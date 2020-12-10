Как поменять поставщика газа и сколько можно сэкономить

В связи с внедрением рынка газа, в Украине разрешили менять поставщика газа / УНИАН

Начиная с августа текущего года, когда в Украине заработал рынок газа, украинцам разрешили свободно менять поставщика газа, чтобы потребители могли выбрать для себя наиболее выгодные тарифы. Но на деле оказывается, что несмотря на несложную процедуру перехода, ощутимую разницу от смены почувствуют только владельцы частных домов, которые используют большие объемы голубого топлива.

Главред разбирался, как поменять поставщика газа, сколько можно сэкономить, и какие сюрпризы могут подстерегать потребителя.

Сколько в Украине поставщиков газа?

Сегодня в Украине, в связи с запуском рынка газа, работает более 50 поставщиков. Но условно основных игроков всего два:

Газсбыты, то есть компании, которые образовались вследствие отделения от облгазов и которые занимаются продажей газа большинству абонентов их газовых сетей. К ним относится большая часть поставщиков газа. НАК Нафтогаз со своей дочерней газоснабжающей компанией - ГК "Нафтогаз Украины".

К слову, Нафтогаз является поставщиком "последней надежды", то есть он обязуется в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если тот останется без поставщика в таких случаях:

при банкротстве, ликвидации предыдущего поставщика газа;

приостановке или аннулировании лицензии на поставку газа предыдущего поставщика;

отсутствии подтвержденной номинации у действующего поставщика на точку выхода к газораспределительной системе, к которой подключен бытовой потребитель;

отсутствии бытового потребителя (точки коммерческого учета потребителя) в Реестре потребителей любого поставщика на информационной платформе "Оператора ГТС".

К поставщику "последней надежды" абоненты могут перейти как самостоятельно, так и автоматически при вышеперечисленных условиях.

Где и как искать поставщиков?

Вариант 1. По поиску в реестре лицензиатов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Для этого необходимо:

Перейти на официальный сайт НКРЭКУ и на главной странице выбрать пункт "Лицензирование (админуслуги)"

Сайт НКРЭКУ / Скриншот

Далее выбрать пункт "Реестры НКРЭКУ" и нажать на пункт "Лицензионный реестр НКРЭКУ", после чего начнется загрузка файла Lits_reestr ___ NKREKP.xlsx, в котором с помощью функции "поиск" можно будет найти раздел "Рынок природного газа"

Вариант 2. Скачать мобильное приложение "Энергетика онлайн" (доступно в App Store и Google Play)

Мобильное приложение Энергетика онлайн в App Store / Скриншот

Вариант 3. На портале "Газотека"

Как сменить поставщика газа

Чтобы сменить поставщика, бытовому потребителю необходимо расторгнуть договор с нынешним поставщиком и заключить его с новым.

Процедура выглядит так:

Потребитель направляет заявление на присоединение новому поставщику. Новый поставщик уведомляет о решении клиента действующего поставщика через информационную платформу в течение 3 дней с момента получения заявления. Новый поставщик рассматривает поданные потребителем документы. Он имеет право аннулировать заявление на присоединение, если посчитает его ненадежным (например, если у будущего клиента будут долги перед старым поставщиком). Поставщик присылает потребителю уведомление о дате начала поставок газа, в течение 3 дней после завершения процедуры смены поставщика, после чего поставщик регистрирует нового абонента в собственном Реестре потребителей.

В заявке на присоединение должны быть указаны:

фамилия,

имя,

отчество;

идентификационный код,

номер телефона

адрес электронной почты

данные объекта газоснабжения (например, частный дом или коммунальная квартира),

облгаз.

тип потребления - приготовление пищи, отопление, подогрев воды.

EIC-код (Energy Identification Code) - 16-значный код энергетической идентификации субъекта рынка природного газа, который указан в квитанции за распределение газа.

есть ли субсидии или льготы.

К слову, если потребитель газа получает субсидию на оплату ЖКХ, то в случае смены поставщика он должен уведомить об этом службу соцзащиты. Тогда его субсидию пересчитают по актуальной цене.

Подать заявку можно как дистанционно, так и в центре обслуживания клиентов (ЦОК). Сейчас такие ЦОКи есть у облгазов и один — у "Газопоставляющей компании "Нафтогаз Украины" в Кировоградской области.

Если же отправлять заявление дистанционно, то, например, в "Нафтогазе" это можно сделать на сайте компании, отправив заявку и копии трех документов: паспорта, идентификационного кода и документа, удостоверяющего право собственности на жилье.

Также выбрать Нафтогаз поставщиком газа можно и с помощью веб-версии Приват24.

Для этого нужно:

На сайте Приват24 выбрать раздел "Услуги" и перейти в раздел "Коммунальные поставщики". Выбрать адрес помещения, которое хотите перевести на обслуживание к новому поставщику газа. Под карточкой с адресом во вкладке "Газоснабжение" можно посмотреть действующую цену газа. Нажав на вкладку "Нафтогаз", нужно в форме присоединения вписать персональные данные и EIC-код. Сформированную заявку потребуется подписать с помощью электронной цифровой подписи SmartID, после чего с клиентом свяжутся специалисты ГК "Нафтогаз Украины" для подтверждения процесса подключения.

Проверить статус заявки можно в личном кабинете или по телефону горячей линии.

Почему у поставщиков отличаются цены

Примечательно, что цену на поставку газа (тариф) каждый поставщик определяет самостоятельно и она варьируется, в зависимости от периода поставки газа (месяц, квартал, год), условий оплаты (предоплата, оплата по факту потребления) и объема потребления.

Месячную цену газа поставщики пересматривают каждый месяц. Например, в декабре цены за один кубометр газа, в зависимости от поставщика, отличаются на 40%: самый дешевый газ — у "Мегаватт" (5,95 грн с НДС), а самый дорогой — у "Львовэнергосбыта" (9,05 грн с НДС). Для сравнения, у поставщика "последней надежды" - ГК Нафтогаз – цена до конца 2020 года зафиксирована на уровне в 6,33 грн с НДС.

Цена у поставщиков газа в декабре 2020 / facebook.com/gazpravda

Как объяснила в комментарии Главреду координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ "Опоры" Татьяна Бойко , тарифы зависят, в основном, от протяженности труб и густоты населения, то есть чем она больше, тем меньше тариф.

Экономия на летнем тарифе

Уменьшить цену на газ можно и с помощью так называемого летнего тарифа, то есть возможности оформления годового контракта на покупку газа по стоимости его закупки в летние месяцы, когда спрос на голубое топливо меньше.

Как правило, летняя цена, в зависимости от поставщика, минимум в два раза меньше, чем в отопительный сезон.

Покупая по летнему тарифу, пользователь может купить себе на год вперед определенное количество кубометров по фиксированной цене, ежемесячно передавая квитанции о фактическом расходе и оплачивая только транспортировку газа.

"По сути, вы кредитуете поставщика, анонсируя оплату, а он вам за это дает более выгодную цену на газ. То есть у вас появляется депозит, который вы используете. Например, если вы купили 1000 кубов газа, то в течение отопительного сезона вам их тарифицируют по этой цене. Потому особого подвоха в этом нет", - говорит директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский .

Однако следует помнить, что по прошествии года, если цена у поставщика вырастет, его придется менять снова.

В частных домах сэкономят больше

Процесс перехода выгоден далеко не всем. Как подсчитал Главред, ощутить весомую разницу от смены поставщика на себе смогут только владельцы частных домов или квартир с автономным отоплением.

Для сравнения, стоимость газа в многоквартирном доме в Киеве, согласно тарифу КиевГазЭнерджи, сейчас составляет 8,8 гривен. Например, если использовать только газовую плиту для приготовления еды, то в среднем расходуется приблизительно 3 кубометра газа в месяц и за такое количество газа потребитель заплатит около 25 гривен. В год - 36 кубометров и 316 гривен соответственно.

Если же, например, заключать договор напрямую с Нафтогазом как с поставщиком, то годовая контрактная цена (летний тариф) составляет 6,45 гривен за кубометр газа. Соответственно, при тех же объемах газа абонент заплатит в месяц - 19,5 гривен, а в год - 234 гривны. Фактическая экономия - 82 гривны.

В частном доме в Киеве по тарифу КиевГазЭнерджи стоимость оплаты газа в месяц составляет примерно 2500 тысячи гривен, по тарифу Нафтогаза - примерно 1800 гривен. Соответственно, в зависимости от метража и потребления, экономия может составить от 500 до 1500 тысяч гривен.

По словам Валентина Землянского, поставщики газа действительно более заинтересованы в потребителях-владельцах частных домов.

"Потребитель в лице абонента в многоквартирном доме, который пользуется только газовой плитой для приготовления пищи, поставщику газа малоинтересен, в отличие от "индивидуальщика", использующего газ для отопления, потому что он покупает газ большими объемами", - отмечает эксперт.

Сменить поставщика можно, но бывают сложности

Однако, стоит учитывать, что при смене поставщика газа у потребителей могут возникнуть сложности. В частности, процесс перехода, в зависимости от региона, может занять от нескольких дней до нескольких месяцев. Соответственно, в это время абоненту придется оплачивать газ по текущей цене и поэтому переход более выгодно делать в летние месяцы. Кроме того, в отличие от годового контракта, месячный в Нафтогазе могут пересмотреть в любой момент.

Но и на этом проблемы могут не закончиться, так как, по словам Татьяны Бойко, облгазы часто оказываются в сговоре с газсбытами, потому иногда создают препятствия для перехода потребителей к другим поставщикам. "Например, облгаз может увидеть нарушения у потребителя и перекрыть ему газ, хотя до того 20 лет такого нарушения не видел (например, неправильно указана марка котла или счетчика)", - говорит Бойко.

По ее словам, это происходит потому, что облгазы попросту не хотят терять своих потребителей. И это неслучайно, так как в облгазах отлично знают, что потребитель не может поменять облгаз, поскольку, согласно законодательству, только он имеет право обслуживать распределительные сети (трубы) в регионе. Потому в этом случае договор можно расторгнуть, только если абонент полностью откажется от потребления газа и его "отрежут" от трубы, но в таком случае получится, что у абонента не будет альтернативы.

Кроме того, сам Нафтогаз, как объяснил Главреду энергетический эксперт Дмитрий Марунич , будучи монополистом по доступу к газу, добываемому в Украине, ставит его в неравные условия с другими участниками газового рынка.

"К сожалению, Нафтогаз является квазимонополистом в связи с тем, что он забирает себе весь газ, который добывается Укргаздобычей – около 13,5 миллиарда кубометров. Другие поставщики доступа к этому ресурсу не имеют и вынуждены покупать газ по паритету импорта, то есть дороже. Сейчас Кабмин пытается поменять это положение и допустить продажу газа, добываемого в Украине, на бирже, тем самым повысив конкуренцию, потому что текущее положение вещей не способствует снижению цен на газ для потребителей", - говорит Марунич.