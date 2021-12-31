Золото, земля, доллар или криптовалюты: во что в 2022 году украинцам стоит вкладывать деньги

Экономисты советуют украинцам в 2022 году хранить свои сбережения в золоте / depositphotos.com

Примерно треть украинцев (32%) не имеют вообще никаких финансовых сбережений, а четверти населения Украины (23%) сбережений хватило бы всего лишь на месяц. Об этом говорит социологическое исследование Research & Branding Group, проведенное в октябре 2021 года.

Те украинцы, у которых есть какие-то денежные сбережения, традиционно предпочитают хранить их в долларах США (40%) и евро (19%). Национальной валюте – гривне – доверяет лишь каждый десятый житель Украины (10%).

Однако, экономисты считают, что в 2022 году самыми надежными для хранения сбережений будут не доллар-евро и не криптовалюты, а драгоценные металлы, прежде всего, золото.

Эксперты объяснили Главреду, почему в новом году не стоит вкладывать свои средства в доллар и евро, насколько удачным решением будет покупка недвижимости или земельного участка, а также почему самым выгодным вариантом будет хранение сбережений в золоте.

Владимир Лановой Президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Реклама

Для рядовых украинцев ситуация ухудшается, потому что темпы инфляции в нашей стране очень высоки, и рабочих мест не хватает. Но при этом власть почему-то идет путем усиления давления на потребителей: растут налоги, устанавливаются такие законодательные нормы, которые позволяют банкам свободно отбирать деньги, объявлять кого-то банкротом, свободно списывать деньги или задерживать платежи.

Иными словами, банковская политика в Украине в дальнейшем будет направлена против потребителя и клиента. А банковская система выстроена так, что людям там нечего делать: риски очень высокие, услуги очень некачественные, а отношение к клиентам пренебрежительное.

В таких условиях ценным и надежным вложением остается только золото. Это универсальная ценность, так было во все времена. Вот и сейчас золото стало лучшим вариантом для хранения своих сбережений, поскольку во время любого кризиса золото останется своеобразным оберегом.

Олег Соскин Директор Института трансформации общества, экономист и политолог

В привычные для многих украинцев доллар и евро в 2022 году вкладываться однозначно не стоит, поскольку обесценение этих валют продолжится. Ведь и США, и Евросоюз по полной программе сегодня печатают "вертолетные деньги", и они продолжат это делать в новом году. Единственные валюты, которые можно покупать, – это фунты и швейцарские франки.

Также в 2022 году не стоит держать деньги в акциях. Если и держать, то только в тех акциях, которые точно не будут падать. Однако ни акций Google, ни акций YouTube, ни акций прочих технологических компаний это не касается. Потому лучше вернуться к акциям компаний, связанных, например, с продуктами питания.

Криптовалюта в новом году расти не будет. Раз падает Китай и азиатские рынки, значит, будет обвал и криптовалюты, в том числе биткоина. Да и романтизма по отношению к криптовалютам поубавилось. Так что в 2022-ом майнить их можно, но покупать пока вредно. Это – очень конъюнктурный актив.

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Землю стоит покупать только там, где не будет войны, а в Украине в земельные участки вообще пока нельзя вкладываться, потому что вся наша страна вполне может стать территорией боевых действий. Ведь теперь к давлению России, оказываемому на Украину, подключилась и Беларусь. А дальность полета ракеты, выпущенной ЗРК С-400, составляет около 450 км, при этом расстояние от белорусской границы до Киева – чуть более 200 км. Так же близко расположены и Львов, и Житомир, и Луцк, и Чернигов. Все эти города С-400 накрывает сразу. Более того, в 2022 году будет даже опасно вести сельское хозяйство.

Кроме того, не стоит инвестировать и в недвижимость, особенно в городах. Если будут нанесены прямые удары по Киеву, то кому эта недвижимость будет нужна? В случае наступления России большие города и облцентры будут обстреляны сразу. В таких условиях востребованы будут только какие-то общежития в небольших городах, куда будут бежать люди, а также логистические центры для беженцев.

Единственное, во что в 2022 году можно смело вкладывать деньги – золото, платина и серебро. Самое выгодное вложение – небольшие золотые слитки 999-ой пробы. Однако накапливать их нужно где-то за границей, не в Украине.

Все остальные вложения в 2022 году будут бесполезны.

Андрей Новак Глава Комитета экономистов Украины

Наиболее выгодным вложением для украинцев в 2022 году будет покупка недвижимости и земли.

Рынок земли в Украине уже открылся. И стоимость активов сейчас минимальна в виду того, что на украинской территории идут боевые действия – ниже она уже не будет никогда. Потому, если есть финансовые возможности, стоит покупать земельные участки под постройку дома или под сельское хозяйство.

Также стоит вкладываться в недвижимость, потому что стоимость квадратного метра сейчас минимальна. Дальше она будет только расти.

Читайте такжеПрощайте, доллар и евро, или Почему украинцам в 2022 году не стоит вкладываться в привычную валютуЕсли таких финансовых возможностей нет, тогда сбережения следует хранить в банковской системе, разделив их на три равные части: гривна (тут будут наибольшие проценты), доллар и евро. Либо другая "твердая" валюта.

Разделив деньги, вы обезопасите себя: если будет девальвация или ревальвация, на одной валюте вы выиграете, на другой проиграете. Так вы будете максимально защищены от любых рисков.

В любом случае, сбережения следует хранить в банковской системе, а не под подушкой – под подушкой проценты не насчитываются. Так вы лишь потеряете, поскольку эти деньги обесценятся, как минимум, на инфляцию.

Виктор Суслов Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины

В 2022 складывается новая ситуация в плане сохранения свободных денежных средств граждан. За 30 лет независимости украинцы привыкли к постоянной девальвации гривны (с момента введения в 1996 году она обесценилась более чем в 15 раз относительно доллара). Поскольку гривна девальвировала, население пыталось защищаться, сохраняя свои сбережения в долларах и частично в евро.

Новизна нынешней ситуации в том, что миллионы людей, которые пытались сохранить свои деньги в долларах, попали в сложное положение. Объем этих средств на руках у населения очень велик, по разным оценкам, от 35 до 60 миллиардов долларов. Эти люди попали в сложное положение, потому что доллар, как выяснилось, тоже стал быстро обесцениваться вследствие политики "денежного смягчения" Федеральной резервной системы США.

Читайте также50 гривен за доллар: почему гривна в 2022 году рискует улететь в тартарарыПроцентные ставки по доллару в мире, включая украинские банки, упали. Наши крупнейшие банки по депозитам в долларах дают ставки меньше 1%, нередко они устанавливаются на уровне 0,01% в год, т.е. на нулевом. И это при инфляции доллара в США более 6%.

То есть однозначно хранить сбережения в долларах и евро стало убыточно. В последние годы более выгодным было даже сохранять сбережения в гривне. Поэтому сегодня сложно кому-либо рекомендовать продолжать накапливать доллары как средство сбережения доходов.

Когда проявились новые тенденции, значительная часть этих средств стала перетекать в сферу покупки дорогой недвижимости. Однако здесь есть свои проблемы, связанные с тем, что цены на недвижимость тоже подвержены крайне сильным циклическим колебаниям, и, когда цены падают, можно понести серьезные потери. Плюс этот вид инвестиций – дело рискованное, часть новостроек в Киеве и Украине уже "заморожены". Это связано с ростом цен на стройматериалы: кирпич, стекло и т.д.

Впрочем, есть и другие направления вложений – гражданам доступна покупка драгоценных металлов через банки, допустим, золота. Вложение в золото может быть довольно неплохим решением в случаях, когда есть необходимость сохранить стоимость своих средств в длительных периодах времени – скажем, 10 лет и более.

Если же бизнес стремится себя как-то обезопасить и пытается вложить деньги, то вложения в определенные материальные ресурсы, которые долго хранятся без потери стоимости, на сегодня могут быть достаточно эффективны. Скажем, тот, кто занимается строительством, может закупать заранее стройматериалы, потому что со временем они дорожают.

Читайте такжеСтремительное погружение в пучину кризисов: что ждет Украину в 2022 годуЦелые страны сегодня скупают редкоземельные металлы (литий, титан и т.д.). Так, украинские титановые месторождения как объект интересов даже вошли в закон США по обороне. Американцы готовы скупать наши месторождения титана, понимая, что это перспективно: титан будет дорожать, а спрос на него в мире будет расти.

Этот пример показывает, что Украине даже не нужно беспокоиться о продаже своих природных ресурсов. Эти ресурсы – и газ, и титан, и марганец, и уран, и десятки других наименований ресурсов, которыми располагает Украина – будут либо выкуплены, либо как-то присвоены транснациональными корпорациями. Мы же сами останемся без этих ресурсов. Но Запад в этом как раз и заинтересован. Это общемировая тенденция.

Покупка земельного участка также, вероятно, является выгодным вложением. Однако покупка земли – это вид вложений для экономически активных и грамотных людей, как и любой другой вид производственных активов. Потому что объект собственности, который виден, числится в реестрах, в условиях, когда законодательство часто меняется, становится интересным для разных людей, начиная от простых бандитов, которые будут пытаться этот участок отобрать, и заканчивая государством, которое в любой момент может ввести дополнительные налоги на этот вид собственности, как это недавно было сделано в скандальном законопроекте № 5600.