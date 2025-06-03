Не все меня поймут: Анна Ризатдинова откровенно о спорте, маме, личной жизни и воспитании сына без мужа

Анна Ризатдинова много работает, чтобы ее академия имела успех.

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Анна Ризатдинова - новое интервью / коллаж: Главред

Анна Ризатдинова - не просто выдающаяся украинская гимнастка и бронзовый призер Олимпийских игр, но и человек с необычайной силой воли. Завершив спортивную карьеру, она не отошла от любимого дела, а основала собственную Академию художественной гимнастики, передавая свой опыт новому поколению.

В интервью Главреду Анна рассказала, как преодолевает хейт, как тренирует будущих звезд гимнастики, об искренних разговорах с мамой и принципах, которыми руководствуется в воспитании сына.

Расскажите, пожалуйста, какой период в вашей жизни был самым тяжелым и как вам удалось его преодолеть?

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Самых тяжелых периодов было несколько. Моя жизнь, я бы сказала, разделена на два раздела, на две отдельные жизни. Первая - это спортивная жизнь, спортивная карьера. И самым тяжелым было ежедневно побеждать себя. Что я имею в виду? Это невероятно сложно, и не все люди меня поймут - наверное, только спортсмены, которые каждый день преодолевают себя. Например, надо идти на тренировку - а в художественной гимнастике их две в день, с девяти утра до восьми вечера.

То есть целый день ты находишься в зале - шесть дней в неделю, а иногда и в воскресенье. Ты вообще не видишь нормальной жизни, не знаешь, что происходит в мире. Меняются президенты, что-то происходит - а ты этого не замечаешь. У тебя одна цель - медаль и стать лучшей.

Когда ты живешь в таком состоянии, очень трудно всегда оставаться сильной. Это и есть - побеждать себя. И это самое сложное. Потому что очень часто хочется сдаться, все бросить. Но снова и снова ты напоминаешь себе о своей цели, о том, ради чего все это. Кем ты хочешь стать. Я понимала: чтобы достичь чего-то, мне нужна олимпийская медаль. Я должна быть первым номером в стране. Я знала - иначе просто не смогу.

Как вы воспринимаете критику и что самое болезненное слышали в свою сторону? Помог ли вам спортивный опыт легче относиться к хейту?

Критика, я бы сказала, шла рядом со мной еще с детства. Сначала самое обидное было: "У тебя мама - тренер, поэтому ты занимаешь первые места". Потом начали говорить, что у меня фигура не такая. Хейт был всегда и везде - даже после завершения карьеры он никуда не исчез.

Были моменты, когда я действительно читала все это в открытом доступе - и это больно. Потому что как люди могут писать обо мне такое? Я же хорошая, я же совсем не такая, как они описывают.

Но потом, когда повзрослела, когда многое проработала с психологом, начала понимать: нельзя реагировать на подобные комментарии. Но, согласитесь, это очень трудно - когда читаешь что-то, что совсем тебя не касается, и при этом ничего не можешь с этим сделать. Отвечать на такое - еще хуже. Поэтому лучше просто пройти мимо. А чтобы действительно не реагировать - надо быть очень внутренне устойчивым, "проработанным" человеком. Потому что, поверьте, иногда люди могут так обидеть, что у тебя опускаются руки.

Но опять же, я поняла: мне хорошо. И мой психолог когда-то привел такую аллегорию: есть произведение искусства - картина или скульптура - но всегда найдется кто-то, кто захочет написать на ней: "Здесь был Вова", или "Здесь был Вася". И это правда. И вот таких людей, которые хотят, грубо говоря, что-то написать на моей странице, - их очень много.

Анна Ризатдинова / фото: instagram.com, Анна Ризатдинова

Кого считаете своим кумиром? Какие советы и наставления дали бы юным спортсменкам?

Сейчас у меня уже нет кумиров. Они были в детстве - Майкл Джексон и Анна Бессонова.Мне вообще очень нравятся истории выдающихся спортсменов. Я пересмотрела много фильмов, прочитала много книг - это вызывает у меня настоящее уважение.

Я понимаю, что только трудолюбивые дети могут чего-то достичь. То есть первое - это работоспособность. Не бояться прийти в зал даже в воскресенье, в свой выходной, чтобы поработать. Второе - полное доверие тренеру. Если тренеру не доверяют - ни родители, ни ребенок - если постоянно что-то не нравится, что-то не так, - это путь в никуда. Ничего не получится. Ребенок, который постоянно переходит из клуба в клуб, не добьется успеха. Ведь каждый тренер хочет воспитать самого лучшего спортсмена, но для этого нужна стабильность и командная работа.

И еще один очень важный аспект - ментальная подготовка. Это внутренняя работа над собой. Каждая спортсменка должна уметь анализировать свою работу, свои тренировки. Я считаю, что очень полезно вести дневник - записывать, что удалось, а что нет. Такой дневник помогает видеть динамику, понимать, что именно должен улучшить, и как лучше воспринимать замечания тренера. Это настоящее сокровище для спортсменки.

Вы поддерживаете связь со спортсменами, с которыми тренировались в Крыму? В ком-то разочаровались?

Если говорить о сейчас - такого нет. Я не поддерживаю связь именно с девушками, с которыми тренировалась, и многие уже уехали из Крыма. Но когда мы встречаемся - конечно, общаемся, и о Крыме также - это очень теплые встречи. С теми, кто непосредственно находится в Крыму, я уже не общаюсь. И я не разочаровалась ни в ком - меня больше раздражает сам факт оккупации Крыма.

Были ли у вас какие-то психологические травмы из-за спорта?

Травм из-за спорта очень много. Я не критикую художественную гимнастику - я за спорт, за большой профессиональный спорт. Он дал мне очень много. Но я была одной из первых, кто вообще заговорил о другой стороне медали - о том, что стоит за всеми этими достижениями. О том, как тяжело нам, спортсменам, особенно в художественной гимнастике, где нет ни каникул, ни перерывов. Девушки тренируются из года в год, по 18-19 лет напролет.

Я смотрю на спортсменов, которые завершили карьеру, и вижу, как им тяжело. Я уже сейчас хочу сказать даже тем, кто еще выступает: нужно не только тренироваться, но и готовиться - создавать фундамент на будущее.

Мы много раз общались с разными спортсменами, например, с футболистами - и этот период перехода очень сложный. Кто-то просто "тонет". Это правда. У нас есть великие спортсмены, но мы их забываем, не знаем, не поддерживаем. И, к сожалению, для кого-то это норма.

Мне, слава Богу, удалось пройти через первые травмы. Но я тоже чувствовала уныние, даже абсолютную ненависть.

И с мужчинами было так же. Я жила с убеждением, что мужчины отвлекают меня от Олимпийских игр. Но дальше... Не существует какого-то выключателя, чтобы нажать кнопку - и все изменилось в голове: мол, теперь мне нужен мужчина.

Все эти установки - их действительно очень много. Они помогали мне в спорте, но в реальной жизни ужасно мешают. И все это нужно глубоко прорабатывать.

Анна Ризатдинова / фото: instagram.com, Анна Ризатдинова

Какие были ощущения после завершения профессиональной гимнастической карьеры, что вам захотелось сделать в первую очередь?

После завершения карьеры, если честно, я была очень рада. Наконец-то я пожила настоящей жизнью - где-то полгода так, как мне хотелось. Я наслаждалась всем: подруга забрала меня в Дубай. Это был 2016 год. Она сказала: "Все, теперь ты отдыхаешь".

Мы столько ели! Я была в Дубае впервые, и на завтрак у меня были торты, и на обед торты. Я по-настоящему ничего не делала. И это меня радовало.

Но потом мне стало грустно. Ведь ты же привыкла к постоянной активности, к движению. И вдруг - пауза. А там уже другие девушки завоевывают медали, о тебе понемногу забывают. И это начинает раздражать.

Тогда и пришло осознание: пришло время развивать себя, свой личный бренд.

Вам удавалось строить личную жизнь во время спортивной карьеры? Ведь ежедневные тренировки и частые соревнования занимают большую часть времени в жизни спортсменов.

У меня не было отношений - я сама сознательно отказалась от любых отношений с мужчинами. Вообще, я впервые поцеловалась уже после Олимпиады.

Это было мое собственное решение - я считала, что отношения мне будут мешать. На весах была олимпийская медаль, и я четко осознавала: я не готова променять ее на отношения.

Ваше сердце сейчас свободно, или все же есть мужчина, который смог его покорить?

Пока мое сердце свободно. Пока что... Сейчас в моей жизни нет никого, но я могу сказать одно: за последнее время я очень глубоко проработала себя - и продолжаю это делать.

Сейчас я четко понимаю, какой мужчина мне нужен. Это должна быть сильная личность - духовно и морально. Человек, который имеет статус выше моего, который реализован, уверен в себе и сильнее меня.

Только тогда, я верю, появится настоящий баланс. Ведь, по правде говоря, очень непросто найти кого-то, когда ты - сильная женщина, которая еще и самостоятельно воспитывает ребенка.

Анна Ризатдинова с сыном / фото: скрин instagram.com, Анна Ризатдинова

Какой разговор с мамой был самым откровенным и о чем разговариваете с ней чаще всего, когда встречаетесь?

С мамой мы видимся очень редко - где-то раз в год. И тогда она встречается с внуком. Мы немного говорим о гимнастике, но в основном - о жизни, о чем-то девчачьем.

На самом деле мне очень не хватало мамы как подруги во время спортивной карьеры. А сейчас мы можем просто поговорить о шопинге или каких-то легких темах - и это очень ценно для меня.

Анна Ризатдинова с мамой / фото: скрин видео

Какой мамой вы себя считаете: строгой или доброй? Возможно, у вас есть особые принципы воспитания? Поделитесь, пожалуйста.

Я для Ромы - друг. Я не строгая мама, уже хотя бы потому, что когда мама воспитывает сына сама, то баланса уже нет. То есть мама автоматически становится и мамой, и папой. Она должна быть сильной, дисциплинированной и так далее. Вот поэтому я стараюсь балансировать. Я обожаю своего сына, готова ему все-все подарить и отдать. Но бывает, что забираю планшет или даже пульт от телевизора. Такие у него наказания - не такие жесткие, как были у меня в детстве.

Он у меня активный мальчик, занимается спортом. Чему-то он учится у меня, а что-то - я у него, и мне это нравится. Кстати, Рома часто ходит со мной в зал и видит, как девочки работают.

Следите ли вы за гимнастками на мировой арене? Какие спортсменки вам нравятся сейчас?

Конечно, я слежу. Не могу сказать, что очень часто, но за чемпионатом Европы, мира и Олимпиадой - обязательно. Сейчас очень много мощных гимнасток. Это только начало сезона, до Олимпийских игр еще рано делать прогнозы. Я просто помню, как в 2013 году вышла и включилась на все сто, а потом уже выложилась на Олимпиаде. Мне нравятся новые лица, если честно, в этом сезоне.

Анна Ризатдинова / фото: instagram.com, Анна Ризатдинова

Аня, вы открыли свою академию. Расскажите, быть гимнасткой труднее, чем быть тренером? Чем и как вы вдохновляете своих воспитанниц?

Моя академия - это мой второй ребенок. Вы не представляете, сколько времени, здоровья и нервов она у меня отнимает. Это не та история, когда я открыла, наняла кучу работников и не вмешиваюсь в тренировочный процесс. Я непосредственно в середине этого процесса, и от меня зависит очень многое. Тем более, что у нас уже три филиала и очень много детей. Это как живой организм - каждый день что-то случается: от ковров и света до детей.

Это большая ответственность, от которой я часто устаю. Здесь я тоже стараюсь держать баланс. Потому что родители бывают разные: есть благодарные, которые понимают, с кем работают и куда отдали своего ребенка. А есть такой тип родителей, которые всегда всем недовольны. С такими очень трудно - они буквально высасывают из тебя энергию. Но я точно могу сказать: в академии мы все делаем с любовью к детям. Мы стоим за них горой.

Что тяжелее - быть гимнасткой или тренером? Наверное, и то, и другое тяжело по-своему. Иметь академию - очень интересно. У тебя уже нет физической нагрузки, но есть постоянный мозговой штурм.

Я мотивирую своих девочек, показываю им примеры других гимнасток, рассказываю их истории. Когда наша девочка что-то потеряла на ковре и сидит, плачет - я говорю: "Как ты думаешь, гимнастка на Олимпиаде не плакала, когда что-то потеряла? Плакала. И ничего, пошла дальше". Я объясняю, что когда ты не заняла первое место - это нормально. Говорю: "До 20 лет я сама занимала 26-е место". А тут девочки занимают второе и плачут. Объясняю все, но кто-то понимает, а кто-то - нет.

Анна Ризатдинова / инфографика: Главред

Кто такая Анна Ризатдинова? Анна Ризатдинова - украинская художественная гимнастка, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в индивидуальном многоборье, чемпионка мира по упражнениям с обручем (2013), многократный призер чемпионатов мира и Европы, других международных соревнований.

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