Будет ли действенным карантин выходного дня, и когда украинцам ждать нового локдауна

Карантин выходного дня станет прелюдией к введению тотального локдауна в Украине / УНИАН

Ситуация с заболеваемостью Covid-19 в Украине стремительно ухудшается. И на утро 13 ноября страна получила новый антирекорд – 11 787 новых случаев коронавирусной болезни за сутки.

Чтобы хоть немного сдержать распространение инфекции, в Украине решили усилить ограничения и ввели карантин выходного дня, который будет действовать с 14 по 30 ноября 2020 года. Кабинет министров опубликовал соответствующее постановление, которым отменил адаптивный карантин и ввел локдаун выходного дня.

Отныне в выходные будет запрещена работа заведений общественного питания (кроме услуги на вынос), работа ТРЦ, развлекательных заведений, учреждений культуры, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов и тому подобное. По сути, будут работать в субботу и воскресенье только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, зоомагазины и ветаптеки.

Кроме того, правительство отменило разделение страны на зоны и вернуло общенациональный карантин. Общий карантин будет предусматривать ограничения, которые были присущи для "оранжевой" зоны.

Сдержит ли это пандемию

На существенный эффект от введения карантина выходного дня надеяться не стоит. Ведь даже министр здравоохранения Максим Степанов признал, что этого мало – медицинская система Украины требует тотального карантина, как минимум, на три недели. Но такое "удовольствие" нашему государству просто не по карману, потому что подсчеты Министерства финансов и Министерства экономики показали, что украинская экономика не выдержит тотального "локдауна".

"Для нас, врачей, лучший способ – это применение полного локдауна не менее чем на три недели, которые нужны, чтобы разорвать полностью цепь передачи болезни. Это с точки зрения эпидемиологии и распространения болезней... Мы не в состоянии ввести локдаун, поэтому ищем баланс, с точки зрения и сохранения здоровья, и оказания помощи людям, которые в этом нуждаются", – отметил Степанов.

Соглашаются с такой оценкой и эпидемиологи. Они отмечают, что карантин выходного дня не сможет сдержать эпидемию коронавируса. Прежде всего потому что ТРЦ, кинотеатры или спортивные залы на самом деле не являются основными местами, где инфицируются украинцы.

Читайте такжеКоронавирус на выходных будет впадать в спячку"Чаще всего украинцы инфицируются в семейном кругу, на работе (во время рабочих встреч) и во время поездок в общественном транспорте. И все это происходит в рабочие дни, а не только в выходные. Однако правительство не применяет ограничений в отношении этих трех наиболее важных мест инфицирования не по эпидемическим, а по экономическим или социальным причинам. Поэтому карантин выходного дня не окажет существенного влияния на ход эпидемии", – отметил в комментарии Главреду врач-инфекционист, эпидемиолог, бывший глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита.

При этом эпидемиолог отметил, что традиционно в прошлые годы после подъема респираторных заболеваний, который наблюдался в октябре-начале ноября, в конце ноября начинался определенный спад, длившийся до середины декабря, который не зависит от каких-либо ограничений или наличия карантина выходного дня.

"Нужно наблюдать и убедиться, что такие же тренды, как и в предыдущие годы, будут и в этом году. Не исключаю, что в течение следующих двух-трех недель ситуация несколько стабилизируется и, по крайней мере, не будет ухудшаться. Но в то же время и существенного улучшения мы не увидим. Свяжут ли эти два процесса (возможный спад заболеваемости и действие карантина выходного дня, – Ред.) друг с другом – время покажет", – пояснил Курпита.

Инфекционист убежден, что вероятность введения тотального локдауна в Украине достаточно велика.

Впрочем, по словам Владимира Курпиты, несмотря на эпидемическую ситуацию, сложившуюся в стране, у власти весьма небольшое поле для маневра.

"Для правительства сейчас сложилась ситуация цугцванга, когда что бы оно ни сделало, это будет проигрышный вариант, поскольку эпидемию, к сожалению, мы не контролируем. А потому остается надеяться на иммунитет нации, сознательность украинцев и естественное течение эпидемии, которое само по себе приведет к постепенному снижению. Это – не о коллективном иммунитете, а именно о естественном течении эпидемии", – отметил эпидемиолог.

Кроме того, Курпита выразил обеспокоенность из-за того, что в Украине "снова политика начинает побеждать здравый смысл и эпидемиологию", когда местные власти отдельных городов отказываются выполнять решения правительства, призванные хоть немного улучшить эпидемическую ситуацию.

"Хорошая идея по распределению страны на зоны окончательно дискредитировала себя. Поэтому я бы не слишком переживал из-за решения о том, что теперь на территории всей страны будет действовать режим, который был свойственен для "оранжевой" зоны, а те зоны, которые до этого были "красными", получат существенные послабления. Ведь в целом ситуация в областных центрах достаточно сложная. Поэтому, возможно, для Киева, Харькова, Одессы, Львова и ряда других областных центров следовало бы обсудить возможность введения более жестких мер. Но, как видим, новоизбранные мэры или кандидаты в мэры начинают отрицать эти абсолютно правильные решения", – добавил специалист.

Кто заплатит за карантин выходного дня

Решение правительства о введении в Украине карантина выходного дня вызвало немасштабные и непродолжительные, но широкие по своей географии протесты предпринимателей, которые состоялись в ряде городов.

Так, в частности, в Ровенской области представители ресторанного бизнеса и предприниматели перекрывали трассу Киев-Чоп, протестовали и херсонские рестораторы. Эта волна возмущения не обошла стороной и столицу, где под Кабмином также протестовали представители ресторанного бизнеса, требуя отменить решение о карантине выходного дня.

Читайте такжеМазохизм выходного дняЭкономисты убеждены, что введение локдауна, который будет действовать в субботу и воскресенье, будет иметь больше негативных последствий, чем позитивных. Как удачно отметил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак, украинское правительство "почему-то забывает, что вирус не знает рабочих и выходных дней".

"Если определенные учреждения открыты в рабочие дни, пять дней в неделю, то закрывать их или ограничивать их работу в два выходных дня нет смысла – в этом нет никакой логики", – считает Новак.

О нелепости решения насчет карантина выходного дня говорит и экономический и политический эксперт Тарас Загородний:

"Хорошо, если бы эта мера помогла улучшить эпидемическую ситуацию в стране и снизить заболеваемость. Но нет, никакой пользы от введения карантина выходного дня не будет. Какой в этом смысл, если всю неделю все эти заведения, кинотеатры, кафе и рестораны будут работать, как обычно, и только в выходной закроются, но при этом во все дни общественный транспорт и метро продолжат работать в штатном режиме? Нас пытаются убедить, что эта мера будет препятствовать распространению вируса? Это какой-то идиотизм!".

По словам экспертов, это решение правительства нанесет немалый ущерб экономике, потому что многие представители малого и среднего бизнеса именно в выходные дни получают основную часть своих доходов.

"Заведения общественного питания, продовольственные и непродовольственные магазины, рынки и тому подобное – у всех у них выручка в выходные гораздо больше, чем в рабочие. То есть выходные дни для заведений общественного питания и магазинов – это дни самых больших оборотов и доходов. Если запретить им работать в это время, это еще больше подорвет состояние малого и среднего бизнеса в Украине, в частности, торговли и сферы услуг", – пояснил Андрей Новак.

Вводя такие болезненные для предпринимателей ограничения, наше правительство не все договаривает, считает Тарас Загородний.

"Ведь если какие-то страны и прибегают к такому методу, как локдаун выходного дня, то в этих странах бизнесу обязательно доплачивают. В Украине же никто ничего никому доплачивать не собирается, у нас деньги тратятся на дороги", – подчеркнул эксперт.

Однако стоит отметить, что премьер-министр Денис Шмигаль заверил, что правительство готово возобновить и расширить отдельные программы для поддержки бизнеса, который пострадает больше всего из-за ужесточения карантинных ограничений. В частности, украинским предпринимателям чиновники обещают:

компенсацию части зарплат рабочих в связи с простоем;

программу портфельных гарантий (до 80% кредита будет покрываться государством);

предоставление возможности применения механизма признания "карантина выходного дня" форс-мажорным обстоятельством;

продолжение реализации программы доступных кредитов " 5-7-9%", которая позволяет получить рефинанс под 0%.

Впрочем, опрошенные Главредом экономические эксперты не слишком верят этим обещаниям, называя их "фикцией" и "пустой болтовней".

Читайте такжеНашу экономику ждет мясорубка, о росте доходов украинцев можно забыть"Программы поддержки для бизнеса, о которых говорило правительство – это полная фикция. Все это – ложь. По простой причине: нашему государству негде брать деньги на эти программы поддержки. Например, правительство обещает компенсировать часть заработной платы работников в связи с простоем. Звучит красиво. А если у сотрудника "теневая" занятость, как они будут это компенсировать? Другой вопрос – как они это будут считать, по каким ставкам? Если у сотрудника была ставка плюс премия, то они будут учитывать премии или так, как захотят? Скорее всего, считать они захотят по минимуму. Поэтому все эти разговоры о поддержке бизнеса – пустая болтовня", – убежден Тарас Загородний.

Однако Андрей Новак отмечает, что правительству всегда есть откуда взять деньги, но это повлечет за собой новые проблемы.

"Существует два варианта: 1) заимствование, внешний и внутренний долг, 2) печать денег, запуск станка. Конечно, это может спровоцировать всплеск инфляции. Но, если эти деньги не будут просто розданы, а будут потрачены на целевые производственные программы украинских предприятий, эта денежная масса будет иметь товарное обеспечение. Если же деньги раздать, при этом ничего не производя, то, конечно, это спровоцирует инфляцию", – пояснил Новак.

Как ни крути, ситуация складывается патовая: когда и незначительными карантинными ограничениями уже не удается обойтись, сдержав рост заболеваемости, и более действенные меры невозможно применить, потому что это очень ударит по экономике, по предпринимателям и населению.

"Наша власть заигралась и абсолютно не подготовила медицинскую систему к большому количеству больных. Она почти год занималась черт знает чем, а теперь снова начинает вводить запреты, ограничения, все закрывать, то есть решать вопросы за счет бизнеса, перекладывая на него все расходы. Таким образом, за популизм и непрофессионализм нашей власти расплачивается малый бизнес", – резюмировал Загородний.

Переживет ли украинская экономика полный локдаун

Если даже карантин выходного дня обещает создать украинским предпринимателям и гражданам существенные проблемы, то что тогда говорить о последствиях тотального локдауна, который вскоре может быть введен. И чиновники, и эксперты наперебой заявляют: украинская экономика повторного жесткого карантина, как был весной, не выдержит.

В частности, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак прогнозирует, что в случае введения тотального локдауна падение ВВП у нас может достичь двузначных чисел, то есть более 10%.

"Как следствие, большинство граждан Украины окажутся в очень затруднительном положении. У нас уже начался отопительный сезон, и суммы в платежках будут намного больше, а тут еще и часть граждан лишится доходов... В таком случае без какой-то – хотя бы целевой – поддержки наименее обеспеченных категорий населения правительству просто не обойтись", – отметил Новак.

Однако, по мнению экономиста, когда власть будет стоять перед дилеммой – или вводить тотальный локдаун и наносить, таким образом, колоссальный удар по экономике, но сохранять при этом жизнь людей, или спасать экономику, избегая такого локдауна, но жертвуя при этом жизнями людей, выбор будет очевиден.

"Жизнь человека – это высшая ценность, а потому любая власть, в первую очередь, должна думать о жизни и здоровье своих граждан", –убежден Андрей Новак.

Сопротивление местных властей

Местные власти не торопятся выполнять решение правительства, и руководители отдельных областных центров Украины прямо заявили: вводить карантин выходного дня не будут.

Сначала мэр Львова Андрей Садовой назвал "ерундой" введение карантина выходного дня и заявил, что во Львове такое решение правительства не будут поддерживать.

"Мы с вами должны взять на себя все обязательства: никаких банкетов, юбилеев или свадеб, но о полном локдауне не может быть и речи. Если власть хочет вводить какие-то ограничения, то пусть сначала заплатит деньги людям, как это делают немцы, французы и другие страны. А добить людей, забрать у них последние средства к существованию... А кто потом будет кормить их семьи?", – отметил Садовой.

Читайте такжеПочему украинцам не стоит сильно надеяться на вакцину от Covid-19Вслед за Львовом аналогичную позицию заняли Черкассы. Тамошний мэр Анатолий Бондаренко объяснил это тем, что не видит необходимости вводить карантин выходного дня. Поддержал позицию мэра и главный медик Черкасс Всеволод Кульчиковский, отметив, что, по его мнению, с медицинской точки зрения, такой карантин не является эффективным и не приведет к улучшению ситуации.

По мнению политического эксперта аналитического центра Democracy House Анатолия Октисюка, центральная власть в таких случаях должна демонстрировать "жесткую руку" и действовать строго.

"Если местная власть отказывается выполнять подобные решения, нужно давить на нее с помощью правоохранителей и спецслужб, которые бы доступно объяснили, что закон – один для всех. Потому что махновщина и самодеятельность, царящие у нас, вредят людям. Центральное правительство принимает решение, от которого зависят здоровье и жизнь людей, а какой-то местный черт говорит: "Не буду выполнять". Против таких нужно открывать уголовные производства, а наша центральная власть "сопли жует" и пускает все на самотек", – возмутился политолог.

Октисюк убежден, что вскоре в таких городах, где местная власть отказывается выполнять решение правительства относительно карантина, начнется коллапс, когда больные начнут массово поступать в больницы.

"Чтобы избежать такого развития событий, нужно заставлять местную власть –несмотря на децентрализацию и все такое – выполнять подобные решения правительства, а если нет – штраф или уголовная ответственность", – подчеркнул эксперт.

Прелюдия к локдауну

Слухи о введении в Украине тотального локдауна ходят давно. Способствуют им и заявления чиновников от Минздрава и медиков, которые говорят о том, что есть объективная необходимость в таком болезненном шаге.

Ссылаясь на свои источники и инсайды, эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк отметил, что введение карантина выходного дня является подготовкой и прелюдией к началу новогодне-рождественского тотального локдауна.

"Ближайший месяц будет критическим, с точки зрения наполненности больниц и стремительности распространения инфекции. Поговаривают, что из-за этого в правительственных структурах уже существует консенсус по введению локдауна с начала декабря", – отметил он.

По мнению политолога, такой шаг будет вполне целесообразным.

"В декабре почти все уже живут "оливьешным" настроением, потому что начинаются праздники. Давайте признаем честно: с середины декабря и чуть ли не до конца января в нашей стране почти никто не работает. Конечно, речь не идет о государственных структурах, производстве, сфере торговли и услуг... В этот период он (локдаун, – Ред.) будет вполне целесообразным, потому что момент, когда все будут пить сто граммов и есть оливье, а экономика замрет до конца января, вполне подходящий", – пояснил Октисюк.

Власть, в частности, президента Зеленского, политолог призывает не думать о рейтингах и не держаться за них, потому что на кону – здоровье и жизнь украинцев.

Читайте такжеЛокдаун, если он будет введен, доконает Украину"Сейчас нужно думать о другом – о шагах, направленных на решение текущих проблем. Что бы Зеленский ни сделал, кто-то воспримет эти действия позитивно, кто-то – негативно. Нельзя нравиться всем: сто человек – сто мнений. Политическая оппозиция в любом случае любое решение власти будет воспринимать как повод для критики: введут карантин – будет критиковать за последствия для экономики, не введут карантин – будет критиковать за бездеятельность и пренебрежение жизнями людей", – отметил Анатолий Октисюк.

Если в Германии, Швеции и Франции власть и оппозиция смогли объединиться во время эпидемии и признать, что это – не время для политических баталий и противоречий и согласились с необходимостью введения карантина, то украинская оппозиция не способна на это.

"Наша оппозиция не может согласиться с властью из-за отсутствия политической культуры. Деятельность нашей оппозиции – это вредительство. Суть деятельности украинской оппозиции сводится исключительно к тому, чтобы насолить власти. Она не отличает государственный интерес от чисто олигархического интереса. А нашим политикам уже давно пора научиться различать, какие сферы и вопросы являются жизненно важными. Однако сейчас оппозиция не столько вредит Зеленскому, сколько расшатывает и вредит обществу", – резюмировал Октисюк.