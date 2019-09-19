Михайлово чудо и День Михаила – поздравления и открытки

На праздник 19 сентября – Михайлове чудо 2019 и именины Михаила – Главред подобрал красивые открытки и чудотворящие поздравления.
19 сентября православные вспоминают Михайлове чудо – праздник в честь славного и главного (среди ангелов) Архистратига Михаила.
В этот день люди забывают про ссоры и, по народным поверьям, про мытье головы. Не ходят в магазины и в лес. Вместо этого молятся. О последнем подробнее в нашем материале Михайлово чудо 2019: какие молитвы читать на замужество и от сил зла.
Поздравления с Днем Михаила в праздник 19 сентября 2019 принимают и все Миши: в честь архангела установлены именины Михаила по православному календарю.
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Михайлово чудо: поздравления
Пускай хранит тебя Архангел Михаил от бед, горя и от сглаза. Пусть не бедствует карман, пускай любовью к людям богаты будут сердца. Да даруют тебе Небеса покой и согреют теплым светом душу и дом. Желаю жить без зла и гнева, верить в Бога и добро. С чудным праздником тебя!
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Архангел Михаил один из высших ангелов и защитник каждого из нас. Да прибудет его помощь с нами ежечасно. Мира и добра всем!
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Пришел Михайлов день к вам в дом.
Пусть мир, достаток будут в нем,
Пусть светит солнце вам с небес.
Вы ждите в этот день чудес!
Желаем благ всем и добра,
А в семьях — радости, тепла.
Пускай Господь вас бережет,
И праздник счастье принесет!
***
3 смс - 183 символа:
Пусть архангел Михаил
Принесет в ваш дом удачу
И подарит новых сил,
Души сделает богаче.
Отведет печаль и зло,
От беды крылом укроет,
Только счастье и тепло
Дом ваш бережно наполнят.
День Михаила: поздравления с Днем ангела – именинами
Миша, пускай каждое мгновение твоей жизни наполнят блистательные успехи, неземное счастье и бодрость духа! Желаю, чтобы рядом были всегда родные и близкие, чтоб дарили они тебе любовь и заряд позитива! Уверенно шагай вперед к своим целям – все у тебя получится!
***
Поздравляем Михаила!
Пожелаем сил прилива,
Не грустить, не унывать,
Трудностей и бед не знать.
Михаил, наш друг хороший,
Мы желаем очень-очень,
Чтобы жизнь твоя была
Словно жизнь у короля.
Чтобы денежки водились,
Чтоб вокруг все веселились,
А жена — как та царица,
Чтобы было чем гордиться.
***
Михаил – ты "подобный Богу". Так пусть же не оставит он тебя своею милостью, пусть всегда слышит молитвы твоих друзей за тебя и воздает твоим врагам. Терпения тебе в сложные минуты и долгих часов, дней, годов – искреннего и светлого счастья!
***
Поздравления свои
Тебе шлю, Михаил,
Без проблем и без забот
Хочу, чтоб ты жил.
Чтоб по жизни была удача
Вечной спутницей твоей,
Чтоб всегда окружала тебя
Верная компания друзей.
Чтобы целей всех добился,
Все вершины покорил
И счастливей всех на свете,
Быть тебе, наш Михаил.
***
Дорогой Михаил, поздравлю тебя с Днем ангела сердечно и от всей души. Желаю в жизни светлых и перспективных моментов, любви и счастья – настоящих, удачи – неизменной, веселья – искреннего, здоровья – доброго. А в придачу пожелаю тебе удачных приключений и забавных историй, высоких успехов и благополучия.