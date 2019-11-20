С Днем ребенка 2019 – открытки и поздравления в прозе и стихах

20 ноября – праздник детский. Это Всемирный день ребенка 2019. Дата выбрана не случайно: именно в этот день в 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, а спустя ровно тридцать лет, в 1989 году — Конвенцию о правах ребенка.

Есть еще и Международный день защиты детей. Этот праздник ежегодно отмечается 1 июня. В Украине и России он более популярен, но и Всемирный день ребенка не отстает.

Читайте такжеС Днем защиты детей – открытки и поздравленияК слову, у православных есть еще один повод отмечать Всемирный день ребенка 20 ноября: именно сегодня отмечается явление иконы Божией Матери Взыграние Младенца. Она, как говорят, помогает женщинам забеременеть. А те, кто уже забеременел, молятся этой иконе о том, чтобы роды прошли благополучно.

В общем, у всех родителей – и нынешних, и будущих – нынче праздник. С чем мы их и поздравляем. И предлагаем поздравить других – подготовив поздравления и прикольные картинки к Всемирному дню ребенка.

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Всемирный день ребенка: поздравления в прозе, стихах и смс

Каждый из нас был когда-то ребенком. Порой взрослые нас обижали, не всегда понимали и возможно делали не совсем то, чего мы ждали от них. Сегодня стоит вспомнить детские обиды и подумать: а правильно ли мы ведем себя по отношению к своим детям. Дарите тепло своим малышам, не забывайте, что они очень ранимы. Поздравляем всех родителей с Всемирным днем ребенка и желаем им всегда стараться принимать правильные решения по отношению к своим детям.

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Пусть на улице ноябрьский холодок, а на душе тепло и уют, потому что это праздник детей. От всей души желаем всем детишкам нашей страны большого счастья, комфорта и уюта, крепкого здоровья. Пусть всегда и во всем им сопутствует удача. Растите детки в мире, любви и достатке. Благополучия вам и везения!

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Поздравляем с всемирным днем ребенка,

Желаем счастья, добра, достатка и успеха.

Пусть мир удивляет до слез от смеха.

А время пусть дарит вам веселья потеху.

Ценнее детей нет ничего на свете,

Они наше счастье и богатство.

Давайте дарить все лучше, им – нашим детям.

Пусть в жизни их наступит гармонии царство.

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Семья без малыша считается неполной. Дети – наше продолжение, наша заявка на вечную жизнь. Мы вкладываем в них душу, дарим им свою любовь. В День ребенка мы желаем, чтобы в каждой семье царил покой и взаимоуважение, а над головой всегда было мирное небо!

***

Дети – радость, дети – счастье,

Дети солнышка лучи,

Топот ножек, глаз сиянье

И тепло в твоей груди.

Нет доверчивей созданий,

Нет забавнее существ,

Дети – наша гордость с Вами,

Наше будущее в них!

Много в жизни мы успели

И достигнуть, и постичь,

Как упорно шли мы к цели,

Только дети – главный приз!

***

Во Всемирный день ребенка хочется поздравить не только детей, но и их родителей. Ведь достойно воспитать маленького человечка — это их задача. Я желаю каждой семье терпения, настроения и достижения поставленных целей.

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Мы встречаем особенный день в ноябре,

Этот праздник красным помечен в календаре,

Этот праздник жизни нашей цветов,

Деток наших, для нежности не найти мне слов!

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Дети – наше будущее. И это не только слова. Ведь, то, что заложено с раннего детства, даст потом хорошие результаты. Мы должны воспитывать детей, быть честными, умными, добрыми. Ведь не даром говорится: "Что посеешь, то и пожнешь!" Пусть наших деток оберегает ангел-хранитель. Будьте успешными, наши дорогие детки!

Всесвітній день дитини: привітання

Цього дня ми, дорослі, повинні ще глибше усвідомити ту відповідальність, яка лежить на нас за долі малюків, підлітків та юнацтва. Наповнювати життя підростаючого покоління радістю, захищати дитячий спокій, створювати умови для духовного і фізичного розвитку дітей – наш святий обов’язок та головне завдання. Тож давайте не шкодувати своїх сил, часу та енергії для того, щоб, ставши дорослими, вони згадували про дитинство як про найсвітліший період свого життя!

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Хай дітвора у мирі лиш зростає,

А Україна наша процвітає!

Хай сонечко лоскоче до безтями!

Нехай здоровими зростають діти,

І хай щасливі будуть наші мами!

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У Всесвітній день дитини бажаємо, щоб кожна дитинка на цій планеті була щаслива і здорова, щоб чадо завжди було оточене доброю турботою і вірною любов'ю, щоб наші діти ні в чому не мали потреби і не сумували ні за що на світі.

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Зі святом вас, юні жителі України, і хай дитинство приносить вам лише радість!