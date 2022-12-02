День банковского работника 2022: душевные поздравления, милые открытки

День банковского работника 2023 в Украине / фото ua.depositphotos.com

В наше время невозможно представить свою жизнь без банков. Зарплата, обычный перевод денег, оплата коммунальных услуг, покупка товаров в магазине - это лишь небольшой перечень того, с чем мы ежедневно можем столкнуться.

Но ведь если задуматься, за всем этим стоят банковские работники. Именно они первые придут на помощь, если вам нужно получить деньги, помочь с оплатой или решить проблемы с вашей картой.

Люди с такой серьезной и достаточно ответственной профессией уж точно заслуживают на то, чтобы хотя бы раз в год у них был личный профессиональный праздник.

Когда День банковского работника в 2023 году в Украине

В Украине День работников банковской системы принято отмечать 20 мая. Этот праздник появился всего в 2004 году. Тогда президент страны подчеркнул важность этих специалистов своим указом №316/2004 "О Дне банковских работников". И это не странно, ведь эти люди обеспечивают финансовую стабильность страны, а также делают свой вклад в развитие экономики.

В этот день смело могут отмечать свой профессиональный праздник все банковские работники: менеджеры, страховые агенты, бухгалтеры, кассиры, экономисты, а также кредитные специалисты.

Поздравления с Днем банковского работника

С Днем банковского сотрудника! Пусть музыкой рабочего дня будет звон монет и шелест банкнот! Пусть шумит и не иссякает мощная река клиентов вашего банка! Пусть деньги всегда будут в движении и приносят солидную прибыль!

День банковского работника 2023 в Украине / Fresh-Cards

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Поздравляю с Днем банковского работника! Желаю терпения, неиссякаемого упорства в вашем деле, адекватных клиентов, продуктивных рабочих будней и сладостных выходных дней. Быстрого карьерного роста, благополучия в финансовом плане и личного счастья! Ну, и пусть работа будет для вас только в радость!

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Поздравляю с Днем банковского работника! От чистого сердца желаю стабильной деятельности и высокой репутации, работы без усталости и проблем, высокого дохода и больших успехов, прекрасного настроения, личного счастья и блага в доме.

День банковского работника 2023 в Украине / Fresh-Cards

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Банк – место, где сбываются мечты.

Он выдает кредиты и "наличку".

Сидят там люди небывалой красоты,

В окошечках, у каждого табличка.

Ты мой банкир, хочу тебя поздравить,

Пусть нравится тебе твоя работа.

Чтоб выдавая груды денег людям

Всегда ты радовался за кого-то!

День банковского работника 2023 в Украине / zoloti.com.ua

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Я банкиров поздравляю

С днем сим знаменательным.

Поощрения желаю

За ваш труд старательный.

Состоятельных клиентов,

Прибыли солидной.

И оклад пускай лишь будет

Значимый, завидный.

День банковского работника 2023 в Украине / amazingukraine.pro

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Документы и кредиты,

Дебет, аудит, учет,

Платежи и депозиты –

Знаешь ты наперечет!

Мы тебе любви желаем,

И в карьере подрастай,

Банк твой, друг наш, поздравляем,

С ним ты вместе процветай!

День банковского работника 2023 в Украине / vitannya.in.ua

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