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День ангела Константина 2022 – картинки, поздравления и душевные открытки имениннику

30 мая 2022, 16:21

Поздравленния с днем Константина в прозе и стихах, открытки и картинки имениннику - в подборке Главреда.

день Константина
С днем ангела Константина / depositphotos.com/

Мужчины с красивым и гордым именем Константин отмечают именины по церковному календарю 50 раз. Только в июне Костю можно поздравлять 6 раз: 3, 11, 15, 18, 21 и 29 июня.

О том, кто принимает поздравления с именинами в первом месяце лета, читайте в материале: День ангела в июне 2022 по церковному календарю – именинники месяца.

В день Константина и Елены 3 июня, почитается память равноапостольных святых Елены Константинопольской и ее сына императора Константина Великого. Имя Константин латинского происхождения и означает "постоянный", "стойкий". Судьба наградила мужчин с именем Константин сильным характером, добротой, сдержанностью и терпением, которое все-таки не стоит испытывать. Костя – верный друг, который всегда придет на помощь.

С днем ангела Константина – картинки, открытки и поздравления в прозе и стихах

Константин, пусть твой успех будет постоянным, пусть удача станет верной спутницей твоей судьбы. Всегда будь яркой личностью, не разменивайся по мелочам и твердо шагай к исполнению задуманных планов. Пускай в твоем окружении царят поддержка и забота.

***

Дорогого Константина сегодня поздравляю, огромного счастья и большой любви ему пожелаю. Костя, будь таким же добрым, милым, отзывчивым, умным, успешным, весёлым, ловким и смелым. Пусть тебе удаётся любое дело, пусть будет прочным твоё здоровье, пусть твоя жизнь будет благополучной.

С днем ангела Константина
С днем ангела Константина поздравления

***

Костя, я тебя от души поздравляю. Константин значит "стойкий", а поэтому пожелаю тебе преодолеть любой ветер жизни и ураган судьбы, словно стойкий солдатик. Желаю не теряться в паутине прошлого, не сомневаться в светлом будущем и не упускать своего счастья в настоящем.

***

С Днем ангела, Костя, тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье — пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

С днем ангела Константина
Картинки с днем ангела Константина

***

Я милому желаю Косте

На праздник светлый именин,

Чтоб счастье хаживало в гости,

И был ты ангелом храним.

Пусть сбудутся мечты, желанья,

Успех поднимет в небеса.

Исчезнут разочарованья,

И заискрится смех в глазах.

С днем ангела Константина
День ангела Константина картинки

***

Хочу тебе я пожелать

Преград совсем не испытать,

Везенья много — от души,

Ты, Костя, счастлив быть спеши!

Ты знай — мечты не за горами,

Чтоб не остались лишь мечтами,

Ты их стремись осуществлять

И поскорее исполнять.

С днем ангела Константина
Именины Константина поздравления
С днем ангела Константина
День Константина 2022
С днем ангела Константина
С днем ангела Константина
С днем ангела Константина
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