Умерла Энн Райс - автор романов Интервью с вампиром и Королева проклятых

Создательница Вампирских хроник ушла на 80-ом году жизни.
Американская писательница Энн Райс скончалась 11 декабря 2021 года на 80 году жизни в городе Ранчо-Мираж, штат Калифорния.
Писательница умерла в больнице от осложнений, вызванных инсультом. У смертного Ложа писательницы находилась ее сестра Карэн и сын, также известный писатель, Кристофер Райс.
Он и сообщил поклонникам писательницы печальные новости о ее кончине: "Ранее сегодня вечером Энн скончалась из-за осложнений, вызванных инсультом. ... Невозможно оценить глубину горя нашей семьи. Как моя мать, она поддерживала меня безоговорочно — она научила меня принимать свои мечты и бросать вызов темным голосам страха и неуверенности в себе. Как писатель, она научила меня бросать вызов жанровым границам и отдаваться своим страстям.
В ее последние часы я сидел у ее больничной койки в благоговении перед ее достижениями и ее мужеством, погруженный в воспоминания о жизни. ... Младшая сестра Энн, Карэн, поцеловав ее на прощанье, сказала: "Это было веселое путешествие, детка". Я думаю, мы все можем с этим согласиться.
Давайте утешимся общей надеждой на то, что Энн теперь получит великолепные ответы на многие великие духовные и космические вопросы, поиски которых определяли ее жизнь и карьеру".
Для широкой аудитории Энн Райс в первую очередь известна своим романом Интервью с вампиром, первым в цикле Вампирские хроники. В 1994 году был снят одноименный фильм по мотивам произведения Райс, в главных ролях которого снялись Том Круз, Кирстен Данст, Брэд Питт и Антонио Бандерас. Кинолента стала дважды лауреатом премии BAFTA, а также номинантом на Оскар в 1994 году.
Читайте такжеУмерла испанская актриса - звезда сериала Просто Мария
Ранее певец Филипп Киркоров рассказал, почему считает брак с Пугачевой ошибкой.
Другие интересные новости:
- Владимира Дантеса нашли в ванной с сотрясением мозга
- "Это круто. Это, наверное, единственный смысл": Руслана заговорила о беременности и материнстве
- Катя Осадчая открыла фанатам, как выглядела в 17-летнем возрасте на подиуме модного показа
- Ошибочка вышла: Меган Маркл уличили во лжи о ее настоящем возрасте
- Мисс Вселенная 2021: кто победил в 70 международном конкурсе красоты