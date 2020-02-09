Книжная полка: "Сорвиголова: Страх" - трогательная история о стойкости перед лицом потери любимых

Сорвиголова: Страх

Parallel Comics – удивительное издательство. У них бывают косяки (как незначительные, так и непростительные), их ценообразование способно вогнать в тоску кошелек любителя комиксов, но при этом они печатают исключительно хардкаверы, все их книги просто приятно держать в руках, у них лучшие суперобложки, плотная бумага и отличные краски, они вкладывают внутрь незначительные, но приятные бонусы, все их книги - произведения совершенно самостоятельные и завершенные, не требующие ознакомления с приквелами и не нуждающиеся в продолжениях.

Но, главное, у параллелей отличный вкус - они анонсировали Землю Икс, издали Silver Surfer: Parable, Фантастическую четверку Хикмана, Spider-Man: Reign, отобрали много годноты в Marvel OGN и вот теперь закрывают "цветную" квадрологию Джефа Лоеба и Тима Сейла , авторов иконических историй про Бэтмена.

Что-то в этой серии к прочтению обязательно (Паук), что-то можно смело пропускать (история Кэпа и Баки), Yellow — где-то посредине. Если "Одержимый рыцарь", "Долгий Хэллоуин" и "Темная победа" от дуэта были прорывом, расширившим и углубившим возможности комиксов как медиума, то ориджин Сорвиголовы – подчеркнутое в каждой детали искреннее ретро. Отсюда и рисунок, и желтый костюм протагониста (мало кто помнит, но Сорвиголова начинал свой путь в комиксах вовсе не в красном трико). Название же отсылает не только к костюму, но и играет со смыслами – в английском синонимом желтого цвета является страх, тогда как Сорвиголова известен, как "человек без страха".

Сорвиголова: Страх

Это меланхолический нарратив в жанре "такова жизнь", оформленный в виде длинного письма Сорвиголовы своей любимой, секретарше юридической конторы "Нельсон и Мёрдок" Карен Пейдж. Письмо, полное печали и романтики, и попыток примириться с потерями, написано после событий Born Again - и потому обреченное никогда не быть прочтенным. Оно составлено из воспоминаний Сорвиголовы о своем отце, и о Карен, ставшей жертвой маньяка по имени Меченый, и о том, как с её появлением в конторе образовался любовный треугольник. Правда, Карен уже нет на свете, и отца нет на свете, а Фогги и Мэтт уже давно не мальчишки, способные влюбиться в одну женщину и пытаться произвести на нее впечатление.

Экшна почти нет, рисунок акварельный и неброский, повествование немногословное и совершенно не супергеройское, а человек, рассказывающий историю - может и не несчастный, но точно не счастливый.

Сорвиголова: Страх

Намеренно старомодный, комикс течет, как сама жизнь, и похож на перебор в одиночестве старых фотокарточек — вот какими мы были в молодости; а вот как изменилась за годы наша улица; вот дорогой человек, которого рядом уже нет; вот потерянные друзья, а вот те, кто мог стать другом, да что-то не срослось; так выглядела мама без морщин; а вот все наши упущенные возможности и все годы, которых не вернуть.

Качество самого издания как всегда выше любых похвал: увеличенный формат, плотная финская бумага, утолщённый переплёт, отличные краски, ламинированная суперобложка, плакат, стикер, софт-тач-покрытие с тиснением.

" Страх " издан именно так, как заслуживает этого во всех отношениях прекрасная история, которая рекомендуется любителям Ремарка, Саши Соколова и Газданова.

Сорвиголова: Страх

Сорвиголова: Страх

Оригинальное название : Daredevil: Yellow

Автор : Джеф Лоеб, Тим Сэйл

Издательство : Параллель Комикс

Первый издатель : Marvel

Переплет : твердый + суперобложка

Кол-во страниц : 160

Формат : 275 х 185 мм

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