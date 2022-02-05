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День ангела Оксаны: поздравления, сердечные картинки и открытки к празднику

5 февраля 2022, 17:37

Душевные поздравления с днем ангела Оксаны, картинки и милые открытки - в подборке Главреда.

День Ангела Оксаны 2022
День Ангела Оксаны 2022 / depositphotos.com/

День ангела Оксаны по церковному календарю отмечается 6 раз в год: 31 января, 6 февраля, 20 марта, 6 июня, 26 августа, 15 сентября. 6 февраля православная церковь чтит Ксению Миласскую и Ксению Петербургскую.

О том, кто отмечает именины в самом коротком месяце года, читайте в материале: День ангела в феврале 2022 по церковному календарю – кто отмечает именины.

Имя Оксана пришло к нам из Древней Греции и в буквальном переводе означает "странница", "гостеприимная" или "иностранка".

С самого раннего возраста маленькие Ксюши отличаются серьезностью и целеустремленностью. Они самостоятельны и привыкли полагаться на собственные силы. В то же время Оксаны чувствительные и живут эмоциями, которые им сложно контролировать. Обладательницы имени честные и отзывчивые, высоко ценят дружбу.

День ангела Оксаны 2022: картинки, открытки и поздравления именинницам

Дорогая Оксана, я поздравляю тебя и желаю цветущего, как весна, счастья. Желаю всегда быть такой обаятельной, весёлой и смелой. Оксана, пусть в твоём сердце искрится мечта. Пусть в твоей жизни светит солнце удачи. Пусть в твоём доме будет уютно. Пусть в твоей деятельности будет много успехов. Желаю тебе, Оксаночка, здоровья и любви!

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День ангела Оксаны открытки
День ангела Оксаны открытки

***

Ксюша, поздравляю! Пусть твоё чудесное настроение никогда тебя не покидает! Пусть не иссякает запас энергии и оптимизма! Любви тебе взаимной, здоровья цветущего, тепла, уюта и душевного света!

День ангела Оксаны открытки
День ангела Оксаны 2022

***

Оксана, пусть жизнерадостный характер и позитивное мышление никогда не дадут тебе грустить. твоя улыбка умиляет близких и любимых людей, а добрый взгляд согревает и дарит покой. Желаю в жизни абсолютного счастья и трепетных моментов в дружеском кругу.

День ангела Оксаны открытки
С днем ангела, Оксана открытка

***

Оксана, я желаю, чтобы все звезды в небе лишь для тебя светили, чтобы твой путь освещало всегда солнце, а счастье вело тебя за руку по жизни. Пусть все препятствия, которые будут мешать пройти, ты преодолеешь вместе с друзьями и родными.

***

Для тебя хочу, Оксана,

Процветания пожелать,

Лишь успехов постоянных,

Чтобы весело мечтать!

Расцветать, как роза, нежно,

С каждым часом хорошеть,

Быть счастливой бесконечно,

И что хочется — успеть!

День ангела Оксаны открытки
День ангела Ксении открытки

***

Оксана, я тебе желаю

Быть позитивной, молодой,

Здоровой, бодрой, элегантной

И в то же время быть простой!

Чтоб ты была счастливой самой,

Любимой девушкой желанной,

Всегда активной и упорной,

Веселой, милой и задорной!

День ангела Оксаны открытки
День ангела Оксаны открытки

***

Желаю, Оксана, тебе я идей,

Всегда интересных и новых затей.

Чтоб в жизни тебе всё всегда удавалось,

Чтоб по пустякам ты бы не волновалась.

Мечтай ты, Оксана, люби, будь любимой,

Будь сильной, однако и нежной, ранимой.

Будь стойкой, будь яркой и самой красивой.

И будь на работе ты незаменимой.

День ангела Оксаны открытки
День ангела Оксаны картинки
День ангела Оксаны открытки
День ангела Оксаны 2022 картинки
День ангела Оксаны открытки
День ангела Оксаны открытки
День Оксаны 2022
День ангела Оксаны 2022

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День ангела
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