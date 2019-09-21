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С Рождеством Пресвятой Богородицы: поздравления в картинках и пожелания для души

21 сентября 2019, 06:32

Главред подобрал на 21 сентября – праздник Рождество Пресвятой Богородицы – православные и красивые поздравления в прозе, стихах, смс и картинках.

  • Рождество Пресвятой Богородицы 2019 – картинки Fresh-Cards.ru и соцсети
  • Рождество Пресвятой Богородицы 2019 – картинки Fresh-Cards.ru и соцсети
  • Рождество Пресвятой Богородицы 2019 – картинки Fresh-Cards.ru и соцсети
  • Рождество Пресвятой Богородицы 2019 – картинки Fresh-Cards.ru и соцсети
  • Рождество Пресвятой Богородицы 2019 – картинки Fresh-Cards.ru и соцсети
  • Рождество Пресвятой Богородицы 2019 – картинки Fresh-Cards.ru и соцсети
  • Рождество Пресвятой Богородицы 2019 – картинки Fresh-Cards.ru и соцсети
  • Рождество Пресвятой Богородицы 2019 – картинки Fresh-Cards.ru и соцсети
  • Рождество Пресвятой Богородицы 2019 – картинки Fresh-Cards.ru и соцсети
  • Рождество Пресвятой Богородицы 2019 – картинки Fresh-Cards.ru и соцсети
  • Рождество Пресвятой Богородицы 2019 – картинки Fresh-Cards.ru и соцсети
  • Рождество Пресвятой Богородицы 2019 – картинки Fresh-Cards.ru и соцсети
  • Рождество Пресвятой Богородицы 2019 – картинки Fresh-Cards.ru и соцсети
  • Рождество Пресвятой Богородицы 2019 – картинки Fresh-Cards.ru и соцсети
  • Рождество Пресвятой Богородицы 2019 – картинки Fresh-Cards.ru и соцсети
  • Рождество Пресвятой Богородицы 2019 – картинки Fresh-Cards.ru и соцсети
  • Рождество Пресвятой Богородицы 2019 – картинки Fresh-Cards.ru и соцсети
  • Рождество Пресвятой Богородицы 2019 – картинки Fresh-Cards.ru и соцсети
  • Рождество Пресвятой Богородицы 2019 – картинки Fresh-Cards.ru и соцсети

Поздравление с Пресвятой Богородицей призвано порадовать душу человека, ведь праздник 21 сентября – это праздник духовный, радостный и очищающий.

Кому-то нужна в этот день красивая открытка с Рождеством Пресвятой Богородицы, другому – поздравление с рождением Святой Богородицы в прозе или стихах. Главред подобрал духовные пожелания с праздником Рождество Пресвятой Богородицы 2019 на любой вкус.

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Рождество Пресвятой Богородицы: поздравления в прозе

Поздравления с Рождеством Пресвятой Владычицы! Пусть она ниспошлет нам всем благ в семейной жизни и поддержит нуждающихся в покровительстве. Пусть в этот светлый день все наши души наполняет лишь радость и сияние. Славься Богородица, дева Мария!

***

От всего сердце поздравляю с Рождеством Богородицы – праздником прекрасным и святым! Желаю семейной гармонии, спокойствия на душе, добрых намерений и любви крепкой! Пусть Пресвятая Мать Божия бережет вас и близких ваших!

***

Пресвятая Богородица, молим тебя спуститься на землю и вместе с нами познать всю радость твоего Рождества. Вкуси хлеб наш и прочувствуй всю сладость его. Испей чистой воды из родников наших чудесных, дарящих нам здоровье и молодость вечную. А мы восхвалим тебя за мир на земле нашей.

Рождество Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах

Твое Рождение — знак благословения!

Осенины наступили, бабье счастье,

Солнце правды даровало избавление,

Твое Рождение Святое — славься!

Усмирите гнев в душе, междоусобицы,

Настало время — пора сватов засылать,

Рождество Пресвятой Богородицы!

Умейте Господа просить и чуда ждать.

***

В Рождество Пресвятой Богородицы,

Я хочу попросить о любви,

Чтоб сбылось, что душе очень хочется,

И сердечко стучало в груди.

Пусть Господь сохранит от уныния,

И от злости тебя бережет,

Обратись к небесам с молитвою,

И Господь мимо слов не пройдет.

***

Рождество сегодня необычное —

Праздник Богородицы святой!

Пусть удачи ваши будут личными,

Радость не обходит стороной.

Пусть молитвы будут все услышаны,

Пусть любовь наполнит сердце вдруг!

Верьте в чудо, верьте в силы высшие!

И в тепло святых волшебных рук!

***

В великий праздник Богородицы рождения

Шлю прелестное вам поздравления!

Чудесное, небесное знамение —

Расцветший вдруг, нечаянно, цветок!

Прибудет свет, добро самой Владычицы,

Рассеются на небе облака…

И каждый верующий вдруг в душе возвысится,

И станет ноша, как пушок, легка!

Ликуйте: радость снизошла,

И станет на планете меньше зла!

***

С Рождеством Пресвятой Богородицы тебя,

Пусть боли не знает душа,

Пусть будет гармония, радость, добро,

И будет пускай все хорошо!

Пусть будет счастье, здоровье, тепло,

Пусть не тревожит тебя ничего,

И пусть Святая оберегает тебя,

И не случится с тобою беда!

Рождество Пресвятой Богородицы: поздравления смс

С Рождеством Пресвятой Богородицы

Поздравляю народ православный!

Вам желаю терпенья и радости,

Чтобы в жизни сложилось все славно!

***

4 смс - 248 символов:

Сердечно поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы! Пускай Божья Мать охраняет семью от бед и злого духа, дарит счастье и благополучие, помогает принимать правильные решения и преодолевать трудности, наполняет душу светом, любовью и милосердием!

***

В Богородицы Пресвятой Рождество

Я поздравлю своих родных.

Потянусь к ним я всем естеством

И скажу, как люблю я их.

***

3 смс - 197 символов:

С Рождеством Пречистой Пресвятой Богородицы! Желаю мира, радости в семье и удачи в делах. Пусть Пресвятая Дева спасает под своим покровом вас и ваших близких. Счастья, божьей благодати и любви вам!

***

3 смс - 190 символов:

С Рождеством Пречистой Девы!

Пусть любовь наполнит дом,

Нежность яркая согреет,

Принесет успех большой.

И улыбки самых близких

Навевают теплоту,

А удачи шумной искры

Приближают пусть мечту!

Різдво Пресвятої Богородиці: привітання

Зі святом Різдва Божої Матері! Братимемо приклад із Пресвятої Діви Марії. Молячись Богові та очікуючи, докладімо й власних зусиль та старань. Будемо цуратися й уникати гріха. Щастя всім та любові Божої! Амінь.

***

Це прийшла друга Пречиста!

І вплела в свої намиста

Грона калинові, плоди пурпорові

Із яблук налитих, із груш соковитих,

Із кавунів, динь і слив,

З неповторних земних див,

Різних сортів винограду.

По дозрілому йде саду,

По щедрій землі, по плаю.

Це тобі й мені, – я знаю

І всім сущим на цім світі

Оті дари розмаїті,

Оця краса урожаю,

Ці лани з краю до краю,

Ця безмежна неба синь...

Навкруги, де зір не кинь!

Подякуймо, поклонімся!

І уклінно помолімся

До Діви Марії – за дари такі її.

***

Вітаю вас з великим православним святом Різдва Пресвятої Богородиці. Бажаю, щоб в житті завжди було місце для великих і маленьких чудес. Нехай велич і чистота цього свята подарують вам радість і щастя, а віра стане міцнішим.

***

У день Різдва Богородиці

Чудо станеться нехай.

Серце хай щастям наповниться,

Буде в душі Вашій рай.

Хай ні хвороби, ні прикрості

Вас ніколи не знайдуть.

Будуть хорошими новини,

Лише радість роки несуть.

Рождество Пресвятой Богородицы: поздравления в картинках и гифки

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