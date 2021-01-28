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(Не) Дай Бог: в школах хотят ввести урок христианской этики

Андрей Софин

журналист

28 января 2021, 15:32

Среди родителей школьников разгорелся спор, нужно ли с сентября детям вводить новый обязательный предмет - христианскую этику.

школьники, школа
Украинским школьникам хотят преподавать религиозный предмет на обязательной основе / flickr.com

В Украине разгорается очередной скандал, расколовший общество. На этот раз – по линии религиозной.

Причиной ожесточенной дискуссии в Сети стала вынесенная на общественное обсуждение идея Министерства образования ввести в украинские школы обязательное преподавание христианской этики.

13 января МОН опубликовало на своем официальном сайте проект Типовой образовательной программы для 5-9 классов учреждений общего среднего образования. Камнем раздора стало то, что среди прочих туда затесался предмет под названием "Этика / курсы морального направления".

Предполагается, что в случае его утверждения, дети 5 и 6 классов обязаны будут час в неделю посвящать изучению такого курса.

При этом школа при участии родителей должна будет выбрать одно из нескольких направлений:

  • Этика;
  • Основы христианской этики;
  • Христианская этика в украинской культуре;
  • Библейская история и христианская этика.

Стоит отметить, что хоть идея и прозвучала, выглядит она сейчас как голый каркас – неясно, кто будет эту дисциплину вести, как будут готовить педагогов, не показана программа и даже учебный материал, который школьникам будут излагать. Но при этом уже известно, что предмет будет внесен в инвариантную часть образования – то есть, за его освоение будут ставить оценки, вносить их в табель, принимать экзамен.

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Одна из популярных картинок у противников дисциплины, часто фигурирующая в дискуссиях

Что говорит Конституция?

Украина, согласно Основному закону – светское государство, в котором каждый гражданин имеет право исповедовать любую веру или не исповедовать никакой. Церковь и религиозные организации отделены от государства, а школа - от церкви. Никакая религия не может быть признана государством как обязательная, претендовать на доминирование в государстве, быть официальной идеологией правительства. Также не может быть преследований или дискриминации по религиозному признаку.

Юридически, обязательные предметы о моральных ценностях какой-либо одной религии автоматически нарушают права атеистов и тех, кто исповедует веру, отличную от христианской.

Сторонники нового предмета призывают писать письма в МОН Украины со словами поддержки идеи Шкарлета

А что по факту?

Несмотря на всю светскость, Украина была и остается верующей, преимущественно православной страной. Согласно соцопросам, в Украине христиан больше двух третей общества. Христианские праздники, как православные, так и католические, уже давно являются выходными на государственном уровне, и даже президент, вступая в должность, дает клятву на Пересопницком Евангелии.

Читайте такжеКак работают школы, детсады и вузы после локдауна: все запреты и ограниченияВ 2019 году "Центр Разумкова" провел опрос "Религия и церковь в украинском обществе", согласно которому верующими себя назвали 76% опрошенных. Большинство - православными (64,9%), почти каждый десятый - греко-католиком (9,5%). "Просто христианами" себя назвали 8%. Иудеев, мусульман, римо-католиков и протестантов – 0,1%, 0,1%, 1,6% и 1,8% соответственно.

Что говорят граждане

Позиции обеих сторон имеют право на жизнь. Сторонники веры напирают на то, что благодаря этой дисциплине дети станут добрей, честней и моральней. Противники в свою очередь вспоминают, что вера – личное дело каждого человека, предлагая родителям заниматься нравственным обликом ребенка самостоятельно дома или отдавать его в приходскую гимназию.

Сторонники нового предмета объясняют, что нельзя воспитать высокоморального, честного, порядочного человека без религии. Противники возражают, что вера – для церкви, школа – для получения знаний, и что большинство агитаторов "за" даже Библию в полном объеме не осилили.

Сейчас в группе Всеукраїнський Собор призывают писать письма в Минобр с требованием ввести предмет, в группе БАТЬКИ SOS призывают писать и требовать - но уже отказаться от него.

За предмет

Владимир Писоченко:Полностью поддерживаю внедрение данного предмета. На самом деле, наше общество уже насколько безнравственное и извращенное, что уже даже не удивляешься тому, что происходит с нами. Мы называем себя христианским государством, а когда нам предлагается научить наших детей здоровой морали, поведению и элементарным принципам добропорядочности, что в себя и включает данный предмет, светские украинцы подняли гвалт. Друзья, христианство это не пять праздников в год, это стиль жизни.

Александр Богданов: Нет, лучше изучать гендерологию, как превращаться из женщины в мужчину и наоборот, а еще во множество других вариантов. А христианам, которые именно против этого пытаются бороться в образовании, натянуть намордник и говорят, что Бог создал женщину и мужчину только в своих церквях. А в школах пусть детей учат, что мы сами себе боги, и можем жить как угодно, или по законам, которые мы сами себе придумаем. Вот Байден подписал приказ, что мужчинам, считающим себя женщинами, можно заходить в женские туалеты и раздевалки, значит, можно, потому что это сам Байден сказал да ЛГБТ-сообщество требует! А не какой-то там Бог да отсталые средневековые христиане. Просто смешно. Мы же живем в безбожном (безумном) обществе, поэтому Богу не место в школе, на улицах, в судах, госучреждениях и т.п. В этих местах мы будем чудить как нам заблагорассудится. Да вообще, какая там христианская этика? А то будут там учить, что какой-то Бог говорит нам любить, уважать друг друга, а если еще скажут, что кто-то там умер за нас на кресте, чтобы освободить от какого-то зла, то это вообще ужас! Лучше самих тех христиан распять, а то говорят глупости, говорят, что в женский туалет мужикам нельзя! А если очень хочется, что тогда делать!?

Наталья Кравчук: Наше общество деморализуют при помощи навязывания различных извращений вроде терпимости к однополым отношениям и т.д. и т.п. Украина преимущественно христианское общество. Нам необходимо вкладывать в детей христианские ценности. Это поможет им ориентироваться в жизни и распознавать, где добро где зло.

Против предмета

Ольга Ильницкая: Я против, потому что церковь у нас от Государства и так много предметов в неделю выходит аж 32 урока. Лучше математику увеличьте, чем какую-то этику.

Сруль Шмульский: Оставьте государственные школы в покое! Все желающие всегда могут посещать воскресные школы и водить туда своих детей.

Олеся Мороз: Снова подмена понятий и манипулирование. Откройте глаза и включайте мозг. Все, что хотят ввести в школах должно быть в семье и в церкви. А вместо этого будут деньги капать заинтересованным лицам, а ваши дети будут меньше учиться тем вещам, которые учат именно школы.

Людмила Кружкова: Уровень культуры и этики у детей этот курс не поднимет. Как разговаривают дома взрослые - вместо слов только мат, так разговаривают и дети. Вырастет мой сын и дочь и решат, какую веру им исповедать. 8 класс - 8 уроков, ребенок 13 лет в школе с 8 до 15-35, так работают взрослые люди, а не учатся дети. Пусть меняют программу обучения.

Чего ждать дальше

Наиболее логичным на первый взгляд выходом является перевод предмета из разряда обязательных в факультативные. Однако таковые существуют и сейчас.

Впрочем, какое решение принято не будет, эту котлету прокрутить обратно в фарш не получится – прозвучавшая инициатива стала водоразделом, за которым у сторон не нашлось компромиссов. И в случае, если урок станет обязательным, и в случае, если его так и не введут, останутся тысячи недовольных - как самим решением, так и продавившей его стороной.

Читайте такжеИсчезновение старшей школы в Украине: что и когда изменитсяДругой непреложный факт - в Украине всё, за что берется государство, превращается в треш, угар и полную противоположность изначальным целям. Патриотическое кино оборачивается "творчеством" им. режиссера Сенцова, борьба с коррупцией - неприкасаемыми коррупционерами. Квоты на ТВ и радио – бегством молодежи в Ютуб на каналы Дудя и Моргенштерна, призывы к единству – расколом общества по всем направлениям. Потому подозрения, что вместо полезного душеспасительного предмета дети получат нечто прямо противоположное, превращающее честные духовные искания в обязаловку и канцеляризм, вполне обоснованы.

Как бы там ни было, новая программа - с "этикой" или без неё - начнет действовать с 1 сентября 2022 года.

христианство уроки среднее образование
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