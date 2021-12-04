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Игра на повышение: чем опасны угрозы Путина по НАТО для Украины и будут ли новые санкции

Анастасия Кучкина

журналист

4 декабря 2021, 10:00

Путин требует от Байдена отказаться от приема Украины в НАТО и грозит Западу войной. Главред узнавал, что ждет США, Россию и Украину в обозримом будущем.

Санкции
США намерена ввести новые экономические санкции против России / Reuters

Спустя несколько недель после того, как Кремль заявил о возможных переговорах с Вашингтоном, в Штатах наконец-то решили прервать молчание и лишь на днях подтвердили, что онлайн-встреча Путина и Байдена все же состоится в ближайшие дни, хотя еще недавно в вероятность переговоров двух президентов до конца 2021 года мало кто верил. Как оказалось, на этот раз президенты собрались обсуждать Украину, вернее, ее перспективы в НАТО, которые и без того слишком туманны.

Шантаж Москвы и повышение ставок

Потребность в переговорах между Вашингтоном и Кремлем назрела на фоне недавних резких заявлений президента РФ Владимира Путина, в которых он потребовал от НАТО юридических гарантий нерасширения Североантлантического Альянса на восток, то есть де-факто отказа от принятия Украины в НАТО.

"В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещения угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории РФ", - сказал Путин во время выступления перед послами зарубежных стран.

Примечательно, что Путин, как и вся российская верхушка, говоря о гарантиях Запада, ссылается на некие "устные заверения", которые якобы давались еще в 1990 году в обмен на согласие на объединение Германии.

"Этот вопрос "с бородой". И Советскому Союзу, и России давались устные заверения о том, что военные структуры НАТО не будут продвигаться на восток, однако оказалось, что эти устные заверения ничего не стоят, хотя определенная фиксация этих заявлений делалась, есть записи соответствующих бесед", - заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков и уточнил, что юридические договоренности могут касаться не только расширения границ НАТО, но и размещения на территории сопредельных государств вооруженных систем.

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По словам политического аналитика Института евроатлантического сотрудничества Владимира Горбача, наличием гарантий Путин добивается возвращения так называемой Ялтинской системы, когда Сталин, Рузвельт и Черчилль делили мир на зоны влияния.

Читайте такжеВстреча Путина и Байдена: о чем будут торговаться и чего ждать Украине"Для него это означает реванш России за проигранную Холодную войну. Но юридические гарантии - это наличие определенного международного договора. На это никто не пойдет, ведь от такого решения посыплется вся система международной безопасности и международных отношений, которая сформировалась сегодня. К тому же количество мировых игроков, которые были бы заинтересованы в ее разрушении, гораздо меньше тех, кто заинтересован в ее сохранении", - отметил Горбач. И добавляет, что такими методами Путин пытается добиться уступок от коллективного Запада.

В то же время, как уточняет директор Института исследования российской агрессии Юрий Шулипа, Россия использует военно-политический шантаж ради повышения ставок в преддверии встречи с Байденом.

"Путин это делает перед каждой встречей - к слову, полгода назад на российско-украинской границе было сконцентрировано значительно большее количество вооруженных сил, чем сейчас. Теперь Путин будет стараться и далее шантажировать Запад и Украину. Однако встреча, вероятно, ничем существенным не закончится, после чего между США и РФ произойдет определенная разрядка отношений, которая продлится до февраля-марта следующего года", - говорит эксперт.

По словам Шулипы, в ближайшие месяцы вероятность широкомасштабного вторжения Путина на свободную территорию Украины будет только возрастать. "Поскольку у него нет ни одной реальной победы, то, как показывает практика последних двух лет, эскалация со стороны России существенно возрастает ближе к 9 мая - Путин мечтает дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине для того, чтобы перед 9 мая организовать небольшую победоносную и малозатратную войну, оккупировать еще какую-то часть свободных территорий Украины, тем самым принудив ее к соглашениям типа Минск-3, чтобы ускорить политическую капитуляцию Украины", - объяснил Шулипа мотивы российского лидера.

Удар по российскому бизнесу?

Впрочем, Запад, судя по недавним действиям Вашингтона, не собирается играть в поддавки с Москвой. Более того, намерен ввести против нее новые санкции, если та пойдет в открытое наступление на Украину.

"Если Россия пойдет по пути конфронтации в отношениях с Украиной, мы ясно дали понять, что ответим решительно, включая ряд экономических мер с высоким уровнем воздействия, от которых мы воздерживались в прошлом", — заявлял на днях госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам Горбача, санкции против РФ гипотетически могут касаться сразу нескольких направлений. Все они были прописаны еще в 2018 году, когда во время президентства Трампа был принят акт CAATSA - закон о противодействии противникам Соединенных Штатов путем санкций.

"Сейчас они действуют против первичного рынка заимствований капитала, из-за чего Россия не может выпускать облигаций внешнего займа. Нынешние санкции могут касаться вторичного рынка и те, кто их купили, не смогут их перепродать", - пояснил Горбач.

Читайте также"Карательные меры" против РФ: Киев призвал ФРГ выставить Путину "каталог санкций"Кроме того, санкции против России могут быть направлены и на отключение от международной платежной системы SWIFT по примеру Ирана. Стоит заметить, что косвенно такой ход событий Энтони Блинкен подтверждал еще в мае, во время весеннего обострения около украинских границ. "Когда речь идет о сдерживании агрессии или ответе на нее, мы рассмотрим все разумные варианты", - отметил Блинкен во время визита в Киев.

"Если их введут, это будет серьезным ударом для РФ - санкции хоть и не станут смертельными, но создадут кучу неприятностей и России придется потратить по меньшей мере несколько лет, чтобы компенсировать убытки и найти пути отхода или же договориться об их смягчении (особенно в случае с отключением от SWIFT). Кроме того, значительная часть санкций может ударить по бизнесу - не только по крупному, но и по среднему. На это, к слову, может и идти расчет", - считает эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.

Как уже писал Главред, с военной точки зрения Путин не заинтересован в полномасштабной войне. Тем более, что членство Украины в НАТО, которое могло бы спровоцировать Путина на атаку - перспектива крайне далекая.

Читайте такжеКулеба ответил, какую карту Путин разыграет против Украины и есть ли у него "козырь""По моим подсчетам, Украина присоединится к Альянсу, когда три столицы стран-участниц НАТО изменят свой взгляд на отношения с нами, наконец-то начав воспринимать как независимое и самостоятельное государство, а не как дополнение к России…Однако, пока эта точка зрения не изменится, НАТО откроет нам только окна для сотрудничества с Украиной, а двери для присоединения пока будут закрыты", – сказал глава украинского МИДа Дмитрию Кулеба в интервью латвийским СМИ.

Поэтому разговоры о санкциях могут так и остаться устными угрозами. Тем более, что ограничения лично против Путина никто вводить не собирается, потому как эту возможность на Западе ввиду политического веса РФ рассматривают только как крайнюю меру.

viber
НАТО Владимир Путин Энтони Блинкен Дмитрий Кулеба Владимир Горбач Джозеф Байден Илия Куса новости Украины и мира Встреча Путина и Байдена
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