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День ангела Тараса 2020 – картинки и поздравления красивые и забавные

9 марта 2020, 06:00

Поздравления с Днем ангела Тарас получает в марте дважды. И только самые лучшие пожелания в прозе, стихах и короткие смс подобрал Главред на именины Тараса.

День Тараса 2020 – поздравления с Днем ангела Тараса прикольные и веселые
День Тараса 2020 – поздравления с Днем ангела Тараса прикольные и веселые / Соцсети

День Тараса 2020 отмечается в марте. Причем поздравления с Днем ангела Тарас получает в марте дважды. И тут есть любопытная деталь.

У Тараса день ангела в марте 2020 вообще-то 10-го числа. Если год не високосный. В 2020 же году поздравления с Днем ангела Тараса нужно искать именно 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко – национальный праздник Украины. Так что те, кто считал, что поздравлять тезок одного из самых известных украинцев нужно именно сегодня, в этом году не ошиблись.

Итак, День ангела Тараса по церковному календарю 10 марта (в невисокосный год) / 9 марта (в високосный год) установлен в честь Тарасия Константинопольского. Вторые именины Тараса будут 22 марта – в день Тарасия Ликаонийского.

Читайте также9 марта – какой сегодня праздник: что делать в Пурим и День ТарасаТакже Тарас именины по церковному календарю отмечает:

  • 26 мая – преподобный игумен Тарасий Глушицкий;
  • 20 июня – мученик Тарасий;
  • 15 августа – Тарасий;
  • 25 октября – преподобный игумен Тарасий Глушицкий.

Имя Тарас оптимально для Львов, Овнов, Стрельцов, Дев, Козерогов и Рыб. Парни они эмоциональные, амбициозные и крайне активные. Женщин Тарас предпочитает таких же активных и инициативных, в жены выбирает даму хозяйственную.

Так что стоит подбирать на День ангела Тараса поздравления смешные, с юмором, и прикольные. Такие открытки с Днем Тараса и пожеланиями своими словами именинник точно оценит.

День ангела Тараса – поздравления в прозе, стихах, смс

Тарас! Дорогой наш друг! Мы счастливы поздравить тебя с именинами! Пускай твои помыслы будут такими же светлыми, как оперение твоего ангела! Пусть поступки будут такими же благородными, как намерения господа! Пусть жизнь твоя будет такой же легкой, как дуновение ветра от крыльев твоего хранителя!

***

Имя Тарас – прославлено в старь.

Значит оно – беспокойный, бунтарь.

Бульба Тарас – предок наш был,

Ляхов и турков, всюду громил.

Сегодня прими поздравленье от нас

Умный, талантливый, мудрый Тарас.

Друзей лишь достойных ты выбираешь,

Немногословен, много читаешь.

Ты у экрана любишь сидеть,

И должников ты не хочешь иметь.

А с алкоголем не хочешь дружить,

Должен подольше здоровым прожить.

В жизни желаем всего добиваться,

А когда трудно не поддаваться.

Любовью сердце будет согрето,

А в душе только теплое лето.

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***

Пусть помощь предложат и совет

Друзья, что рядом много лет.

Пусть царствует в твоей жизни,

Тарас, везение и не будет в жизни сомнения!

Пусть твои будни, Тарас, праздниками будут

Состоят из крепкой дружбы.

Пусть будут полны хороших отношений

И дарят много веселых впечатлений!

***

Дорогой Тарас, все могут говорить красиво, каждый из нас может выучить заранее написанные слова и выдать их за свои, но не все могут говорить искренне, от души. Ты так можешь, и я тебе, честно говоря, завидую. Только по-доброму. И в день твоих именин я хочу пожелать тебе не только счастья, радости и всех остальных благ, но и никогда не терять свою уникальность.

***

Тарас! В день именин пусть все твои мечты начнут исполняться с этой самой минуты и не перестанут этого делать, пока не кончатся.

***

Добрый ангел тебя благословил,

Дал здоровья, мужества, сил,

Сегодня именины у тебя,

Праздник радости, света и тепла.

Тарас, поздравления прими от всей души,

Пусть будут светлыми все дни твои,

Пусть обойдут тебя печаль и горе,

Пускай успехов будет море.

День ангела Тараса – картинки и открытки

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Сейчас вы просматриваете новость «День ангела Тараса 2020 – картинки и поздравления красивые и забавные». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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