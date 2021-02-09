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Рано радуемся: почему в Украине укрепляется гривна и чем это грозит

Анастасия Кучкина

журналист

9 февраля 2021, 09:03

Укрепление гривны - явление временное. Причем грозит оно не только последующим ростом валют, но и ускорением инфляции, что может ухудшить состояние экономики.

Доллар, гривна
За несколько последних дней курс доллара закрепился на уровне в 27,7 гривен / УНИАН

В течение нескольких последних дней курс гривны по отношению к доллару впервые с начала года опустился ниже 28 гривен – в понедельник, 8 февраля, курс упал до 27,77 гривен за доллар.

Впрочем, радоваться снижению курса придется недолго – эксперты утверждают, что уже к концу месяца гривна снова начнет стабильно дешеветь.

Почему доллар резко подешевел и чем это грозит

Последние несколько дней гривна неожиданно начала укрепляться, а курс иностранной валюты – падать: 8 февраля доллар упал сразу на 13 копеек - до 27,65 гривен. Но радоваться не стоит - это временное колебание, а за его причины придется заплатить в будущем.

Как говорят в НБУ, укрепление гривны произошло после покупки 90 млн долларов на межбанке с 1 по 5 февраля.

Однако эксперты утверждают, что настоящие причины укрепления гривны - продажа Украиной государственных бумаг под невероятно выгодный процент, в успешных государствах немыслимый. За две последние недели НБУ и Минфин разместили ОВГЗ на сумму около 13 миллиардов гривен.

Межбанк уже давно превратился в рай для международных спекулянтов, покупающих у Украины и продающих ей обратно её ценные бумаги с хорошим "наваром": НБУ берет средства в долг у участников рынка, а возврат денег в срок гарантирует своими ценными бумагами. Это стандартная процедура кредитования, но в украинских условиях - со своими особенностями.

Читайте такжеЭксперт объяснил, почему украинцам не светят европейские зарплаты"Дело в том, что если в Европе ставка привлечения по облигациям достигает всего лишь 1-1,5%, то украинские гривневые ОВГЗ были размещены в среднем под 11,5% годовых. Как следствие, европейские спекулянты вложили средства в украинские ОВГЗ, так как это обеспечит им получение прибыли", - пояснил Главреду исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Иными словами, с каждой взятой в долг гривны Нацбанк должен будет вернуть 11,5 копеек. То есть, временное укрепление гривны обойдется Украине в 1 млрд 495 млн гривен, когда государство начнет выкупать свои облигации обратно.

Роли же экономики в укреплении гривны нет, отмечает Пендзин, отмечая крайне выгодную для иностранных банкиров процентную ставку:

"С точки зрения украинской экономики, никаких объективных причин для укрепления гривны нет, поскольку экономика находится в кризисе. Потому то, что сейчас происходит на валютном рынке, напрямую связано с большим количеством закупки ОВГЗ нерезидентами".

Еще одна причина укрепления, по версии главы Комитета экономистов Украины Андрея Новака, кроется в низком спросе на доллар и евро.

"В зимний период у украинцев нет особого спроса на иностранные валюты, ведь большинство стран все еще придерживаются жестких ограничений по пересечению своих границ и пребыванию у них иностранных граждан. Следовательно, пока большинство украинцев проводят зимний отдых внутри Украины, они меняют иностранную валюту, чтобы получить отечественную", - сказал Главреду Новак.

Он отмечает, что возобновление работы малого и среднего бизнеса после окончания локдауна также сказалось позитивно - теперь украинцам есть на что гривну тратить, прежде всего - на наших курортах.

Снижение курса - шаг к разгону инфляции

В то же время, объяснили Главреду эксперты, радоваться понижению не стоит. Если в ближайшем будущем Киев не получит новых траншей от МВФ, курс национальной валюты вернется к уже привычному уровню в 28,1-28,2 гривен за доллар.

Читайте такжеБюджет "спылесосили", украинцев ждет небывалая инфляцияТем более, что курсу есть куда расти. Этому способствует заложенный в госбюджет среднегодовой курс в 29,2 гривны за доллар, что позволяет Нацбанку держать курс на этой отметке. Также к росту курса регулятор может подтолкнуть и принятый Кабмином в прошлом году прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы, согласно которому средний обменный курс до конца этого года может достигнуть 29,3 гривны за 1 доллар.

Как отметил экономист Борис Кушнирук, укрепление гривны может повлечь и обратный, далеко не позитивный эффект.

"Я критически отношусь к укреплению гривны, так как это спровоцирует инфляцию выше той, что прогнозирует НБУ. Эмиссия гривны, которую мы наблюдали в прошлом году, уже увеличила монетарную базу на 24%. И, исходя из этого, мы можем столкнуться с ростом инфляции. А если на этом фоне курс будет укрепляться, то это сделает продукцию украинских производителей менее конкурентной и от этого экономика только пострадает", - сказал Кушнирук.

НБУ Минфин Андрей Новак курс гривны курс доллара Борис Кушнирук Олег Пендзин новости Украины
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Рано радуемся: почему в Украине укрепляется гривна и чем это грозитРано радуемся: почему в Украине укрепляется гривна и чем это грозит
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