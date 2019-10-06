День учителя 2019: поздравления и живые открытки на русском и украинском

День учителя 2019 отмечается 6 октября. Это официальная дата и в Украине, и в России.

Поэтому 6 октября – праздник "школьных мам", когда звучат красивые слова для учителя.

Поздравление с Днем учителя от учеников, их родителей, коллег и начальства – каждый подбирает на свой вкус.

Главред выяснил, как оригинально поздравить учителей, собрав лучшие идеи поздравления с Днем учителя 2019.

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Поздравления с Днем учителя короткие

От чистых сердец поздравляем вас с Днем учителя! Желаем большого здоровья, неутомимых сил и бодрости, энтузиазма и целеустремлённости, высоких достижений и взаимопонимания с нами-учениками, прекрасного настроения и удачных дней, счастья в ваших домах и благополучия.

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Поздравление с Днем учителя в прозе:

Читайте такжеДень вчителя 2019: яскраві привітання від батьків, від дітей та колегВы, как Солнце, дарите тепло и любовь своим ученикам. Вы, как щедрая природа, делитесь с детьми своим жизненным опытом и бесценными знаниями. Вы шаг за шагом ведете нас к вершинам Страны Знаний. Поздравляю вас с Днем учителя и желаю ощущения полноты жизни, неисчерпаемого источника вдохновения. Пусть нелегкое, но благородное учительское ремесло приносит вам истинное удовлетворение!

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Поздравление с Днем учителя от учеников:

С Днем учителя мы все вас поздравляем,

От души прекрасной жизни вам желаем.

В благодарность за заботу и терпенье

Мы подарим поводы для настроенья!

Пожелаем вам удачи, счастья, вдохновенья,

Чтоб вам в радость были все наши свершенья.

Чтоб уроки были интересны и вам тоже.

Помните: ваш опыт нам всего дороже!

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Поздравления с Днем учителя прикольные:

Желаю гореть огнем поиска истины и зажигать в детских сердцах любовь к знаниям. С Днем учителя!

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Поздравление с Днем учителя классному руководителю:

С Днем учителя! Желаю вам здоровья, креативности, новых идей и вдохновения. Оставайтесь всегда для нас наставником, примером и другом.

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Поздравления с Днем учителя женщине:

Школа для ученика – второй дом, а учительница – вторая мама. Желаем Вам всегда теплой и дружеской атмосферы в Вашем доме, гармонии и взаимопонимания с его обитателями! С Днем учителя!

Поздравления с Днем учителя в стихах

С Днем учителя осенним,

Полным солнца, теплоты.

Пусть наполнится вдруг сердце

Чувством счастья, доброты.

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Стихи на День учителя трогательные:

Наш учитель дорогой,

Пожелаем всей душой

Быть всегда для нас примером,

Пусть удача непременно

С вами рядышком идет,

В добрый с нами путь ведет.

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Душевное поздравление с Днем учителя:

Есть в каждом "начале" и каждой судьбе,

На старте любого большого полета,

Наставник, откроющий мне и тебе,

Безбрежной симфонии первую ноту.

И с трепетом нежным сегодня хотим

Своих педагогов сердечно поздравить.

Ваш праздник улыбками мы освятим,

И вручим подарки на долгую память.

Пусть мирное небо под яркой звездой

Приносит вам счастье и радостью греет.

Пусть вас обожает народ молодой,

Который все сможет, достигнет, сумеет.

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Поздравления с Днем учителя с юмором:

Кто нас учит?

Кто нас мучит?

Кто нам знания дает?

Это школьный наш учитель -

Удивительный народ.

С вами ясно и светло,

На душе всегда тепло.

И простите, если в срок

Был не выучен урок.

От души мы поздравляем

Наших всех учителей

И здоровья всем желаем

От проказников детей!

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Поздравления с Днем учителя мужчине:

Наставник, педагог, учитель.

По жизни наш путеводитель,

Спешим сегодня вас поздравить,

Труд благороднейший прославить!

Пусть ваша верная рука

Всегда ведет ученика.

Оригінальні привітання з Днем вчителя в прозі, вірші, смс

За те тепло, що в серці нам вкладаєте,

Любов до рідної землі,

За те добро, якого нас навчаєте,

Спасибі, дорогі учителі!

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З Днем вчителя, любі наші! Пам'ятайте, що без вас цей світ буде набагато гіршим, адже саме освітяни дають надію людству на подальший розвиток!

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Привітання з Днем вчителя від батьків:

З днем учителя вітання я сьогодні шлю всім вам,

Кожен день в дитячих душах ви будуєте їм храм.

Хай здоров’я не підводить, нерви тільки не здають,

А прекрасні учні ваші позитив лиш вам несуть.

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Дорогі вчителі! Прийміть щирі вітання з професійним святом з Днем вчителя! Бажаю Вам доброго здоров'я, сімейного благополуччя, щастя та успіхів у всіх справах і починаннях!

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Немає вчителя без учнів. А це означає, що сьогоднішнє свято не тільки ваше, але і всіх, хто вчився і вчиться. У школі навчалися всі: наші дідусі та бабусі, мами і татусі. Виходить, що День вчителя – всенародне свято. Так що давайте привітаємо всіх, хто коли-небудь входив до класної кімнати для того, щоб навчитися чомусь новому. І найголовніше, давайте привітаємо тих, кому і зараз це вдається робити день у день.

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Привітання з Днем вчителя колегам:

Уся шкільна наша родина щиро вас вітає.

Щастя, здоров'я й успіхів вам бажає,

Дай вам, Боже, ще довго молодіти,

Та й не одну осінь ще з нами зустріти.

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Дорогі, милі вчителі! Від усієї душі вітаємо вас з нашим святом – Днем вчителя! Наснаги всім нам та завзяття! Хай наші учні будуть старанні, наші уроки для них – цікаві, колектив – дружнім!

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Побажання вчителю від дітей:

Вчителю мій! Непростий ти обрав собі шлях,

Знову спішиш на роботу до школи зрання,

Мудроість і спокій в твоїх таких рідних очах,

Ти, як безцінне багатство, даруєш знання.

Ти привітання сьогодні зі святом прийми,

Щиру подяку за мудрість, тепло і любов,

Дуже тебе поважаємо й любимо ми,

В школу на зустріч з тобою спішим знов і знов!

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Вітаємо Вас з Днем учителя і бажаємо вам Happy teacher's day! Нехай англійська дається легко Вашим учням, нехай робота приносить Вам тільки задоволення, нехай життя завжди радує Вас успіхом і святами!