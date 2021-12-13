Умерла Энн Райс - автор романов Интервью с вампиром и Королева проклятых

Энн Райс (4 октября 1941 - 11 декабря 2021) / instagram.com/annericeauthor

Американская писательница Энн Райс скончалась 11 декабря 2021 года на 80 году жизни в городе Ранчо-Мираж, штат Калифорния.

Писательница умерла в больнице от осложнений, вызванных инсультом. У смертного Ложа писательницы находилась ее сестра Карэн и сын, также известный писатель, Кристофер Райс.

Он и сообщил поклонникам писательницы печальные новости о ее кончине: "Ранее сегодня вечером Энн скончалась из-за осложнений, вызванных инсультом. ... Невозможно оценить глубину горя нашей семьи. Как моя мать, она поддерживала меня безоговорочно — она научила меня принимать свои мечты и бросать вызов темным голосам страха и неуверенности в себе. Как писатель, она научила меня бросать вызов жанровым границам и отдаваться своим страстям.

В ее последние часы я сидел у ее больничной койки в благоговении перед ее достижениями и ее мужеством, погруженный в воспоминания о жизни. ... Младшая сестра Энн, Карэн, поцеловав ее на прощанье, сказала: "Это было веселое путешествие, детка". Я думаю, мы все можем с этим согласиться.

Давайте утешимся общей надеждой на то, что Энн теперь получит великолепные ответы на многие великие духовные и космические вопросы, поиски которых определяли ее жизнь и карьеру".

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Для широкой аудитории Энн Райс в первую очередь известна своим романом Интервью с вампиром, первым в цикле Вампирские хроники. В 1994 году был снят одноименный фильм по мотивам произведения Райс, в главных ролях которого снялись Том Круз, Кирстен Данст, Брэд Питт и Антонио Бандерас. Кинолента стала дважды лауреатом премии BAFTA, а также номинантом на Оскар в 1994 году.

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