Украинский Роскомнадзор: как Нацрада намерена контролировать украинские СМИ

Нацсовет во главе с Ольгой Герасимюк в случае принятия законопроекта получит новые инструменты контроля за СМИ / ДетекторМедиа

На сайте Верховной Рады опубликовали скандальный законопроект "О медиа" по ужесточению контроля за украинскими СМИ – он вернулся после того, как в мае его отправляли на доработку.

Несмотря на критику со стороны представителей средств массовой информации и последующих обещаний инициативного комитета по вопросам гуманитарной политики переписать наиболее противоречивые положения, законопроект вернулся в виде, измененном несущественно. Сейчас он готовится на повторное первое чтение в парламенте.

Целью законопроекта является создание "единой, упорядоченной и взаимосогласованной системы правовых норм, направленных на регулирование правоотношений в сфере медиа", а его принятие, по словам авторов, будет служить гарантией независимости СМИ, их прозрачности, защиты медиапространства Украины, которое будет способно противостоять гибридной войне и угрозам информационной безопасности.

После доработки в законопроекте уточнили, что "медиа" является тот распространитель массовой информации, который выпускает ее под редакционным контролем. Следовательно, из поля зрения Нацсовета выпадают блогеры, которые редакцией не регулируются, и, следовательно, СМИ не являются.

Как будут наказывать

Законопроектом предусматривается несколько градаций наказания, в зависимости от тяжести нарушений и их регулярности. Применять санкции к медиа-ресурсам за нарушение требований законодательства будут при помощи:

штрафов;

блокировок СМИ на уровне провайдера;

аннулирования лицензии и/или отмены регистрации;

запрета распространения медиа на территории Украины.

Законопроектом предусмотрены три вида нарушений – мелкие, грубые и значительные.

Читайте также"Покупал и продавал пачками": в Сети всплыли "откровения" ПотураеваДля интернет-сайтов мелкое нарушение обойдется в 5 минимальных зарплат (со следующего года – 30 тысяч гривен), среднее – от 5 до 10 минзарплат, а грубое – до 15 (до 90 тысяч гривен). ТВ и радио в случае нарушений придется платить больше – их штрафы могут достичь 75 минимальных зарплат.

Решать, кто виновен, а кто нет, кого, как и на сколько штрафовать, будет Нацсовет по ТВ и радиовещанию.

При этом только накладывать штрафы Регулятор сможет самостоятельно, остальные меры будут применяться по решению суда.

Также документ фактически определяет операторов и интернет-провайдеров средствами массовой информации и субъектами в сфере медиа. Обязательства по блокировке сайтов и страниц возложат на них.

Расширение полномочий Нацсовета

После принятия закона, Регулятор получит практически неограниченные полномочия и сможет:

требовать от платформ общего доступа (YouTube, Telegram, Facebook, Instagram и даже файлообменники вроде Dropbox) ограничить доступ к информации (попросту - заблокировать) от того СМИ, к которому были применены санкции;

требовать от поисковых систем исключать из поиска и блокировать выдачу "санкционной" информации;

решать, кого и как штрафовать, лишать лицензии, запрещать деятельность и вещание на территории Украины.

Что запретят

В случае положительного голосования, в украинских СМИ запрещены будут материалы, которые

оправдывают или пропагандирует терроризм и войну;

призывают к нарушению территориальной целостности Украины, насильственному захвату власти;

разжигают вражду или ненависть по национальному, расовому или религиозному признаку, дискриминационные высказывания, подрывают или высмеивают гендерную идентичность, сексуальную ориентацию или физические недостатки;

унижают государственный язык или показывают пренебрежение к нему;

отрицают или оправдывают преступный характер коммунистического и нацистского режимов (исключение - случаи, связанные с развитием украинской науки и культуры);

оправдывают деятельность советских органов госбезопасности, установление советской власти на территории Украины, преследования участников борьбы за независимость.

Также будут запрещены материалы, травмирующие детей, контент без возможности родительского контроля, видео жестокого обращения с животными. Под санкции попадут отказ раскрывать структуру собственности медиа и публиковать выходные данные и отказ в проведении проверки.

Блокировка

После решения Нацсовета по ТВ и вещанию вердикт в вопросе блокировки медиа будет ставить окружной админсуд города Киева.

Слушания будут идти по сокращенной процедуре и независимо от того, установлен ли владелец того или иного сайта.

Окончательное решение суд должен принять в течении 30 дней, но в экстренных случаях, когда речь идет о национальной безопасности Украины, иск должен быть рассмотрен в течение всего двух дней.

На апелляцию и кассацию отводят 10 рабочих дней, причем пострадавшему СМИ оспаривать блокировку придется не в самом суде, а в Нацсовете - если регулятор сочтет нарушения устраненными, то снова обращается в суд. И только после повторного вердикта сайт будет разблокирован.

Стоит отметить, что в настоящий момент заблокировать сайт можно лишь после того, как будут доказаны в юридическом порядке случаи нарушения закона - например, расследованы уголовные дела по контенту сайта.

СМИ государства-агрессора

Отдельным разделом определяются ограничения, связанные с вооруженной агрессией, которые действуют с момента признания Радой определенного государства государством-агрессором.

Все нарушения этих пунктов автоматически признаются грубыми. Закон в отношении такого государства запретят распространять:

материалы, содержащие популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора, ее должностных лиц, лиц и организаций, контролируемых государством-агрессором, и их отдельных действий, оправдывающих вооруженную агрессию, аннексию территории Украины, нарушение территориальной целостности, суверенитета Украины, в том числе публичное отрицание указанных действий; недостоверные материалы о вооруженной агрессии и действий государства-агрессора, ее должностных лиц, лиц и организаций, контролируемых государством-агрессором, в случае, если следствием этого является разжигание вражды и ненависти или призывы к насильственному изменению территориальной целостности или конституционного строя; программы и материалы (кроме информационных и информационно-аналитических), среди участников которых являются лица, внесенные в Перечень лиц, которые создают угрозу национальному медиа-пространству Украины. Этот перечень будет утверждать Нацсовет.

В ОБСЕ уже выразили обеспокоенность законопроектом, отметив, что штрафы и блокировки согласно текущей редакции можно будет осуществлять "на основе очень широких и размытых формулировок".