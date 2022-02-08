С днем стоматолога: поздравления, открытки и прикольные картинки к празднику

С днем стоматолога, красивые открытки, прикольные картинки и сердечные поздравления - в подборке Главреда.
Ежегодно 9 февраля обьединяет всех зубных врачей в мере. В этот день празднуют Международный день стоматолога. Этот профессиональный праздник объединяет все специальности от зубного техника до стоматолога-хирурга.
О том, сколько дней отдыха ждет украинцев в последнем месяце зимы, читайте в материале: Выходные в феврале 2022: сколько будем отдыхать и будут ли дополнительные выходные.
День праздника был выбран неслучайно. 9 февраля – Международный день стоматологов отмечают потому что в это день Апполония Александрийская – покровительница зубной боли – приняла мученическую смерть за веру. Она не отреклась от христианства, даже когда ей вырвали все зубы.
9 февраля праздник стоматологов, однако поздравления принимают все, кто причастен или будет к это профессии: от студентов и преподавателей, до практикующих врачей.
День стоматолога – поздравления, прикольные картинки и открытки
С профессиональным праздником! Вы — настоящие волшебники, ведь это ваша заслуга — красивые белоснежные улыбки. Желаем вам успеха в труде, побольше терпения, благодарностей от пациентов. Чтоб работалось всегда только в удовольствие, легко и на благо. Чтоб пациенты любили и не боялись к вам ходить. С Днем стоматолога!
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Поздравляю с Международным днём стоматолога и от чистого сердца желаю легко и смело лечить любого пациента, браво и красиво справляться с любой проблемой, уверенно и стремительно двигаться к своим целям, пользоваться в любом обществе уважением и всегда оставаться отменным профессионалом своего дела.
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Поздравляю тебя с Днем стоматолога от всего сердца! Желаю тебе всегда отлично выполнять свою работу и радовать пациентов красивыми улыбками! Пускай зарплата тебя только радует, а каждый день дарит новые возможности и блестящие успехи!
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Поздравляю с Международным днём стоматолога и хочу пожелать терпеливых и щедрых пациентов, вполне решаемых и устраняемых проблем со здоровьем зубов у пациентов, успешных и плодотворных дней, как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни.
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Быть стоматологом не просто,
Всегда у вас работы много!
Частенько вас боятся взрослые,
Но знают: доктор Вы от Бога!
Добра желаю вам в ваш праздник,
Улыбок, радостных моментов,
Простого, искреннего счастья
И самых лучших пациентов!
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С днем стоматолога я поздравляю,
Желаю терпения я вам и сил,
Ведь ваша профессия уникальна,
Идет к вам лечиться весь мир.
Желаю крепкого здоровья,
Радости, успехов море,
Быть к труду всегда готовым,
Самый лучший стоматолог!
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Желаю зубки всем лечить,
Клиентов множество иметь,
Здоровье людям всем дарить,
Самим вовеки не болеть!
Пускай любимая работа
Большой доход несет всегда!
Пускай жизнь будет слаще меда,
Все остальное — ерунда!
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Желаю всегда и всем зубки лечить,
Пускай все клиенты тебя обожают,
И будут знакомых к тебе приводить!
Доходы твои пусть всегда возрастают!
Желаю здоровья, любви, процветания,
Успехов и новых карьерных высот!
Сбываются пусть все мечты и желания,
Пусть каждый момент тебе радость несет!