День ангела Софии 2022 – душевные поздравления и милые картинки именинницам

Когда день Софии 2022 / depositphotos.com/

4 июня – день Софии. В эту дату почитают мученицу Софию, которая была врачом и проповедовала христианские учения. Она умерла за веру.

Сведений о жизненном пути врачевательницы было мало, но известно, что она приняла мученическую смерть через усечение мечом, не отказавшись от своих верований.

О том, кого поздравить с именинами в первом летнем месяце, читайте в материале: День ангела в июне 2022 по церковному календарю – именинники месяца.

День ангела Софии по церковному календарю

Свои именины женщины с именем София отмечают отмечают 10 раз в год.

28 февраля – в честь преподобномученицы Софии Селивестровой;

1 апреля – в честь княжны Софии Слуцкой;

6 мая – в честь преподобной Софии Хотокуриду;

4 июня – в честь мученицы Софии;

17 июня – в честь преподобной Софии;

14 августа – в честь преподобной Софии Суздальской, княгини Соломонии;

30 сентября – в честь мученицы Софии Римской;

1 октября – в честь мученицы Софии Египетской;

29 декабря – в честь преподобной Софии Суздальской;

31 декабря – в честь святой Софии Чудотворицы.

София: значение имени и совместимость

С древнегреческого имя София означает "мудрая", "премудрая" или "знание". С детства Софии – решительные и целеустремленные, могут найти подход к любому человеку и высоко ценят дружбу. Эти женщины, превосходные организаторы и могут найти выход из любой ситуации.

Отношения у Софии складываются с Богданом, Ильей, Русланом, Виктором, Вольдемаром, Глебом Дмитрием, Кареном, Максимом, Геннадием, Петром.

Будет сложно с Антоном, Лукой, Георгием, Платоном и Олегом.

День ангела Софии – картинки, открытки и поздравления в прозе и стихах

Милая София, поздравляю тебя! Желаю счастья и здоровья, улыбок, радости, успехов. Желаю всегда добиваться своего. Желаю никогда не отчаиваться и не грустить. София, пусть твой жизненный путь будет долгим, увлекательным и благополучным. Пусть каждый день дарит сказку, восторг и внимание дорогих людей!

День ангела Софии картинки

***

С праздником, София! Желаю, чтобы любые трудности были лишь толчком к чему-то более успешному и удачному, всё в жизни получалось, родные и близкие были рядом, а в сердце всегда жила любовь, верность и дружба!

***

Очаровательная София, я поздравляю тебя и желаю любви — искренней, взаимной, верной, крепкой, сильной. София, пусть в твоей жизни не будет страхов и сомнений. Пусть каждый день приходит с вдохновением и удачей. Желаю иметь в жизни всё, что для тебя важно. Желаю заниматься всем, что будет делать тебя счастливой!

День ангела Софии открытки

***

Дорогая наша София! Пускай твоя жизнь будет проходить по сценарию прекрасной, романтической, доброй и безумно интересной пьесы. Пускай в ней будет настоящая любовь, жаркие страсти, захватывающие приключения и великие победы и свершения. Желаем успеха и признания в любом деле. Пускай все, за что бы ты ни бралась, заканчивается только добром.

***

Для Софии поздравления

Пусть звучат со всех сторон,

Жизнь твою судьба наполнит

Пусть любовью и добром.

Даст душе твоей терпенья,

Мудростью пусть наградит,

В доме каждый уголочек

Пусть любовью осветит.

Добротою пусть судьба

Твое сердце наполняет,

И руки твоей, София,

Счастье пусть не отпускает.

День ангела Софии 2022

***

София, Соня, Сонюшка,

Тебя хочу поздравить,

Ты светлая, как солнышко,

Еще хочу добавить:

Пусть счастье кружит голову,

Любовь пусть будет жаркой,

Ты будь открыта новому,

Будь страстной, нежной, яркой,

Фортуна пусть сопровождает,

А горе и беда отстанет,

Хорошее преобладает,

И жизнь пусть не обманет!

День ангела Софии по церковному календарю

***

София, пусть мечты сбываются,

В реальность — воплощаются.

В счастье купайся в нём и живи,

Удачу за хвост непременно слови!

К лучшему всё, София, меняй,

На жизнь свою регулярно влияй,

Чтоб радость царила в доме твоём,

Достаток всегда был, чтобы в нём!

С днем ангела, София

София, с днем ангела

День ангела Софии картинки