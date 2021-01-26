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Сотни тысяч под угрозой штрафов: как украинцев заставят платить за кондиционеры

Анастасия Кучкина

журналист

26 января 2021, 20:00

Если новый закон будет принят, украинцам придется или звать мастера перевешивать прибор, или готовиться к возможным санкциям со стороны властей.

Кондиционеры
В Верховной Раде предложили штрафовать за конденсат от кондиционеров

В Слуге народа готовятся штрафовать украинцев за вывод конденсата из кондиционеров на фасады домов.

При этом эксперты уточнили Главреду, что закон, если его примут, не только не решит проблемы хаотичной установки внешних блоков кондиционеров, но и чреват дополнительными расходами для их владельцев.

За конденсат и шум от кондиционера - штраф от 1700 до 3400 гривен

Законопроект об ответственности за выведение конденсата из кондиционеров "в неприспособленные для этого места" подал депутат от Слуги Народа Сергей Гривко.

В документе предлагается добавить в КоАП (Кодекс об административных правонарушениях) статью 96-3, по которой уже с 1 июня 2021 года вводится ответственность.

Примечательно, что попутно в законопроекте, в примечании к предложенной новой статье указаны оборудованные места для вывода конденсата. Ими являются:

  • Ливневая канализация;
  • Бытовая канализация (в случае вывода конденсата с разрывом струи через гидрозатвор);
  • Резервуары, оборудованные и размещены таким образом, чтобы собирать конденсат и не допускать его утечки или распространения иным образом.

Если же конденсат из кондиционера будет капать на голову, прохожим или соседям, громко шуметь при работе, его владелец или руководитель предприятия, за которым числится помещение с устройством, должны будут уплатить штраф в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 гривен), и двухсот необлагаемых минимумов (3400 гривен) за совершение такого нарушения повторно в течение года.

Следить за выполнением закона предлагают обязать Нацполицию, Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) и местные власти.

"Законопроект создан на основе обращений граждан – например, когда кондиционер устанавливали над проходом и он капал на голову или, когда он установлен на пристройку, тем самым создавая шум и мешая отдыхать соседям. Таких фактов – масса и все они демонстрируют, что вопрос не урегулирован. Своим законопроектом я предлагаю урегулировать процесс установки в соответствии со строительными нормами, чтобы в Украине не было средневековой Англии, где из окна выбрасывали мусор на голову прохожим", - объяснил Главреду инициатор законопроекта, депутат СН Сергей Гривко.

По его словам, при разработке документа он руководствовался европейским опытом, где вовсе запрещены фасадные кондиционеры (в Украине таких большинство - ред.), так как они портят внешний облик исторических зданий. Гривко отметил, что штрафовать предполагается только при наличии официально зафиксированного обращения.

кондиционеры
В Украине десятки тысяч людей оказались под угрозой штрафов за кондиционеры

Хаос и отсутствие контроля

Говоря о европейском опыте, контролем за установкой кондиционеров в странах ЕС, как правило, занимаются местные власти. Как и в Украине, в Европе люди также оборудуют свои дома сплит-системами, однако внешние блоки чаще выносят на задворки зданий, крыши или внутренние балконы.

В Украине же, согласно постановлению Кабмина Гройсмана от 16 декабря 2016 года, для установки кондиционеров на фасадах зданий вовсе не требуется получение каких-либо разрешений. Потому-то жильцы зачастую ставят кондиционеры там, где им удобнее.

Как объяснил Главреду вице-президент Национального союза архитекторов Украины Георгий Духовичный, на данный момент в отношении кондиционеров действует лишь один запрет – их нельзя ставить на зданиях в историческом центре.

"Конденсат от кондиционера, по-видимому, для авторов законопроекта – самое страшное, что происходит. Если бы законопроект касался запрета на уродование фасадов отдельными жителями, так как фасады не являются принадлежностью к квартире, это еще можно было бы понять. Но в таком виде он вызывает лишь сомнения. Эту проблему не решить законодательно, нужен системный подход городских властей. Места для кондиционеров должны закладываться в проект здания", - рассказал Духовичный.

Повод для коррупции

Как объяснил Главреду директор аналитического центра "Правовая защита БТИ" Дмитрий Павленко, если закон будет принят в парламенте, то украинцам не придется массово переносить кондиционеры. В целом он считает инициативу не более, чем способом наполнения бюджета.

"Закон не имеет обратной силы, потому не будет распространяться на ранее установленную технику в жилых помещениях. Штраф наложить на их владельцев также не смогут. В судах, вероятнее всего, будут принимать сторону жильцов. Ограничения могут коснуться только тех, кто захочет повесить кондиционер в будущем", - убежден Павленко.

С ним не согласен правозащитник и адвокат Эдуард Багиров.

"Если закон будет принят ВРУ, то владельцы кондиционеров должны будут приглашать технических специалистов, чтобы жидкость не попадала на людей и здания, что чревато дополнительными расходами. Если кондиционер будет неисправен, а ЖЭК или соседи жильца будут инициаторами фиксирования нарушения и наложения штрафных санкций, то владельцу придется их оплачивать", - сказал Багиров

Он добавил, что доказать виновность могут несколькими способами: суд может опираться на показания свидетелей в исковом заявлении, видео- или фотодоказательства - в таком случае жалоба может иметь юридическую силу. Для решения проблемы шума недовольным потребуется провести спецэкспертизу с участием санитарной службы и балансодержателя здания - ЖЭКа или ОСМД. В таком случае, составленный на основании экспертизы документ можно будет считать юридическим подтверждением нарушения.

При этом, по мнению Багирова, законопроект может создать дополнительные коррупционные риски.

"Условно говоря, сосед, которому вы не нравитесь, если закон примут, может "состряпать" протокол о том, что ваш кондиционер шумит или капает. Доказать обратное будет сложно и, скорее всего, придется платить штраф", - сказал Багиров.

Верховная Рада законопроект кондиционер новости Украины
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