Певица SOWA: артистам-беглецам все сходит с рук

В откровенном интервью артистка рассказала о разочаровании в своих коллегах по цеху.

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Остаются вопросы к артистам-беглецам - певица SOWA / Главред

Украинская певица SOWA не скрывает свое недовольство и удивление от поступков украинских артистов, которые сбежали из Украины после начала полномасштабной войны, которую развязала Россия.

В интервью Главреду SOWA ответила, как относится к артистам, которые покинули Украину, а также смогут ли он вернуть свою популярность.

Каких артистов мужского пола, бежавших за границу, вы знаете?

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Их много, и не только мужчин. Некоторые артистки-женщины тоже уехали за границу и транслируют в своих соцсетях странные нарративы.

Тарас Голубков – он получил разрешение на выезд из Украины за границу от Минкульта. Министерство позже подтвердило, что Голубков получил разрешение обманом. Режиссер предоставил документы, что едет за границу снимать документальный фильм о войне совместно с латвийским продакшном Porta Bonanza SIA. Однако это оказалось ложью. На самом деле, он поехал снимать клип российской певице Клаве Коке. Я была причастна к этому режиссеру: он снимал нам с Меловином видеоработу на песню "Тайный знак". Я была в шоке от его поступка.

Юрий Бардаш – однозначно предатель. Здесь даже не о чем говорить. Цинически получил российский паспорт и теперь кичится им. У меня просто не укладывается в уме, как можно быть таким продажным.

Алексей Потапенко – ну что тут сказать, цинично с его стороны. Еще и в компании с россиянами проводит время.

Влад Яма – тоже до сих пор неизвестно, как он уехал, но в интервью Славе Демину он говорил, что успел пересечь границу до того, как ее закрыли. Но… остается вопрос к нему.

Олег Винник – насколько мне известно, он давно жил на две страны. Но, конечно, меня удивило, что он поступил так, потому что был любимцем всех женщин Украины. Он мог оказывать своим "волчицам" моральную поддержку, потому что сейчас тяжело всем. Говорят, что у него большие проблемы со здоровьем.

Анатолий Евдокименко – внук певицы Софии Ротару, тоже пытался вместе с отцом незаконно убежать. Пограничники их поймали, но все же ему удалось уехать из Украины.

Конечно, это очень огорчает, потому что таким все сходит с рук.

Какое отношение у вас лично к их выбору? Почему они не живут в Украине?

Мое отношение к артистам, которые выбрали не жить в Украине в трудные для страны времена, неоднозначно. С одной стороны, я испытываю разочарование и даже возмущение, когда вижу, что некоторые известные личности, вместо того, чтобы поддерживать свою родину, выбирают переехать за границу. Это можно воспринимать, как измену, особенно, когда другие граждане остаются и борются за будущее Украины.

С другой стороны, я понимаю, что каждый имеет право принимать решения, считающие лучшими для себя и своей семьи. Возможно, некоторые из них имели личные или профессиональные причины такого шага. Важно также учитывать, продолжают ли они поддерживать Украину, даже находясь за границей, например, через благотворительные взносы или информационную поддержку. Если на примере семьи Сергея Бабкина говорить, то он, как отец троих детей, имел право уехать, тем более, что в Харькове опасно жить. Главное, чтобы он финансово поддерживал ВСУ.

Однако, если артисты уехали, используя коррупционные схемы или избегая законных обязанностей, это, безусловно, подрывает доверие к ним как к гражданам и как к публичным лицам. И из кумира миллионов украинцев человек сразу попадает в бан.

Примет ли их аудитория, если они вернутся?

Риторический вопрос. Я не могу отвечать за всех. Но все очень меняется, появляются новые кумиры.

Стоит ли ограничивать их треки в радиоэфире?

Вопрос очень дискуссионный. С одной стороны, если артисты уехали из страны из-за нежелания поддерживать свою родину в трудные времена, это, безусловно, можно рассматривать, как непатриотический поступок. Такие действия вызывают негативную реакцию в обществе.

Не считая этого, нужно учесть происшествия, при которых они уехали. Если это было сделано законно, они имели на это право. Но если они использовали коррупционные схемы или заплатили деньги для выезда, это однозначно нарушение закона и моральных норм.

Важно также учитывать творческую лепту этих артистов. Их произведения могут быть ценны с культурной точки зрения и иметь значение для слушателей, особенно если они на украинском языке. Если песни русскоязычные, и артист продолжает выпускать их на русском языке, то, конечно, нужно ограничить их треки в радиоэфире. Например, Потап хоть и пытается выпускать что-нибудь украиноязычное, но при этом сидит за границей и в соцсетях не освещает войну в Украине. Лично я бы его закенсилила, если бы принимала решение. Поэтому следует взвешивать все "за" и "против" перед тем, как принимать решение об ограничении их музыки в эфире.

Кто такая певица SOWA? SOWA — украинская певица и автор песен.

Финалистка телепроекта "Украинская песня/Ukrainian Song Project", участница фестиваля "Atlas Weekend" и национальных отборов песенного конкурса "Евровидение 2022" и "Евровидение 2023". Лауреат всеукраинских и международных конкурсов и фестивалей.

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