С Рождеством Пресвятой Богородицы: поздравления в картинках и пожелания для души

Главред подобрал на 21 сентября – праздник Рождество Пресвятой Богородицы – православные и красивые поздравления в прозе, стихах, смс и картинках.
Поздравление с Пресвятой Богородицей призвано порадовать душу человека, ведь праздник 21 сентября – это праздник духовный, радостный и очищающий.
Кому-то нужна в этот день красивая открытка с Рождеством Пресвятой Богородицы, другому – поздравление с рождением Святой Богородицы в прозе или стихах. Главред подобрал духовные пожелания с праздником Рождество Пресвятой Богородицы 2019 на любой вкус.
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Рождество Пресвятой Богородицы: поздравления в прозе
Поздравления с Рождеством Пресвятой Владычицы! Пусть она ниспошлет нам всем благ в семейной жизни и поддержит нуждающихся в покровительстве. Пусть в этот светлый день все наши души наполняет лишь радость и сияние. Славься Богородица, дева Мария!
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От всего сердце поздравляю с Рождеством Богородицы – праздником прекрасным и святым! Желаю семейной гармонии, спокойствия на душе, добрых намерений и любви крепкой! Пусть Пресвятая Мать Божия бережет вас и близких ваших!
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Пресвятая Богородица, молим тебя спуститься на землю и вместе с нами познать всю радость твоего Рождества. Вкуси хлеб наш и прочувствуй всю сладость его. Испей чистой воды из родников наших чудесных, дарящих нам здоровье и молодость вечную. А мы восхвалим тебя за мир на земле нашей.
Рождество Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах
Твое Рождение — знак благословения!
Осенины наступили, бабье счастье,
Солнце правды даровало избавление,
Твое Рождение Святое — славься!
Усмирите гнев в душе, междоусобицы,
Настало время — пора сватов засылать,
Рождество Пресвятой Богородицы!
Умейте Господа просить и чуда ждать.
***
В Рождество Пресвятой Богородицы,
Я хочу попросить о любви,
Чтоб сбылось, что душе очень хочется,
И сердечко стучало в груди.
Пусть Господь сохранит от уныния,
И от злости тебя бережет,
Обратись к небесам с молитвою,
И Господь мимо слов не пройдет.
***
Рождество сегодня необычное —
Праздник Богородицы святой!
Пусть удачи ваши будут личными,
Радость не обходит стороной.
Пусть молитвы будут все услышаны,
Пусть любовь наполнит сердце вдруг!
Верьте в чудо, верьте в силы высшие!
И в тепло святых волшебных рук!
***
В великий праздник Богородицы рождения
Шлю прелестное вам поздравления!
Чудесное, небесное знамение —
Расцветший вдруг, нечаянно, цветок!
Прибудет свет, добро самой Владычицы,
Рассеются на небе облака…
И каждый верующий вдруг в душе возвысится,
И станет ноша, как пушок, легка!
Ликуйте: радость снизошла,
И станет на планете меньше зла!
***
С Рождеством Пресвятой Богородицы тебя,
Пусть боли не знает душа,
Пусть будет гармония, радость, добро,
И будет пускай все хорошо!
Пусть будет счастье, здоровье, тепло,
Пусть не тревожит тебя ничего,
И пусть Святая оберегает тебя,
И не случится с тобою беда!
Рождество Пресвятой Богородицы: поздравления смс
С Рождеством Пресвятой Богородицы
Поздравляю народ православный!
Вам желаю терпенья и радости,
Чтобы в жизни сложилось все славно!
***
4 смс - 248 символов:
Сердечно поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы! Пускай Божья Мать охраняет семью от бед и злого духа, дарит счастье и благополучие, помогает принимать правильные решения и преодолевать трудности, наполняет душу светом, любовью и милосердием!
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В Богородицы Пресвятой Рождество
Я поздравлю своих родных.
Потянусь к ним я всем естеством
И скажу, как люблю я их.
***
3 смс - 197 символов:
С Рождеством Пречистой Пресвятой Богородицы! Желаю мира, радости в семье и удачи в делах. Пусть Пресвятая Дева спасает под своим покровом вас и ваших близких. Счастья, божьей благодати и любви вам!
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3 смс - 190 символов:
С Рождеством Пречистой Девы!
Пусть любовь наполнит дом,
Нежность яркая согреет,
Принесет успех большой.
И улыбки самых близких
Навевают теплоту,
А удачи шумной искры
Приближают пусть мечту!
Різдво Пресвятої Богородиці: привітання
Зі святом Різдва Божої Матері! Братимемо приклад із Пресвятої Діви Марії. Молячись Богові та очікуючи, докладімо й власних зусиль та старань. Будемо цуратися й уникати гріха. Щастя всім та любові Божої! Амінь.
***
Це прийшла друга Пречиста!
І вплела в свої намиста
Грона калинові, плоди пурпорові
Із яблук налитих, із груш соковитих,
Із кавунів, динь і слив,
З неповторних земних див,
Різних сортів винограду.
По дозрілому йде саду,
По щедрій землі, по плаю.
Це тобі й мені, – я знаю
І всім сущим на цім світі
Оті дари розмаїті,
Оця краса урожаю,
Ці лани з краю до краю,
Ця безмежна неба синь...
Навкруги, де зір не кинь!
Подякуймо, поклонімся!
І уклінно помолімся
До Діви Марії – за дари такі її.
***
Вітаю вас з великим православним святом Різдва Пресвятої Богородиці. Бажаю, щоб в житті завжди було місце для великих і маленьких чудес. Нехай велич і чистота цього свята подарують вам радість і щастя, а віра стане міцнішим.
***
У день Різдва Богородиці
Чудо станеться нехай.
Серце хай щастям наповниться,
Буде в душі Вашій рай.
Хай ні хвороби, ні прикрості
Вас ніколи не знайдуть.
Будуть хорошими новини,
Лише радість роки несуть.