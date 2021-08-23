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"Вернулись к стадии глубокой обеспокоенности": что показала Крымская платформа

Анастасия Кучкина

журналист

23 августа 2021, 19:36

Тема Крыма оказалась далеко не первой в списке обсуждаемых.

Крымская платформа
Саммит Крымской платформы / Офис президента

В понедельник, 23 августа, в Киеве состоялся учредительный саммит Крымской платформы - мероприятия, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским с целью мирной деоккупации полуострова Крым. Однако его вряд ли можно назвать успешным - об этом свидетельствует как представительство европейских стран, большинство которых прислали свои делегации "для галочки", так и подписанная декларация о намерениях, выполнения которой не стоит ожидать в ближайшее время.

Кто приехал на саммит

Всего в мероприятии приняли участие представители 46 стран. Но первых лиц государств среди них оказалось не так много. В частности, в Киев для участия в Крымской платформе прилетели президенты только девять стран - Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Словакии, Венгрии, Молдовы, Словении, Финляндии. Четыре государства - Румыния, Грузия, Хорватия, Швеция - прислали своих премьер-министров, и еще две - Чехия и Швейцария - отправили в Киев глав парламентов.

Ряд государств, в частности, Турция, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория, Северная Македония - были представлены на уровне министров иностранных дел, от Португалии присутствовал министр обороны.

От США на Крымской платформе присутствовала личный посланник президента Джо Байдена – министр энергетики Дженнифер Гренголм.

Примечательно, что министров, отдаленных от проблематики, прислали и другие ключевые партнеры Украины. В частности, Германию, несмотря на визит днем ранее канцлера ФРГ Ангелы Меркель, представил даже не глава МИД, присутствие которого оговаривалось накануне, а министр экономики и энергетики Петер Альтмайер. Франция, которая ранее намеревалась прислать главу своего международного ведомства, тоже ограничилась присутствием непрофильного министра торговли. Тому же примеру последовала и Великобритания, которая вместо министра обороны в последний момент снизила свое присутствие до уровня чиновника министерства иностранных дел - представителя по делам Европы и Америки МИД Венди Мортон.

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"Министр иностранных дел в любом правительстве – это лицо со специальным рангом: и права, и авторитет, и полномочия у него всегда выше, чем у других министров. Но тут проблема в специфике мероприятия. Просто министр, который не является причастным к теме мероприятия – это как демонстрация того, что тема глубоко безразлична и участие всего лишь формальное. Замену министра иностранных дел на министра обороны или спецпредставителя правительства еще можно было как-то понять, хоть это и считается понижением представительства. Но когда присылают министра энергетики, который сразу же, не особо скрываясь, ведет переговоры – это признак того, что к самой акции отнеслись с неприятием", - объяснил Главреду политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил.

И добавил, что большинство стран могло отказаться от высокого представительства ввиду отсутствия конкретики в наполнении саммита, потому что мероприятие, вероятно, было воспринято как сугубо декларативное.

"Это – плохой знак для Украины, который демонстрирует нежелание поддерживать ранее задекларированную проукраинскую позицию. Фактически страны вновь вернулись к стадии глубокой обеспокоенности", - считает Чорновил.

В то же время, по словам политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, представительство других стран на саммите Крымской платформы показал настоящий круг союзников Украины.

"Страны, чьи президенты и премьер-министры присутствовали на саммите, рассматривают Украину, в том числе, как способ защиты себя. И вокруг этого в дальнейшем можно выстраивать отношения с этими странами. В то же время, уровень присутствия Германии, Франции и ряда других стран Евросоюза показал, что Украине нужно выстраивать с ЕС прагматичные отношения – если от нас чего-то хотят, мы должны получить что-то взамен", - считает Загородний.

О чем говорили

После того, как саммит открыла певица Джамала, вступительное слово взял президент Зеленский. Он заявил о том, что вопрос Крыма не должен исчезнуть с международной повестки дня еще на семь лет. "Потому мы предлагаем уже сегодня сосредоточиться на практической работе и координации усилий по очень конкретным вопросам, среди них, прежде всего, усиление санкций, и защита прав человека, и преодоление экологических и экономических последствий оккупации, обеспечение свободы навигации в Черном и Азовском морях", - сказал Зеленский и призвал стран-участников определить своих уполномоченных представителей, которые будут поддерживать связь с созданным офисом Крымской платформы и координировать его работу.

Кроме того, Зеленский публично признал, что Украине вряд ли удастся самостоятельно вернуть Крым.

"Мы осознаем, что наедине наша независимая страна, Украина, никогда не сможет вернуть Крым. Нам нужна действенная поддержка на международном уровне и поддержка на новом уровне вопроса деоккупации украинского полуострова. Сегодня необходимы дальнейшие действенные шаги для освобождения Крыма, наши общие усилия смогли бы избавиться от вооруженной агрессии и остановить агрессию на временно оккупированных территориях, и это не только Крым – это и временно оккупированные территории украинского Донбасса", - заявил Зеленский гостям саммита.

Читайте такжеЖесткие обвинения и угроза новых санкций против РФ: что говорили участники Крымской платформыНо несмотря на заданный украинским президентом тон беседы, многие из выступавших на саммите говорили о том, кто на что горазд – тема Крыма оказалась далеко не первой в списке обсуждаемых.

В частности, кроме общих фраз о необходимости деоккупации Крыма, усилении санкций против России, приглашенные гости много говорили "о своем" - так, президент Венгрии Янош Адер говорил о притеснении венгерского нацменшинства, воздержавшись от какой-либо критики России. "Мы поддерживаем Украину на пути к продвижению к решению этого конфликта, и думаю, что нам надо намного больше терпимости и настойчивости, чтобы в мирный способ решить вопрос Крыма", - добавил глава Венгрии.

В свою очередь, представитель Германии сместил акцент в сторону газового вопроса. "Мы не позволим превратить Крым в слепое пятно на карте. Мы абсолютно вместе с Украиной, вместе с ней, и мы вместе осуждаем эту аннексию, и мы призываем к новым переговорам, к возобновлению государственных границ", - заявил Альтмайер.

Ключевым результатом саммита стало подписание всеми участниками декларации, которой зафиксировано непризнание незаконной аннексии Крыма Россией, обязательство рассмотреть дополнительные политические, дипломатические ограничительные санкции в отношении России в случае дальнейшей агрессии, а также объединение усилий всех стран-участниц платформы для укрепления безопасности и стабильности в Черноморском регионе.

Кроме того, этим документом впервые на международном уровне Российская Федерация признана государством-оккупантом и, в соответствии с нормами международного гуманитарного права, она должна немедленно прекратить нарушения прав человека в оккупированном Крыму, обеспечить уже сейчас беспрепятственный доступ в Крым для международных гуманитарных и правозащитных организаций.

По мнению Чорновила, как и ожидалось, текст декларации не несет в себе никакой конкретики. А потому подписанный документ не имеет никакой юридической силы. "Декларации являются волеизъявлением их подписантов. Как правило, когда подписывают декларацию, этим демонстрируют свое согласие с позициями и готовность к действиям, которые описаны в подобных документах. Потому кто-то в дальнейшем должен будет на их выполнении", - отметил Чорновил, добавив, что в дальнейшем подвижки в вопросе Крыма напрямую будут зависеть от последующих действий украинских властей.

Россия продолжит угрожать Украине, но лишь словесно

Стоит отметить, что мероприятие было в штыки воспринято Россией – в частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал саммит антироссийским и "чрезвычайно недружественным мероприятием".

Однако, как уверяют эксперты, опрошенные Главредом, ждать от России какой-либо жесткой реакции, и, тем более, решительных мер в вопросе Крыма – преждевременно.

Читайте также"Активно обсуждала и комментировала": Зеленский подколол РФ, позвав на Крымскую платформу"Реакция России подтверждает, что несмотря на все их разговоры, Крым никогда не будет признан российским. Но Россия больше ничего не может сделать – разве что кричать в бешенстве", - убежден Тарас Загородний.

"Каких-то действий со стороны РФ вряд ли стоит ожидать – все ограничится заявлениями. Но сам факт проведения Крымской платформы Россию очень раздражает, а значит в этом плане цель достигнута", - соглашается с коллегой и политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

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Тарас Чорновил Владимир Зеленский Тарас Загородний Андрей Золотарев новости Украины Крымская платформа
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