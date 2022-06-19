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День отца 2022 – трогательные поздравления и красивые открытки для самых родных

19 июня 2022, 07:00

С Днем отца в прозе и стихах, красивые открытки и душевные картинки - в подборке Главреда.

День отца 2022
День отца 2022 в Украине / depositphotos.com/

День отца в Украине и в других странах мира ежегодно отмечается в третье воскресенье июня. В этом году поздравлять самых дорогих людей мы будем 19 июня.

О том, какие профессиональные, православные и международные праздники можно отметить в средине лета, читайте в материале: Праздники в июле 2022 в Украине: как будем отдыхать.

День отца праздник, который в Украине отмечают сравнительно недавно. В 2019 году указом президента Порошенко этот праздник был установлен на официальном уровне. И хоть он не является государственным, и не приносит дополнительного выходного, это хороший повод провести день с самыми близкими людьми и порадовать их приятными подарками и поздравлениями с Днем отца от дочери и сына.

С днем отца прикольные поздравления, открытки и картинки

Милый, любимый, родной, мягкий, добрый, а иногда суровый и хмурый, но всегда самый сильный, всегда самый смелый, всегда самый лучший и замечательный! Я безмерно счастлива, что качалась на твоих руках, желаю им сил и энергии. Я бесконечно благодарна, что всегда могу прижаться к твоим плечам, желаю им здоровья и молодости. Я невероятно богата тем, что мне принадлежит твое сердце, ему я желаю огромного счастья и благополучия. С Днем отца, мой любимый и родной папуля!

***

Милый папа, в этот замечательный праздник — День отца — и любой другой день я тебя искренне желаю сердечной радости, жизненных сил и простого житейского счастья. Будь всегда молод душой, крепок здоровьем и преисполнен энергии и бодрости. Ты — мой главный пример для подражания, и я хочу, чтобы ты всегда был рядом. Люблю тебя!

С днем отца картинки
С днем отца картинки

***

Поздравляю с Днем отца! Желаю крепкого здоровья, материального благополучия, душевного спокойствия. Оберегать свою семью и постоянно получать от нее поддержку. Всегда видеть, приходя домой, радостные улыбки, а в трудные минуты услышать:"Все равно, ты самый лучший!".

С днем отца картинки
С днем отца прикольные картинки

***

Лучший папочка на свете,

За семью всегда в ответе,

С Днем отца, наш дорогой,

Самый классный и родной!

Ты всегда утешишь словом,

Подыскав на все совет,

Для семьи всегда хлопочешь,

Чтобы жили мы без бед!

Сил тебе желаем кучу,

А задора — воз большой,

Оптимизма и веселья,

В общем, будь всегда собой!

С днем отца картинки
День отца 2022

***

Папа, с Днем отца тебя

Поздравляет вся семья!

Ты на свете самый лучший,

Никогда с тобой не скучно,

Всем поможешь, защитишь,

Успокоишь, рассмешишь.

Будь всегда здоров и счастлив,

И во всех делах удачлив,

Тебя ценим, обожаем,

Крепко-крепко обнимаем!

С днем отца картинки
С днем отца открытки

***

Пусть Вас дети обожают,

Любят, ценят, уважают!

Вы не просто ведь отец,

Вы — герой, Вы — молодец.

Для малышей — во всем пример,

Вы — храбрый, смелый супермен!

Желаем оптимизма не терять,

С улыбкой каждый день встречать.

С днем отца картинки
Красивые картинки с Днем отца

***

Поздравляю с Днём отца,

Папочка любимый,

И желаю, чтоб года

Счастье приносили.

Пусть твои надежды

Свершаются всегда,

Знай, что как и прежде,

Мы любим все тебя.

Здоровья пожелаю,

Крепких-крепких сил

И чтобы день грядущий

Радости дарил.

С днем отца картинки
Открытки с днем отца прикольные
С днем отца картинки
С днем отца картинки
С днем отца картинки
Картинки с днем отца

День отца
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