Книжная полка: "Люди-Икс. Великий Замысел" - лучшая интерпретация супергероики

Люди Икс: Великий замысел

"Сокровищница Marvel" - предупреждает и ничуть не врет обложка книги важного человека в индустрии, лауреата Айснера, автора прекрасной "Родословной хип-хопа" (лучшего комикса о музыке ever), который неожиданно решил сжато пересказать богатое наследие команды учеников Чарльза Ксавье.

"Люди Икс: Великий замысел" - это попытка каталогизации: выстроенная в хронологическом порядке краткая летопись, охватывающая 60 лет существования команды – от зарождения в 1963-м силами визионеров Ли и Кёрби, переосмысления в 70-х, возвращения Криса Клермонта на роль сценариста к 80-м и далее, по наши дни.

Под обложкой первого тома – два первых номера (в синглах выходят раз в полгода), история первого поколения: "золотой век", создание школы мутантов, формирование оригинальной пятерки, желто-черные костюмы, первые враги в виде c невозмутимой легкостью "позаимствованного" у DC Братства Злых Мутантов и Джаггернаута, появление Стражей и т.д.

Идея диктует темп – история тут крайне динамичная из-за масштаба охвата и скачет от одного ключевого события к другому. Кое-что переосмысляется (в частности, у Эда Пискора превращение профессора Ксавье в инвалида отличается от канона), какие-то моменты опускаются вовсе, а какие-то сводятся к одной-единственной странице. Но в одном из главных марвеловских эпосов было столько переосмыслений и ретконов, оборванных на полуслове историй и перетряхиваний состава, за которыми уследить даже фанату практически нереально, что данный компромисс выглядит отличным вариантом.

Отдельного упоминания заслуживает цветовая палитра. Marvel уже давно перекрашивают свой бэк-каталог (и речь не только о Marvel Masterworks), но Пискор подходит с совсем необычной стороны – он не только постарался воспроизвести дизайн комиксов тех лет, но и зернистость рисунка, текстуру и даже желтизну выцветшей дешевой бумаги.

Белое Яблоко отлично справилась с домашним заданием – тот же увеличенный формат, тот же интегральный переплет и бумага, соответствующие оригинальному изданию. В бонусах: первый выпуск X-Men авторства Кёрби и Ли, заново покрашенный Пискором, а также галерея комиксов о мутантах, которые автор рисовал в детстве.

В итоге получилась идеальная, шикарно иллюстрированная Википедия - "Великий Замысел" отлично суммирует все вехи в запутанной мифологии Людей Икс и является идеальной стартовой линией для ознакомления со вселенной тем, кто прежде иксменами не интересовался. Остается дождаться выхода в том же формате продолжения о втором поколении, где в команду приходят Шторм, Росомаха и Колосс, Джина Грей мертва а Магнето угрожает всему миру ядерным холокостом.

Люди-Икс: Великий замысел

Люди Икс. Великий Замысел

Оригинальное название : X-Men: Grand Design

Автор : Эд Пискор

Издательство : Белое Яблоко

Первый издатель : Marvel

Переплет : интегральный

Кол-во страниц : 120

Формат : 340 х 232 мм

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