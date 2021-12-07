Немецкий "светофор": чего ждать от новой коалиции в Германии?

Немецкий Бундестаг / Фото УНИАН

Ввиду того, что "зондирующие" переговоры проходили только 7 недель, это хороший результат. Например, в 2017 году переговоры продолжались полгода.

Коалиционное соглашение охватывает основные положения внутренней и внешней политики, которые будут ключевыми в формировании политического курса нового кабинета ФРГ. Упор делают на цифровизацию, борьбу с климатическими угрозами и восстановление экономики от последствий пандемии. По общему тону и содержанию документа видно, что вопросы внутренней политики и экономики Германии будут играть более важную роль, чем международная политика.

Конфигурация немецкого "светофора"

В СМИ союз СДПГ, СвДП и "Зеленых" называют "Светофором", в соответствии с условными цветами партий. Интригой "зондирующих" переговоров было противостояние лево-ориентированной партии "Зеленых" и партии правых взглядов СвДП, которые наиболее отличаются в видении будущего Германии. "Зеленые" настаивают на инвестировании проектов по защите климата за счет повышения налогов, СвДП против повышения налогов и за помощь бизнесу.

Социал-демократическая партия СДПГ позиционирует себя как левоцентристская партия, а ее кандидат в канцлеры Олаф Шольц намерен вести преемственную политику Ангелы Меркель. Олаф Шольц предположительно вступит в должность 8 декабря. В политических кругах Германии о нем говорят как о конструктивном и неэмоциональном человеке, который уже проявил себя как компетентный специалист. С 2007 года он занимал кресло министра труда и общественных дел ФРГ. А с 2011 года в течение семи лет Олаф Шольц был мэром Гамбурга. В период с 2018 по 2021 годы занимал должности вице-канцлера ФРГ и министра финансов.

В ходе переговоров были распределены министерские портфели. Представители СДПГ займут 6 министерств – МВД, Министерство строительства и жилья, Министерство здравоохранения, Министерство труда и социальных вопросов, Министерство обороны, Министерство экономического развития и ведомство федерального канцлера. "Зеленые" возглавят 5 министерств – МИД (кандидат от партии Анналена Бербок), новое супер-Министерство экономики и климата (Роберт Хабек), Министерство окружающей среды, Министерство сельского хозяйства, Министерство по делам семьи. А СвДП получили Министерство финансов (лидер партии Кристиан Линднер), Министерство транспорта, Министерство юстиции, Министерство образования и исследований. Вице-канцлером станет Роберт Хабек ("зеленые"), а вице вице-канцлером Кристиан Линднер.

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Большинство немцев недовольны

По предварительным опросам, проведенным в начале декабря, только 25% граждан ФРГ выражают доверие новому "светофорному" правительству. Причин низких рейтингов достаточно.

- 16 лет страной руководила партия Ангелы Меркель – союз "ХДС/ХСС". Новая власть влечет за собой смену многих переменных во внутренней и внешней политике. Неопределенность и страх перед новым будущим Германии отразились на рейтингах.

Читайте такжеМеркель, прощай: канцлер Германии ушла с поста под песню звезды панк-рока- Низкий рейтинг связан с фрустрацией из-за пандемии и отменой рождественских ярмарок в некоторых мегаполисах Германии. Рассматривается закон об обязательной вакцинации всего населения ФРГ. Утвержден законопроект об обязательной вакцинации всех, кто работает в медицинских учреждениях. Время на полную вакцинацию дали до 15 марта 2022 года, срок действия сертификатов будет составлять 9 месяцев.

- Показатели инфляции в ноябре достигли рекордных 5,2%. В истории Германии 5,8% были зафиксированы в 1992 году как последствие объединения Восточной и Западной Германии. Сегодня стремительный инфляционный рост связан с увеличением цен на энергоносители в условиях отказа Германией от атомной и угольной энергетики (на 22,1% за год), увеличение цен на продовольствие (на 4,5%) и услуги (на 2,8%).

Потенциальные разногласия внутри коалиции

Должно пройти время, чтобы коалиционные партнеры проявили себя на деле, поэтому полагаться на рейтинги на данный момент не стоит. На что стоит обратить внимание, так это на разногласия между СДПГ, СвДП и "Зелеными". Наиболее конфликтными могут оказаться министерства финансов, экономики и МИД. "Зеленые" являются главными защитниками окружающей среды и намерены продвигать эту тему на всех уровнях. По их мнению, финансирование климатических проектов должно быть в приоритете. Министерства экономики и сельского хозяйства в руках "Зеленых" могут послужить инструментом для реформирования экономики страны.

Критика Северного потока-2 со стороны Анналены Бербок и ее партии "Зеленых" может послужить поводом конфликта в Бундестаге и с РФ, когда она возглавит МИД. Олаф Шольц (СДПГ) будет продолжать взвешенную политику Ангелы Меркель и дипломатически решать вопросы с РФ и КНР. Кристиан Линднер (СвДП) как представитель право-либеральной партии и будущий Министр финансов может тормозить инвестирование в проекты по защите окружающей среды. Для его команды сокращение госдолга в приоритете. Для этого предлагают помогать национальному бизнесу, чтобы привлекать больше инвестиций и развивать экономику страны.

Внутренняя политика

Коалиционное соглашение зафиксировано на 177 страницах. По внутренней политике сошлись на следующих положениях:

- для более эффективной борьбы с пандемией создадут кризисный штаб при ведомстве федерального канцлера. В его состав будут входить специалисты разного профиля для консультаций правительства;

- планируется сделать ФРГ климатически нейтральной страной к 2045 году. В таком случае объем опасных выбросов в атмосферу не должен превышать возможностей природы поглотить их. К 2030 году Германия будет потреблять 80% своей электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Полный отказ от угольной энергетики запланирован к 2038 году, а отказ от электростанций, работающих на газе, к 2040 году. Бюджет на исследования и разработки по зеленой энергетике увеличат до 3,5% от ВВП;

- цифровизация всех государственных услуг;

- повысят минимальную заработную плату с 9,60 евро до 12 евро в час;

- голосовать на выборах в Германии можно будет с 16 лет, раньше с 18 лет;

- пенсионный возраст у мужчин и женщин не изменился – 67 лет. Сокращать пенсию не планируют;

- процесс получения немецкого гражданства станет проще. Немецкий паспорт можно будет получить через 5 лет легального проживания на территории Германии (раньше 8 лет). Допустимо двойное гражданство. Упростят процесс воссоединения семей беженцев, которые будут иметь право забрать своих родственников в Германию;

- построят 400 тыс. новых квартир за год;

- вводится ограничение на повышение арендной платы. Раньше можно было повышать на 15% в течение трех лет, теперь сократили до 11%. Отчасти это связано с демографическими изменениями и повышений смертности из-за пандемии. В планах правительства сделать жилье доступным для всех слоев населения;

- легализации марихуаны и ее продажа в специальных лицензированных магазинах. Таким образом будет легче контролировать качество продукции и предотвратить нелегальную продажу загрязненных веществ;

- из-за и без того высоких цен на энергоносители дальнейшее увеличение Углеродного налога на топливо, мазут или газ не планируется. С начала тысячелетия цена на электроэнергию в Германии выросла более чем в два раза. За 2020 год в среднем при потреблении 5 000 кВт/ч граждане ФРГ платили за электроэнергию 1 529 евро;

- 2% госбюджета от ВВП выделяют на национальную оборону.

Планы по международным отношениям

Больших изменений в риторике ФРГ относительно международной политики не стоит ожидать. СДПГ, СвДП и "Зеленые" единогласно выступают за верховенство международного права и готовы сотрудничать с зарубежными партнерами на тему возобновляемой энергетики и борьбы с пандемией. В 2022 году будет более понятна ситуация со стратегией МИДа. Если влияние канцлера Олафа Шольца будет весомым, то отношения будут прагматичными и дипломатичными. Под руководством Анналены Бербок политика к Китаю и России будет менее предсказуемой. Бербок – молодой политик, у которой более жесткая позиция по отношению к этим странам, и она может изменить тот баланс, который создала за годы своего правления Ангела Меркель. В приоритете для нового правительства будет внутренняя политика и экономика страны. Ожидается, что главной проблемой "Светофора" станет источник финансирования амбициозных проектов и реформ. C учетом нынешнего уровня инфляции в Германии и неутверждённой налоговой политики вопрос остается открытым.

"Второстепенность" ЕС

В 2018 году европейская политика ФРГ была прописана в первых главах коалиционного соглашения ХДС/ХСС и СДПГ. А новое правительство "Светофор" включило раздел о взаимоотношениях Германии и ЕС во вторую часть договора. Это подтверждает факт второстепенности этого вопроса. В нем значится, что европейский закон имеет неоспоримое верховенство над национальными законами стран-членов ЕС. Связано это с решением Конституционного суда Польши от марта 2021 года, которое вызвало беспокойство Еврокомиссии и ФРГ: польская конституция должна преобладать над европейским законодательством, так как ряд законов ЕС противоречат основному закону Польши. По мнению правительства Польши, вмешательство в польскую судебную систему является нарушением их суверенитета. "Светофор" хочет усилить роль Европейского парламента. Предлагается принимать решение большинством голосов, а не единогласно, как на данный момент.

Соглашение ЕС о налоговой и бюджетной политике "Пакт стабильности и роста" планируют возобновить в 2023 году. Его действие приостановили в 2020 году из-за пандемии. Пакт подразумевает, что дефицит бюджета страны не должен превышать 3% от ВВП, а национальный долг должен быть меньше 60% ВВП. В коалиционном соглашении многозначительно описана необходимость инвестиций в защиту климата без чрезмерного увеличения долгового бремени. Кристиан Линднер как будущий министр финансов говорил в интервью на немецком телеканале ZDF, что "Германия должна выполнять роль посредника в споре между такими государствами, как Нидерланды, которые настаивают на бюджетной дисциплине, и такими странами, как Италия, которые надеются на мягкие правила".

Баланс между США и Китаем

С США коалиция будет укреплять партнерство в области климата и энергетики, готова тесно сотрудничать в области прав человека, глобальной политики здравоохранения, торговли, кибер-безопасности и разоружения. Общая тенденция направлена на всяческое укрепление трансатлантического союза. Но активно выступать на стороне США за лидерство против Китая не будут.

Новому правительству было тяжело сформулировать свое мнение о взаимоотношениях с Китаем. "Зеленые" и СвДП ведут более бескомпромиссную политику к восточному партнеру, чем СДПГ. В октябре Олаф Шольц заверил Си Цзиньпина, что продолжит прагматичный курс Ангелы Меркель. Все же в документе прослеживается большое количество условий, на которых ФРГ готова сотрудничать с Китаем.

"Исходя из прав человека и применимого международного права, мы стремимся к сотрудничеству с Китаем везде, где это возможно. […] Любое изменение статус-кво в Тайваньском проливе должно быть мирным и взаимно согласованным". Права человека и ядерное разоружение – основные аспекты разногласий между странами. Китай является важнейшим торгово-экономическим партнером для Германии – 7,48% товара экспортируется в Китай, 8,34% импортируется. Поэтому ФРГ может быть не согласна с политикой правительства КНР, но отказ от партнерства вряд ли произойдёт ближайшее время.

Сотрудничество с Россией

Коалиционные партнеры обозначили Россию как важного международного игрока. Раньше речь шла об улучшении отношений, сейчас же говорится о закреплении отношений на текущем уровне. Характер сотрудничества похож на описание немецко-китайских отношений. ФРГ призывают придерживаться "принципов международного права, прав человека и европейского миропорядка". Готовы сотрудничать с РФ по вопросам возобновляемой энергетики и в решении глобальных проблем - борьбы с пандемией и климатических угроз. В планах ввести безвизовый режим для россиян моложе 25 лет, привлечь молодых специалистов для обмена опытом.

От Украины ждут реформ, о СП-2 молчат

Германия будет продолжать поддерживать восстановление полной территориальной целостности и суверенитета Украины путем реализации Минских соглашений. Активных действий со стороны ФРГ не стоит ожидать с новым правительством. В коалиционном договоре указано, что Украина может приблизиться к членству в ЕС "путем последовательных реформ в области верховенства права и рыночной экономики". Главным фокусом сотрудничества с Украиной станет энергетическая сфера, в частности возобновляемые источники энергии и производство зеленого водорода. От Украины будут требоваться новые реформы по снижению выбросов CO2.

Острый вопрос о Северном потоке-2 не включили в документ, поскольку договоренность так и не достигнута. В то же время, Россию призывают к мирному урегулированию "конфликта" на востоке Украины и выполнению Минских соглашений. Аннексия Крыма определена в документе как нарушение международного права и территориальной целостности Украины.