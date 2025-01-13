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Зачем под ручку двери подкладывают монетку

Сергей Кущ
13 января 2025, 10:42
279
Этот трюк особенно эффективен на автомобилях, оснащённых современной системой блокировки замков.
Зачем под ручку двери подкладывают монетку
Зачем под ручку двери подкладывают монетку / Фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Почему оставляют монеты под ручкой авто
  • Чем это опасно

Монета, оставленная под ручкой автомобиля, на первый взгляд может показаться безобидной шуткой или элементом суеверий. Однако, на самом деле, это опасный приём, который используют злоумышленники.

Главред узнал, почему оставляют монеты под ручками машин.

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Что означает монета в ручке двери автомобиля?

Монета, размещённая под ручкой двери, служит способом блокировки полного закрытия замка. Это позволяет злоумышленникам позже легко проникнуть в салон автомобиля. Суть трюка проста: когда водитель запирает автомобиль, он может не заметить, что одна из дверей не закрылась полностью из-за постороннего предмета, пишут на форумах.

На некоторых машинах замок даже издаёт звуковой сигнал, подтверждающий постановку на сигнализацию, хотя дверь фактически остаётся открытой. Злоумышленник лишь дожидается ухода владельца, чтобы получить доступ к машине и её содержимому.

Почему оставляют монеты?

Этот трюк особенно эффективен на автомобилях, оснащённых современной системой блокировки замков. Даже продвинутые противоугонные устройства могут не заметить нарушения, если дверь технически не закрыта. Считается, что данный метод используется не только для краж из салона, но и для угона автомобиля.

Как избежать неприятностей

Чтобы защитить свой автомобиль, следуйте следующим рекомендациям:

  • Проверяйте ручки дверей перед уходом. Осматривайте все ручки на наличие посторонних предметов, включая монеты и другие мелкие вещи.
  • Подёргайте ручки после закрытия замков. Даже если монеты нет, это поможет убедиться, что двери заблокированы.
  • Обращайте внимание на царапины. Следы вокруг ручек могут указывать на попытки проникновения.
  • Используйте механические способы блокировки. Заблокируйте двери изнутри, а водительскую дверь закройте ключом.

Рекомендации экспертов

Эксперты сходятся во мнении, что трюк с монетой не столь эффективен против современных систем безопасности.

Сигнализация. На большинстве автомобилей сигнализация оповещает владельца о незакрытой двери.

Иммобилайзер. Даже если дверь осталась открытой, доступ к управлению машиной останется заблокированным.

Освещение. Свет в салоне, который не гаснет после блокировки, также сигнализирует о проблеме.

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