Игра на повышение: чем опасны угрозы Путина по НАТО для Украины и будут ли новые санкции

США намерена ввести новые экономические санкции против России / Reuters

Спустя несколько недель после того, как Кремль заявил о возможных переговорах с Вашингтоном, в Штатах наконец-то решили прервать молчание и лишь на днях подтвердили, что онлайн-встреча Путина и Байдена все же состоится в ближайшие дни, хотя еще недавно в вероятность переговоров двух президентов до конца 2021 года мало кто верил. Как оказалось, на этот раз президенты собрались обсуждать Украину, вернее, ее перспективы в НАТО, которые и без того слишком туманны.

Шантаж Москвы и повышение ставок

Потребность в переговорах между Вашингтоном и Кремлем назрела на фоне недавних резких заявлений президента РФ Владимира Путина, в которых он потребовал от НАТО юридических гарантий нерасширения Североантлантического Альянса на восток, то есть де-факто отказа от принятия Украины в НАТО.

"В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещения угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории РФ", - сказал Путин во время выступления перед послами зарубежных стран.

Примечательно, что Путин, как и вся российская верхушка, говоря о гарантиях Запада, ссылается на некие "устные заверения", которые якобы давались еще в 1990 году в обмен на согласие на объединение Германии.

"Этот вопрос "с бородой". И Советскому Союзу, и России давались устные заверения о том, что военные структуры НАТО не будут продвигаться на восток, однако оказалось, что эти устные заверения ничего не стоят, хотя определенная фиксация этих заявлений делалась, есть записи соответствующих бесед", - заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков и уточнил, что юридические договоренности могут касаться не только расширения границ НАТО, но и размещения на территории сопредельных государств вооруженных систем.

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По словам политического аналитика Института евроатлантического сотрудничества Владимира Горбача, наличием гарантий Путин добивается возвращения так называемой Ялтинской системы, когда Сталин, Рузвельт и Черчилль делили мир на зоны влияния.

Читайте такжеВстреча Путина и Байдена: о чем будут торговаться и чего ждать Украине"Для него это означает реванш России за проигранную Холодную войну. Но юридические гарантии - это наличие определенного международного договора. На это никто не пойдет, ведь от такого решения посыплется вся система международной безопасности и международных отношений, которая сформировалась сегодня. К тому же количество мировых игроков, которые были бы заинтересованы в ее разрушении, гораздо меньше тех, кто заинтересован в ее сохранении", - отметил Горбач. И добавляет, что такими методами Путин пытается добиться уступок от коллективного Запада.

В то же время, как уточняет директор Института исследования российской агрессии Юрий Шулипа, Россия использует военно-политический шантаж ради повышения ставок в преддверии встречи с Байденом.

"Путин это делает перед каждой встречей - к слову, полгода назад на российско-украинской границе было сконцентрировано значительно большее количество вооруженных сил, чем сейчас. Теперь Путин будет стараться и далее шантажировать Запад и Украину. Однако встреча, вероятно, ничем существенным не закончится, после чего между США и РФ произойдет определенная разрядка отношений, которая продлится до февраля-марта следующего года", - говорит эксперт.

По словам Шулипы, в ближайшие месяцы вероятность широкомасштабного вторжения Путина на свободную территорию Украины будет только возрастать. "Поскольку у него нет ни одной реальной победы, то, как показывает практика последних двух лет, эскалация со стороны России существенно возрастает ближе к 9 мая - Путин мечтает дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине для того, чтобы перед 9 мая организовать небольшую победоносную и малозатратную войну, оккупировать еще какую-то часть свободных территорий Украины, тем самым принудив ее к соглашениям типа Минск-3, чтобы ускорить политическую капитуляцию Украины", - объяснил Шулипа мотивы российского лидера.

Удар по российскому бизнесу?

Впрочем, Запад, судя по недавним действиям Вашингтона, не собирается играть в поддавки с Москвой. Более того, намерен ввести против нее новые санкции, если та пойдет в открытое наступление на Украину.

"Если Россия пойдет по пути конфронтации в отношениях с Украиной, мы ясно дали понять, что ответим решительно, включая ряд экономических мер с высоким уровнем воздействия, от которых мы воздерживались в прошлом", — заявлял на днях госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам Горбача, санкции против РФ гипотетически могут касаться сразу нескольких направлений. Все они были прописаны еще в 2018 году, когда во время президентства Трампа был принят акт CAATSA - закон о противодействии противникам Соединенных Штатов путем санкций.

"Сейчас они действуют против первичного рынка заимствований капитала, из-за чего Россия не может выпускать облигаций внешнего займа. Нынешние санкции могут касаться вторичного рынка и те, кто их купили, не смогут их перепродать", - пояснил Горбач.

Читайте также"Карательные меры" против РФ: Киев призвал ФРГ выставить Путину "каталог санкций"Кроме того, санкции против России могут быть направлены и на отключение от международной платежной системы SWIFT по примеру Ирана. Стоит заметить, что косвенно такой ход событий Энтони Блинкен подтверждал еще в мае, во время весеннего обострения около украинских границ. "Когда речь идет о сдерживании агрессии или ответе на нее, мы рассмотрим все разумные варианты", - отметил Блинкен во время визита в Киев.

"Если их введут, это будет серьезным ударом для РФ - санкции хоть и не станут смертельными, но создадут кучу неприятностей и России придется потратить по меньшей мере несколько лет, чтобы компенсировать убытки и найти пути отхода или же договориться об их смягчении (особенно в случае с отключением от SWIFT). Кроме того, значительная часть санкций может ударить по бизнесу - не только по крупному, но и по среднему. На это, к слову, может и идти расчет", - считает эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.

Как уже писал Главред, с военной точки зрения Путин не заинтересован в полномасштабной войне. Тем более, что членство Украины в НАТО, которое могло бы спровоцировать Путина на атаку - перспектива крайне далекая.

Читайте такжеКулеба ответил, какую карту Путин разыграет против Украины и есть ли у него "козырь""По моим подсчетам, Украина присоединится к Альянсу, когда три столицы стран-участниц НАТО изменят свой взгляд на отношения с нами, наконец-то начав воспринимать как независимое и самостоятельное государство, а не как дополнение к России…Однако, пока эта точка зрения не изменится, НАТО откроет нам только окна для сотрудничества с Украиной, а двери для присоединения пока будут закрыты", – сказал глава украинского МИДа Дмитрию Кулеба в интервью латвийским СМИ.

Поэтому разговоры о санкциях могут так и остаться устными угрозами. Тем более, что ограничения лично против Путина никто вводить не собирается, потому как эту возможность на Западе ввиду политического веса РФ рассматривают только как крайнюю меру.