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Голый популизм: почему власть объявила войну Вконтакте, но никого не накажет

Анастасия Кучкина

журналист

26 сентября 2020, 14:00

Эксперты, опрошенные Главредом, считают, что для учета украинских пользователей, пользующихся соцсетью Вконтакте, у государства, как минимум, не хватит ресурсов.

Логотип ВКонтакте
Российская соцсеть Вконтакте / ВКонтакте

В Украине собрались бороться с пользователями соцсети Вконтакте с помощью полиции. А именно – взяв их на учет правоохранителей. Такое предложение высказал секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов.

"Если они и дальше будут распространять русский контент на территории страны, то они будут иметь определенные проблемы уже непосредственно с нашей Нацполицией, с нашими силовыми структурами", - сказал Данилов.

Реакция самой соцсети не заставила себя долго ждать.

"Мы выступаем категорически против преследования людей за посещение ими социальных сетей, информационных ресурсов и распространение личного мнения", - заявили в представительстве запрещенной в Украине соцсети Вконтакте и подчеркнули, что у людей должно быть право пользоваться любыми ресурсами, а Вконтакте будет отстаивать интересы зарегистрированных в соцсети пользователей по всему миру.

Как будут считать пользователей запрещенной в Украине соцсети и насколько законны действия властей – узнавал Главред.

Технически можно, но незаконно

Эксперты отмечают, что теоретически есть несколько способов для закрытия российских соцсетей в Украине.

"Существует специальный софт для мониторинга социальных сетей. Программное обеспечение сканирует сеть, распознает логотипы, изображения, объекты, лица и тому подобное. Также встроена функция мониторинга сообщений: ключевые слова, хэштеги, геолокации и тому подобное. Украина сегодня собрала достаточно много данных о своих гражданах - этому активно помогли государственные банки (фото при подписании договора на кредит или обслуживание в этих банках), социальные информационные системы (фото на ученический билет, например, или свидетельство о постановке на учет в военкомате если речь идет о подростках, фото на id-карты), а также приложения вроде Дії", - рассказал Главреду член наблюдательного совета Intecracy Group Юрий Сивицкий.

Глава Винницкой ІТ Асоциации, руководитель R&D Center Winstars Technology Дмитрий Софина объясняет, что технически закрыть доступ к ВКонтакте через VPN и другими методами невозможно. Потому, по его мнению, наиболее реалистичный способ учета пользователей, которые "грешат" российскими соцсетями - сотрудничество с мобильными операторами и интернет-провайдерами:

"Это означает, что провайдеры могут считывать заходы на страницах Вконтакте в пределах трафика, даже при использовании VPN".

Однако, несмотря на обилие способов, их законность - под большим вопросом.

Читайте такжеМиссия невыполнима: почему идея отслеживания пользователей ВК обречена"Большинство интернет-провайдеров четко понимают, что для доступа необходимые правовые основания - то есть постановление следователя, решение суда, где должны быть указаны критерии поиска, технические параметры (домены, IP-адреса). Ведь даже если внедрялись санкции в 2017 году, многие провайдеры отказывались выполнять санкционные запрета, поскольку понимали, что это нарушает права их пользователей. Но если такие требования станут законными - тогда встанет вопрос колоссальных затрат, которые государство провайдерам не покроет ", - объяснил эксперт по вопросам кибербезопасности, исполнительный директор компании Berezha Security Константин Корсун.

То же касается и существования какой-либо ответственности в случае, если пользователя поймают с поличным за использованием российским соцсетей.

"Даже если выявить факт использования, то отсутствует юридическая база обвинения в пользовании сетью (т.е. нет ни штрафа, ни другой ответственности за использование запрещенных ресурсов конечными потребителями)", - добавил Софина.

Примечательно, что об этом открыто заявляют и сами правоохранители.

"Это в первую должна быть ответственность пользователей. Они должны понимать, что также нарушают законодательство. И действительно наши сотрудники с коллегами с других силовых структур работают над вопросом закрытия доступа к указанной сети", - заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

Сплошной популизм

Медиаэксперт Александр Глущенко считает, что в заявлении главы СНБО больше популизма, чем практики.

"Государству Украина и его представителям пора комплексно подойти к решению вопроса: начать диалог с Google, Apple об использовании геолокации для определенного перечня ресурсов, сервисов - запрещенных в Украине. Это самый действенный способ. Запрещать ничего не нужно, как и ставить на учет в полицию "анонимных" пользователей. В таком случае приложение "Вконтакте", "Первого канала", "Россия-24" будут недоступны для пользователей с регистрацией в Украине и украинских IP-адресов, как и кстати, видео на Ютуб канала Россия-24", - говорит Глущенко.

К слову, с предложением удалить приложение российской соцсети Вконтакте из App Store и Play market уже выступили в Минкульте.

Замдиректора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко напоминает, что об ответственности за пользование запрещенными сетями заговорили сразу после Указа об их запрете. В частности, тогдашний советник Авакова Шкиряк сообщал, что МВД будут разрабатываться законы о введении соответствующих санкций.

"Ввести наказание непосредственно к пользователям - за такое не возьмется ни один политик, поскольку:

  • а) введение штрафов в отношении людей будет негативно восприниматься обществом, тем больше мы говорим о штрафах, которые касаются молодежи
  • б) внедрение ответственности для пользователей за использование запрещенных сетей может привести к обратному результату - например, для рекламы тех же сетей.
  • в) подобные санкции могут привести к волне обвинений Украины в ограничении свободы слова на Западе

Петренко уточняет, что никто из политиков не возьмет на себя ответственность за инициации подобных санкций. Но основная проблема состоит в банальной нехватке кадров.

"Подобные инициативы будут требовать привлечения ресурсов киберполиции. А человеческих ресурсов там не хватает даже на существующие правонарушения - например, на отслеживание лиц, причастных к кибербуллингу и есть проблемы с поиском тех, кто занимается псевдоминированием через электронные сети. А здесь речь идет не о правонарушителях, а тотально обо всех пользователях социальной сети. Поэтому, даже учитывая человеческий фактор, осуществить такую ​​инициативу будет очень сложно", - резюмирует Петренко.

новости Украины ВКонтакте запрет российской медиа продукции антироссийские санкции СНБО Алексей Данилов Дмитрий Софина
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