Как Украина прозевала сделку России и Венгрии по газу, и какие будут "ягодки"

Между Украиной и Венгрией разгорелся политический скандал / Главред

После того, как на днях стало известно о подписании между Венгрией и Россией 15-летнего контракта на поставку газа в обход Украины, между странами разгорелся политический скандал. Украина обвинила Венгрию в нарушении добрососедства и подыгрывании России, а Венгрия в ответ - в недружественных действиях.

Однако, как уверяют эксперты, этот скандал вряд ли будет иметь серьезные политические последствия. Зато физическую нехватку газа в трубе Украина ощутит на себе в самый разгар отопительного сезона.

"Недружественные действия"

Венгрия сообщила о подписании контракта с российским "Газпромом" 27 сентября. Новый контракт рассчитан на 15 лет с возможностью пересмотра условий через 10 лет. Согласно ему, до 2036 года Газпром будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров газа в год, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать по "Турецкому потоку" через Сербию и еще 1 миллиард "кубов" – через Австрию.

В тот же день МИД Украины разразился критикой этого соглашения. "Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям, что не соответствует принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгерской Республикой от 6 декабря 1991 года", - заявили в ведомстве. Кроме того, украинская сторона также намерена обратиться в Еврокомиссию для предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

В свою очередь Россия заявила, что подписанное с Венгрией соглашение не нарушает ничьих прав и соответствует нормам международной торговли."Мы реализуем наши двусторонние отношения с Венгрией. Речь идет именно о долгосрочном контракте, который и будет гарантировать надежные, предсказуемые, ритмичные поставки голубого топлива в Венгрию по гарантированным, экономически выгодным маршрутам. Ничьи права здесь не нарушаются. Никакие нормы международной торговли здесь не нарушаются", - сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

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Венгрия же со своей стороны обвинила Украины в недружественных действиях.

Читайте также"Это удар, и мы ответим": Кулеба жестко отреагировал на сделку Венгрии с российским Газпромом"Этот шаг недружелюбен после множества субсидий (вентиляторы, медицинское оборудование, уход за солдатами, отдых детей, финансирование инвестиций), которые Украина получила от нас... Сейчас мы обратились к послу Украины в МИД", — написал на своей странице в Фейсбуке глава венгерского внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто, тем самым спровоцировав аналогичные действия и с украинской стороны.

"Я против того, чтобы в этой ситуации мы руководствовались эмоциями - мы или наши венгерские партнеры. Мы же не отрицаем права Венгрии заключать соглашения с "Газпромом", но мы четко видим, что экономически Венгрия могла бы заключить не менее экономически выгодный контракт, который бы включал в себя транзит через Украину", - отметил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба и добавил, что исключение Украины из схемы транзита было требованием Российской Федерации, которое Венгрия приняла.

Ссора с Венгрией чревата забытьем в НАТО и ЕС

Стоит отметить, что мнения экспертов, опрошенных Главредом, в отношении претензий Украины к Венгрии разделились.

"Коммерческие обязательства по поставкам газа предусматривают три стороны, а не две. Теперь трехсторонний вопрос Венгрия пытается представить исключительно как внутреннюю политику - настолько нагло и жестко они не вели себя даже тогда, когда происходило перетягивание каната по поводу образовательного закона", - считает политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, Тарас Чорновил.

Но, по словам политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, никаких правомерных претензий быть не может.

"Венгрия защищает свои национальные интересы, Россия - свои и используют все возможности. Россия никогда не скрывала, что хочет закрыть тему транзита через Украину и последовательно к этому идет", - рассказал Загородний.

Читайте такжеЧем больше Украина будет ссориться с Венгрией, тем хуже ей будет"Украина в этой ситуации ведет себя нагло, потому что международные договоры - это суверенное право любого государства. Поэтому Венгрия имеет полное право действовать так, как она считает нужным, исходя из собственных национальных и экономических интересов. Думать об Украине она абсолютно не должна, также как и Украина не должна думать о Венгрии. В данной ситуации Венгрия выходит из своих суверенных прав и интересов, поэтому Украина не может указывать ей на то, какие контракты она может подписывать, а какие - нет", - соглашается с коллегой политолог, историк, руководитель фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

В то же время эксперты едины в том, что Венгрия на фоне газового скандала может ослабить и без того шаткие позиции Украины в вопросе вступления в Евросоюз и НАТО.

"Венгрия, очевидно, будет использовать это нагнетание нервов. В первую очередь для того, чтобы отвести внимание от возможных нарушений договоренностей о транспортировке газа через украинскую территорию. Кроме того, Зеленский снова начал активно говорить о НАТО, поэтому Венгрия будет выдвигать к Украине дополнительные претензии, чтобы эта тема вообще была заглушена, а имидж Украины был еще более испорчен", - убежден Тарас Чорновил.

"Во время рассмотрения вопросов о дальнейшей интеграции Украины в НАТО и Евросоюз, голос Венгрии будет чрезвычайно важным. А поскольку в Европе все решения принимаются консенсусом и если хотя бы один член ЕС будет против членства Украины, то, очевидно, что мы можем ставить крест на любых европейских перспективах", - добавляет Кость Бондаренко.

Кандидаты на вылет

Стоит отметить, что о вероятности заключения контракта между Венгрией и Россией поговаривали еще с прошлого года, так как в 2021 году году истекал срок действия контрактов, действовавших еще с 1998 года. Согласно им, поставки в Венгрию велись по двум направлениям — через пункты Берегово и Баумгартен на украинско‐венгерской и словацко‐австрийской границах. В августе текущего года намерения Венгрии о подписании нового контракта с "Газпромом" подтвердил Петер Сийярто, когда обсуждал этот вопрос с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Однако ровно до того момента, пока в Венгрии не объявили о финализации соглашения, в Украине его упорно не хотели замечать.

"Если бы не было реакции венгерского МИД, то к ним не было бы за что зацепиться - можно было просто сказать, что Украина "проспала" эту угрозу. В этой ситуации можно говорить о колоссальном провале украинской дипломатии. В первую очередь, в лице главы МИД Дмитрия Кулебы... такой провал, вообще-то, должен был бы тянуть за собой даже отставку министра, потому что он просто демонстрирует свою поразительную недееспособность по всем направлениям, а его договоренности с венгерским министром оказались абсолютным блефом", - говорит Чорновил.

Но в сравнении с политическими последствиями раздора с Венгрией, тяжелее Украине придется в экономическом плане.

"История с Венгрией, контрактом с "Газпромом" и скандалом МИД Украины - это приговор Макогону как руководителю "Оператора ГТС" и Кулеба как руководителю МИД. Что Макогон, что Кулеба настолько "тупо" отрабатывали тему "Северного потока-2", что "забыли" о "Турецком потоке". Из-за Макогона и Кулебы Украина потеряла хотя бы призрачный шанс застолбить за собой венгерский рынок. Мало шансов, но они были. Поэтому минус 4,5 млрд кубов и минус как минимум 100 млн долларов дохода от транзита", - пишет в своем Телеграм-канале энергетический эксперт, сооснователь Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Прикрути 2.0" уже не за горами

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский поясняет, что главная причина претензий Украины состоит не столько в потере транзита, а в том, что между Украиной и Венгрией до недавнего времени существовала точка, через которую осуществлялся виртуальный реверс в объемах порядка половины импортного газа, который якобы заходил на территорию Украины. Потому Украине в преддверии отопительного сезона стоит готовиться к проблемам из-за нехватки в системе по меньшей мере 4 миллиардов кубометров газа.

"В данном случае речь идет о наличии физического ресурса на рынке. Вся эта реверсно-виртуальная история по сути была заточена под российский транзит - на физическом наличии газа в украинской трубе. Теперь ввиду контракта Венгрии его физически становится меньше, соответственно, уже не получится реализовать виртуальный реверс и недостающие объемы придется закупать физически. А купить газ ввиду ситуации на европейском рынке особо негде", - отметил Землянский.

По словам Землянского, ощутить эту недостачу Украина может в самый разгар отопительного сезона - в январе-феврале, когда потребление газа наибольшее.

Читайте также"Слишком дорого": в Нафтогазе ответили на газовое предложение КремляЕдинственным реальным вариантом получения недостающих объемов газа, по словам Землянского, могла бы стать Россия. К слову, она уже не против вести переговоры о возобновлении прямых поставок газа в Украину. "Готовность обсуждать это неоднократно озвучивалась и представителями нашего газового монополиста, и представителями российской стороны на различном уровне", - заявил Дмитрий Песков.

Однако, как заявила советник председателя НАК Нафтогаз Светлана Залищук, российский газ слишком дорогой для нашей страны с экономической, геополитической и безопасностной точек зрения.

"Россия планирует уменьшать объемы прокачки через Украину, соответственно, могут возникать проблемы с транзитной системой как таковой. Это принуждение к миру – показать Украине, что есть альтернативный путь" - сказала Залищук.

Но, по мнению Землянского географически у Украины альтернативных вариантов все же нет, а потому придется вновь прибегнуть к акции "Прикрути" времен экс-руководителя Нафтогаза Коболева.

"Чтобы мы не придумали, мы будем упираться в Россию, как в случае, например, с Туркменистаном. Поставки из Польши для нас очень дорогие - покупать американский сжиженный газ по 1000 долларов никакие бюджеты украинских потребителей не выдержат. Поэтому единственный вариант - ограничение потребления, как это сейчас происходит в Китае ", - заключил Валентин Землянский.