то время, когда можно с уверенностью прогнозировать будущее и выявлять какие-либо закономерности – все гораздо сложнее. Потому категорически противопоказано организовывать новый бизнес в это время.

Эмоционально многие будут чувствовать себя не очень хорошо вблизи 8 ноября, возможны потери и серьезные перемены, уверенности в завтрашнем дне будет мало. Именно вблизи 8 ноября, плюс-минус неделя вплоть до 15 числа, мир может подойти к ядерной катастрофе. Поэтому если она и случится, то в это время. Поэтому осталось недолго мучиться – скоро поймем, умрем мы или нет.

Все должно измениться в лучшую сторону после того, как мировые лидеры сойдутся на Бали. Многое изменится после 16-17 ноября, а главное – исчезнет угроза разрушения нашего мира. Но такой риск остается, ведь в Кремле сидит абсолютный сумасброд и безумец, который хочет уничтожить весь мир, нанеся ядерный удар, даже не по Украине, а по Вашингтону. Поэтому люди в Вашингтоне и Нью-Йорке должны опасаться применения стратегического ядерного оружия.

Ноябрь – это еще и месяц, когда Нептун станет стационарным, замедлит свое движение. А Нептун – это воды, цунами. И предыдущее затмение, связанное с 124-ым саросным циклом, происходило 18 лет назад и было связано с великой цунами, которая пошла из Индонезии. Сейчас у нас будет саммит Большой двадцатки в Индонезии, на Бали, через 18 лет после цунами в Индонезии. Так что эта цунами может на каком-то витке повториться, и этой волной могут быть уничтожены города. Нужно опасаться, чтобы не было каких-то прорывов дамб в Киеве. Очень меня волнует дамба Кременчугского водохранилища, которую неожиданно могут подорвать, не говоря уж о дамбе в Новой Каховке. Водная стихия очень опасна в этом месяце.

Деловая сфера и бизнес

В ноябре 2022 года Марс, планета деловой активности, будет стремительно набирать скорость в своем ретроградном движении. Это говорит о том, что ситуация на фронтах будет улучшаться на пользу Украины и ухудшаться для России. Марс будет идти по знаку Близнецы, который указывает на мосты, железные дороги, соединения, плавательные средства, а также импорт и экспорт. Поэтому Путин может отменить зерновую сделку, и мы не сможем возить зерно через море. Также Россия будет бить по мостам, например, через реку в городе Днепр или в Запорожье.

Для бизнесменов будет возможность пересмотреть старые решения, партнерские взаимоотношения, внести поправки, выдать обновленный результат. Расширять в этом месяце бизнес, набирать новых сотрудников, участвовать в трейдах, открывать новые фирмы неблагоприятно. Все новые проекты стоит отложить, потому что ни к чему хорошему это не приведет. Разве что вы давно вынашивали какой-то проект или начинали его, но отказались от него, то, наоборот, можно к нему вернуться, но после затмения, во второй половине ноября.

Марс в Близнецах способствует работе с мелкими вопросами, переговорам, общению на разные деловые темы. Но лучше если ваши встречи будут являться повторными, чтобы что-то переделать. Это касается Верховной Раде, которой важно в это время улучшить и изменить старые законы, а не создавать новые.

Во второй половине месяца Марс создаст жесткий аспект к Нептуну, поэтому 16-23 ноября – неудачный период для новых начинаний, открытия компаний, запуска бизнеса. В это время наиболее благоприятно начинать изучать иностранные языки или запускать рекламную кампанию, но открывать бизнес – не очень. Обязательства и обещания в этом месяце могут не выполняться, ожидания могут быть обмануты, партнеры могут подвести, а обстоятельства будут складываться не так, как хочется. Потому 16-23 ноября лучше не проводить важных встреч и не начинать важных дел. Лучше в это время выжидать и наблюдать за развитием событий, не предпринимая ничего важного и кардинального. Лучше на эти дни не планировать важных изменений в бизнесе, а только собирать и анализировать информацию прошлого.

Деньги

Финансовые вопросы лучше решать после полнолуния и лунного затмения, то есть после 8 ноября. Потому что в первой декаде ноября 2022 года Венера будет крайне неудачно расположена, в слабом положении.

Лучше не рисковать деньгами, не давать и не брать в долг. Ситуации могут складываться неожиданным образом, надо многими нависнет угроза финансовых потерь, убыточных сделок и банкротства.

Любовь и отношения

В любви и отношениях во второй половине ноября-2022 откроются новые горизонты. Также возможны потери в первой половине месяца. Возможны неожиданные ситуации и шансы решить проблемы в отношениях кардинальным образом, сильные эмоциональные перегрузки в первой половине месяца и стечение неприятных обстоятельств. В этот период есть опасность разрыва отношений, если они изжили себя. В коридоре затмений возможно множество событий, которые дадут вам понять, что вам нужно от отношений и для чего вы даны друг другу, должен ли быть с вами этот партнер, нужен ли вам он, способен ли он удовлетворить потребности. До лунного затмения лучше не решать серьезных вопросов, не заключать браки и не приступать к новым знакомствам.

Однако после 10 ноября Венера будет выравниваться, будет чаще создавать гармоничные аспекты, поэтому личная жизнь может заиграть новыми красками.

16 ноября Венера перейдет в знак Стрельца, в котором пробудет до 10 декабря. В этот период многих потянет на идеалы, фантазии, многие из них легко будет спутать с реальностью. Чтобы не разочаровываться, лучше выводить партнеров на откровенные разговоры: так вы увидите, как вы оба понимаете одну и ту же ситуацию в ваших отношениях, и разберетесь в важных для вашей пары вещах.

Также в это время хорошо перейти от виртуального общения к живому.

Во второй половине месяца легче будет заводить новые отношения, любовные романы, могут быть приятные встречи в поездках, учебных классах, транспорте, а также неплохое время для знакомства с иностранцами по интернету.

Поездки и путешествия

В ноябре Марс будет ретроградным, а Юпитер – статичным во второй половине месяца. Меркурий, в свою очередь, будет делать несколько напряженных аспектов, а 8 ноября произойдет лунное затмение. Потому ноябрь – худший месяц в этом году для поездок.

Однако в некоторые дни поездки будут благоприятны:

на море, к водоему – 3-4, 12-14, 30 ноября;

в дома отдыха и санатории – 4, 30 ноября;

в горы – 26-27 ноября;

пешие походы и поездки на дачу – 5-6 ноября;

близкие путешествия – вблизи 10 ноября;

поездки с целью развлечений (на аттракционы, в театры, знаменитые города) – 15-16 ноября;

на тренинги и семинары – 28 ноября;

деловые поездки и командировки – 17-18, 26-27 ноября.

Самые неблагоприятные дни для любых поездок: 1-2, 7-9, 11, 19-25, 29 ноября.

Напряженные периоды ноября

Сложные периоды в ноябре-2022 возможны 5-9 ноября, когда Солнце, Меркурий и Венера будут делать напряженный аспект из знака Скорпиона к Сатурну и Урану, которые находятся в других фиксированных знаках – это время будет полно неожиданностей, невозможности противостоять влиянию обстоятельств.

В солярных картах тех, чьи дни рождения приходятся на эти числа, будет и это напряжение, а это значит, что для этих людей год будет особенно сложным и даже фатальным. Эти дни будут связаны с желанием свободы и независимости, которые не могут быть реализованы в полной мере.

Особенно стоит обратить внимание на финансовые вопросы, потому что включается финансовая ось Телец-Скорпион. Кто-то может потерять крупную сумму денег, у кого-то могут быть ограничены заработки, тяжелое чувство и невозможность пробить свой финансовый потолок.

Лунное затмение 8 ноября может усилить тревожность. Это непростые дни, когда важные решения лучше не принимать. Особенно если они связаны с деньгами. Если что-то задумаете вблизи 5-9 ноября, рискнете, то, скорее всего, потеряете все свои деньги.

Сложный период также будет 16-23 ноября, когда Марс будет в напряжении с Нептуном. В это время есть риск попасть в религиозную секту, которая вас полностью засосет.

Это будет второй транзит Марса по точке, которую он проходил вблизи 12 октября. Если вы сталкивались с какими-то обманами, неприятностями, ошибками в октябре, то сейчас, в середине ноября, возможно продолжение этих ситуаций и на новом витке может повториться старая проблема. Потому в эти дни нужно быть внимательнее к любой поступающей информации. Могут вскрыться неприятные факты, свершившиеся в прошлом, и иметь сейчас неприятные последствия.

В это время производительность труда будет весьма падать, могут быть ошибки, увольнения, неточности, интриги, клевета среди сотрудников. Могут всплывать разные неприятные ситуации. В это время молчание – золото.

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В ноябре-2022 рекомендуется: избегая напряженных периодов, о которых сказано выше, возвращаться к старому, выполнять работу над ошибками; не предпринимать ничего нового; отпускать прошлое, которое мешает развитию и не дает двигаться вперед; пересматривать отношения и то, как они складывались в прошлом; пересматривать законодательство; повышать благосостояние народа; возвращаться к старым разговорам, связям, контактам, особенно деловым; расставаться с ненужными людьми, которые тянут назад и крадут энергию либо которых вы уже энергетически переросли; проверять и перепроверять все факты, все, что видите и слышите.

В ноябре не рекомендуется: предпринимать важные и активные действия; начинать новые проекты, открывать новые компании и фирмы; делать операции; верить любой получаемой информации и доверять малознакомым людям; рисковать деньгами, особенно в первой трети месяца.

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