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Книжная полка: Corpus Monstrum - палп-фикшн и Лавкрафт в эстетской обертке

Андрей Софин

журналист

30 января 2020, 12:42

Арт, поднимающий набор несерьезных мистических историй до уровня высокого искусства.

Corpus Monstrum рецензия
Corpus Monstrum

Вообще, оригинальное название книги звучит как "Монстры и другие страшные истории", но издательство Zangavar остановилось на латинском Corpus Monstrum - сошедшем словно со страниц трактата "Молот ведьм" названии гильдии. Колоритная пара, отсылающая к Конан-Дойлю - режиссер-миллионер Лоуренс Сен-Джордж и его партнер в смокинге и рыцарском шлеме, бессмертный рыцарь Бенедикт из гильдии Corpus Monstrum - на 128 страницах противостоят чертовщине во всех её проявлениях.

Гэри Джанни, художник культового стрипа "Принц Вэлиант", обладатель премии Айснера за Batman: Black & White, дает полную свободу своему воображению. Это странное, но увлекательное путешествие в мир, населенный призраками звезд кино, пиратами-кальмарами (Дейви Джонса из "Пиратов Карибского моря" содрали отсюда), страдающими от обжорства демонами, йети и зомби-ковбоями. Мир изобретательный - один персонаж проживает в воткнутом носом в песок круизном лайнере, другой посреди викторианской архитектуры и машин 40-х годов достает из кармана мобильный телефон, в городском небе летает гигантский монстр, а на мостовую с печальным стуком падает дождь из черепов...

Конечно, несмотря на всю пестроту здешнего бестиариума и оккультных практик, особых откровений читатель не обрящет. С литературной точки зрения – это не шедевры, но достаточно безыскусные, пусть и занимательные истории, вроде тех, какими дети раньше любили с наступлением темноты пугать друг друга – гробы на колесах, черные портьеры и вот это всё, в данном случае сдобренное необходимой порцией иронии.

Главным же достоинством книги остается феноменальный рисунок, близкий и гравюрам Дюррера с Доре, и иллюстрациям Тенниела, и черно-белым киноужастикам старой школы, и сюррелиастичному "Une Semaine de Bonte" Эрнста - эффектный, богатый на детали, и, разумеется, выразительный – благородный рыцарь Бенедикт убедителен в каждом кадре, хоть Джанни ни разу не показывает его лица. В художественном смысле это шедевр, триумф пера и туши, который должен иметь на полке всякий любитель графических романов.

Несмотря на то, что истории MonsterMen выходили как приложение к серии Хеллбой, здешние сверхъестественные события оставались (и, конечно, останутся) в тени своего значительно более именитого собрата, так что их собрание под одной обложкой, да еще и в увеличенном "библиотечном" формате – большая удача.

Единственным недостатком локализованного издания является отсутствие рассказов Роберта И. Говарда, Кларка Эштона Смита, Персеваля Лэндона и других авторов, чьи имена много скажут людям, интересующимся фентези и мистикой. Они есть в оригинальной MonsterMen and Other Scary Stories с иллюстрациями Джанни. Зато издание от Zangavar может похвастать своим эксклюзивом – впервые изданной в цвете истории "Череп и снежный человек".

Corpus Monstrum обзор
Corpus Monstrum

Corpus Monstrum

Оригинальное название: MonsterMen and Other Scary Stories
Автор: Гэри Джанни
Издательство: Zangavar / Cobalt
Первый издатель: Dark Horse
Переплет: твердый
Кол-во страниц: 128
Формат: 305 x 235 мм

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комиксы Zangavar Corpus Monstrum Гэри Джанни Dark Horse Книжная полка
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