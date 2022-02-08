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С днем стоматолога: поздравления, открытки и прикольные картинки к празднику

8 февраля 2022, 17:26

С днем стоматолога, красивые открытки, прикольные картинки и сердечные поздравления - в подборке Главреда.

День стоматолога 2022
День стоматолога 2022 в Украине / depositphotos.com/

Ежегодно 9 февраля обьединяет всех зубных врачей в мере. В этот день празднуют Международный день стоматолога. Этот профессиональный праздник объединяет все специальности от зубного техника до стоматолога-хирурга.

О том, сколько дней отдыха ждет украинцев в последнем месяце зимы, читайте в материале: Выходные в феврале 2022: сколько будем отдыхать и будут ли дополнительные выходные.

День праздника был выбран неслучайно. 9 февраля – Международный день стоматологов отмечают потому что в это день Апполония Александрийская – покровительница зубной боли – приняла мученическую смерть за веру. Она не отреклась от христианства, даже когда ей вырвали все зубы.

9 февраля праздник стоматологов, однако поздравления принимают все, кто причастен или будет к это профессии: от студентов и преподавателей, до практикующих врачей.

День стоматолога – поздравления, прикольные картинки и открытки

С профессиональным праздником! Вы — настоящие волшебники, ведь это ваша заслуга — красивые белоснежные улыбки. Желаем вам успеха в труде, побольше терпения, благодарностей от пациентов. Чтоб работалось всегда только в удовольствие, легко и на благо. Чтоб пациенты любили и не боялись к вам ходить. С Днем стоматолога!

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День стоматолога картинки
День стоматолога картинки

***

Поздравляю с Международным днём стоматолога и от чистого сердца желаю легко и смело лечить любого пациента, браво и красиво справляться с любой проблемой, уверенно и стремительно двигаться к своим целям, пользоваться в любом обществе уважением и всегда оставаться отменным профессионалом своего дела.

День стоматолога картинки
День стоматолога открытки

***

Поздравляю тебя с Днем стоматолога от всего сердца! Желаю тебе всегда отлично выполнять свою работу и радовать пациентов красивыми улыбками! Пускай зарплата тебя только радует, а каждый день дарит новые возможности и блестящие успехи!

***

Поздравляю с Международным днём стоматолога и хочу пожелать терпеливых и щедрых пациентов, вполне решаемых и устраняемых проблем со здоровьем зубов у пациентов, успешных и плодотворных дней, как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни.

День стоматолога картинки
День стоматолога поздравления картинки

***

Быть стоматологом не просто,

Всегда у вас работы много!

Частенько вас боятся взрослые,

Но знают: доктор Вы от Бога!

Добра желаю вам в ваш праздник,

Улыбок, радостных моментов,

Простого, искреннего счастья

И самых лучших пациентов!

День стоматолога картинки
День стоматолога прикольные картинки

***

С днем стоматолога я поздравляю,

Желаю терпения я вам и сил,

Ведь ваша профессия уникальна,

Идет к вам лечиться весь мир.

Желаю крепкого здоровья,

Радости, успехов море,

Быть к труду всегда готовым,

Самый лучший стоматолог!

День стоматолога картинки
День стоматолога поздравления открытки

***

Желаю зубки всем лечить,

Клиентов множество иметь,

Здоровье людям всем дарить,

Самим вовеки не болеть!

Пускай любимая работа

Большой доход несет всегда!

Пускай жизнь будет слаще меда,

Все остальное — ерунда!

День стоматолога картинки
День стоматолога картинки

***

Желаю всегда и всем зубки лечить,

Пускай все клиенты тебя обожают,

И будут знакомых к тебе приводить!

Доходы твои пусть всегда возрастают!

Желаю здоровья, любви, процветания,

Успехов и новых карьерных высот!

Сбываются пусть все мечты и желания,

Пусть каждый момент тебе радость несет!

День стоматолога картинки
День стоматолога открытки
День стоматолога картинки
День стоматолога прикольные картинки

viber
День стоматолога
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