День ангела Софии 2022 – душевные поздравления и милые картинки именинницам

С днем ангела Софии - поздравления в стихах и прозе, красивые картинки и открытки - в подборке Главреда.
4 июня – день Софии. В эту дату почитают мученицу Софию, которая была врачом и проповедовала христианские учения. Она умерла за веру.
Сведений о жизненном пути врачевательницы было мало, но известно, что она приняла мученическую смерть через усечение мечом, не отказавшись от своих верований.
О том, кого поздравить с именинами в первом летнем месяце, читайте в материале: День ангела в июне 2022 по церковному календарю – именинники месяца.
День ангела Софии по церковному календарю
Свои именины женщины с именем София отмечают отмечают 10 раз в год.
- 28 февраля – в честь преподобномученицы Софии Селивестровой;
- 1 апреля – в честь княжны Софии Слуцкой;
- 6 мая – в честь преподобной Софии Хотокуриду;
- 4 июня – в честь мученицы Софии;
- 17 июня – в честь преподобной Софии;
- 14 августа – в честь преподобной Софии Суздальской, княгини Соломонии;
- 30 сентября – в честь мученицы Софии Римской;
- 1 октября – в честь мученицы Софии Египетской;
- 29 декабря – в честь преподобной Софии Суздальской;
- 31 декабря – в честь святой Софии Чудотворицы.
София: значение имени и совместимость
С древнегреческого имя София означает "мудрая", "премудрая" или "знание". С детства Софии – решительные и целеустремленные, могут найти подход к любому человеку и высоко ценят дружбу. Эти женщины, превосходные организаторы и могут найти выход из любой ситуации.
Отношения у Софии складываются с Богданом, Ильей, Русланом, Виктором, Вольдемаром, Глебом Дмитрием, Кареном, Максимом, Геннадием, Петром.
Будет сложно с Антоном, Лукой, Георгием, Платоном и Олегом.
День ангела Софии – картинки, открытки и поздравления в прозе и стихах
Милая София, поздравляю тебя! Желаю счастья и здоровья, улыбок, радости, успехов. Желаю всегда добиваться своего. Желаю никогда не отчаиваться и не грустить. София, пусть твой жизненный путь будет долгим, увлекательным и благополучным. Пусть каждый день дарит сказку, восторг и внимание дорогих людей!
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С праздником, София! Желаю, чтобы любые трудности были лишь толчком к чему-то более успешному и удачному, всё в жизни получалось, родные и близкие были рядом, а в сердце всегда жила любовь, верность и дружба!
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Очаровательная София, я поздравляю тебя и желаю любви — искренней, взаимной, верной, крепкой, сильной. София, пусть в твоей жизни не будет страхов и сомнений. Пусть каждый день приходит с вдохновением и удачей. Желаю иметь в жизни всё, что для тебя важно. Желаю заниматься всем, что будет делать тебя счастливой!
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Дорогая наша София! Пускай твоя жизнь будет проходить по сценарию прекрасной, романтической, доброй и безумно интересной пьесы. Пускай в ней будет настоящая любовь, жаркие страсти, захватывающие приключения и великие победы и свершения. Желаем успеха и признания в любом деле. Пускай все, за что бы ты ни бралась, заканчивается только добром.
***
Для Софии поздравления
Пусть звучат со всех сторон,
Жизнь твою судьба наполнит
Пусть любовью и добром.
Даст душе твоей терпенья,
Мудростью пусть наградит,
В доме каждый уголочек
Пусть любовью осветит.
Добротою пусть судьба
Твое сердце наполняет,
И руки твоей, София,
Счастье пусть не отпускает.
***
София, Соня, Сонюшка,
Тебя хочу поздравить,
Ты светлая, как солнышко,
Еще хочу добавить:
Пусть счастье кружит голову,
Любовь пусть будет жаркой,
Ты будь открыта новому,
Будь страстной, нежной, яркой,
Фортуна пусть сопровождает,
А горе и беда отстанет,
Хорошее преобладает,
И жизнь пусть не обманет!
***
София, пусть мечты сбываются,
В реальность — воплощаются.
В счастье купайся в нём и живи,
Удачу за хвост непременно слови!
К лучшему всё, София, меняй,
На жизнь свою регулярно влияй,
Чтоб радость царила в доме твоём,
Достаток всегда был, чтобы в нём!