Появится ли в Украине военная база Великобритании

В марте Верховная Рада продлила пребывание британских военных в Украине / GettyImages

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в недавнем интервью BBC Украина заявил о готовности Украины к размещению у себя военной базы Великобритании. Отвечая на вопрос журналиста, Кулеба отметил, что Украина не против, если в Николаевской области "десантируются и останутся" британские военные. Главред опросил экспертов о том, реально ли в Украине размещение иностранной военной базы и что это будет означать для Украины.

Кредит на катеры

Отметим, что в сентябре 250 десантников из 16-й десантно-штурмовой бригады Великобритании высадились на Терновском полигоне в Николаевской области в рамках совместных военных учений "Совместные усилия-2020".

Привлечение именно британских десантников глава украинского МИДа в этом же интервью объяснил тем, что Великобритания с первых дней российской агрессии предоставляла Украине "практическую поддержку".

Читайте такжеКак британская военная база поможет Украине отвадить от себя РоссиюПомимо гуманитарной помощи восточным регионам, особое внимание Великобритания в последние годы уделяла именно военной сфере – так, в течение 6 лет британские инструкторы помогали готовить морских пехотинцев и украинский спецназ. Кроме того, британские военные вот уже несколько лет подряд – активные участники международных военно-морских учений "Си Бриз", которые проводятся в Одессе под эгидой НАТО.

Но и на этом Великобритания решила не останавливаться, что вылилось в подписание между Объединенным Королевством и Украиной Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, в рамках которого также был подписан Меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах.

В частности, последним подразумевается получение Украиной кредита сроком на 10 лет на 1,25 миллиарда фунтов стерлингов от Британского экспортно-кредитного агентства. Как заявили в Офисе президента, это "должно существенно повысить эффективность и сократить сроки реализации совместных проектов в оборонной сфере, что является критически важным в условиях продолжающегося обострения ситуации в Черноморском регионе".

А именно, на эти деньги в Украине планируют запустить совместное британско-украинское производство ракетных катеров, причем корпусы двух первых таких суден будут построены на верфи неподалеку от базы ВМС Великобритании в Портсмуте. К слову, именно туда, на базу в Портсмут, в рамках официального визита несколькими днями ранее наведывался Зеленский. Остальные же будут строить (а позднее, и размещать) в Украине – верфь для постройки определит правительство по согласованию с британской стороной, а базироваться произведенные катеры предварительно могут в Очакове Николаевской области - именно там, неподалеку от строящегося при поддержке ВМС США Центра оперативного управления ВМС Украины, планируют на эти же кредитные средства построить и соответствующую портовую инфаструктуру.

Разрешено присутствие военных, но не стройка баз

Как отмечают эксперты, несмотря на активную вовлеченность британских военных в оборонную сферу, это вовсе не означает возможной постройки ими военной базы на территории Украины в обозримом будущем.

"Слова Кулебы – это просто заявление вежливости. Есть статья Конституции Украины, которая говорит о запрете создания иностранных военных баз на территории Украины. Потому Кулеба как дипломат сделал дипломатически вежливое заявление, понимая, что Зеленский как раз едет в Лондон и нужно с английской галантностью пообещать британцам то, что заранее нельзя выполнить. Целевой контракт на постройку кораблей, подписанный Зеленским, не имеет с постройкой базы ничего общего. Если он поможет заработать судостроительной отрасли, про которую государство сегодня не слишком заботится, это только пойдет нам на пользу", - объяснил слова украинского министра руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк Кость Бондаренко.

Читайте такжеУсмирить нахальную Россию: зачем Украине военная база в Азовском мореВ частности, речь идет о пункте 14 раздела XV "Переходные положения" Конституции Украины, которым ранее регулировалось временное размещение иностранных военных баз на территории Украины – согласно ему, использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных воинских формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой.

В свое время этот пункт был вписан ввиду пребывания в Крыму базы Черноморского флота РФ. Однако в 2019 году Верховная Рада приняла закон, которым закрепила в Основном законе стратегический курс государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в НАТО и исключила его. Тем не менее, запрет на размещение военных баз остался в 85 статье Конституции, по которой парламент принимает решение по допуску подразделений вооруженных сил других государств в Украину.

То есть, максимум, что сейчас могут разрешить парламентарии – допустить иностранцев к учениям, причем соответствующее решение парламент принимает ежегодно. Например, "визу" для британских военных на 2020 год Украина продлила в марте.

Буферная зона между НАТО и РФ

При этом, как отмечают эксперты, даже наличие базы и близко не означало бы для Украины возможного присоединения к НАТО. "Нас туда вряд ли возьмут по стратегическим и политическим мотивам, поскольку НАТО не будет вступать в вооруженное противостояние с РФ. В таком случае для НАТО это – блицкриг в одностороннем порядке. С военной точки зрения они понимают, что могут быстро разнести все вооруженные силы России, но тогда в политическом плане они лишаться образа врага", - говорит военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Читайте такжеКуда ушли миллиарды, или Почему военный сбор нужно отменитьСоглашается с коллегой и военный эксперт Олег Стариков, по мнению которого размещение военной базы могло бы быть возможным, если бы Украина претендовала на получение статуса ПДЧ или последующее за ним членство в Североатлантическом Альянсе. Тогда бы, по его словам, размещение базы было бы выгодным для Украины, так как украинские военные смогли бы, как минимум получить рабочие места.

"Но, с учетом того, что у нас существуют разногласия с рядом стран-членов НАТО, например, Францией и Германией, которые заявляли о том, что они не видят Украину в НАТО, а также Венгрией, с которой у нас не решен языковой вопрос, нам никакое членство в ближайшее время не грозит", - говорит эксперт.

По мнению Старикова, если решение о размещении базы будет принято в таких условиях, то тогда Украина может стать буферной зоной. "То есть территорией между РФ и странами НАТО, на которой происходят не только разведывательно-подрывные действия и противостояния спецслужб обеих сторон, но и, с большой вероятностью, боевые действия между стратегическими противниками. А это, в свою очередь, будет способствовать усилению политического, дипломатического и военного давления со стороны РФ", - считает Стариков.