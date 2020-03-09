День ангела Тараса 2020 – картинки та привітання прикольні та красиві

Привітання з Днем ангела Тарас в березні отримує двічі. І лише найкращі побажання в прозі, віршах і короткі смс підібрав Главред на іменини Тараса.
День Тараса 2020 відзначається у березні. Причому привітання з Днем ангела Тарас отримує в березні двічі. І тут є цікава деталь.
У Тараса день ангела в березні 2020 взагалі-то 10-го числа. Якщо рік не високосний. У 2020 ж році привітання з Днем ангела Тараса потрібно шукати саме 9 березня, в день народження Тараса Шевченка – національне свято України. Відтак ті, хто вважав, що вітати тезок одного з найвідоміших українців потрібно саме сьогодні, цього року не помилилися.
Отже, День ангела Тараса за церковним календарем 10 березня (в невисокосний рік) / 9 березня (в високосний рік) встановлено на честь Тарасія Константинопольського. Другі іменини Тараса будуть 22 березня – у день Тарасія Лікаонійського.
Читайте также9 березня – яке сьогодні свято: що робити в Пурим і День ТарасаТакож Тарас іменини за церковним календарем відзначає:
- 26 травня – преподобний ігумен Тарасій Глушицький;
- 20 червня – мученик Тарасій;
- 15 серпня – Тарасій;
- 25 жовтня – преподобний ігумен Тарасій Глушицький.
Ім'я Тарас оптимально для Львів, Овнів, Стрільців, Дів, Козерогів і Риб. Хлопці вони емоційні, амбітні і вкрай активні. Жінок Тарас обирає також активних та ініціативних, у дружини вибирає даму господарську.
Тому варто підбирати на День ангела Тараса привітання смішні, з гумором, і прикольні. Такі листівки з Днем Тараса і побажаннями своїми словами іменинник точно оцінить.
День ангела Тараса – привітання прозою, у віршах, смс
Тарасе! Радості і світла, любові і тепла бажаю тобі в день твоїх іменин! Йди по життю з чистим серцем, ніколи не сумуй, відкривай нові горизонти життя! І хай твій ангел охоронець ніколи не відступає від тебе. Зі святом!
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Днів ангела в році є дуже багато –
Та ось День Тараса нині прийшов,
Бажаю зла тобі не знати,
Та щастя скарб щоб ти в житті знайшов.
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Щиро вітаю тебе з Днем ангела, Тарасе! Нехай цей день буде для тебе дійсно радісним і наповненим Божою присутністю!
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Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже від біди Вас повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня лиш з Тарасом буде.
***
Розуму, як у Дантеса,
Здоров'я, як у Геркулеса,
Щоби кохала стюардеса,
Чи манекенниця-принцеса,
Хай зірка щастя сяє в небесах,
Бажаю в іменини Тараса!