Пособие по безработице: как его получить и какие проблемы могут ждать

безработица / фото: telegraf.com.ua

Задержки с социальными выплатами, в том числе пособие по безработице, по информации Фонда социального страхования, в среднем в Украине составят 10 рабочих дней.

Как сообщила глава Фонда соцстраха Татьяна Михайленко, деньги скоро должны прийти. По словам чиновницы, на пособие по безработице Украина в лице Кабмина утвердила программу предоставления Фонду 1,8 миллиардов гривен из Фонда по борьбе с коронавирусом. Это же касается остальных видов помощи (пособие по беременности, пособие по родам, пособие на ребенка, пособие матери одиночки и т.д.)

Задержки же, по мнению Михайленко, происходят по причине снижения поступлений Единого социального взноса (ЕСВ) - например, в апреле 2020 года, по информации Госказначейства Украины, поступления от ЕСВ составили 22,59 млрд гривен, что на 882 млрд гривен меньше (или на 3,8%), чем за аналогичный период 2019 года.

Рост соцвыплат будет мизерным

Адвокат Ростислав Кравец в комментарии Главреду рассказал, что не разделяет оптимизма Михайленко и допускает новые задержки с выплатами пособий по безработице.

"В Украине увеличивается давление на бизнес, который продолжает все больше уходить в тень. Поэтому негативная тенденция по значительному уменьшению поступлений от взимания налогов, включая и ЕСВ, будет еще больше нарастать. Что касается масштабов роста уровня безработицы в Украине, то она также по причине небывалого давления различных государственных органов на предпринимателей будет расти. В первую очередь, это ударит по предприятиям малого и среднего бизнеса, руководители которых будут вынуждены еще больше сокращать количество своих наемных работников", - сказал Кравец.

Читайте такжеВласть не осознает масштаб проблем, свалившихся на украинцевОн также отметил, что, в связи с увеличением размера прожиточного уровня в Украине с 1 июля 2020 года, будут увеличены и размеры различных соципособий по безработице (с 2102 до 2197 гривен).

"Однако это будет мизерной цифрой, не способной повлиять на качество жизни людей, которые вынуждены в такое сложное время искать себе работу. Хотя в масштабах всей страны объемы государственных затрат на увеличение размеров различных видов пособий по безработице будут конечно же весомыми", - добавляет эксперт.

Безработные в регионах жалуются на задержки

Как свидетельствует информация из форумов по безработице, на сегодня в регионах действительно наблюдаются задержки с выплатами. Так, например, безработные из Донецкой области сообщают, что последний раз выплаты были 3-4 июня, ожидали следующие выплаты к 20-21 июня, но их по состоянию на 25 июня еще не было.

Безработные из Запорожской области сообщают, что выплаты были только за вторую декаду мая и первую декаду июня. Задерживают с выплатой части пособий по безработице за первую и вторую декаду июня и в Харьковской области.

В тоже время, как заявили Главреду в пресс-службе Киевского городского центра занятости, пособие по безработице Киев выплачивает регулярно и задержек в столице Украины нет.

Как выплачивается пособие по безработице

Пособие по безработице выплачивается подекадно (т.е. каждые десять дней месяца) безработному, который получил такой статус и оформил свой личный кабинет на сайте diia.gov.ua. Однако, по правилам, такая выплата будет зависеть от количества посещений безработным своего кабинета.

Например, если безработный не посещал свой личный кабинет во второй декаде, а в третьей декаде такие посещения были, то деньги выплачиваются лишь по истечению третьей декады.

Пособие начисляется всегда в последний день соответствующей декады - каждого 10-го, 20-го, 30/31-го числа соответствующего месяца. Если эта дата выпадает на выходной день, то начисления происходят в ближайший рабочий день. Своевременной считается выплата пособия через 3-20 банковских дней со дня ее начисления.

Однако безработный может прийти сам в территориальное отделение Госслужбы занятости для регистрации своего статуса. Ему необходимо подать заявление о предоставлении статуса безработного и о назначении выплаты пособия по безработице, а также копии документов (образцы заявлений и перечень документов прилагаются) через ящики для корреспонденции в помещении регионального Центра занятости.

Тем не менее, и в этом случае дальнейшее "общение" с институциями по выплате социальных пособий по безработице все равно будут происходить через его личный электронный кабинет.

Пособие по безработице во время карантина - как получить

Люди отчасти сами виноваты в том, что не выполняют правила центров занятости. По мнению экспертов и самих безработных, ситуация усугубляется тем, что многие клиенты служб занятости не умеют пользоваться своими личными кабинетами на сайте и не вовремя их посещают. А от этого и зависит регулярность выплат денежных пособий. Также настоящая чехарда происходит с получением электронной подписи хозяина такого кабинета.

Если пособие по безработице по сокращению или при увольнении гражданин хочет получать в он-лайн режиме, необходимо обратиться к представителю аккредитованного в Украине центра сертификации ключей, где нужно заполнить всю информацию о будущем хозяине электронного кабинета. К тому же, получение права на такую подпись в центрах не бесплатно – услуга стоит 200 гривен.

Однако, как отмечают специалисты, пользователи популярного банковского сайта Приват24, могут оформить такую подпись на этом ресурсе в своем кабинете бесплатно, либо же обратиться в соответствующее отделение банка.