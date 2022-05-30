День ангела Константина 2022 – картинки, поздравления и душевные открытки имениннику

Поздравленния с днем Константина в прозе и стихах, открытки и картинки имениннику - в подборке Главреда.
Мужчины с красивым и гордым именем Константин отмечают именины по церковному календарю 50 раз. Только в июне Костю можно поздравлять 6 раз: 3, 11, 15, 18, 21 и 29 июня.
О том, кто принимает поздравления с именинами в первом месяце лета, читайте в материале: День ангела в июне 2022 по церковному календарю – именинники месяца.
В день Константина и Елены 3 июня, почитается память равноапостольных святых Елены Константинопольской и ее сына императора Константина Великого. Имя Константин латинского происхождения и означает "постоянный", "стойкий". Судьба наградила мужчин с именем Константин сильным характером, добротой, сдержанностью и терпением, которое все-таки не стоит испытывать. Костя – верный друг, который всегда придет на помощь.
С днем ангела Константина – картинки, открытки и поздравления в прозе и стихах
Константин, пусть твой успех будет постоянным, пусть удача станет верной спутницей твоей судьбы. Всегда будь яркой личностью, не разменивайся по мелочам и твердо шагай к исполнению задуманных планов. Пускай в твоем окружении царят поддержка и забота.
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Дорогого Константина сегодня поздравляю, огромного счастья и большой любви ему пожелаю. Костя, будь таким же добрым, милым, отзывчивым, умным, успешным, весёлым, ловким и смелым. Пусть тебе удаётся любое дело, пусть будет прочным твоё здоровье, пусть твоя жизнь будет благополучной.
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Костя, я тебя от души поздравляю. Константин значит "стойкий", а поэтому пожелаю тебе преодолеть любой ветер жизни и ураган судьбы, словно стойкий солдатик. Желаю не теряться в паутине прошлого, не сомневаться в светлом будущем и не упускать своего счастья в настоящем.
***
С Днем ангела, Костя, тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме — достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье — пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
***
Я милому желаю Косте
На праздник светлый именин,
Чтоб счастье хаживало в гости,
И был ты ангелом храним.
Пусть сбудутся мечты, желанья,
Успех поднимет в небеса.
Исчезнут разочарованья,
И заискрится смех в глазах.
***
Хочу тебе я пожелать
Преград совсем не испытать,
Везенья много — от души,
Ты, Костя, счастлив быть спеши!
Ты знай — мечты не за горами,
Чтоб не остались лишь мечтами,
Ты их стремись осуществлять
И поскорее исполнять.