День учителя 2019: поздравления и живые открытки на русском и украинском

Главред выяснил, как оригинально поздравить учителей, собрав лучшие идеи поздравления с Днем учителя 2019.
День учителя 2019 отмечается 6 октября. Это официальная дата и в Украине, и в России.
Поэтому 6 октября – праздник "школьных мам", когда звучат красивые слова для учителя.
Поздравление с Днем учителя от учеников, их родителей, коллег и начальства – каждый подбирает на свой вкус.
Главред выяснил, как оригинально поздравить учителей, собрав лучшие идеи поздравления с Днем учителя 2019.
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Поздравления с Днем учителя короткие
От чистых сердец поздравляем вас с Днем учителя! Желаем большого здоровья, неутомимых сил и бодрости, энтузиазма и целеустремлённости, высоких достижений и взаимопонимания с нами-учениками, прекрасного настроения и удачных дней, счастья в ваших домах и благополучия.
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Поздравление с Днем учителя в прозе:
Читайте такжеДень вчителя 2019: яскраві привітання від батьків, від дітей та колегВы, как Солнце, дарите тепло и любовь своим ученикам. Вы, как щедрая природа, делитесь с детьми своим жизненным опытом и бесценными знаниями. Вы шаг за шагом ведете нас к вершинам Страны Знаний. Поздравляю вас с Днем учителя и желаю ощущения полноты жизни, неисчерпаемого источника вдохновения. Пусть нелегкое, но благородное учительское ремесло приносит вам истинное удовлетворение!
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Поздравление с Днем учителя от учеников:
С Днем учителя мы все вас поздравляем,
От души прекрасной жизни вам желаем.
В благодарность за заботу и терпенье
Мы подарим поводы для настроенья!
Пожелаем вам удачи, счастья, вдохновенья,
Чтоб вам в радость были все наши свершенья.
Чтоб уроки были интересны и вам тоже.
Помните: ваш опыт нам всего дороже!
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Поздравления с Днем учителя прикольные:
Желаю гореть огнем поиска истины и зажигать в детских сердцах любовь к знаниям. С Днем учителя!
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Поздравление с Днем учителя классному руководителю:
С Днем учителя! Желаю вам здоровья, креативности, новых идей и вдохновения. Оставайтесь всегда для нас наставником, примером и другом.
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Поздравления с Днем учителя женщине:
Школа для ученика – второй дом, а учительница – вторая мама. Желаем Вам всегда теплой и дружеской атмосферы в Вашем доме, гармонии и взаимопонимания с его обитателями! С Днем учителя!
Поздравления с Днем учителя в стихах
С Днем учителя осенним,
Полным солнца, теплоты.
Пусть наполнится вдруг сердце
Чувством счастья, доброты.
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Стихи на День учителя трогательные:
Наш учитель дорогой,
Пожелаем всей душой
Быть всегда для нас примером,
Пусть удача непременно
С вами рядышком идет,
В добрый с нами путь ведет.
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Душевное поздравление с Днем учителя:
Есть в каждом "начале" и каждой судьбе,
На старте любого большого полета,
Наставник, откроющий мне и тебе,
Безбрежной симфонии первую ноту.
И с трепетом нежным сегодня хотим
Своих педагогов сердечно поздравить.
Ваш праздник улыбками мы освятим,
И вручим подарки на долгую память.
Пусть мирное небо под яркой звездой
Приносит вам счастье и радостью греет.
Пусть вас обожает народ молодой,
Который все сможет, достигнет, сумеет.
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Поздравления с Днем учителя с юмором:
Кто нас учит?
Кто нас мучит?
Кто нам знания дает?
Это школьный наш учитель -
Удивительный народ.
С вами ясно и светло,
На душе всегда тепло.
И простите, если в срок
Был не выучен урок.
От души мы поздравляем
Наших всех учителей
И здоровья всем желаем
От проказников детей!
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Поздравления с Днем учителя мужчине:
Наставник, педагог, учитель.
По жизни наш путеводитель,
Спешим сегодня вас поздравить,
Труд благороднейший прославить!
Пусть ваша верная рука
Всегда ведет ученика.
Оригінальні привітання з Днем вчителя в прозі, вірші, смс
За те тепло, що в серці нам вкладаєте,
Любов до рідної землі,
За те добро, якого нас навчаєте,
Спасибі, дорогі учителі!
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З Днем вчителя, любі наші! Пам'ятайте, що без вас цей світ буде набагато гіршим, адже саме освітяни дають надію людству на подальший розвиток!
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Привітання з Днем вчителя від батьків:
З днем учителя вітання я сьогодні шлю всім вам,
Кожен день в дитячих душах ви будуєте їм храм.
Хай здоров’я не підводить, нерви тільки не здають,
А прекрасні учні ваші позитив лиш вам несуть.
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Дорогі вчителі! Прийміть щирі вітання з професійним святом з Днем вчителя! Бажаю Вам доброго здоров'я, сімейного благополуччя, щастя та успіхів у всіх справах і починаннях!
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Немає вчителя без учнів. А це означає, що сьогоднішнє свято не тільки ваше, але і всіх, хто вчився і вчиться. У школі навчалися всі: наші дідусі та бабусі, мами і татусі. Виходить, що День вчителя – всенародне свято. Так що давайте привітаємо всіх, хто коли-небудь входив до класної кімнати для того, щоб навчитися чомусь новому. І найголовніше, давайте привітаємо тих, кому і зараз це вдається робити день у день.
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Привітання з Днем вчителя колегам:
Уся шкільна наша родина щиро вас вітає.
Щастя, здоров'я й успіхів вам бажає,
Дай вам, Боже, ще довго молодіти,
Та й не одну осінь ще з нами зустріти.
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Дорогі, милі вчителі! Від усієї душі вітаємо вас з нашим святом – Днем вчителя! Наснаги всім нам та завзяття! Хай наші учні будуть старанні, наші уроки для них – цікаві, колектив – дружнім!
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Побажання вчителю від дітей:
Вчителю мій! Непростий ти обрав собі шлях,
Знову спішиш на роботу до школи зрання,
Мудроість і спокій в твоїх таких рідних очах,
Ти, як безцінне багатство, даруєш знання.
Ти привітання сьогодні зі святом прийми,
Щиру подяку за мудрість, тепло і любов,
Дуже тебе поважаємо й любимо ми,
В школу на зустріч з тобою спішим знов і знов!
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Вітаємо Вас з Днем учителя і бажаємо вам Happy teacher's day! Нехай англійська дається легко Вашим учням, нехай робота приносить Вам тільки задоволення, нехай життя завжди радує Вас успіхом і святами!