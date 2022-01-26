Друг познается в беде: кто и как поддерживает Украину на фоне угрозы большой войны

Британский военный инструктор обучает украинских военнослужащих обращению с противотанковым NLAW во Львове / Reuters

Во вторник, 25 января, Верховная Рада Украины обратилась к Организации объединенных наций, Европарламенту, иностранным правительствам и парламентам, а также международным организациям с заявлением о недопустимости военного шантажа Киева со стороны Москвы, который направлен на блокаду пути государства в Евросоюз и Североатлантический альянс. Депутаты призвали мировое сообщество осудить действия России, ее агрессию на Донбассе, и ввести санкции против Москвы, определить вектор дальнейшей интеграции Украины в ЕС и НАТО, усилить обороноспособность государства и не идти на уступки, связанные с нерасширением Альянса.

Но позиции западных стран по вопросу помощи Украине очень разнятся и даже среди союзников уже четко выделяются те, кто де-факто решил принять сторону России. Однако и от союзников, несмотря на помощь оружием и деньгами, Украине, как утверждают эксперты, рассчитывать на полки военных не стоит.

Германия "сдалась" РФ?

Наиболее явно свое отношение к происходящему продемонстрировала Германия, разразившись целой чередой противоречивых заявлений из уст политиков за последние несколько дней. Так, уже бывший глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах не только заявил, что аннексированный Россией Крым безнадежно "потерян для Украины", но и призвал Европу "проявить уважение к Путину".

"Это поможет дистанцировать Россию от Китая. Потому что Китаю нужны ресурсы РФ. А они готовы их давать, потому что наши санкции кое-где зашли слишком далеко", - сказал Шенбах, отметив, что России нужно дать шанс быть на равных со Штатами и ЕС.

Сразу после немецкого вице-адмирала схожую мысль озвучил и глава баварского правительства и руководитель Христианско-социального союза Маркус Зедер, который считает что "Россия – не враг", при этом он не видит Украину в НАТО в ближайшее время и хотел бы запустить Северный поток-2, так как в противном случае "в Германии может быть очень холодно".

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В конечном итоге "отличился" осторожными высказываниями в адрес России и новый канцлер Германии Олаф Шольц. Говоря о санкциях против РФ, он заявил, что Германия и другие страны "должны учитывать последствия, которые это будет иметь для нас".

Стоит отметить, что все эти заявления прозвучали на фоне заявления министра обороны Германии Кристины Ламбрехт о том, что Германия не планирует отправлять какое-либо вооружение для помощи Украине. Причем Украине, судя по заявлению посла Украины в Германии Андрея Мельника, вряд ли стоит рассчитывать даже на каски и бронежилеты. Максимум, на который готовы пойти в Германии - развернуть военный госпиталь в Украине.

Читайте такжеКулеба заявил, что украинцы десятилетиями будут помнить об отказе Германии дать Киеву оружиеПо словам экспертов, опрошенных Главредом, такое поведение одного из участников нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе вполне объяснимо и куда более прозаично, чем Германия пытается показать западным коллегам.

"Позиция Германии понятна - Россия для них - ключевой игрок для их рынка и производителей. То есть для Германии отношения с Россией - это чисто бизнес, и это демонстрируется их поведением, когда они рассказывают сказки о вине перед Украиной и отказом от поставок оружия в зону конфликта. Но если посмотреть, куда Германия действительно его поставляет, то сразу можно вспомнить Израиль. Уверен, что вины перед евреями у немцев не меньше, чем перед украинцами, но в направлении Израиля в плане оружия Германия работает активнее, чем с Украиной", - говорит политический эксперт Тарас Загородний.

На Западе - раскол из-за Украины и РФ

В то же время эксперты сходятся во мнении, что в рядах западных стран наметился ощутимый раскол.

"Европа, к сожалению, расколота в своих геополитических ориентациях - одна ее часть, к которой, например, можно отнести Германию, считает, что с Россией лучше дружить и сдерживать Китай. К слову, в команде Байдена также есть разногласия - Керри считает, что нужно сдерживать Китай, Нуланд и Блинкен, наоборот, убеждены, что Россию стоит сдерживать, а Китай подождет", - отмечает политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

К слову США, как и Великобритания, в украинском вопросе более активны (хотя и без крайностей). В частности, Штаты на правах союзника передали Украине более 200 тонн летального вооружения (накануне в Украину прилетел уже третий борт с боеприпасами и противотанковыми ракетными комплексами Javelin). Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего недавнего приезда в Киев пообещал выделить Украине дополнительных 200 млн долларов помощи на повышение обороноспособности. При этом в Белом доме наотрез отказались отправлять в Украину войска.

Читайте такжеОбвал рубля в РФ и упадок экономики: в США предупредили Москву об ударе в случае вторжения в Украину"Просто для ясности: у президента нет ни намерений, ни интереса, ни желания отправлять войска в Украину", - заверила спикер Белого дома Джейн Псаки.

Аналогичное желание отсутствует и у Великобритании. Несмотря на то, что в Украину без промедления были отправлены 2 тысячи единиц противотанковых комплексов NLAW, отправки к нам английских военных ожидать не стоит.

"Крайне маловероятно, что мы это сделаем. Но мы можем сказать, что мы уже готовы и участвуем в программах обучения для поддержки украинцев, которые защищаются", - объяснил позицию Великобритании вице-премьер Доминик Рааб.

В то же время, Британия сосредоточилась на дипломатических усилиях и уже успела предложить Украине создать тройственный союз с Польшей.

По словам политического аналитика Александра Кочеткова, Великобритания как держава чрезвычайно недовольна деятельностью России - не только на территории постсоветского пространства, но и внутри самой Великобритании.

"Попытки въезжать туда российских граждан и чувствовать себя хозяевами Лондона, попытки российских спецслужб сводить счеты со своими бывшими агентами и пытаться использовать химическое оружие против людей, которые находятся под защитой британской короны - все это достало Британию и ее руководство настолько, что они готовы противостоять РФ. В этом смысле Британия всячески предпринимает практические шаги, чтобы поставить Россию на место, начиная от дипломатических усилий по выявлению планов Кремля и заканчивая поставками оружия в Украину", - пояснил Кочетков.

Причем позиция Британии, убежден эксперт, на данный момент даже более устойчива, чем у США, потому что Великобритании куда важнее поставить на место зарвавшуюся Россию, чем помочь Украине.

Кроме того, как утверждает Кость Бондаренко, Великобритания по максимуму пытается использовать эту ситуацию, потому что снижение напряжения между США и РФ дает ей возможность улучшить свои позиции в регионе.

Читайте такжеУкраина – гордая страна и будет воевать: Британия резко призвала Путина отказаться от вторжения РФ"Британия хочет быть игроком первого уровня и подобрать после США все то, что плохо лежит. Именно поэтому она занимается созданием тройственного союза, который, возможно, будет продолжен на Турцию и ряд других государств Восточной Европы. И если американцы видят в Украине некую дымовую завесу для переговоров с РФ, чтобы отвлекать от них внимание, то для Великобритании - это триггер и некое острие, направленное против России. Поэтому британцы сегодня так активно вооружают Украину, тем более, что Украина сегодня делает ставку на Лондон, а не на Вашингтон.

Также оружием Украине помогает и Турция - в частности, еще в прошлом году Украина получила от Турции партию беспилотников "Байрактар". Помимо этого президент Турции Реджеп Эрдоган систематически пытается стать посредником в конфликте России и Украины.

По мнению Тараса Загороднего, Турция, несмотря на то, что она также является партнером России, в этом случае ведет свою игру и также, как и Великобритания, пытается усилить свое влияние в спорных с РФ регионах. "Они рассматривают Украину в качестве тарана против России, ведь чем больше сил она потратит на Украину, тем меньше будет присутствие РФ на Кавказе и Средней Азии, на которые у Турции есть свои претензии", - убежден эксперт.

Отбиваться придется самим

На данный момент единственной страной, которая открыто заявила о готовности отправить военных в Украину, стала Чехия.

"Украина заслуживает самостоятельно решать собственную судьбу. Если Чехию попросят прислать чешских солдат в Украину – мы готовы это рассмотреть. У нас есть воля помочь Украине", - сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова.

Читайте такжеВ Украине произошел "переворот" и ей не место в НАТО - президент ХорватииКак утверждает Тарас Загородний, в отличие от 2014 года, ситуация улучшилась, потому что теперь мы видим блок стран, который явно симпатизирует Украине (Великобритания, Польша, страны Балтии, Швеция, Болгария, Румыния, Словакия и Чехия), однако большинство этих стран видят в Украине скорее не союзника, а барьер для России.

А это по факту означает, что несмотря на всю дипломатическую и военную поддержку, в случае полномасштабного вторжения России подавать патроны, полученные от Запада, Украине придется самой себе.