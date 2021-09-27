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Прощай, Ангела! Что нужно знать о выборах в Германии и чего ждать украинцам

Тарас Сидоржевский

Главный редактор glavred.info

27 сентября 2021, 17:15

На парламентских выборах в Бундестаг победили социал-демократы, конфигурация будущей коалиции остается под вопросом.

Олаф Шольц, Ангела Меркель, Армин Лашет / Коллаж Главреда

В Германии прошли парламентские выборы. На них, по предварительным данным, победила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 25,7 процентами голосов. Ближайший соперник СДПГ - блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), представителем которого является Ангела Меркель, получил 24,1 процента голосов избирателей.

14,8 процента голосов собрала Партия "Союз-90/"зеленые", Свободная демократическая партия (СвДП) - 11,5 процента, а правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3 процента. Левая партия не смогла преодолеть 5-процентный барьер - ей отдали голоса 4,9 процента избирателей.

Итоги выборов 2021 в Германии / Немецкая волна

Почему ХДС/ХСС проиграла выборы

На проигрыше правящей до недавнего времени партии Ангелы Меркель ХДС/ХСС сказалась совокупность факторов, объяснил Главреду эксперт по вопросам международной политики Илия Куса.

"Во-первых, всеобщая усталость от традиционного истеблишмента (которым как раз является ХДС/ХСС). Во-вторых, в последние 10 лет в Германии обострился запрос общества на обновление политической системы и спрос на решение социально-экономических и этических проблем - равенства, бедности и т.д., тогда когда Христианские демократы, в большинстве своем являются представителями крупного бизнеса", - объясняет эксперт.

Партийные рейтинги с 2017 года: черный график - ХДС/ХСС, красный - социал-демократы, зеленый - Партия зеленых / Википедия

По его словам, немецкая политическая повестка серьезно "полевела" в последнее время, как и ослабел за последнее десятилетие политический центр. Потому результат выборов был ожидаемым и показал, что партия ХДС/ХСС нуждается в перестройке - переосмыслении своей политики и обновлении руководства.

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Кто может стать новым канцлером

В Германии главой правительства становится лидер самой сильной партии в коалиции, и избирается он на должность простым большинством голосов. Таким образом, уже можно сказать, что на должность канцлера будут претендовать Армин Лашет (ХДС/ХСС) и Олаф Шольц (СДПГ). В то же время, конфигурация будущей коалиции пока до конца не понятна, и ее формирование может занять несколько месяцев. И у ХДС/ХСС есть два варианта - либо она войдет в коалицию, либо уйдет в оппозицию.

Читайте такжеПартия Меркель может проиграть выборы: первые данные экзит-полловОба претендента сразу по окончанию выборов заявили о готовности формировать новое правительство. Так, кандидат в канцлеры от СДПГ Шольц считает, что по итогам выборов в Бундестаг его партия получила мандат от избирателей сформировать правительство. После оглашения предварительных результатов он выразил надежду на то, что новое правительство ФРГ будет сформировано до Рождества.

"Я думаю, что мы будем работать быстро, и это произойдет до Рождества. Будем пытаться сформировать правительство с "зелеными" и Свободной демократической партией", - сказал Шольц журналистам в понедельник в берлинской штаб-квартире партии.

В свою очередь, Лашет заявил, что недоволен результатом, и что сделает "все возможное" для формирования федерального правительства во главе с ХДС/ХСС.

"Германии сейчас нужна коалиция будущего, которая модернизирует нашу страну. (…) По всей вероятности, будет создана коалиция из трех партнеров", - заявил Армин Лашет.

Антикризисный менеджер VS последователь Меркель

Олаф Шольц
Олаф Шольц / Reuters/Fabrizio Bensch

62-летний министр финансов и вице-канцлер правительства Меркель Олаф Шольц (СДПГ) был выдвинут СДПГ в качестве первого кандидата в августе 2020 года. Он женат на Бритте Эрнст, которая с 2017 года является министром образования, молодежи и спорта в Бранденбурге. Бывший мэр Гамбурга заработал репутацию хорошего антикризисного менеджера во время пандемии коронавируса. В партии с 1975 года.

Армин Лашет
Армин Лашет / Reuters

Армин Лашет (ХДС и ХСС) - премьер-министр самой густонаселенной земли Северный Рейн-Вестфалия. 59-летний Лашет считается примирителем, уравновешенным политиком. Его отец был шахтером, а затем учителем, мать – домохозяйкой. Воспитывает троих детей. В политическом плане он выступает за курс, который также поддерживает и Ангела Меркель, уделяя особое внимание Европейскому Союзу.

По Украине немцев все устраивает

По прогнозу Илии Кусы, существенно внешняя политика Германии не изменится. Ведь большинство партий, включая социал-демократов, не ставили под сомнение предыдущий курс Меркель. В то же время, социал-демократы более склонны и тяготеют к идее расширенного партнерства с Россией, объясняет эксперт.

"Если именно они будут формировать коалицию, а канцлером станет Олаф Шольц, то, скорее всего, они будут пытаться избежать конфронтации с РФ и Китаем и пытаться играть балансирующую роль между США и Китаем", - предположил Куса.

Бундестаг
Немецкий Бундестаг / Фото УНИАН

Для Украины выборы в Германии, скорее всего, ничего не изменят. Северный поток-2 уже достроен, и отказываться от трубы никто не будет. Как рассказал Главреду Куса, не стоит ожидать и смены позиции Германии по Донбассу.

"Прежде всего, кандидаты в канцлеры об этом практически не говорили, так как тема Донбасса, как и вообще внешней политики, мало интересует немецких избирателей. Тот курс, который взяла Меркель, всех устраивает. От позиции Германии как посредника никто отказываться тоже не будет, и что-то менять немцам в этом вопросе не интересно. Если появятся какие-то альтернативы с украинской стороны - это уже другой вопрос. Но впечатление такое, что их этот вопрос не интересует в принципе. Их устраивает текущий статус-кво полузамороженного конфликта. Тем более, что Германия уже давно взяла курс на сохранение гибридного мира", - отметил он.

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Бундестаг Ангела Меркель
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