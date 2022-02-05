День ангела Оксаны: поздравления, сердечные картинки и открытки к празднику

Душевные поздравления с днем ангела Оксаны, картинки и милые открытки - в подборке Главреда.
День ангела Оксаны по церковному календарю отмечается 6 раз в год: 31 января, 6 февраля, 20 марта, 6 июня, 26 августа, 15 сентября. 6 февраля православная церковь чтит Ксению Миласскую и Ксению Петербургскую.
О том, кто отмечает именины в самом коротком месяце года, читайте в материале: День ангела в феврале 2022 по церковному календарю – кто отмечает именины.
Имя Оксана пришло к нам из Древней Греции и в буквальном переводе означает "странница", "гостеприимная" или "иностранка".
С самого раннего возраста маленькие Ксюши отличаются серьезностью и целеустремленностью. Они самостоятельны и привыкли полагаться на собственные силы. В то же время Оксаны чувствительные и живут эмоциями, которые им сложно контролировать. Обладательницы имени честные и отзывчивые, высоко ценят дружбу.
День ангела Оксаны 2022: картинки, открытки и поздравления именинницам
Дорогая Оксана, я поздравляю тебя и желаю цветущего, как весна, счастья. Желаю всегда быть такой обаятельной, весёлой и смелой. Оксана, пусть в твоём сердце искрится мечта. Пусть в твоей жизни светит солнце удачи. Пусть в твоём доме будет уютно. Пусть в твоей деятельности будет много успехов. Желаю тебе, Оксаночка, здоровья и любви!
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Ксюша, поздравляю! Пусть твоё чудесное настроение никогда тебя не покидает! Пусть не иссякает запас энергии и оптимизма! Любви тебе взаимной, здоровья цветущего, тепла, уюта и душевного света!
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Оксана, пусть жизнерадостный характер и позитивное мышление никогда не дадут тебе грустить. твоя улыбка умиляет близких и любимых людей, а добрый взгляд согревает и дарит покой. Желаю в жизни абсолютного счастья и трепетных моментов в дружеском кругу.
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Оксана, я желаю, чтобы все звезды в небе лишь для тебя светили, чтобы твой путь освещало всегда солнце, а счастье вело тебя за руку по жизни. Пусть все препятствия, которые будут мешать пройти, ты преодолеешь вместе с друзьями и родными.
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Для тебя хочу, Оксана,
Процветания пожелать,
Лишь успехов постоянных,
Чтобы весело мечтать!
Расцветать, как роза, нежно,
С каждым часом хорошеть,
Быть счастливой бесконечно,
И что хочется — успеть!
***
Оксана, я тебе желаю
Быть позитивной, молодой,
Здоровой, бодрой, элегантной
И в то же время быть простой!
Чтоб ты была счастливой самой,
Любимой девушкой желанной,
Всегда активной и упорной,
Веселой, милой и задорной!
***
Желаю, Оксана, тебе я идей,
Всегда интересных и новых затей.
Чтоб в жизни тебе всё всегда удавалось,
Чтоб по пустякам ты бы не волновалась.
Мечтай ты, Оксана, люби, будь любимой,
Будь сильной, однако и нежной, ранимой.
Будь стойкой, будь яркой и самой красивой.
И будь на работе ты незаменимой.