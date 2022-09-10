Просто ли снять квартиру сегодня: что на самом деле происходит с рынком аренды в Украине

Аренда квартир: что происходит на рынке Украины / abrakadabra.fun

В конце лета цены на аренду жилья почти во всех украинских городах и городках, которые находятся относительно далеко от линий фронтов, начали активно расти. А предложение начало ощутимо уменьшаться. Да и арендаторы живее изъявляют желание сдавать свои квартиры и частные дома в аренду и идут на всевозможные уступки арендаторам.

Главред разбирался, просто ли сегодня снять квартиру, что происходит на рынке аренды жилья в Украине, какие прослеживаются тренды по ценам, а также попытался спрогнозировать, каким образом рынок будет вести себя в дальнейшем.

Желающих много, а "однушек" мало

Как считает директор по маркетингу ЛУН Денис Судилковский, сегодня арендаторы и арендодатели нашли баланс спроса и предложения.

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"Ситуации, когда цены росли в разы и пересматривались чуть ли не каждый месяц, как мы и наблюдали весной 2022 года, вероятно, станут уже исключениями", - считает эксперт.

Понятно, что основными арендаторами по всей Украине сегодня являются внутренние переселенцы. Как считают специалисты рынка, с наступлением осени началась так называемая вторая волна внутренней миграции. Стали несколько другими вкусы таких людей: если весной они искали жилье, которое было бы самым дешевым и выбирали квартиры и частные дома в загородных зонах городов, то теперь их выбор сместился на мегаполисы и центры крупных и средних городов Украины.

По информации аналитиков OLX Недвижимость, в первой неделе сентября количество предложений жилья для аренды уменьшилась во Львове на 10%, а в Киеве – на 23%. Также еще больше уменьшается количество свободных квартир и частных домов в более "спокойных" небольших городах в западном регионе на 24% стало меньше объявлений по аренде жилья в Ивано-Франковске, Ровно – на 31%, в Луцке – на 35%.

"Однокомнатные квартиры сейчас более популярны в связи с тем, что имеют более низкую арендную плату, чем двухкомнатные. Указанная тенденция связана с тем, что из-за снижения и/или потери доходов и отсутствия постоянной работы значительная часть населения не может себе позволить снимать жилье, которое требует значительных финансовых затрат. Именно поэтому сейчас однокомнатные квартиры имеют больший спрос на долгосрочную аренду", - говорит Главреду заместитель председателя правления Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса Киева Виктория Тютюнникова.

Что с посуточной арендой

Посуточная аренда всегда была популярной в крупных городах. Наибольшую долю арендаторов составляли туристы, арендовавшие на несколько дней жилье. Понятно, что полномасштабное вторжение повлияло на краткосрочную аренду почти аналогично, как и на долгосрочную.

"Главным отличием является то, что при долгосрочной аренде, на начало полномасштабного вторжения, жилье отдавали "за коммуналку", то есть, арендная плата отсутствовала, а арендаторы фактически оплачивали только коммунальные услуги, то для посуточной аренды этот вариант не подходит и жилье осталось без спроса", - добавляет эксперт.

Сейчас краткосрочная аренда возвращается к нормальным показателям, но далеко не на довоенном уровне, поскольку цены значительно упали, и спрос на такое жилье значительно ниже, ведь туристическая отрасль почти не развивается из-за военного положения и финансового положения населения.

"Средняя стоимость однокомнатной квартиры в столице составляет 700-900 гривен за сутки, а место в хостеле - в пределах 100-130 гривен. В восточных регионах и на юге спрос и цены еще ниже, поскольку можно найти однокомнатную квартиру за 400 гривен, хотя средняя цена составляет около 700 гривен за сутки (тогда как место в хостеле в среднем стоит 80-100 гривен). Западные же регионы пока больше приближены по ценам к столичным. Так, во Львове средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 600-800 гривен за сутки, а хостелы, например, там стоят около 150 гривен за сутки", - отмечает Виктория Тютюнникова.

Киев и окрестности: рост цен и отсутствие иностранцев

Какова специфика и ценовая ситуация на рынке аренды жилья в Киеве и столичном регионе?

Как сообщил Главеду директор компании "Киев Дом Сервис" Андрей Романов, с началом осени и в конце лета спрос на аренду жилья в столице значительно вырос.

"Это я могу объяснить не только ростом числа беженцев и внутренних переселенцев, но и тем, что многие школы и вузы перешли на обучение офлайн, и в Киев начали активно приезжать родители с детьми и студенты. Понятно, что и выросла цена", - констатирует он.

Относительно цен на долгосрочную аренду жилья, то к примеру, однокомнатную квартиру площадью до 40 квадратных метров рядом с метро (нецентральные районы) можно арендовать от 10 тысяч гривен в месяц в новых домах, в старых – от 8 тысяч гривен.

Популярными остаются пригородные зоны. Люди охотно снимают жилье даже в тех городах, которые сильно пострадали от боевых действий – Ирпень и Буча. В новых домах в городах-спутниках однокомнатную квартиру площадью до 40 квадратных метров можно арендовать за 6 тысяч гривен в месяц, а в старых – по 5 тысяч гривен.

Посуточная аренда, по мнению Андрея Романова, стала в столице менее популярной, чем раньше. Это он объясняет тем, что в довоенное время арендовали жилье и прежде всего в центре немало иностранцев. Теперь их в Киеве почти нет, они все разъехались в свои страны. Но рынок посуточной аренды все же работает, хотя и неактивно – в центре однокомнатную квартиру можно снять за 1 тысячу гривен, а в спальных районах – по 600 гривен в сутки.

Одесситы подобрели: пускают с животными

Какова специфика аренды жилья в Одессе? Как сообщил Главреду эксперт местного агентства недвижимости "Азбука жилья" Андрей Лактионов, сегодня клиенты начали искать квартиры, которые имеют автономное отопление и гораздо меньшей квадратуры, чем весной и летом.

"Это можно назвать новым трендом для нашего города. Даже когда началась война, будущие арендаторы искали квартиры, которые находятся ближе к морю, имеют неплохой двор и тому подобное. Сейчас на все это уже почти никто не обращает внимания: ищут жилье с автономным отоплением или то, в котором есть, к примеру, камины", - добавляет он.

По мнению эксперта, сейчас очень популярны двухкомнатные квартиры, которые имеют раздельные комнаты. Несколько месяцев назад арендодатели ставили условия потенциальным арендаторам: чтобы у них не было животных. Теперь одесские владельцы квартир и домов начали с большим пониманием относиться к этому.

О ценовой ситуации на аренду жилья в Одессе, то, по мнению местных риелторов, ее стоимость ниже, чем в западных городах нашей страны на 50-60%. Так, сегодня, к примеру, можно снять однокомнатную квартиру площадью до 40 квадратных метра в спальных районах города от 5 тысяч гривен в месяц. В прицентральных и центральных районах Одессы такое жилье уже будет стоить до 9-11 тысяч гривен в месяц. Еще в начале войны оно было дороже: до 14 тысяч гривен.

Что касается посуточной аренды жилья, то, по мнению Андрея Лактионова, она сейчас является весьма непопулярной в городе. "80% арендодателей отказались сдавать свои квартиры и дома в суточном режиме. Сейчас такой вид аренды просто не пользуется спросом. Ведь беженцам не выгодно снимать такое жилье. А отдыхающих на море (которые всегда снимали посуточно квартиры и дома), вы сами понимаете в это военное время практически нет. Хотя есть небольшие исключения, а цена посуточной аренды колеблется от 400 до 1 тысячи гривен", - отмечает он.

Львов и Днепр: квартиры разлетаются, как горячие пирожки

Во Львове, как объясняют Главреду в риэлторской компании "Дом недвижимости", также начали активно расти цены на аренду жилья. Однако это касается обычной недвижимости, а на элитную стоимость падает.

"Так, например, однокомнатные квартиры еще в начале лета (в спальных районах) можно было арендовать за 6 тысяч гривен, то сейчас цена стартует от 7 тысяч гривен и больше. В хороших районах и ближе к центру такая квартира уже обойдется в 9 тысяч гривен, а в центральных – от 12 тысяч гривен в месяц", - поясняют в агентстве.

Что касается посуточной аренды, то сегодня однокомнатные квартиры в центральных районах стоят 600-650 гривен, а в спальных районах такая цена меньше – от 350-400 гривен.

Как сообщили Главреду в Днепровском агентстве недвижимости "Проспект", с началом осени ощущается очень большой наплыв людей, которые массово выезжают сюда из зоны боевых действий или оккупированных территорий.

"Конечно, все это влияет на рост цен на аренду жилья. Самыми популярными в Днепре являются одно- и двухкомнатные квартиры. Сегодня однокомнатную можно снять за 7-8 тысяч гривен в месяц. Есть и квартиры за 5-6 тысяч гривен. Однако это с большой натяжкой можно назвать жильем. Все квартиры расходятся практически моментально. После того, как их выставляют на аренду, в течение часа их уже забирают практически с первого звонка в наше агентство", - говорят в компании.

Что касается посуточной аренды, то в Днепре она также является непопулярной, хотя, как отмечают эксперты, такие квартиры все же снимают на день-два те же беженцы, чтобы за этот короткий срок найти себе жилье для долгосрочной аренды.

Прогнозы: цены на аренду квартир будут расти

Какие прогнозы на ближайшее будущее дают эксперты сейчас?

"Рынок долговременной аренды значительно зависит от хода войны. Учитывая позитивные прогнозы на поле боя, есть тенденция к стабилизации и рынка аренды жилья. По нашим прогнозам, цены постепенно будут увеличиваться в центральных регионах и в столице и приближаться к уровню начала февраля 2022 года. Но к Новому году цены такого уровня все же не достигнут. Относительно прифронтовых регионов, стоимость аренды будет стабильно невысокой, но в западных регионах цены будут и в дальнейшем уменьшаться, хотя их возвращение к норме тоже маловероятно за такой короткий срок", - отмечает Виктория Тютюнникова.