Почему в Кабмине заговорили о локдауне и когда введут

Премьер Денис Шмыгаль предположил введение очередного локдауна / УНИАН

Ситуация с COVID-19 в Украине вновь выходит из-под контроля властей. Из-за этого, на фоне роста числа случаев заболеваемости COVID-19, в Кабмине заговорили о локдауне, который уже был у нас год назад.

Эксперты, опрошенные Главредом убеждены, что новый жесткий локдаун, если таковой введут, как и в случае с предыдущим, не снизит заболеваемости, а только растянет ее во времени. Более того, если правительство не наладит процесс отслеживания контактных лиц, то Украине придется жить в локдаунах по меньшей мере, весь текущий год.

Британский штамм разбушевался

Стоит отметить, что за две последних недели количество выявленных случаев в Украине стабильно колеблется от 5 до 10 тысяч в сутки.

Вероятно, именно на фоне этого премьер-министру Денису Шмыгалю пришлось пойти на радикальные меры - признать начало третьей волны коронавируса и объявить о возможном повторении локдауна образца 2020 года.

"Скорее всего, придётся возвращаться к модели локдауна, которая уже была в Украине. Хотя мне бы очень не хотелось", - отметил премьер, уточнив, что на это правительству придется пойти, если в так называемой красной зоне окажется больше половины областей страны.

Читайте такжеСтепанов предупредил о новом ударе COVID-19 и назвал срокиСейчас в стране продолжает действовать адаптивный карантин, который пока усиливает ограничения лишь в отдельных регионах. В частности, в "красной" зоне карантина с наибольшими ограничениями уже находятся три области - Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская. Еще две, Винницкая и Закарпатская, вплотную приблизились к "красной зоне" и также рискуют попасть под жесткий карантин.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, спровоцировать подъем заболеваемости в этих регионах мог завезенный в Украину британский штамм, у которого более высокая скорость передачи, более тяжелое течение болезни и более сложная клиническая картина.

Именно его, если верить словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, обнаружили по меньшей мере, у двух жителей Ивано-Франковска.

Попытка вернуть веру к вакцине

В то же время, бывший главный государственный санитарный врач Украины, старший научный сотрудник Института общественного здоровья имени А. Н. Марзеева НАМН Украины Святослав Протас обращает внимание на то, что нынешний подъем заболеваемости респираторными заболеваниями, среди которых и коронавирус, прогнозировался уже давно.

"Этот подъем – точно не третья волна заболеваемости, так как в Украине по сути фиксировали только первую. Подъем заболеваемости в весенние месяцы – абсолютно естественный эпидемический процесс", - говорит Главреду Протас.

По его словам, точно говорить о том, есть ли в Украине третья волна, можно было бы при условии работающей системы противоэпидемического контроля. Сейчас же, ввиду ее отсутствия, в медучреждениях присутствует полнейшая неразбериха, ведь часто больных с симптомами, похожими на ковид, госпитализируют только по подозрению, без лабораторного подтверждения, а в негативных случаях и вовсе часто выявляют не ковид, а обычное ОРВИ.

Тем не менее, эксперты не исключают, что введение жесткого локдауна может произойти в течение нескольких последующих недель, а потому готовиться к его внедрению государству стоит уже сейчас. По словам инфекциониста и медицинского эксперта ЮНИСЕФ Екатерины Булавиновой, нынешняя ситуация во многом повторяют ту, что уже наблюдали в Украине год назад, поскольку тогда, как и сейчас, широкое распространение ковида по стране начиналось именно с западных областей.

Читайте такжеВыбрать место, но не вакцину: как и кому нужно записываться на вакцинациюМежду тем, эксперты сомневаются в том, что новый локдаун поможет уменьшить количество случаев. "В прошлый раз многие пришли к выводу, что локдаун просто растягивает заболеваемость во времени и он не является столь эффективным, как от него того ожидали. Но главное – сами люди разуверились в его действенности. Ключевой фактор в том, что сегодня локдауном уже никого не испугать. У нас осенью был локдауны выходного дня, в январе – на праздники, но все они фактически ничем не отличались от обычной жизни, так как по факту ограничения существовали только на бумаге", - добавляет Протас и объясняет, что одной из возможных причин для разговоров власти о локдауне является подстегивание интереса населения страны к вакцинации.

А она, к слову, в Украине движется катастрофически низкими темпами – по состоянию на 5 февраля, первую дозу вакцины получили чуть более 12 тысяч человек.

Череда локдаунов

Но, независимо от условий, вызвавших в правительстве предположения о локдауне, даже если локдаун сейчас введут, то он, убеждены инфекционисты, может оказаться для Украины далеко не последним.

"Даже если его объявят весной, он вряд ли будет последним - наверное, по меньшей мере еще два может быть осенью, и еще несколько - в следующем году, вплоть до того, пока Украина не достигнет коллективного иммунитета путем вакцинации", - добавляет стратег, инфекционист, специалист по управлению изменениями Вадим Аристов .

А до этого, кстати, нам идти еще долго, так как пока уровень коллективного иммунитета, по данным Киевской школы экономики, в лучшем случае составляет порядка 20%.

Потому, по словам Аристова, наиболее действенный способ обойтись без крайних мер – наладить систему выявления контактных лиц, которой в Украине за минувший год так и не появилось.

"Для этого нужно создать Центр профилактики заболеваний, который фактически должен стать аналогом расформированной ранее Санэпидслужбы, то есть вертикали, которая приводит в действие противоэпидемические мероприятия. Потому что сейчас у Минздрава нет рычагов влияния, и соответственно реального контроля, ни за медицинскими учреждениями, ни за противоэпидемическими мероприятиями, ведь все они организуются местными властями. Без этого у нас нет никакой структуры, которая бы выполняла функции медицинских расследователей, которых в Украине очень мало и которые не имеют достаточных полномочий - то есть, нужен их массовый заменитель, который бы занимался отслеживанием бессимптомных распространителей ковида, и соответственно, мог их изолировать. То есть мы, имея такую ​​организацию, фактически сможем временно изолировать только контактных и заболевших лиц вместо того, чтобы изолировать всю страну по несколько раз в год", - резюмирует Аристов.