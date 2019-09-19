Михайлово чудо и День Михаила – поздравления и открытки

19 сентября православные вспоминают Михайлове чудо – праздник в честь славного и главного (среди ангелов) Архистратига Михаила.

В этот день люди забывают про ссоры и, по народным поверьям, про мытье головы. Не ходят в магазины и в лес. Вместо этого молятся. О последнем подробнее в нашем материале Михайлово чудо 2019: какие молитвы читать на замужество и от сил зла.

Поздравления с Днем Михаила в праздник 19 сентября 2019 принимают и все Миши: в честь архангела установлены именины Михаила по православному календарю.

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Михайлово чудо: поздравления

Пускай хранит тебя Архангел Михаил от бед, горя и от сглаза. Пусть не бедствует карман, пускай любовью к людям богаты будут сердца. Да даруют тебе Небеса покой и согреют теплым светом душу и дом. Желаю жить без зла и гнева, верить в Бога и добро. С чудным праздником тебя!

***

Архангел Михаил один из высших ангелов и защитник каждого из нас. Да прибудет его помощь с нами ежечасно. Мира и добра всем!

***

Пришел Михайлов день к вам в дом.

Пусть мир, достаток будут в нем,

Пусть светит солнце вам с небес.

Вы ждите в этот день чудес!

Желаем благ всем и добра,

А в семьях — радости, тепла.

Пускай Господь вас бережет,

И праздник счастье принесет!

***

3 смс - 183 символа:

Пусть архангел Михаил

Принесет в ваш дом удачу

И подарит новых сил,

Души сделает богаче.

Отведет печаль и зло,

От беды крылом укроет,

Только счастье и тепло

Дом ваш бережно наполнят.

День Михаила: поздравления с Днем ангела – именинами

Миша, пускай каждое мгновение твоей жизни наполнят блистательные успехи, неземное счастье и бодрость духа! Желаю, чтобы рядом были всегда родные и близкие, чтоб дарили они тебе любовь и заряд позитива! Уверенно шагай вперед к своим целям – все у тебя получится!

***

Поздравляем Михаила!

Пожелаем сил прилива,

Не грустить, не унывать,

Трудностей и бед не знать.

Михаил, наш друг хороший,

Мы желаем очень-очень,

Чтобы жизнь твоя была

Словно жизнь у короля.

Чтобы денежки водились,

Чтоб вокруг все веселились,

А жена — как та царица,

Чтобы было чем гордиться.

***

Михаил – ты "подобный Богу". Так пусть же не оставит он тебя своею милостью, пусть всегда слышит молитвы твоих друзей за тебя и воздает твоим врагам. Терпения тебе в сложные минуты и долгих часов, дней, годов – искреннего и светлого счастья!

***

Поздравления свои

Тебе шлю, Михаил,

Без проблем и без забот

Хочу, чтоб ты жил.

Чтоб по жизни была удача

Вечной спутницей твоей,

Чтоб всегда окружала тебя

Верная компания друзей.

Чтобы целей всех добился,

Все вершины покорил

И счастливей всех на свете,

Быть тебе, наш Михаил.

***

Дорогой Михаил, поздравлю тебя с Днем ангела сердечно и от всей души. Желаю в жизни светлых и перспективных моментов, любви и счастья – настоящих, удачи – неизменной, веселья – искреннего, здоровья – доброго. А в придачу пожелаю тебе удачных приключений и забавных историй, высоких успехов и благополучия.