День отца 2022 – трогательные поздравления и красивые открытки для самых родных

С Днем отца в прозе и стихах, красивые открытки и душевные картинки - в подборке Главреда.
День отца в Украине и в других странах мира ежегодно отмечается в третье воскресенье июня. В этом году поздравлять самых дорогих людей мы будем 19 июня.
О том, какие профессиональные, православные и международные праздники можно отметить в средине лета, читайте в материале: Праздники в июле 2022 в Украине: как будем отдыхать.
День отца праздник, который в Украине отмечают сравнительно недавно. В 2019 году указом президента Порошенко этот праздник был установлен на официальном уровне. И хоть он не является государственным, и не приносит дополнительного выходного, это хороший повод провести день с самыми близкими людьми и порадовать их приятными подарками и поздравлениями с Днем отца от дочери и сына.
С днем отца прикольные поздравления, открытки и картинки
Милый, любимый, родной, мягкий, добрый, а иногда суровый и хмурый, но всегда самый сильный, всегда самый смелый, всегда самый лучший и замечательный! Я безмерно счастлива, что качалась на твоих руках, желаю им сил и энергии. Я бесконечно благодарна, что всегда могу прижаться к твоим плечам, желаю им здоровья и молодости. Я невероятно богата тем, что мне принадлежит твое сердце, ему я желаю огромного счастья и благополучия. С Днем отца, мой любимый и родной папуля!
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Милый папа, в этот замечательный праздник — День отца — и любой другой день я тебя искренне желаю сердечной радости, жизненных сил и простого житейского счастья. Будь всегда молод душой, крепок здоровьем и преисполнен энергии и бодрости. Ты — мой главный пример для подражания, и я хочу, чтобы ты всегда был рядом. Люблю тебя!
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Поздравляю с Днем отца! Желаю крепкого здоровья, материального благополучия, душевного спокойствия. Оберегать свою семью и постоянно получать от нее поддержку. Всегда видеть, приходя домой, радостные улыбки, а в трудные минуты услышать:"Все равно, ты самый лучший!".
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Лучший папочка на свете,
За семью всегда в ответе,
С Днем отца, наш дорогой,
Самый классный и родной!
Ты всегда утешишь словом,
Подыскав на все совет,
Для семьи всегда хлопочешь,
Чтобы жили мы без бед!
Сил тебе желаем кучу,
А задора — воз большой,
Оптимизма и веселья,
В общем, будь всегда собой!
***
Папа, с Днем отца тебя
Поздравляет вся семья!
Ты на свете самый лучший,
Никогда с тобой не скучно,
Всем поможешь, защитишь,
Успокоишь, рассмешишь.
Будь всегда здоров и счастлив,
И во всех делах удачлив,
Тебя ценим, обожаем,
Крепко-крепко обнимаем!
***
Пусть Вас дети обожают,
Любят, ценят, уважают!
Вы не просто ведь отец,
Вы — герой, Вы — молодец.
Для малышей — во всем пример,
Вы — храбрый, смелый супермен!
Желаем оптимизма не терять,
С улыбкой каждый день встречать.
***
Поздравляю с Днём отца,
Папочка любимый,
И желаю, чтоб года
Счастье приносили.
Пусть твои надежды
Свершаются всегда,
Знай, что как и прежде,
Мы любим все тебя.
Здоровья пожелаю,
Крепких-крепких сил
И чтобы день грядущий
Радости дарил.