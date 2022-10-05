Гороскоп на октябрь-2022 для всех: Весы ухватят бога за бороду, а Скорпиона ждут неудачи

Астролог Влад Росс рассказал, что в октябре-2022 ждет каждый из знаков зодиака / УНИАН, bizim.media, 1room.ru

Октябрь-2022 станет насыщенным периодом, богатым разными событиями, однако не всегда приятными. Месяц будет сопряжен с большим количеством опасностей, главная из которых – угроза применения Россией ядерного оружия. Также следует остерегаться мошенничества, обманов, напряженных ситуаций и перегрузок.

Главными астрологическими событиями октября, которые будут оказывать наибольшее влияние на жизнь каждого из нас, станет статика четырех планет – Марса, Меркурия, Сатурна и Плутона, солнечное затмение 25 октября, а также полнолуние и новолуние.

Месяц обещает быть особенно удачным для Весов, а также ещё трёх знаков зодиака. А вот Овнам, Скорпионам и ещё двум знакам стоит быть готовыми к периоду неудач.

Неудачники октября-2022:

Овен

Для Овна октябрь 2022 года пройдёт под знаком минус. В этом месяце представителям знака нужно быть предельно осторожными с любой информацией, быть внимательнее с документами и в общении. Возможны запутанные и непонятные ситуации, недопонимание с людьми из близкого окружения (родственниками, соседями и другими). Овен не должен доверять любой полученной информации – его могут обмануть, предать. Ему следует тщательно всё проверять и только после этого предпринимать какие-либо действия.

В конце октября родная планета Овна – Марс – станет ретроградной. Это существенно замедлит процессы в жизни представителей знака. Овен заметит, что ему станет сложнее сосредоточиться на важных делах, будет непросто вести бизнес, добиваться финансового успеха. Потому лучше делать ставку на начало октября-2022. Овну в этом месяце не стоит начинать важных и ответственных дел.

Личная жизнь Овна обещает быть довольно бурной в октябре, особенно если он холост. Партнёры будут его то радовать, то огорчать. Не исключены серьёзные конфликты и даже развод. Однако если Овен нацелен на завязывание новых отношений, ему это удастся. Если же Овен уже состоит в отношениях, могут всплыть серьёзные проблемы, в частности, может вскрыться измена, появится повод для ревности. Но в некотором смысле это будет даже хорошо, поскольку удастся найти корень проблем и попробовать решить их совместными усилиями.

Приятные события месяца: новые знакомства, налаживание отношений с деловыми партнёрами, непродолжительные поездки, особенно связанные с бизнесом, удачная самореклама, командировки, поступление полезной информации, возможность отдохнуть от бурной деятельности в конце месяца. Я бы рекомендовал Овну в конце месяца провести уикенд в приятном месте, после этого он станет чувствовать себя гораздо лучше.

Телец

Для Тельца октябрь-2022 будет неудачным периодом. В этом месяце представителям знака следует быть осторожнее с финансами. Не стоит рисковать и заключать сомнительные финансовые соглашения, идти на авантюры. Вложения могут не окупиться, особенно если Телец будет их делать в середине месяца. В октябре представителям знака следует быть осторожнее и внимательнее, потому что есть риск финансовых потерь и больших обманов. Также не исключены непредвиденные расходы. Тельцу нельзя вестись на большие деньги.

В октябре, пока Марс будет ретрограден, Телец может вернуться к старой работе или старым источникам доходов. В этом месяце важно поразмыслить о будущем и позаботиться о создании "подушки безопасности". Лучше в этот период экономить.

В октябре к Тельцу может прийти озарение, будет хотеться творить. Не исключено, что будет много новых творческих идей и вдохновение в работе. Представители знака могут улучшить условия труда, купить новый рабочий стол, либо им предложат новую работу, с новым комфортным креслом.

Приятные события месяца: удача в делах, улучшение условий труда, более приятная обстановка на рабочем месте, новые приятные знакомства в связи с работой, а также улучшение состояния здоровья. Время подойдёт для плановых операций, отдыха на водах, оздоровления.

Лев

Для Льва октябрь-2022 станет не лучшим месяцем. В этот период Лев рискует столкнуться с неприятными ситуациями, связанными с друзьями и коллективами. Льву будет сложнее, чем другим, общаться и доносить свою точку зрения, потому что люди могут его просто неправильно понять. Лев может что-то пропускать мимо ушей, какие-то важные вещи. Возникнут сложности в общении с авторитетными лицами, представителями власти. Так что в октябре Льву стоит запастись терпением, поговорить ещё раз с человеком, чтобы донести свою точку зрения. Льву не нужно в этом месяце давать обещаний и верить обещаниям других. В коллективах Льву может быть неуютно, а потому будет возникать желание побыть в одиночестве.

Льву не помешает в это время отречься от всего и заняться медитацией. Ему будет казаться, что он видит вокруг себя много фальши. Вместе с тем, это подходящее время, чтобы заняться оккультизмом, обратиться к астрологу или психологу.

Однако не всё так плохо. В октябре возможны приятные знакомства, особенно если Лев ищет романтику. Может быть много общения с близкими, родственниками и соседями.

Приятные события месяца: хорошее общение, появление новых друзей, особенно в дороге, успешные командировки, Льву поступит новая информация. Если Лев давно хотел купить современный мощный компьютер с хорошей памятью, то пришло время это сделать – благоприятна покупка ноутбуков, компьютеров, смартфонов.

Скорпион

Октябрь 2022 года для Скорпиона будет периодом с жирным двойным минусом. Это непростой месяц, когда представители знака могут столкнуться с большими обманами, кризисами, проблемами, потерей стабильности, финансовыми неудачами. Чтобы минимизировать угрозы, Скорпиону следует быть внимательнее, не рисковать и притормозить в моменты принятия решений. Нелишней будет и консультация астролога.

Скорпион в октябре может стать жертвой обманов и интриг. Потому следует быть осторожнее при любых контактах. Не очень удачное время для рискованных операций с деньгами. Также в середине месяца нужно держаться подальше от воды и горячего, с осторожностью принимать любые лекарства, а также избегать алкоголя.

Во второй половине октября-2022 удача чаще будет на стороне Скорпиона. Поэтому выход из сложной ситуации может найтись очень легко.

Впрочем, любые кризисы Скорпиона будут только закалять и делать сильнее.

Приятные события месяца: удачный период для того, чтобы побыть наедине со своими мыслями, помедитировать, обратиться к астрологу или психологу, поразмышлять об истинных желаниях, заняться оккультизмом; в октябре появится творческое вдохновение, особенно сексуальное. Новая сексуальная страсть может излечить естество Скорпиона.

Счастливчики октября-2022:

Близнецы

Октябрь 2022-го для Близнецов пройдёт под знаком жирного плюса. Активность в этом месяце будет на высоте, однако не все дела будут получаться и не всегда. Дела не будут складываться идеально, и всё равно что-то будет не так. В любом случае, Близнецам кое к чему нужно будет вернуться или замедлиться в определенный момент, но ожидание не должно их смущать. Всё-таки будет серьёзная статичность планет, и Меркурий будет статичен в начале месяца, но разгонится во второй половине – именно в это время Близнецы будут иметь больший успех.

В любом случае, ожидание не должно смущать представителей знака. Всё, что ни делается – к лучшему.

Главное – не строить пока что далеко идущие планы, не ожидать от других людей слишком многого, а также помнить, что окружающие могут не соглашаться с Близнецами по каким-то вопросам, даже если им будет казаться, что они правы на все 100%.

Появится шанс завязать новые отношения, наладить свою личную жизнь и отношения с детьми. Если Близнецы одиноки, следует отправиться на поиски партнёра или просто человека, с которым будет легко и приятно общаться.

Приятные события месяца: новые знакомства, романтические отношения – личное обаяние привлечёт внимание противоположного пола.

Дева

Октябрь-2022 для Девы станет очень хорошим периодом. Венера и Меркурий будут в доме денег Девы, в Весах.

В ближайший месяц внимание Девы будет сосредоточено на карьере и деньгах, личных достижениях и целях. Поскольку Марс всё это время будет находиться в 10-м доме, а Венера и Меркурий в доме денег, Дева будет просто притягивать к себе деньги. Так что у нее есть все шансы озолотиться в этом месяце.

Если Дева будет лежать на диване, она просто пропустит столь удачный месяц. Хотя представители этого знака не любят сидеть, сложа руки – они предпочитают приготовить что-то вкусное, принять душ или постирать.

В октябре Дева будет много думать о продвижении, переходе на новый уровень. Но в этом месяце следует быть осторожнее, поскольку не все ожидания оправдаются. Не всё может получиться легко и быстро. В этом месяце привычные методы достижения целей не будут столь удачными, как раньше. Могут быть и недоразумения, и конфликты. Но не нужно думать, что это не приведёт Деву к успеху. В любом случае, репутация и карьера Девы будут расти, как на дрожжах.

Следует избегать интриг и махинаций – всё нужно делать по закону. Впрочем, в этом месяце Деву может ждать громадная финансовая удача. Более того, Дева даже может выиграть в лотерею. Деньги не будут расходоваться быстро (всё-таки Дева – очень экономный знак зодиака), потому есть шанс накопить немного для будущих вложений и желаемых покупок.

Приятные события месяца: дополнительный заработок денег, удачные вложения, возможность быстро вырулить из любых кризисных финансовых ситуаций, решить любые возникающие финансовые проблемы и озолотиться.

Весы

Весы станут главным счастливчиком октября-2022. Им будет несказанно фартить в этом месяце. Везение будет ошеломляющим. Представителей знака будут обходить стороной даже все пули на фронте. Потому у Весов месяц пройдет под знаком не одного плюса, а двух или трёх.

В этом месяце Венера будет в обители, то есть будет двигаться по знаку Весы, как и Солнце. Большинство представителей знака в октябре будут отмечать день рождения и окажутся в центре внимания, будут заметнее и привлекательнее. Вообще, в этом месяце Весам следует уделить внимание своему внешнему виду. Они смело могут покупать новые платья, шубы, бриллианты, предметы красоты и искусства, а также делать пластические операции, коррекцию груди и ягодиц, подтяжку тела и флюорографию.

Однако октябрь 2022 года также принесёт Весам некоторые обманы и недоразумения, а также сложности в обучении и поездках. В этом месяце представителям знака запрещено напрягаться.

В середине месяца Весам не стоит отправляться в путешествия, поскольку есть риск столкнуться с мошенничеством, в дороге возможны задержки и неприятности. Возможны проблемы с близким окружением. А также в это время Весов могут объегорить.

Хорошая ситуация в жизни Весов наметится после 15 октября. После этой даты усилится желание получать знания, будет хорошо удаваться освоение новых процессов, а также откроются новые возможности.

Кроме того, вторая половина месяцам – это благоприятное время для любви, отношений, романов. Удача будет на стороне Весов.

Приятные события месяца: внешняя привлекательность Весов повысится, удачными будут пластические операции, умение нравиться окружающим поможет налаживать контакт с полезными людьми, удача в реализации всех творческих идей, удачной будет и покупка ювелирных изделий, а также подарки в виде украшений.

Водолей

У Водолея октябрь-2022 сложится весьма удачно. Этот период принесёт представителям знака счастье в любви и творчестве. В октябре Водолея ждёт эйфория, переполняющие эмоции, большие желания.

В этом месяце Водолею стоит быть осторожнее с новыми знакомыми и не доверять малознакомым людям. Когда эти отношения перерастут в нечто большее в следующие месяцы, это удачное знакомство может предоставить позитивные шансы в жизни Водолея. В октябре будет легко найти общий язык с детьми и возлюбленными.

В творческих и бизнес-проектах может наступить период громадного успеха, появится возможность продвигаться вперёд – и волна успеха и финансовых возможностей поднимет Водолея.

В жизни Водолея наступит период вдохновения, придут новые идеи, свежие мысли, да и в целом, будет ощущаться творческий подъём и огромное желание реализовать задуманное незамедлительно. Водолею не стоит бояться делать паузу, но, вместе с тем, не стоит и упускать удачный момент.

В октябре Водолею следует обратить внимание на недостающие ему знания, подтянуть "хвосты". Можно отправиться в поездку, эмиграцию, а также пообщаться с иностранцами или начать изучать иностранный язык.

Приятные события месяца: Водолея не будет покидать оптимистичный настрой, несмотря на все сложности; будут возможности получить полезные знания, расширить кругозор, посмотреть на некоторые ситуации с другой стороны, а также поступить в университет.

Нейтральным октябрь будет для следующих знаков:

Рак

Рака в октябре 2022-го ждёт более-менее нормальный период. В этом месяце ему будет хотеться больше времени проводить в своём закрытом мире, никуда не спешить. Вся работа будет больше на внутреннем плане. Он сможет постепенно менять себя и своё состояние, избавляться от ненужного и приходить к пониманию того, что ему сейчас необходимо для счастья.

В середине месяца Раку нужно быть осторожнее в общении, внимательно относиться к любой новой информации – возможны обманы и недоразумения, а также неверное понимание сказанного Раком. В это время могут появиться тайные враги, либо же Рак столкнется с чьим-то обманом. Лучше держаться подальше от алкоголя и других "средств ухода от реальности". Возможны встречи с коварными женщинами.

В домашней обстановке Раку будет куда уютнее и спокойнее. Он сможет заняться наведением порядка, купить что-нибудь для дома и семьи: мебель, цветы, собаку или кошку. В любом случае, Рак займётся наведением порядка в доме, украшением пространства вокруг себя, обзаведётся друзьями, животными и попугаями.

Приятные события месяца: поддержка со стороны родственников, приятное времяпрепровождения в кругу семьи, семейные торжества и традиции, кумовство.

Влад Росс / УНИАН

Стрелец

В октябре-2022 Стрельцу будет ни холодно, ни жарко. Марс остановится напротив знака Стрельца, то есть в оппозицию – в Близнецах. Это значит, что на первый план выйдет тема партнёрства и взаимоотношений. Есть риск рассориться с деловыми партнёрами, разругаться с женой или мужем.

В середине месяца Стрелец столкнется с недопониманием и недоразумениями. Могут также возникнуть конфликты с супругами, близкими и партнёрами. Сложнее станет находить общий язык с людьми. Действия Стрельца будут раздражать окружающих. Также в это время на него неожиданно могут подать в суд, либо какие-то вещи будут замалчиваться, скрываться, чтобы позже всплыть на поверхность.

Стрельцу не стоит в октябре выяснять отношения в состоянии стресса, когда он может предъявлять другим множество претензий – этим можно будет запутать любую ситуацию и ничего не решить. Лучше дождаться более спокойного внутреннего состояния, когда и Стрелец, и другая сторона могли более трезво посмотреть на ситуацию.

С другой стороны, друзья будут поддерживать Стрельца и помогать ему справляться с трудностями, даже если он сам не будет им всего рассказывать. Представители знака также смогут отвлечься от грустных мыслей в приятной компании, вступить в новую группу по интересам. Да и вообще, Стрельцу стоит развеяться.

В октябре-2022 у Стрельца появятся новые планы, надежды на будущее.

Приятные события месяца: будут сбываться мечты и надежды; установятся доверительные отношения с новыми друзьями и единомышленниками; приятная компания, встречи, группы по интересам; налаживание отношений с партнёрами, выяснение непонятных моментов с ними.

Козерог

В октябре-2022 года Козерогу следует особое внимание обратить на здоровье. В это время могут появиться неприятные симптомы, проявятся хронические заболевания, которые, к тому же, будет сложно диагностировать.

У Козерога может наблюдаться рассеянность, невозможность сосредоточиться на важных рабочих и бытовых вопросах. Будет проявляться забывчивость. Не исключены интриги и сплетни в рабочем коллективе, в которые Козерог может неосознанно быть вовлечен. Козерог будет пытаться действовать по своему усмотрению, но всегда есть риск, что его могут неправильно понять, из-за чего ему придется выяснять отношения.

Впрочем, у Козерога есть хороший шанс решить любые сложные проблемы, возникшие в середине месяца, расставить все точки над "і", укрепить своё здоровье в санатории.

Приятные события месяца: успех в работе, внедрение новых идей, которые будут поддерживаться начальством, поощрение начальства, решительность в работе.

Рыбы

Рыб в октябре 2022-го ждёт ровный период. Октябрь станет не самым удачным месяцем для занятия семейными делами. Сложнее будет находить взаимопонимание с родственниками. Есть риск запутаться в каких-то ситуациях и ничего толком не добиться. Всё будет казаться нестабильным и непонятным.

В это время будут вскрываться нелицеприятные факты и скелеты в шкафах. Либо Рыбы сами могут случайно открыть свои тайны, которые на самом деле предпочли бы скрыть от самых близких.

Во второй половине месяца у Рыб появиться шанс разъяснить непонятные моменты, улучшить атмосферу в доме. Хорошо заняться мелким ремонтом, сделать перестановку, купить мебель, решать какие-то вопросы, связанные с семьей, родственниками, недвижимостью, участками. Очень хорошо в это время покупать или продавать недвижимость, осуществлять такого рода сделки.

В этом месяце стоит с осторожностью использовать финансы, делать крупные покупки и вложения. Кроме недвижимости. Это отличное время, чтобы раздать старые долги.

Приятные события месяца: обновление пространства вокруг Рыб, налаживание отношений с родственниками, увеличение привлекательности для противоположного пола, возможность избавиться от старых долгов.

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