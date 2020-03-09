День ангела Тараса 2020 – картинки та привітання прикольні та красиві

День Тараса 2020 – привітання з Днем ангела Тараса прикольні і веселі / Соцмережі

День Тараса 2020 відзначається у березні. Причому привітання з Днем ангела Тарас отримує в березні двічі. І тут є цікава деталь.

У Тараса день ангела в березні 2020 взагалі-то 10-го числа. Якщо рік не високосний. У 2020 ж році привітання з Днем ангела Тараса потрібно шукати саме 9 березня, в день народження Тараса Шевченка – національне свято України. Відтак ті, хто вважав, що вітати тезок одного з найвідоміших українців потрібно саме сьогодні, цього року не помилилися.

Отже, День ангела Тараса за церковним календарем 10 березня (в невисокосний рік) / 9 березня (в високосний рік) встановлено на честь Тарасія Константинопольського. Другі іменини Тараса будуть 22 березня – у день Тарасія Лікаонійського.

Читайте также9 березня – яке сьогодні свято: що робити в Пурим і День ТарасаТакож Тарас іменини за церковним календарем відзначає:

26 травня – преподобний ігумен Тарасій Глушицький;

20 червня – мученик Тарасій;

15 серпня – Тарасій;

25 жовтня – преподобний ігумен Тарасій Глушицький.

Ім'я Тарас оптимально для Львів, Овнів, Стрільців, Дів, Козерогів і Риб. Хлопці вони емоційні, амбітні і вкрай активні. Жінок Тарас обирає також активних та ініціативних, у дружини вибирає даму господарську.

Тому варто підбирати на День ангела Тараса привітання смішні, з гумором, і прикольні. Такі листівки з Днем Тараса і побажаннями своїми словами іменинник точно оцінить.

День ангела Тараса – привітання прозою, у віршах, смс

Тарасе! Радості і світла, любові і тепла бажаю тобі в день твоїх іменин! Йди по життю з чистим серцем, ніколи не сумуй, відкривай нові горизонти життя! І хай твій ангел охоронець ніколи не відступає від тебе. Зі святом!

***

Днів ангела в році є дуже багато –

Та ось День Тараса нині прийшов,

Бажаю зла тобі не знати,

Та щастя скарб щоб ти в житті знайшов.

***

Щиро вітаю тебе з Днем ангела, Тарасе! Нехай цей день буде для тебе дійсно радісним і наповненим Божою присутністю!

***

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже від біди Вас повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня лиш з Тарасом буде.

***

Розуму, як у Дантеса,

Здоров'я, як у Геркулеса,

Щоби кохала стюардеса,

Чи манекенниця-принцеса,

Хай зірка щастя сяє в небесах,

Бажаю в іменини Тараса!

День ангела Тараса – листівки-привітання

Колаж Главреда